Часто задаваемые вопросы по Managed Postgres
Мониторинг и метрики
Как получить доступ к метрикам своего экземпляра Managed Postgres?
Вы можете отслеживать загрузку CPU, использование памяти, IOPS и хранилища непосредственно в консоли ClickHouse Cloud на вкладке Monitoring вашего экземпляра Managed Postgres.
Функция Query Performance Insights для детального анализа запросов появится в ближайшее время.
Резервное копирование и восстановление
Какие варианты резервного копирования доступны?
Managed Postgres включает автоматические ежедневные резервные копии с непрерывным архивированием WAL, что обеспечивает возможность восстановления к определённому моменту времени (point-in-time recovery) в пределах 7‑дневного периода хранения. Резервные копии хранятся в S3.
Подробную информацию о частоте резервного копирования, сроках хранения и выполнении восстановления к определённому моменту времени см. в документации Резервное копирование и восстановление.
Инфраструктура и автоматизация
Доступна ли поддержка Terraform для Managed Postgres?
Поддержка Terraform для Managed Postgres на данный момент недоступна. Мы рекомендуем использовать консоль ClickHouse Cloud для создания и управления вашими экземплярами.
Расширения и настройка
Какие расширения поддерживаются?
Managed Postgres поддерживает более 100 расширений PostgreSQL, в том числе популярные PostGIS, pgvector, pg_cron и многие другие. Полный список доступных расширений и инструкции по установке см. в разделе документации Расширения.
Могу ли я настраивать параметры конфигурации PostgreSQL?
Да, вы можете изменять параметры конфигурации PostgreSQL и PgBouncer на вкладке Settings в консоли. Подробную информацию о доступных параметрах и способах их изменения см. в разделе Settings документации.
Если вам нужен параметр, который сейчас недоступен, обратитесь в службу поддержки с запросом на его добавление.
Возможности базы данных
Могу ли я создавать несколько баз данных и схем?
Да. Managed Postgres предоставляет полный набор возможностей PostgreSQL, включая поддержку нескольких баз данных и схем в рамках одного экземпляра. Вы можете создавать и управлять базами данных и схемами с помощью стандартных команд PostgreSQL.
Поддерживается ли ролевая модель управления доступом (RBAC)?
У вас есть полный доступ с правами суперпользователя к вашему экземпляру Managed Postgres, что позволяет создавать роли и управлять правами доступа с помощью стандартных команд PostgreSQL.
Расширенные возможности RBAC с интеграцией с консолью запланированы на этот год.
Миграция
Какие инструменты доступны для миграции на Managed Postgres?
Managed Postgres поддерживает несколько подходов к миграции:
- pg_dump и pg_restore: Для небольших баз данных или одноразовых миграций. См. руководство pg_dump and pg_restore.
- Логическая репликация: Для крупных баз данных, для которых важно минимизировать время простоя. См. руководство Logical replication.
- PeerDB: Для репликации на основе CDC из других источников Postgres. См. руководство PeerDB migration.
Полностью управляемый процесс миграции будет доступен в ближайшее время.