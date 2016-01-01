Справочник по метрикам

На этой странице перечислены все метрики, доступные через конечную точку Prometheus для Managed Postgres. Сведения о настройке и аутентификации см. на странице конечная точка Prometheus.

Каждая метрика имеет следующие метки:

Метка Описание clickhouse_org ID организации postgres_service ID сервиса Postgres postgres_service_name Имя сервиса Postgres

Некоторые метрики также добавляют метку измерения, по которому они разбиваются (например, mode в метриках CPU, state в метриках соединений, database в метриках размера базы данных). Эти метки перечислены рядом с каждой метрикой.

PostgresServiceInfo — это метрика типа gauge, которая всегда равна 1 и содержит в метках текущий статус и версию сервиса. Используйте её, чтобы добавить статус к другим метрикам через соединение или настроить оповещение, если сервис выходит из состояния running .

Метрика Тип Дополнительные метки Описание PostgresServiceInfo gauge postgres_status , postgres_version Один временной ряд на сервис; значение всегда 1 .

postgres_status показывает текущее состояние жизненного цикла сервиса (например, running , creating , stopped ). postgres_version показывает основную версию Postgres (например, 17 , 18 ).

Статические лимиты, выделенные для сервиса. Они меняются только при изменении размера сервиса.

Метрика Тип Единица Описание PostgresServer_CPUCores gauge cores Выделенные сервису ядра CPU. PostgresServer_MemoryLimitBytes gauge bytes Память, выделенная сервису. PostgresServer_StorageLimitBytes gauge bytes Объём хранилища, выделенный сервису.

Метрика Тип Дополнительные метки Описание PostgresServer_CPUSeconds_Total counter mode Затраченное CPU-время с разбивкой по режимам: user , system , iowait , softirq , steal , irq , nice , idle . PostgresServer_MemoryUsedPercent gauge Используемая память в процентах от PostgresServer_MemoryLimitBytes . PostgresServer_MemoryCachePercent gauge Память, используемая кэшем и буферами, в процентах от общего объёма памяти. PostgresServer_FilesystemUsedPercent gauge Используемое пространство файловой системы в процентах от общего объёма хранилища.

Чтобы вычислить загрузку CPU в процентах, возьмите скорость изменения PostgresServer_CPUSeconds_Total по интересующим вас режимам и разделите на PostgresServer_CPUCores .

Метрика Тип Единица Описание PostgresServer_DiskReads_Total counter ops Выполненные операции чтения с диска. PostgresServer_DiskWrites_Total counter ops Выполненные операции записи на диск. PostgresServer_NetworkReceiveBytes_Total counter bytes Байты, полученные по сети. PostgresServer_NetworkTransmitBytes_Total counter bytes Байты, переданные по сети.

Накопительные счётчики с момента запуска сервиса. Используйте rate() или irate() , чтобы получить значения в секунду.

Метрика Тип Описание PostgresServer_TuplesFetched_Total counter Строки, полученные запросами. PostgresServer_TuplesInserted_Total counter Вставленные строки. PostgresServer_TuplesUpdated_Total counter Обновлённые строки. PostgresServer_TuplesDeleted_Total counter Удалённые строки. PostgresServer_TransactionsCommitted_Total counter Зафиксированные транзакции. PostgresServer_TransactionsRolledBack_Total counter Транзакции, для которых выполнен откат. PostgresServer_Deadlocks_Total counter Обнаруженные взаимоблокировки.

Метрика Тип Дополнительные метки Описание PostgresServer_ActiveConnections gauge state Количество подключений по состоянию (например, active , idle ). PostgresServer_CacheHitRatio gauge Доля попаданий в буферный кэш: процент блоков, отданных из кэша, от общего числа запрошенных блоков. PostgresServer_DatabaseSizeBytes gauge database Размер каждой базы данных на диске в байтах. Включает базу данных postgres , создаваемую по умолчанию, и все базы данных, созданные пользователем.