Дашборд мониторинга

Private preview

Вкладка Monitoring на левой панели экземпляра показывает графики использования ресурсов и активности базы данных в реальном времени за выбранный период.

Дашборд мониторинга с показателями IOPS, загрузки CPU, памяти, диска, сетевого трафика, размера базы данных, подключений, пропускной способности, транзакций, коэффициента попаданий в кэш и взаимоблокировок

Панели

На дашборде метрики сгруппированы в следующие панели:

  • IOPS — количество операций чтения и записи на диске в секунду
  • Использование CPU — с разбивкой по user, system, iowait, softirq и steal
  • Использование памяти — объем используемой памяти, кэша и буферов в процентах от общего объема
  • Использование диска — используемое пространство файловой системы в процентах от объема хранилища, выделенного сервису
  • Сетевой трафик — полученные и переданные байты
  • Размер базы данных — размер каждой базы данных в байтах (включая postgres по умолчанию и все базы данных, созданные пользователем)
  • Количество соединений — активные и бездействующие соединения
  • Пропускная способность операций — выборки, вставки, обновления и удаления в секунду
  • Транзакции — подтверждения и откаты в секунду
  • Коэффициент попаданий в кэш — процент чтений блоков, выполняемых из буферного кэша, а не с диска
  • Взаимные блокировки — взаимные блокировки, обнаруженные сервером

Временной период

Используйте селектор Временной период, чтобы переключаться между последним часом, днём, неделей или произвольным диапазоном.