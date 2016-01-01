Справочник по метрикам
На этой странице перечислены все метрики, доступные через конечную точку Prometheus для Managed Postgres. Сведения о настройке и аутентификации см. на странице конечная точка Prometheus.
Общие метки
Каждая метрика имеет следующие метки:
|Метка
|Описание
clickhouse_org
|ID организации
postgres_service
|ID сервиса Postgres
postgres_service_name
|Имя сервиса Postgres
Некоторые метрики также добавляют метку измерения, по которому они разбиваются (например,
mode в метриках CPU,
state в метриках соединений,
database в метриках размера
базы данных). Эти метки перечислены рядом с каждой метрикой.
Информационная метрика
PostgresServiceInfo — это метрика типа gauge, которая всегда равна
1 и содержит
в метках текущий статус и версию сервиса. Используйте её, чтобы добавить
статус к другим метрикам через соединение или настроить оповещение, если сервис
выходит из состояния
running.
|Метрика
|Тип
|Дополнительные метки
|Описание
PostgresServiceInfo
|gauge
postgres_status,
postgres_version
|Один временной ряд на сервис; значение всегда
1.
postgres_status показывает текущее состояние жизненного цикла сервиса
(например,
running,
creating,
stopped).
postgres_version
показывает основную версию Postgres (например,
17,
18).
Выделенная мощность
Статические лимиты, выделенные для сервиса. Они меняются только при изменении размера сервиса.
|Метрика
|Тип
|Единица
|Описание
PostgresServer_CPUCores
|gauge
|cores
|Выделенные сервису ядра CPU.
PostgresServer_MemoryLimitBytes
|gauge
|bytes
|Память, выделенная сервису.
PostgresServer_StorageLimitBytes
|gauge
|bytes
|Объём хранилища, выделенный сервису.
Использование ресурсов
|Метрика
|Тип
|Дополнительные метки
|Описание
PostgresServer_CPUSeconds_Total
|counter
mode
|Затраченное CPU-время с разбивкой по режимам:
user,
system,
iowait,
softirq,
steal,
irq,
nice,
idle.
PostgresServer_MemoryUsedPercent
|gauge
|Используемая память в процентах от
PostgresServer_MemoryLimitBytes.
PostgresServer_MemoryCachePercent
|gauge
|Память, используемая кэшем и буферами, в процентах от общего объёма памяти.
PostgresServer_FilesystemUsedPercent
|gauge
|Используемое пространство файловой системы в процентах от общего объёма хранилища.
Чтобы вычислить загрузку CPU в процентах, возьмите скорость изменения
PostgresServer_CPUSeconds_Total по интересующим вас режимам и
разделите на
PostgresServer_CPUCores.
Дисковый и сетевой ввод-вывод
|Метрика
|Тип
|Единица
|Описание
PostgresServer_DiskReads_Total
|counter
|ops
|Выполненные операции чтения с диска.
PostgresServer_DiskWrites_Total
|counter
|ops
|Выполненные операции записи на диск.
PostgresServer_NetworkReceiveBytes_Total
|counter
|bytes
|Байты, полученные по сети.
PostgresServer_NetworkTransmitBytes_Total
|counter
|bytes
|Байты, переданные по сети.
Активность базы данных
Накопительные счётчики с момента запуска сервиса. Используйте
rate() или
irate(), чтобы
получить значения в секунду.
|Метрика
|Тип
|Описание
PostgresServer_TuplesFetched_Total
|counter
|Строки, полученные запросами.
PostgresServer_TuplesInserted_Total
|counter
|Вставленные строки.
PostgresServer_TuplesUpdated_Total
|counter
|Обновлённые строки.
PostgresServer_TuplesDeleted_Total
|counter
|Удалённые строки.
PostgresServer_TransactionsCommitted_Total
|counter
|Зафиксированные транзакции.
PostgresServer_TransactionsRolledBack_Total
|counter
|Транзакции, для которых выполнен откат.
PostgresServer_Deadlocks_Total
|counter
|Обнаруженные взаимоблокировки.
Подключения, кэш и размер базы данных
|Метрика
|Тип
|Дополнительные метки
|Описание
PostgresServer_ActiveConnections
|gauge
state
|Количество подключений по состоянию (например,
active,
idle).
PostgresServer_CacheHitRatio
|gauge
|Доля попаданий в буферный кэш: процент блоков, отданных из кэша, от общего числа запрошенных блоков.
PostgresServer_DatabaseSizeBytes
|gauge
database
|Размер каждой базы данных на диске в байтах. Включает базу данных
postgres, создаваемую по умолчанию, и все базы данных, созданные пользователем.
