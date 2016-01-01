Дашборд мониторинга

Вкладка Monitoring на левой панели экземпляра показывает графики использования ресурсов и активности базы данных в реальном времени за выбранный период.

На дашборде метрики сгруппированы в следующие панели:

IOPS — количество операций чтения и записи на диске в секунду

Использование CPU — с разбивкой по user , system , iowait , softirq и steal

Использование памяти — объем используемой памяти, кэша и буферов в процентах от общего объема

Использование диска — используемое пространство файловой системы в процентах от объема хранилища, выделенного сервису

Сетевой трафик — полученные и переданные байты

Размер базы данных — размер каждой базы данных в байтах (включая postgres по умолчанию и все базы данных, созданные пользователем)

Количество соединений — активные и бездействующие соединения

Пропускная способность операций — выборки, вставки, обновления и удаления в секунду

Транзакции — подтверждения и откаты в секунду

Коэффициент попаданий в кэш — процент чтений блоков, выполняемых из буферного кэша, а не с диска

Взаимные блокировки — взаимные блокировки, обнаруженные сервером

Используйте селектор Временной период, чтобы переключаться между последним часом, днём, неделей или произвольным диапазоном.