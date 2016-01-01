Интеграция с Prometheus

Private preview

Managed Postgres предоставляет две совместимые с Prometheus конечные точки метрик в ClickHouse Cloud API:

Конечная точкаПутьВозвращает
Организация/v1/organizations/{orgId}/postgres/prometheusМетрики для всех сервисов Managed Postgres в организации
Экземпляр/v1/organizations/{orgId}/postgres/{pgId}/prometheusМетрики для одного сервиса
Примечание

Конечная точка уровня организации возвращает метрики не более чем для 100 сервисов. Если в вашей организации более 100 сервисов Managed Postgres, обратитесь в службу поддержки.

Аутентификация

Для этой конечной точки используются те же [API-ключи], что и для остального OpenAPI; см. руководство по OpenAPI, где описано, как создать их и узнать идентификаторы вашей организации и сервиса.

KEY_ID=mykeyid
KEY_SECRET=mykeysecret
ORG_ID=myorgid
PG_ID=mypgid

Сбор метрик со всех сервисов организации

curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
    "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/prometheus"

Сбор метрик с одного сервиса

curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
    "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID/prometheus"

Пример ответа

# HELP PostgresServiceInfo Information about PostgreSQL service, including status and version.
# TYPE PostgresServiceInfo gauge
PostgresServiceInfo{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",postgres_status="running",postgres_version="18"} 1

# HELP PostgresServer_ActiveConnections Number of active connections by state.
# TYPE PostgresServer_ActiveConnections gauge
PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="active"} 1
PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="idle"} 4

# HELP PostgresServer_CacheHitRatio Buffer cache hit ratio: blocks served from cache vs. total blocks accessed (%).
# TYPE PostgresServer_CacheHitRatio gauge
PostgresServer_CacheHitRatio{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres"} 100

Полный список метрик и их значений см. в справочнике по метрикам.

Настройка Prometheus

Эта конфигурация собирает метрики с конечной точки уровня организации каждые 30 секунд:

scrape_configs:
  - job_name: "managed-postgres"
    scheme: https
    metrics_path: "/v1/organizations/<ORG_ID>/postgres/prometheus"
    static_configs:
      - targets: ["api.clickhouse.cloud"]
    basic_auth:
      username: <KEY_ID>
      password: <KEY_SECRET>
    honor_labels: true
    scrape_interval: 30s

Установите honor_labels: true, чтобы метки postgres_service и postgres_service_name из конечной точки сохранялись, а не заменялись Prometheus.

Чтобы собирать метрики только для одного сервиса, добавьте /<PG_ID> к metrics_path.

Интеграция с Grafana и Datadog

Эта конечная точка имеет ту же структуру, что и конечная точка ClickHouse Prometheus, поэтому описанные там конфигурации для Grafana Cloud, Grafana Alloy и агента Datadog OpenMetrics подходят и здесь. В metrics_path укажите путь организации или экземпляра Managed Postgres вместо пути ClickHouse.