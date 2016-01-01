Миграция данных в Managed Postgres

Перенести данные в Managed Postgres можно четырьмя разными способами. Выбор зависит от того, нужна ли вам непрерывная репликация, из какого источника вы переносите данные и какой простой приложение может допустить во время переключения.

Method Непрерывная репликация (CDC) Где выполняется Лучше всего подходит для ClickPipes Да консоль ClickHouse Cloud Большинства миграций — пошаговый мастер с начальной загрузкой и CDC из коробки PeerDB Да Самостоятельное размещение (Docker) Источников и сценариев, не поддерживаемых в интерфейсе ClickPipes pg_dump and pg_restore Нет Ваш локальный компьютер Разового переноса небольших или статичных наборов данных, где допустим простой логическая репликация Да Исходный и целевой Postgres Прямого управления встроенной репликацией Postgres без сторонних инструментов

ClickPipes — рекомендуемый способ для большинства миграций. Он полностью работает в консоли ClickHouse Cloud и пошагово помогает подключиться к источнику, экспортировать и импортировать схему, а также запустить начальную загрузку с CDC или без него. Готовые коннекторы для источников поддерживают Amazon RDS, Aurora, Supabase, Google Cloud SQL, Azure Flexible Server, Neon, Crunchy Bridge, TimescaleDB и любой стандартный экземпляр Postgres.

PeerDB — это инструмент для самостоятельного выполнения миграции, который запускается через Docker. Используйте его, если ваш исходный источник или рабочий процесс не подходят для мастера ClickPipes — например, когда нужно автоматизировать создание peer для множества баз данных или выполнять миграцию полностью внутри собственной сети. PeerDB не переносит индексы, ограничения или триггеры автоматически; их нужно заново создать на целевой стороне после загрузки данных.

pg_dump and pg_restore создают снимок исходной системы и восстанавливают его на целевой. Непрерывной репликации нет, поэтому запись в исходную систему нужно остановить на время дампа и восстановления. Это подходящий вариант для небольших или статических наборов данных, а также для непродукционных сред, где допустимо окно обслуживания.

Логическая репликация использует встроенные механизмы публикаций и подписок Postgres для потоковой передачи изменений из исходной базы данных в целевую. Вы самостоятельно настраиваете wal_level , слоты репликации и привилегию REPLICATION — без каких-либо сторонних инструментов-посредников. Выбирайте этот вариант, если вам нужен полный контроль над механизмами репликации или если в вашей среде нельзя использовать внешние инструменты миграции.

После начала переноса данных воспользуйтесь проверкой данных, чтобы убедиться, что количество строк и содержимое совпадают в исходной и целевой системах, прежде чем переключать трафик приложения. В разделе FAQ по миграциям описаны распространённые ошибки и действия по восстановлению.