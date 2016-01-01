FAQ по миграциям Managed Postgres

Ответы на многие вопросы о том, как работает репликация Postgres, включая столбцы TOAST , слоты репликации, публикации, изменения схемы и сопоставление типов данных, приведены в FAQ по ClickPipes для Postgres. Эта информация также применима и к миграциям Managed Postgres.

Эта ошибка возникает, когда в исходном Postgres есть значение enum, которого нет в целевом Managed Postgres. Логическая репликация не передаёт автоматически команды ALTER TYPE ... ADD VALUE , поэтому новые значения enum, добавленные в источнике после первоначальной настройки схемы, будут вызывать сбои вставки на целевом сервере.

Чтобы исправить это, добавьте отсутствующее значение в тип enum в целевом Postgres:

ALTER TYPE your_enum_type ADD VALUE 'new_value';

Замените your_enum_type на имя вашего enum-типа, а 'new_value' — на отсутствующее значение из сообщения об ошибке.

Нарушения ограничения уникальности могут возникать при логической репликации, когда порядок репликации приводит к конфликту с существующим ограничением уникальности на целевой стороне. Это может происходить в рабочих нагрузках CDC, связанных с повторным воспроизведением операций, которые временно нарушают уникальность до того, как последующее обновление устранит конфликт.

Чтобы разблокировать репликацию, удалите ограничение уникальности в целевом Postgres:

ALTER TABLE your_table DROP CONSTRAINT your_constraint_name;

Имя ограничения можно определить, выполнив:

SELECT conname, conrelid::regclass FROM pg_constraint WHERE contype = 'u';

Во время переключения повторно добавьте ограничение после завершения репликации, когда исходная база данных больше не будет активна: