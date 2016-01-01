Мониторинг Managed Postgres

Private preview

Вы можете отслеживать сервисы Managed Postgres следующими способами:

РазделОписаниеТребуется настройка
ДашбордВстроенные графики в облачной консоли для мониторинга использования ресурсов и активности БДНе требуется
Конечная точка PrometheusСбор метрик в Prometheus, Grafana, Datadog или любой коллектор с поддержкой OpenMetricsAPI-ключ + конфигурация сборщика
Справочник по метрикамПолный список метрик, доступных через конечную точку Prometheus, с типами, метками и описаниемН/Д

Быстрый старт

Откройте облачную консоль и перейдите на вкладку Monitoring любого экземпляра Managed Postgres, чтобы увидеть графики в реальном времени для CPU, памяти, IOPS, подключений, транзакций, коэффициента попаданий в кэш и взаимных блокировок. Дополнительная настройка не требуется.

Чтобы передавать те же метрики в собственный стек обсервабилити, используйте конечную точку Prometheus.