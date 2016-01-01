Миграция на Managed Postgres с помощью PeerDB

В этом руководстве приведены пошаговые инструкции по миграции вашей базы данных PostgreSQL на ClickHouse Managed Postgres с помощью PeerDB.

Доступ к исходной базе данных PostgreSQL.

Экземпляр сервиса ClickHouse Managed Postgres, в который вы хотите перенести свои данные.

Установленный PeerDB на машине. Вы можете следовать инструкциям по установке в репозитории PeerDB на GitHub: достаточно клонировать репозиторий и выполнить docker-compose up . В этом руководстве мы будем использовать PeerDB UI, который будет доступен по адресу http://localhost:3000 после запуска PeerDB.

Перед началом миграции учтите следующее:

Объекты базы данных : PeerDB будет автоматически создавать таблицы в целевой базе данных на основе исходной схемы. Однако некоторые объекты базы данных, такие как индексы, ограничения и триггеры, не будут перенесены автоматически. Вам потребуется вручную воссоздать эти объекты в целевой базе данных после завершения миграции.

Сначала нужно создать peers как для исходной, так и для целевой баз данных. Peer представляет собой соединение с базой данных. В интерфейсе PeerDB перейдите в раздел «Peers», нажав «Peers» в боковой панели. Чтобы создать новый peer, нажмите кнопку + New peer .

Создайте пир для исходной базы данных PostgreSQL, заполнив параметры подключения, такие как host, port, имя базы данных, имя пользователя и пароль. После заполнения всех параметров нажмите кнопку Create peer , чтобы сохранить пир.

Аналогичным образом создайте peer для вашего экземпляра ClickHouse Managed Postgres, указав необходимые параметры подключения. Вы можете получить параметры подключения для своего экземпляра в консоли ClickHouse Cloud. После заполнения всех полей нажмите кнопку Create peer , чтобы сохранить целевой peer.

Теперь вы должны увидеть и исходный, и целевой peer в разделе «Peers».

Далее необходимо создать mirror, чтобы определить процесс миграции данных между исходным и целевым peers. В интерфейсе PeerDB перейдите в раздел "Mirrors", выбрав пункт "Mirrors" в боковой панели. Чтобы создать новый mirror, нажмите кнопку + New mirror .

Задайте вашему mirror имя, которое описывает миграцию. Выберите исходный и целевой peers, созданные ранее, из раскрывающихся списков. При необходимости вы можете включить непрерывную репликацию, если хотите поддерживать целевую базу данных синхронизированной с исходной после первоначальной миграции. В противном случае, в разделе Advanced settings вы можете включить Initial copy only, чтобы выполнить однократную миграцию. Выберите таблицы, которые вы хотите перенести. Можно выбрать конкретные таблицы или все таблицы из исходной базы данных.

После настройки параметров mirror нажмите кнопку Create mirror .

Вы увидите только что созданный mirror в разделе "Mirrors".

После создания зеркала PeerDB начнет первоначальную загрузку данных из исходной базы данных в целевую. Вы можете выбрать зеркало и перейти на вкладку Initial load, чтобы отслеживать ход первоначальной миграции данных.

После завершения первоначальной загрузки вы увидите статус, указывающий, что миграция завершена.

Если вы нажимаете на исходный peer, вы видите список выполняющихся команд, которые запускает PeerDB. Например:

Сначала выполняется запрос COUNT, чтобы оценить количество строк в каждой таблице. Затем выполняется запрос на разбиение на партиции с использованием NTILE, чтобы разбить большие таблицы на более мелкие фрагменты для эффективной передачи данных. Далее выполняются команды FETCH, чтобы извлечь данные из исходной базы данных, после чего PeerDB синхронизирует их с целевой базой данных.

После завершения миграции:

Воссоздайте объекты базы данных : Не забудьте вручную воссоздать индексы, ограничения и триггеры в целевой базе данных, поскольку они не переносятся автоматически.

Слоты репликации Если вы включили непрерывную репликацию, PeerDB создаст слот репликации в исходной базе данных PostgreSQL. Обязательно удалите слот репликации вручную в исходной базе данных после завершения миграции, чтобы избежать ненужного расхода ресурсов.

Поздравляем! Вы успешно перенесли свою базу данных PostgreSQL в ClickHouse Managed Postgres с помощью pg_dump и pg_restore. Теперь вы готовы изучать возможности Managed Postgres и его интеграцию с ClickHouse. Ниже приведено краткое 10‑минутное руководство, которое поможет вам начать работу: