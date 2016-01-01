Мониторинг Managed Postgres
Вы можете отслеживать сервисы Managed Postgres следующими способами:
|Раздел
|Описание
|Требуется настройка
|Дашборд
|Встроенные графики в облачной консоли для мониторинга использования ресурсов и активности БД
|Не требуется
|Конечная точка Prometheus
|Сбор метрик в Prometheus, Grafana, Datadog или любой коллектор с поддержкой OpenMetrics
|API-ключ + конфигурация сборщика
|Справочник по метрикам
|Полный список метрик, доступных через конечную точку Prometheus, с типами, метками и описанием
|Н/Д
Быстрый старт
Откройте облачную консоль и перейдите на вкладку Monitoring любого экземпляра Managed Postgres, чтобы увидеть графики в реальном времени для CPU, памяти, IOPS, подключений, транзакций, коэффициента попаданий в кэш и взаимных блокировок. Дополнительная настройка не требуется.
Чтобы передавать те же метрики в собственный стек обсервабилити, используйте конечную точку Prometheus.