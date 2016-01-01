Миграция на Managed Postgres с помощью ClickHouse Cloud

В ClickHouse Cloud есть встроенный мастер импорта, который переносит вашу внешнюю базу данных PostgreSQL в сервис Managed Postgres. Мастер в рамках пяти пошаговых этапов выполняет подключение к источнику, экспорт и импорт схема, настройку репликации и выбор таблиц.

Доступ к исходной базе данных PostgreSQL под пользователем, у которого есть права на репликацию.

Сервис ClickHouse Managed Postgres в качестве целевой среды для миграции. Если у вас его ещё нет, см. краткое руководство.

pg_dump и psql , установленные на локальной машине. Оба входят в стандартный набор клиентских инструментов PostgreSQL.

Распространение DDL : непрерывная репликация (CDC) фиксирует операции DML и ADD COLUMN . Другие изменения DDL, такие как DROP COLUMN и ALTER COLUMN , не распространяются и должны применяться вручную на целевой стороне.

: непрерывная репликация (CDC) фиксирует операции DML и . Другие изменения DDL, такие как и , не распространяются и должны применяться вручную на целевой стороне. Ограничения внешних ключей: чтобы проверки внешних ключей не блокировали ингестию, вы временно установите session_replication_role = replica для целевой роли. Это рассматривается ниже, в шаге 3.

Откройте консоль ClickHouse Cloud и выберите свой сервис Managed Postgres.

На левой боковой панели нажмите Data sources.

Нажмите Start import.

Заполните данные для подключения к исходной базе данных PostgreSQL: хост, порт, имя пользователя, пароль и имя базы данных. Включите TLS, если это требуется для вашего источника.

Если вам требуется частное подключение к исходной базе данных, вы можете использовать SSH tunneling и указать необходимые SSH-параметры. Это позволит миграции безопасно подключаться к базам данных, недоступным из публичной сети.

Выберите метод ингестии:

Initial load + CDC — копирует существующие данные, а затем поддерживает синхронизацию целевой системы с последующими изменениями.

— копирует существующие данные, а затем поддерживает синхронизацию целевой системы с последующими изменениями. Initial load only — однократное копирование без дальнейшей репликации.

— однократное копирование без дальнейшей репликации. CDC only — пропускает начальное копирование и реплицирует только новые изменения, начиная с этого момента.

Нажмите Next.

Мастер показывает команду pg_dump , уже заполненную данными подключения к исходной базе данных. Выполните её в терминале:

pg_dump \ -h <source_host> \ -U <source_user> \ -d <source_database> \ --schema-only \ -f pg.sql

В текущем каталоге будет создан файл pg.sql .

Нажмите Next.

Выберите целевую базу данных в раскрывающемся списке или нажмите Создать новую базу данных, чтобы создать её.

Мастер отобразит команду psql для применения дампа схема к сервису Managed Postgres. Запустите её в терминале:

psql \ -h <target_host> \ -p 5432 \ -U <target_user> \ -d <target_database> \ -f pg.sql

После применения схемы задайте для целевой роли значение replica параметра session_replication_role , чтобы ограничения внешних ключей не блокировали ингестию:

ALTER ROLE <target_role> SET session_replication_role TO 'replica';

Нажмите Next.

Укажите публикацию, которую нужно использовать для логической репликации. Если оставить это поле пустым, публикация будет создана автоматически.

Разверните дополнительные параметры репликации, чтобы настроить производительность:

Параметр По умолчанию Описание Интервал синхронизации (в секундах) 10 Как часто опрашивается слот репликации Параллельные потоки для начальной загрузки 4 Количество потоков на этапе пакетной загрузки Размер пакета извлечения 100,000 Количество строк, извлекаемых за один пакет репликации Количество строк в снимке на партицию 100000 Размер партиции для снимков больших таблиц Количество таблиц для параллельного создания снимков 1 Количество таблиц, для которых снимки создаются одновременно

Нажмите Next.

Выберите таблицы, которые хотите реплицировать. Таблицы сгруппированы по схема. Выберите отдельные таблицы или разверните схема, чтобы выбрать все таблицы в ней.

Нажмите Создать миграцию.

После создания миграции вы увидите её в списке Data sources со статусом Running.

Нажмите на миграцию, чтобы открыть подробную страницу. На вкладке Tables отображается ход начальной загрузки для каждой таблицы, включая обработанные строки, партиции и среднее время на партицию. На вкладке Metrics после начала CDC отображаются задержка репликации и пропускная способность.

После завершения первоначальной загрузки и, если используется CDC, когда задержка репликации близка к нулю:

Сверьте количество строк. Выборочно проверьте критически важные таблицы в исходной и целевой системах перед переключением трафика:

SELECT COUNT(*) FROM public.orders;

Остановите запись в исходную систему. Приостановьте запись со стороны приложения. Чтобы принудительно перевести систему в режим «только чтение» на время переключения:

ALTER DATABASE <source_db> SET default_transaction_read_only = on;

Убедитесь, что репликация завершена. Сравните последнюю строку на источнике и в целевой системе:

-- Run on both source and target SELECT MAX(id), MAX(updated_at) FROM public.orders;

Снова включите ограничения и восстановите роль репликации. Примените все индексы, ограничения и триггеры, которые вы отложили во время импорта, затем сбросьте целевую роль:

ALTER ROLE <target_role> SET session_replication_role TO 'origin';

Сбросьте последовательности. Приведите последовательности в соответствие с текущими максимальными значениями в каждой таблице:

DO $$ DECLARE r RECORD; BEGIN FOR r IN SELECT n.nspname AS schema_name, c.relname AS table_name, a.attname AS column_name, pg_get_serial_sequence(format('%I.%I', n.nspname, c.relname), a.attname) AS seq_name FROM pg_class c JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace JOIN pg_attribute a ON a.attrelid = c.oid WHERE c.relkind = 'r' AND a.attnum > 0 AND NOT a.attisdropped AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema') LOOP IF r.seq_name IS NOT NULL THEN EXECUTE format( 'SELECT setval(%L, COALESCE((SELECT MAX(%I) FROM %I.%I), 0) + 1, false)', r.seq_name, r.column_name, r.schema_name, r.table_name ); END IF; END LOOP; END $$;

Переключите трафик приложения. Направьте операции чтения и записи на ваш сервис Managed Postgres и отслеживайте ошибки, нарушения ограничений целостности и состояние репликации.

Выполните очистку. После переключения и подтверждения того, что новый сервис работает нормально, удалите миграцию из раздела Data sources. Если вы использовали CDC, удалите слот репликации в исходном источнике, чтобы освободить ресурсы: