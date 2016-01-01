Часто задаваемые вопросы по Managed Postgres

Вы можете отслеживать загрузку CPU, использование памяти, IOPS и хранилища непосредственно в консоли ClickHouse Cloud на вкладке Monitoring вашего экземпляра Managed Postgres.

Примечание Функция Query Performance Insights для детального анализа запросов появится в ближайшее время.

Managed Postgres включает автоматические ежедневные резервные копии с непрерывным архивированием WAL, что обеспечивает возможность восстановления к определённому моменту времени (point-in-time recovery) в пределах 7‑дневного периода хранения. Резервные копии хранятся в S3.

Подробную информацию о частоте резервного копирования, сроках хранения и выполнении восстановления к определённому моменту времени см. в документации Резервное копирование и восстановление.

Поддержка Terraform для Managed Postgres на данный момент недоступна. Мы рекомендуем использовать консоль ClickHouse Cloud для создания и управления вашими экземплярами.

Managed Postgres поддерживает более 100 расширений PostgreSQL, в том числе популярные PostGIS, pgvector, pg_cron и многие другие. Полный список доступных расширений и инструкции по установке см. в разделе документации Расширения.

Да, вы можете изменять параметры конфигурации PostgreSQL и PgBouncer на вкладке Settings в консоли. Подробную информацию о доступных параметрах и способах их изменения см. в разделе Settings документации.

Совет Если вам нужен параметр, который сейчас недоступен, обратитесь в службу поддержки с запросом на его добавление.

Да. Managed Postgres предоставляет полный набор возможностей PostgreSQL, включая поддержку нескольких баз данных и схем в рамках одного экземпляра. Вы можете создавать и управлять базами данных и схемами с помощью стандартных команд PostgreSQL.

У вас есть полный доступ с правами суперпользователя к вашему экземпляру Managed Postgres, что позволяет создавать роли и управлять правами доступа с помощью стандартных команд PostgreSQL.

Примечание Расширенные возможности RBAC с интеграцией с консолью запланированы на этот год.

Managed Postgres поддерживает несколько подходов к миграции:

pg_dump и pg_restore : Для небольших баз данных или одноразовых миграций. См. руководство pg_dump and pg_restore.

: Для небольших баз данных или одноразовых миграций. См. руководство pg_dump and pg_restore. Логическая репликация : Для крупных баз данных, для которых важно минимизировать время простоя. См. руководство Logical replication.

: Для крупных баз данных, для которых важно минимизировать время простоя. См. руководство Logical replication. PeerDB: Для репликации на основе CDC из других источников Postgres. См. руководство PeerDB migration.