Справочник по метрикам

Private preview

На этой странице перечислены все метрики, доступные через конечную точку Prometheus для Managed Postgres. Сведения о настройке и аутентификации см. на странице конечная точка Prometheus.

Общие метки

Каждая метрика имеет следующие метки:

МеткаОписание
clickhouse_orgID организации
postgres_serviceID сервиса Postgres
postgres_service_nameИмя сервиса Postgres

Некоторые метрики также добавляют метку измерения, по которому они разбиваются (например, mode в метриках CPU, state в метриках соединений, database в метриках размера базы данных). Эти метки перечислены рядом с каждой метрикой.

Информационная метрика

PostgresServiceInfo — это метрика типа gauge, которая всегда равна 1 и содержит в метках текущий статус и версию сервиса. Используйте её, чтобы добавить статус к другим метрикам через соединение или настроить оповещение, если сервис выходит из состояния running.

МетрикаТипДополнительные меткиОписание
PostgresServiceInfogaugepostgres_status, postgres_versionОдин временной ряд на сервис; значение всегда 1.

postgres_status показывает текущее состояние жизненного цикла сервиса (например, running, creating, stopped). postgres_version показывает основную версию Postgres (например, 17, 18).

Выделенная мощность

Статические лимиты, выделенные для сервиса. Они меняются только при изменении размера сервиса.

МетрикаТипЕдиницаОписание
PostgresServer_CPUCoresgaugecoresВыделенные сервису ядра CPU.
PostgresServer_MemoryLimitBytesgaugebytesПамять, выделенная сервису.
PostgresServer_StorageLimitBytesgaugebytesОбъём хранилища, выделенный сервису.

Использование ресурсов

МетрикаТипДополнительные меткиОписание
PostgresServer_CPUSeconds_TotalcountermodeЗатраченное CPU-время с разбивкой по режимам: user, system, iowait, softirq, steal, irq, nice, idle.
PostgresServer_MemoryUsedPercentgaugeИспользуемая память в процентах от PostgresServer_MemoryLimitBytes.
PostgresServer_MemoryCachePercentgaugeПамять, используемая кэшем и буферами, в процентах от общего объёма памяти.
PostgresServer_FilesystemUsedPercentgaugeИспользуемое пространство файловой системы в процентах от общего объёма хранилища.

Чтобы вычислить загрузку CPU в процентах, возьмите скорость изменения PostgresServer_CPUSeconds_Total по интересующим вас режимам и разделите на PostgresServer_CPUCores.

Дисковый и сетевой ввод-вывод

МетрикаТипЕдиницаОписание
PostgresServer_DiskReads_TotalcounteropsВыполненные операции чтения с диска.
PostgresServer_DiskWrites_TotalcounteropsВыполненные операции записи на диск.
PostgresServer_NetworkReceiveBytes_TotalcounterbytesБайты, полученные по сети.
PostgresServer_NetworkTransmitBytes_TotalcounterbytesБайты, переданные по сети.

Активность базы данных

Накопительные счётчики с момента запуска сервиса. Используйте rate() или irate(), чтобы получить значения в секунду.

МетрикаТипОписание
PostgresServer_TuplesFetched_TotalcounterСтроки, полученные запросами.
PostgresServer_TuplesInserted_TotalcounterВставленные строки.
PostgresServer_TuplesUpdated_TotalcounterОбновлённые строки.
PostgresServer_TuplesDeleted_TotalcounterУдалённые строки.
PostgresServer_TransactionsCommitted_TotalcounterЗафиксированные транзакции.
PostgresServer_TransactionsRolledBack_TotalcounterТранзакции, для которых выполнен откат.
PostgresServer_Deadlocks_TotalcounterОбнаруженные взаимоблокировки.

Подключения, кэш и размер базы данных

МетрикаТипДополнительные меткиОписание
PostgresServer_ActiveConnectionsgaugestateКоличество подключений по состоянию (например, active, idle).
PostgresServer_CacheHitRatiogaugeДоля попаданий в буферный кэш: процент блоков, отданных из кэша, от общего числа запрошенных блоков.
PostgresServer_DatabaseSizeBytesgaugedatabaseРазмер каждой базы данных на диске в байтах. Включает базу данных postgres, создаваемую по умолчанию, и все базы данных, созданные пользователем.