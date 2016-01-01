Private preview
Managed Postgres предоставляет две совместимые с Prometheus конечные точки метрик
в ClickHouse Cloud API:
|Конечная точка
|Путь
|Возвращает
|Организация
/v1/organizations/{orgId}/postgres/prometheus
|Метрики для всех сервисов Managed Postgres в организации
|Экземпляр
/v1/organizations/{orgId}/postgres/{pgId}/prometheus
|Метрики для одного сервиса
Примечание
Конечная точка уровня организации возвращает метрики не более чем для 100 сервисов. Если в вашей
организации более 100 сервисов Managed Postgres, обратитесь
в службу поддержки.
Аутентификация
Для этой конечной точки используются те же [API-ключи], что и для остального OpenAPI; см.
руководство по OpenAPI, где описано, как создать
их и узнать идентификаторы вашей организации и сервиса.
KEY_ID=mykeyid
KEY_SECRET=mykeysecret
ORG_ID=myorgid
PG_ID=mypgid
Сбор метрик со всех сервисов организации
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/prometheus"
Сбор метрик с одного сервиса
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID/prometheus"
Пример ответа
# HELP PostgresServiceInfo Information about PostgreSQL service, including status and version.
# TYPE PostgresServiceInfo gauge
PostgresServiceInfo{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",postgres_status="running",postgres_version="18"} 1
# HELP PostgresServer_ActiveConnections Number of active connections by state.
# TYPE PostgresServer_ActiveConnections gauge
PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="active"} 1
PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="idle"} 4
# HELP PostgresServer_CacheHitRatio Buffer cache hit ratio: blocks served from cache vs. total blocks accessed (%).
# TYPE PostgresServer_CacheHitRatio gauge
PostgresServer_CacheHitRatio{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres"} 100
Полный список метрик и их значений см. в
справочнике по метрикам.
Настройка Prometheus
Эта конфигурация собирает метрики с конечной точки уровня организации каждые 30 секунд:
scrape_configs:
- job_name: "managed-postgres"
scheme: https
metrics_path: "/v1/organizations/<ORG_ID>/postgres/prometheus"
static_configs:
- targets: ["api.clickhouse.cloud"]
basic_auth:
username: <KEY_ID>
password: <KEY_SECRET>
honor_labels: true
scrape_interval: 30s
Установите
honor_labels: true, чтобы метки
postgres_service и
postgres_service_name из конечной точки сохранялись, а не
заменялись Prometheus.
Чтобы собирать метрики только для одного сервиса, добавьте
/<PG_ID> к
metrics_path.
Интеграция с Grafana и Datadog
Эта конечная точка имеет ту же структуру, что и конечная точка ClickHouse Prometheus, поэтому описанные там конфигурации для Grafana Cloud, Grafana
Alloy и агента Datadog OpenMetrics
подходят и здесь. В
metrics_path укажите путь организации или
экземпляра Managed Postgres вместо пути ClickHouse.