Мониторинг Managed Postgres

Вы можете отслеживать сервисы Managed Postgres следующими способами:

Раздел Описание Требуется настройка Дашборд Встроенные графики в облачной консоли для мониторинга использования ресурсов и активности БД Не требуется Конечная точка Prometheus Сбор метрик в Prometheus, Grafana, Datadog или любой коллектор с поддержкой OpenMetrics API-ключ + конфигурация сборщика Справочник по метрикам Полный список метрик, доступных через конечную точку Prometheus, с типами, метками и описанием Н/Д

Откройте облачную консоль и перейдите на вкладку Monitoring любого экземпляра Managed Postgres, чтобы увидеть графики в реальном времени для CPU, памяти, IOPS, подключений, транзакций, коэффициента попаданий в кэш и взаимных блокировок. Дополнительная настройка не требуется.

Чтобы передавать те же метрики в собственный стек обсервабилити, используйте конечную точку Prometheus.