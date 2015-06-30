руководство по pg_clickhouse

Обзор

Это руководство основано на [руководстве по ClickHouse], но все запросы в нём выполняются через pg_clickhouse.

Запустите ClickHouse

Сначала создайте базу данных ClickHouse, если у вас её ещё нет. Самый быстрый способ начать — использовать Docker-образ:

docker run -d --network host --name clickhouse -p 8123:8123 -p9000:9000 --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse
docker exec -it clickhouse clickhouse-client

Создайте таблицу

Воспользуемся [руководством по ClickHouse] и создадим простую базу данных с набором данных о такси Нью-Йорка:

CREATE DATABASE taxi;
CREATE TABLE taxi.trips
(
    trip_id UInt32,
    vendor_id Enum8(
        '1'      =  1, '2'      =  2, '3'      =  3, '4'      =  4,
        'CMT'    =  5, 'VTS'    =  6, 'DDS'    =  7, 'B02512' = 10,
        'B02598' = 11, 'B02617' = 12, 'B02682' = 13, 'B02764' = 14,
        ''       = 15
    ),
    pickup_date Date,
    pickup_datetime DateTime,
    dropoff_date Date,
    dropoff_datetime DateTime,
    store_and_fwd_flag UInt8,
    rate_code_id UInt8,
    pickup_longitude Float64,
    pickup_latitude Float64,
    dropoff_longitude Float64,
    dropoff_latitude Float64,
    passenger_count UInt8,
    trip_distance Float64,
    fare_amount Decimal(10, 2),
    extra Decimal(10, 2),
    mta_tax Decimal(10, 2),
    tip_amount Decimal(10, 2),
    tolls_amount Decimal(10, 2),
    ehail_fee Decimal(10, 2),
    improvement_surcharge Decimal(10, 2),
    total_amount Decimal(10, 2),
    payment_type Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4),
    trip_type UInt8,
    pickup FixedString(25),
    dropoff FixedString(25),
    cab_type Enum8('yellow' = 1, 'green' = 2, 'uber' = 3),
    pickup_nyct2010_gid Int8,
    pickup_ctlabel Float32,
    pickup_borocode Int8,
    pickup_ct2010 String,
    pickup_boroct2010 String,
    pickup_cdeligibil String,
    pickup_ntacode FixedString(4),
    pickup_ntaname String,
    pickup_puma UInt16,
    dropoff_nyct2010_gid UInt8,
    dropoff_ctlabel Float32,
    dropoff_borocode UInt8,
    dropoff_ct2010 String,
    dropoff_boroct2010 String,
    dropoff_cdeligibil String,
    dropoff_ntacode FixedString(4),
    dropoff_ntaname String,
    dropoff_puma UInt16
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date)
ORDER BY pickup_datetime;

Добавьте набор данных

Затем импортируйте данные:

INSERT INTO taxi.trips
SELECT * FROM s3(
    'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{1..2}.gz',
    'TabSeparatedWithNames', "
    trip_id UInt32,
    vendor_id Enum8(
        '1'      =  1, '2'      =  2, '3'      =  3, '4'      =  4,
        'CMT'    =  5, 'VTS'    =  6, 'DDS'    =  7, 'B02512' = 10,
        'B02598' = 11, 'B02617' = 12, 'B02682' = 13, 'B02764' = 14,
        ''       = 15
    ),
    pickup_date Date,
    pickup_datetime DateTime,
    dropoff_date Date,
    dropoff_datetime DateTime,
    store_and_fwd_flag UInt8,
    rate_code_id UInt8,
    pickup_longitude Float64,
    pickup_latitude Float64,
    dropoff_longitude Float64,
    dropoff_latitude Float64,
    passenger_count UInt8,
    trip_distance Float64,
    fare_amount Decimal(10, 2),
    extra Decimal(10, 2),
    mta_tax Decimal(10, 2),
    tip_amount Decimal(10, 2),
    tolls_amount Decimal(10, 2),
    ehail_fee Decimal(10, 2),
    improvement_surcharge Decimal(10, 2),
    total_amount Decimal(10, 2),
    payment_type Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4),
    trip_type UInt8,
    pickup FixedString(25),
    dropoff FixedString(25),
    cab_type Enum8('yellow' = 1, 'green' = 2, 'uber' = 3),
    pickup_nyct2010_gid Int8,
    pickup_ctlabel Float32,
    pickup_borocode Int8,
    pickup_ct2010 String,
    pickup_boroct2010 String,
    pickup_cdeligibil String,
    pickup_ntacode FixedString(4),
    pickup_ntaname String,
    pickup_puma UInt16,
    dropoff_nyct2010_gid UInt8,
    dropoff_ctlabel Float32,
    dropoff_borocode UInt8,
    dropoff_ct2010 String,
    dropoff_boroct2010 String,
    dropoff_cdeligibil String,
    dropoff_ntacode FixedString(4),
    dropoff_ntaname String,
    dropoff_puma UInt16
") SETTINGS input_format_try_infer_datetimes = 0

Убедитесь, что запросы к нему выполняются, затем выйдите из клиента:

SELECT count() FROM taxi.trips;
quit

Установка pg_clickhouse

Соберите и установите pg_clickhouse из PGXN или GitHub. Либо запустите контейнер Docker, используя [образ pg_clickhouse], который представляет собой Docker-[образ Postgres] с добавленным pg_clickhouse:

docker run -d --network host --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \
       -d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:18

Подключите pg_clickhouse

Теперь подключитесь к Postgres:

docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres

Затем создайте pg_clickhouse:

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;

Создайте foreign server, указав имя хоста, порт и базу данных вашей базы ClickHouse.

CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
       OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');

Здесь мы решили использовать бинарный драйвер, который работает по бинарному протоколу ClickHouse. Вы также можете использовать драйвер "http", который работает через HTTP-интерфейс.

Затем сопоставьте пользователя PostgreSQL с пользователем ClickHouse. Самый простой способ сделать это — сопоставить текущего пользователя PostgreSQL с удалённым пользователем для внешнего сервера:

CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
       OPTIONS (user 'default');

Вы также можете указать параметр password.

Теперь добавьте таблицу taxi, просто импортировав все таблицы из удалённой базы данных ClickHouse в схему Postgres:

CREATE SCHEMA taxi;
IMPORT FOREIGN SCHEMA taxi FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

Теперь таблица должна быть импортирована: в psql используйте \det+, чтобы её увидеть:

taxi=# \det+ taxi.*
                                       List of foreign tables
 Schema | Table |  Server  |                        FDW options                        | Description
--------+-------+----------+-----------------------------------------------------------+-------------
 taxi   | trips | taxi_srv | (database 'taxi', table_name 'trips', engine 'MergeTree') | [null]
(1 row)

Готово! Используйте \d, чтобы вывести все столбцы:

taxi=# \d taxi.trips
                                   Foreign table "taxi.trips"
        Column         |           Type           | Collation | Nullable | Default | FDW options
-----------------------+--------------------------+-----------+----------+---------+-------------
 trip_id               | bigint                   |           | not null |         |
 vendor_id             | text                     |           | not null |         |
 pickup_date           | date                     |           | not null |         |
 pickup_datetime       | timestamp with time zone |           | not null |         |
 dropoff_date          | date                     |           | not null |         |
 dropoff_datetime      | timestamp with time zone |           | not null |         |
 store_and_fwd_flag    | smallint                 |           | not null |         |
 rate_code_id          | smallint                 |           | not null |         |
 pickup_longitude      | double precision         |           | not null |         |
 pickup_latitude       | double precision         |           | not null |         |
 dropoff_longitude     | double precision         |           | not null |         |
 dropoff_latitude      | double precision         |           | not null |         |
 passenger_count       | smallint                 |           | not null |         |
 trip_distance         | double precision         |           | not null |         |
 fare_amount           | numeric(10,2)            |           | not null |         |
 extra                 | numeric(10,2)            |           | not null |         |
 mta_tax               | numeric(10,2)            |           | not null |         |
 tip_amount            | numeric(10,2)            |           | not null |         |
 tolls_amount          | numeric(10,2)            |           | not null |         |
 ehail_fee             | numeric(10,2)            |           | not null |         |
 improvement_surcharge | numeric(10,2)            |           | not null |         |
 total_amount          | numeric(10,2)            |           | not null |         |
 payment_type          | text                     |           | not null |         |
 trip_type             | smallint                 |           | not null |         |
 pickup                | character varying(25)    |           | not null |         |
 dropoff               | character varying(25)    |           | not null |         |
 cab_type              | text                     |           | not null |         |
 pickup_nyct2010_gid   | smallint                 |           | not null |         |
 pickup_ctlabel        | real                     |           | not null |         |
 pickup_borocode       | smallint                 |           | not null |         |
 pickup_ct2010         | text                     |           | not null |         |
 pickup_boroct2010     | text                     |           | not null |         |
 pickup_cdeligibil     | text                     |           | not null |         |
 pickup_ntacode        | character varying(4)     |           | not null |         |
 pickup_ntaname        | text                     |           | not null |         |
 pickup_puma           | integer                  |           | not null |         |
 dropoff_nyct2010_gid  | smallint                 |           | not null |         |
 dropoff_ctlabel       | real                     |           | not null |         |
 dropoff_borocode      | smallint                 |           | not null |         |
 dropoff_ct2010        | text                     |           | not null |         |
 dropoff_boroct2010    | text                     |           | not null |         |
 dropoff_cdeligibil    | text                     |           | not null |         |
 dropoff_ntacode       | character varying(4)     |           | not null |         |
 dropoff_ntaname       | text                     |           | not null |         |
 dropoff_puma          | integer                  |           | not null |         |
Server: taxi_srv
FDW options: (database 'taxi', table_name 'trips', engine 'MergeTree')

Теперь выполните запрос к таблице:

 SELECT count(*) FROM taxi.trips;
   count
 ---------
  1999657
 (1 row)

Обратите внимание, как быстро выполнился запрос. pg_clickhouse целиком передаёт запрос, включая агрегат COUNT(), на сторону ClickHouse, поэтому он выполняется там и в Postgres возвращается только одна строка. Чтобы убедиться в этом, используйте EXPLAIN:

 EXPLAIN select count(*) from taxi.trips;
                    QUERY PLAN
 -------------------------------------------------
  Foreign Scan  (cost=1.00..-0.90 rows=1 width=8)
    Relations: Aggregate on (trips)
 (2 rows)

Обратите внимание, что "Foreign Scan" отображается в корне плана, а значит, весь запрос был передан на выполнение в ClickHouse.

Анализ данных

Выполните несколько запросов, чтобы проанализировать данные. Изучите следующие примеры или попробуйте собственный SQL-запрос.

  • Рассчитайте среднюю сумму чаевых:

    taxi=# \timing
Timing is on.
taxi=# SELECT round(avg(tip_amount), 2) FROM taxi.trips;
 round
-------
  1.68
(1 row)

Time: 9.438 ms

  • Рассчитайте среднюю стоимость в зависимости от количества пассажиров:

    taxi=# SELECT
        passenger_count,
        avg(total_amount)::NUMERIC(10, 2) AS average_total_amount
    FROM taxi.trips
    GROUP BY passenger_count;
 passenger_count | average_total_amount
-----------------+----------------------
               0 |                22.68
               1 |                15.96
               2 |                17.14
               3 |                16.75
               4 |                17.32
               5 |                16.34
               6 |                16.03
               7 |                59.79
               8 |                36.40
               9 |                 9.79
(10 rows)

Time: 27.266 ms

  • Рассчитайте ежедневное количество посадок по районам:

    taxi=# SELECT
    pickup_date,
    pickup_ntaname,
    SUM(1) AS number_of_trips
FROM taxi.trips
GROUP BY pickup_date, pickup_ntaname
ORDER BY pickup_date ASC LIMIT 10;
 pickup_date |         pickup_ntaname         | number_of_trips
-------------+--------------------------------+-----------------
 2015-07-01  | Williamsburg                   |               1
 2015-07-01  | park-cemetery-etc-Queens       |               6
 2015-07-01  | Maspeth                        |               1
 2015-07-01  | Stuyvesant Town-Cooper Village |              44
 2015-07-01  | Rego Park                      |               1
 2015-07-01  | Greenpoint                     |               7
 2015-07-01  | Highbridge                     |               1
 2015-07-01  | Briarwood-Jamaica Hills        |               3
 2015-07-01  | Airport                        |             550
 2015-07-01  | East Harlem North              |              32
(10 rows)

Time: 30.978 ms

  • Вычислите длительность каждой поездки в минутах, затем сгруппируйте результаты по длительности поездок:

    taxi=# SELECT
    avg(tip_amount) AS avg_tip,
    avg(fare_amount) AS avg_fare,
    avg(passenger_count) AS avg_passenger,
    count(*) AS count,
    round((date_part('epoch', dropoff_datetime) - date_part('epoch', pickup_datetime)) / 60) as trip_minutes
FROM taxi.trips
WHERE round((date_part('epoch', dropoff_datetime) - date_part('epoch', pickup_datetime)) / 60) > 0
GROUP BY trip_minutes
ORDER BY trip_minutes DESC
LIMIT 5;
      avg_tip      |     avg_fare     |  avg_passenger   | count | trip_minutes
-------------------+------------------+------------------+-------+--------------
              1.96 |                8 |                1 |     1 |        27512
                 0 |               12 |                2 |     1 |        27500
 0.562727272727273 | 17.4545454545455 | 2.45454545454545 |    11 |         1440
 0.716564885496183 | 14.2786259541985 | 1.94656488549618 |   131 |         1439
  1.00945205479452 | 12.8787671232877 | 1.98630136986301 |   146 |         1438
(5 rows)

Time: 45.477 ms

  • Покажите количество посадок в каждом районе с разбивкой по часам суток:

    taxi=# SELECT
    pickup_ntaname,
    date_part('hour', pickup_datetime) as pickup_hour,
    SUM(1) AS pickups
FROM taxi.trips
WHERE pickup_ntaname != ''
GROUP BY pickup_ntaname, pickup_hour
ORDER BY pickup_ntaname, date_part('hour', pickup_datetime)
LIMIT 5;
 pickup_ntaname | pickup_hour | pickups
----------------+-------------+---------
 Airport        |           0 |    3509
 Airport        |           1 |    1184
 Airport        |           2 |     401
 Airport        |           3 |     152
 Airport        |           4 |     213
(5 rows)

Time: 36.895 ms

  • Установите часовой пояс отображения для Нью-Йорка и выведите поездки до аэропортов LaGuardia или JFK:

    taxi=# SET timezone = 'America/New_York';
SET
taxi=# SELECT
    pickup_datetime,
    dropoff_datetime,
    total_amount,
    pickup_nyct2010_gid,
    dropoff_nyct2010_gid,
    CASE
        WHEN dropoff_nyct2010_gid = 138 THEN 'LGA'
        WHEN dropoff_nyct2010_gid = 132 THEN 'JFK'
    END AS airport_code,
    EXTRACT(YEAR FROM pickup_datetime) AS year,
    EXTRACT(DAY FROM pickup_datetime) AS day,
    EXTRACT(HOUR FROM pickup_datetime) AS hour
FROM taxi.trips
WHERE dropoff_nyct2010_gid IN (132, 138)
ORDER BY pickup_datetime
LIMIT 5;
    pickup_datetime     |    dropoff_datetime    | total_amount | pickup_nyct2010_gid | dropoff_nyct2010_gid | airport_code | year | day | hour
------------------------+------------------------+--------------+---------------------+----------------------+--------------+------+-----+------
 2015-06-30 20:04:14-04 | 2015-06-30 20:15:29-04 |        13.30 |                 -34 |                  132 | JFK          | 2015 |  30 |   20
 2015-06-30 20:09:42-04 | 2015-06-30 20:12:55-04 |         6.80 |                  50 |                  138 | LGA          | 2015 |  30 |   20
 2015-06-30 20:23:04-04 | 2015-06-30 20:24:39-04 |         4.80 |                -125 |                  132 | JFK          | 2015 |  30 |   20
 2015-06-30 20:27:51-04 | 2015-06-30 20:39:02-04 |        14.72 |                -101 |                  138 | LGA          | 2015 |  30 |   20
 2015-06-30 20:32:03-04 | 2015-06-30 20:55:39-04 |        39.34 |                  48 |                  138 | LGA          | 2015 |  30 |   20
(5 rows)

Time: 17.450 ms

Создайте словарь

Создайте словарь, связанный с таблицей в вашем сервисе ClickHouse. Таблица и словарь основаны на CSV-файле, содержащем по одной строке для каждого района Нью-Йорка.

Эти районы сопоставляются с названиями пяти боро Нью-Йорка (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens и Staten Island), а также с аэропортом Newark (EWR).

Ниже приведен фрагмент используемого CSV-файла в виде таблицы. Столбец LocationID в файле сопоставляется со столбцами pickup_nyct2010_gid и dropoff_nyct2010_gid в таблице поездок:

LocationIDBoroughZoneservice_zone
1EWRNewark AirportEWR
2QueensJamaica BayBoro Zone
3BronxAllerton/Pelham GardensBoro Zone
4ManhattanAlphabet CityYellow Zone
5Staten IslandArden HeightsBoro Zone

  1. Всё ещё в Postgres используйте функцию clickhouse_raw_query, чтобы создать [словарь] ClickHouse с именем taxi_zone_dictionary и заполнить этот словарь данными из CSV-файла в S3:

    SELECT clickhouse_raw_query($$
    CREATE DICTIONARY taxi.taxi_zone_dictionary (
        LocationID Int64 DEFAULT 0,
        Borough String,
        zone String,
        service_zone String
    )
    PRIMARY KEY LocationID
    SOURCE(HTTP(URL 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/taxi_zone_lookup.csv' FORMAT 'CSVWithNames'))
    LIFETIME(MIN 0 MAX 0)
    LAYOUT(HASHED_ARRAY())
$$, 'host=localhost dbname=taxi');
    Примечание

    Значение LIFETIME, равное 0, отключает автоматическое обновление, чтобы избежать лишнего трафика к нашему S3 бакету. В других случаях можно настроить его иначе. Подробнее см. в разделе Обновление данных словаря с помощью LIFETIME.

    1. Теперь импортируйте его:
    IMPORT FOREIGN SCHEMA taxi LIMIT TO (taxi_zone_dictionary)
FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;
    1. Убедитесь, что к нему можно выполнить запрос:
    taxi=# SELECT * FROM taxi.taxi_zone_dictionary limit 3;
 LocationID |  Borough  |                     Zone                      | service_zone
------------+-----------+-----------------------------------------------+--------------
         77 | Brooklyn  | East New York/Pennsylvania Avenue             | Boro Zone
        106 | Brooklyn  | Gowanus                                       | Boro Zone
        103 | Manhattan | Governor's Island/Ellis Island/Liberty Island | Yellow Zone
(3 rows)
    1. Отлично. Теперь используйте функцию dictGet, чтобы получить название боро в запросе. Этот запрос суммирует количество поездок на такси по каждому боро, которые заканчиваются либо в аэропорту LaGuardia, либо в JFK:
    taxi=# SELECT
        count(1) AS total,
        COALESCE(NULLIF(dictGet(
            'taxi.taxi_zone_dictionary', 'Borough',
            toUInt64(pickup_nyct2010_gid)
        ), ''), 'Unknown') AS borough_name
    FROM taxi.trips
    WHERE dropoff_nyct2010_gid = 132 OR dropoff_nyct2010_gid = 138
    GROUP BY borough_name
    ORDER BY total DESC;
 total | borough_name
-------+---------------
 23683 | Unknown
  7053 | Manhattan
  6828 | Brooklyn
  4458 | Queens
  2670 | Bronx
   554 | Staten Island
    53 | EWR
(7 rows)

Time: 66.245 ms

    Этот запрос суммирует количество поездок на такси по каждому боро, которые заканчиваются либо в аэропорту LaGuardia, либо в JFK. Обратите внимание: поездок, в которых район отправления неизвестен, довольно много.

Выполните JOIN

Напишите несколько запросов, которые выполняют JOIN между taxi_zone_dictionary и таблицей trips.

  1. Начните с простого JOIN, который работает аналогично предыдущему запросу по аэропортам:

    taxi=# SELECT
    count(1) AS total,
    "Borough"
FROM taxi.trips
JOIN taxi.taxi_zone_dictionary
  ON trips.pickup_nyct2010_gid = toUInt64(taxi.taxi_zone_dictionary."LocationID")
WHERE pickup_nyct2010_gid > 0
  AND dropoff_nyct2010_gid IN (132, 138)
GROUP BY "Borough"
ORDER BY total DESC;
 total | borough_name
-------+---------------
  7053 | Manhattan
  6828 | Brooklyn
  4458 | Queens
  2670 | Bronx
   554 | Staten Island
    53 | EWR
(6 rows)

Time: 48.449 ms
    Примечание

    Обратите внимание: результат приведённого выше запроса с JOIN совпадает с результатом запроса с dictGet выше (за исключением того, что значения Unknown не включены). На самом деле ClickHouse вызывает функцию dictGet для словаря taxi_zone_dictionary, но синтаксис JOIN более привычен разработчикам SQL.

    taxi=# explain SELECT
        count(1) AS total,
        "Borough"
    FROM taxi.trips
    JOIN taxi.taxi_zone_dictionary
      ON trips.pickup_nyct2010_gid = toUInt64(taxi.taxi_zone_dictionary."LocationID")
    WHERE pickup_nyct2010_gid > 0
      AND dropoff_nyct2010_gid IN (132, 138)
    GROUP BY "Borough"
    ORDER BY total DESC;
                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
 Foreign Scan  (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=40)
   Relations: Aggregate on ((trips) INNER JOIN (taxi_zone_dictionary))
(2 rows)
Time: 2.012 ms

  2. Этот запрос возвращает 1000 поездок с наибольшей суммой чаевых, а затем выполняет INNER JOIN каждой строки со словарём:

    taxi=# SELECT *
FROM taxi.trips
JOIN taxi.taxi_zone_dictionary
    ON trips.dropoff_nyct2010_gid = taxi.taxi_zone_dictionary."LocationID"
WHERE tip_amount > 0
ORDER BY tip_amount DESC
LIMIT 1000;
Примечание

Как правило, мы избегаем использования SELECT * в PostgreSQL и ClickHouse. Вам следует извлекать только те столбцы, которые действительно нужны.