Миграция на Managed Postgres с помощью ClickHouse Cloud

Private preview

В ClickHouse Cloud есть встроенный мастер импорта, который переносит вашу внешнюю базу данных PostgreSQL в сервис Managed Postgres. Мастер в рамках пяти пошаговых этапов выполняет подключение к источнику, экспорт и импорт схема, настройку репликации и выбор таблиц.

Предварительные требования

  • Доступ к исходной базе данных PostgreSQL под пользователем, у которого есть права на репликацию.
  • Сервис ClickHouse Managed Postgres в качестве целевой среды для миграции. Если у вас его ещё нет, см. краткое руководство.
  • pg_dump и psql, установленные на локальной машине. Оба входят в стандартный набор клиентских инструментов PostgreSQL.

Что нужно учесть перед миграцией

  • Распространение DDL: непрерывная репликация (CDC) фиксирует операции DML и ADD COLUMN. Другие изменения DDL, такие как DROP COLUMN и ALTER COLUMN, не распространяются и должны применяться вручную на целевой стороне.
  • Ограничения внешних ключей: чтобы проверки внешних ключей не блокировали ингестию, вы временно установите session_replication_role = replica для целевой роли. Это рассматривается ниже, в шаге 3.

Шаг 1: Подключитесь к исходной базе данных

Откройте консоль ClickHouse Cloud и выберите свой сервис Managed Postgres.

Карточка сервиса Managed Postgres в списке сервисов ClickHouse Cloud

На левой боковой панели нажмите Data sources.

Пункт Data sources на боковой панели сервиса Managed Postgres

Нажмите Start import.

Страница Data sources с кнопкой Start import

Заполните данные для подключения к исходной базе данных PostgreSQL: хост, порт, имя пользователя, пароль и имя базы данных. Включите TLS, если это требуется для вашего источника.

Если вам требуется частное подключение к исходной базе данных, вы можете использовать SSH tunneling и указать необходимые SSH-параметры. Это позволит миграции безопасно подключаться к базам данных, недоступным из публичной сети.

Выберите метод ингестии:

  • Initial load + CDC — копирует существующие данные, а затем поддерживает синхронизацию целевой системы с последующими изменениями.
  • Initial load only — однократное копирование без дальнейшей репликации.
  • CDC only — пропускает начальное копирование и реплицирует только новые изменения, начиная с этого момента.
Шаг 1: форма подключения к исходной базе данных с настройками метода ингестии

Нажмите Next.

Шаг 2: Экспортируйте схема базы данных

Мастер показывает команду pg_dump, уже заполненную данными подключения к исходной базе данных. Выполните её в терминале:

Шаг 2: команда pg_dump для экспорта схема
pg_dump \
  -h <source_host> \
  -U <source_user> \
  -d <source_database> \
  --schema-only \
  -f pg.sql

В текущем каталоге будет создан файл pg.sql.

Вывод в терминале после выполнения pg_dump

Нажмите Next.

Шаг 3: Импортируйте схема в сервис Managed Postgres

Выберите целевую базу данных в раскрывающемся списке или нажмите Создать новую базу данных, чтобы создать её.

Мастер отобразит команду psql для применения дампа схема к сервису Managed Postgres. Запустите её в терминале:

Шаг 3: команда psql для импорта схема
psql \
  -h <target_host> \
  -p 5432 \
  -U <target_user> \
  -d <target_database> \
  -f pg.sql
Вывод в терминале после импорта схемы с помощью psql

После применения схемы задайте для целевой роли значение replica параметра session_replication_role, чтобы ограничения внешних ключей не блокировали ингестию:

ALTER ROLE <target_role> SET session_replication_role TO 'replica';
Команда ALTER ROLE, устанавливающая для session_replication_role значение replica

Нажмите Next.

Шаг 4: Настройте параметры ингестии

Укажите публикацию, которую нужно использовать для логической репликации. Если оставить это поле пустым, публикация будет создана автоматически.

Разверните дополнительные параметры репликации, чтобы настроить производительность:

ПараметрПо умолчаниюОписание
Интервал синхронизации (в секундах)10Как часто опрашивается слот репликации
Параллельные потоки для начальной загрузки4Количество потоков на этапе пакетной загрузки
Размер пакета извлечения100,000Количество строк, извлекаемых за один пакет репликации
Количество строк в снимке на партицию100000Размер партиции для снимков больших таблиц
Количество таблиц для параллельного создания снимков1Количество таблиц, для которых снимки создаются одновременно
Шаг 4: форма параметров ингестии с публикацией и дополнительными параметрами репликации

Нажмите Next.

Шаг 5: Выберите таблицы

Выберите таблицы, которые хотите реплицировать. Таблицы сгруппированы по схема. Выберите отдельные таблицы или разверните схема, чтобы выбрать все таблицы в ней.

Шаг 5: средство выбора таблиц, сгруппированных по схема, с кнопкой "Создать миграцию"

Нажмите Создать миграцию.

Отслеживание миграции

После создания миграции вы увидите её в списке Data sources со статусом Running.

Список Data sources с миграцией в статусе Running

Нажмите на миграцию, чтобы открыть подробную страницу. На вкладке Tables отображается ход начальной загрузки для каждой таблицы, включая обработанные строки, партиции и среднее время на партицию. На вкладке Metrics после начала CDC отображаются задержка репликации и пропускная способность.

Подробная страница миграции со статистикой начальной загрузки по таблицам

Действия после миграции

После завершения первоначальной загрузки и, если используется CDC, когда задержка репликации близка к нулю:

Сверьте количество строк. Выборочно проверьте критически важные таблицы в исходной и целевой системах перед переключением трафика:

SELECT COUNT(*) FROM public.orders;

Остановите запись в исходную систему. Приостановьте запись со стороны приложения. Чтобы принудительно перевести систему в режим «только чтение» на время переключения:

ALTER DATABASE <source_db> SET default_transaction_read_only = on;

Убедитесь, что репликация завершена. Сравните последнюю строку на источнике и в целевой системе:

-- Run on both source and target
SELECT MAX(id), MAX(updated_at) FROM public.orders;

Снова включите ограничения и восстановите роль репликации. Примените все индексы, ограничения и триггеры, которые вы отложили во время импорта, затем сбросьте целевую роль:

ALTER ROLE <target_role> SET session_replication_role TO 'origin';

Сбросьте последовательности. Приведите последовательности в соответствие с текущими максимальными значениями в каждой таблице:

DO $$
DECLARE r RECORD;
BEGIN
    FOR r IN
        SELECT
            n.nspname AS schema_name,
            c.relname AS table_name,
            a.attname AS column_name,
            pg_get_serial_sequence(format('%I.%I', n.nspname, c.relname), a.attname) AS seq_name
        FROM pg_class c
        JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
        JOIN pg_attribute a ON a.attrelid = c.oid
        WHERE c.relkind = 'r'
            AND a.attnum > 0
            AND NOT a.attisdropped
            AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')
    LOOP
        IF r.seq_name IS NOT NULL THEN
            EXECUTE format(
                'SELECT setval(%L, COALESCE((SELECT MAX(%I) FROM %I.%I), 0) + 1, false)',
                r.seq_name, r.column_name, r.schema_name, r.table_name
            );
        END IF;
    END LOOP;
END $$;

Переключите трафик приложения. Направьте операции чтения и записи на ваш сервис Managed Postgres и отслеживайте ошибки, нарушения ограничений целостности и состояние репликации.

Выполните очистку. После переключения и подтверждения того, что новый сервис работает нормально, удалите миграцию из раздела Data sources. Если вы использовали CDC, удалите слот репликации в исходном источнике, чтобы освободить ресурсы:

SELECT pg_drop_replication_slot('<slot_name>');

