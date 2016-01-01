Миграция данных PostgreSQL с помощью источника данных в ClickPipes

Теперь ClickHouse Cloud предлагает ClickPipes для миграции внешней базы данных PostgreSQL в сервис Managed Postgres. Эта встроенная интеграция упрощает подключение к исходной базе данных, экспорт схемы, импорт в Managed Postgres и настройку непрерывной репликации.

Распространение DDL: непрерывная репликация (CDC) фиксирует операции DML и ADD COLUMN . Другие изменения DDL, такие как DROP COLUMN и ALTER COLUMN , не передаются и их нужно применять вручную в целевой базе данных.

Примечание Если во время миграции возникнут проблемы, проверьте FAQ по миграциям Managed Postgres — там собраны распространённые ошибки и способы их устранения.

Откройте консоль ClickHouse Cloud и выберите свой сервис Managed Postgres.

На левой боковой панели нажмите Источники данных.

Нажмите Start import.

Заполните параметры подключения к исходной базе данных PostgreSQL: host, port, username, password и имя базы данных. Включите TLS, если это требуется для исходной базы данных.

Если вам требуется приватное подключение к исходной базе данных, вы можете выбрать SSH tunneling и указать необходимые параметры SSH. Это позволит миграции безопасно подключаться к базам данных, которые недоступны из публичной сети.

Выберите метод ингестии:

Первоначальная загрузка + CDC — копирует существующие данные, а затем поддерживает синхронизацию целевой системы с последующими изменениями.

— копирует существующие данные, а затем поддерживает синхронизацию целевой системы с последующими изменениями. Только первоначальная загрузка — разовое копирование без дальнейшей репликации.

— разовое копирование без дальнейшей репликации. Только CDC — пропускает первоначальное копирование и реплицирует только новые изменения, начиная с этого момента.

Нажмите Next.

Мастер покажет команду pg_dump , уже заполненную данными вашего исходного подключения. Выполните её в терминале:

pg_dump \ -h <source_host> \ -U <source_user> \ -d <source_database> \ --schema-only \ -f pg.sql

В текущем каталоге будет создан файл pg.sql .

Нажмите Далее.

Выберите целевую базу данных в раскрывающемся списке или нажмите Create a new database, чтобы создать новую.

Мастер покажет команду psql для применения дампа схемы к сервису Managed Postgres. Выполните её в терминале:

psql \ -h <target_host> \ -p 5432 \ -U <target_user> \ -d <target_database> \ -f pg.sql

Нажмите Next.

Укажите публикацию для логической репликации. Если оставить это поле пустым, публикация будет создана автоматически.

Разверните Расширенные параметры репликации, чтобы настроить пропускную способность:

Параметр По умолчанию Описание Интервал синхронизации (секунды) 10 Как часто опрашивается слот репликации Параллельные потоки для первоначальной загрузки 4 Количество потоков для этапа пакетной загрузки Размер батча при выборке 100,000 Число строк, получаемых за один батч репликации Количество строк в снимке на партицию 100000 Размер партиции для снимков больших таблиц Количество таблиц в снимке параллельно 1 Число таблиц, для которых одновременно создаются снимки

Нажмите Next.

Выберите таблицы, которые хотите реплицировать. Таблицы сгруппированы по схемам. Выберите отдельные таблицы или разверните схему, чтобы выбрать все таблицы в ней.

Нажмите Создать миграцию.

После создания миграции она появится в разделе Источники данных со статусом Выполняется.

Нажмите на миграцию, чтобы открыть подробное представление. На вкладке Таблицы отображается ход первоначальной загрузки для каждой таблицы, включая количество обработанных строк, партиции и среднее время на партицию. На вкладке Метрики после запуска CDC отображаются задержка репликации и пропускная способность.

После завершения первоначальной загрузки и, если используется CDC, когда отставание репликации близко к нулю:

Проверьте количество строк. Выборочно проверьте критически важные таблицы в исходной и целевой системах перед переключением трафика:

SELECT COUNT(*) FROM public.orders;

Остановите запись в исходной системе. Приостановите запись со стороны приложения. Чтобы перевести систему в режим только для чтения на время переключения:

ALTER DATABASE <source_db> SET default_transaction_read_only = on;

Убедитесь, что репликация завершена. Сравните последнюю строку в исходном и целевом экземплярах:

-- Run on both source and target SELECT MAX(id), MAX(updated_at) FROM public.orders;

Сбросьте последовательности. Синхронизируйте последовательности с текущими максимальными значениями в каждой таблице:

DO $$ DECLARE r RECORD; BEGIN FOR r IN SELECT n.nspname AS schema_name, c.relname AS table_name, a.attname AS column_name, pg_get_serial_sequence(format('%I.%I', n.nspname, c.relname), a.attname) AS seq_name FROM pg_class c JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace JOIN pg_attribute a ON a.attrelid = c.oid WHERE c.relkind = 'r' AND a.attnum > 0 AND NOT a.attisdropped AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema') LOOP IF r.seq_name IS NOT NULL THEN EXECUTE format( 'SELECT setval(%L, COALESCE((SELECT MAX(%I) FROM %I.%I), 0) + 1, false)', r.seq_name, r.column_name, r.schema_name, r.table_name ); END IF; END LOOP; END $$;

Переключите трафик приложения. Перенаправьте операции чтения и записи на ваш сервис Managed Postgres и отслеживайте ошибки, нарушения ограничений и состояние репликации.

Очистка. После переключения и подтверждения того, что новый сервис работает штатно, удалите миграцию из раздела Источники данных. Если вы использовали CDC, удалите слот репликации в исходной базе данных, чтобы освободить ресурсы: