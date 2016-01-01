Дашборд мониторинга
Вкладка Monitoring на левой панели экземпляра показывает графики использования ресурсов и активности базы данных в реальном времени за выбранный период.
Панели
На дашборде метрики сгруппированы в следующие панели:
- IOPS — количество операций чтения и записи на диске в секунду
- Использование CPU — с разбивкой по
user,
system,
iowait,
softirqи
steal
- Использование памяти — объем используемой памяти, кэша и буферов в процентах от общего объема
- Использование диска — используемое пространство файловой системы в процентах от объема хранилища, выделенного сервису
- Сетевой трафик — полученные и переданные байты
- Размер базы данных — размер каждой базы данных в байтах (включая
postgresпо умолчанию и все базы данных, созданные пользователем)
- Количество соединений — активные и бездействующие соединения
- Пропускная способность операций — выборки, вставки, обновления и удаления в секунду
- Транзакции — подтверждения и откаты в секунду
- Коэффициент попаданий в кэш — процент чтений блоков, выполняемых из буферного кэша, а не с диска
- Взаимные блокировки — взаимные блокировки, обнаруженные сервером
Временной период
Используйте селектор Временной период, чтобы переключаться между последним часом, днём, неделей или произвольным диапазоном.
