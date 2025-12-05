Справочная документация по pg_clickhouse

Описание

pg_clickhouse — это расширение PostgreSQL, которое позволяет выполнять удалённые запросы к базам данных ClickHouse, включая [обёртку внешних данных]. Оно поддерживает PostgreSQL 13 и выше, а также ClickHouse 23 и выше.

Начало работы

Самый простой способ опробовать pg_clickhouse — воспользоваться Docker image, который представляет собой стандартный Docker-образ PostgreSQL с расширениями pg_clickhouse и re2:

docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \
       -d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:18
docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres

См. руководство, чтобы начать импорт таблиц ClickHouse и выполнять запросы на стороне источника данных.

Использование

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;
CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
       OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
       OPTIONS (user 'default');
CREATE SCHEMA taxi;
IMPORT FOREIGN SCHEMA taxi FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

Политика версионирования

pg_clickhouse придерживается [семантического версионирования] в своих публичных релизах.

  • Основная версия увеличивается при изменениях API
  • Дополнительная версия увеличивается при обратно совместимых изменениях SQL
  • Патч-версия увеличивается при изменениях только в бинарном файле

После установки PostgreSQL отслеживает два варианта версии:

  • Версия библиотеки (определяемая через PG_MODULE_MAGIC в PostgreSQL 18 и выше) включает полную семантическую версию; её можно увидеть в выводе функции pgch_version() или функции Postgres pg_get_loaded_modules().
  • Версия расширения (определяемая в control-файле) включает только основную и дополнительную версии; они видны в таблице pg_catalog.pg_extension, в выводе функции pg_available_extension_versions() и в \dx pg_clickhouse.

На практике это означает, что релиз с увеличением патч-версии, например с v0.1.0 до v0.1.1, приносит пользу всем базам данных, в которых загружена v0.1, и не требует выполнения ALTER EXTENSION, чтобы получить обновление.

Релиз с увеличением дополнительной или основной версии, напротив, будет сопровождаться SQL-скриптами обновления, и все существующие базы данных, содержащие расширение, должны выполнить ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE, чтобы получить обновление.

Справочник по SQL DDL

В следующих SQL-выражениях DDL используется pg_clickhouse.

CREATE EXTENSION

Используйте CREATE EXTENSION, чтобы добавить расширение pg_clickhouse в базу данных:

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;

Используйте WITH SCHEMA, чтобы установить расширение в определённую схему (рекомендуется):

CREATE SCHEMA ch;
CREATE EXTENSION pg_clickhouse WITH SCHEMA ch;

ALTER EXTENSION

Используйте ALTER EXTENSION, чтобы изменить расширение pg_clickhouse. Примеры:

  • После установки новой версии pg_clickhouse используйте предложение UPDATE:

    ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE;

  • Используйте SET SCHEMA, чтобы переместить расширение в новую схему:

    CREATE SCHEMA ch;
ALTER EXTENSION pg_clickhouse SET SCHEMA ch;

DROP EXTENSION

Чтобы удалить pg_clickhouse из базы данных, используйте DROP EXTENSION:

DROP EXTENSION pg_clickhouse;

Эта команда завершится ошибкой, если есть объекты, зависящие от pg_clickhouse. Используйте клаузу CASCADE, чтобы удалить и их:

DROP EXTENSION pg_clickhouse CASCADE;

CREATE SERVER

Используйте CREATE SERVER, чтобы создать внешний сервер, подключающийся к серверу ClickHouse. Пример:

CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
       OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');

Поддерживаются следующие параметры:

  • driver: драйвер подключения ClickHouse: "binary" или "http". Обязательно.
  • dbname: база данных ClickHouse, используемая при подключении. По умолчанию — "default".
  • fetch_size: приблизительный размер батча в байтах для потоковой передачи по HTTP. Батчи разделяются по границам строк. Значение по умолчанию — 50000000 (50 MB). 0 отключает потоковую передачу и буферизует ответ целиком. Внешние таблицы могут переопределять это значение.
  • host: имя хоста сервера ClickHouse. По умолчанию — "localhost";
  • port: порт для подключения к серверу ClickHouse. Значения по умолчанию следующие:
    • 9440, если driver — "binary", а host — хост ClickHouse Cloud
    • 9004, если driver — "binary", а host — не хост ClickHouse Cloud
    • 8443, если driver — "http", а host — хост ClickHouse Cloud
    • 8123, если driver — "http", а host — не хост ClickHouse Cloud

ALTER SERVER

Используйте ALTER SERVER, чтобы изменить объект внешний сервер. Пример:

ALTER SERVER taxi_srv OPTIONS (SET driver 'http');

Параметры те же, что и для CREATE SERVER.

DROP SERVER

Используйте DROP SERVER для удаления внешнего сервера:

DROP SERVER taxi_srv;

Эта команда завершается ошибкой, если от сервера зависят какие-либо другие объекты. Используйте CASCADE, чтобы удалить и эти зависимые объекты:

DROP SERVER taxi_srv CASCADE;

CREATE USER MAPPING

Используйте CREATE USER MAPPING, чтобы связать пользователя PostgreSQL с пользователем ClickHouse. Например, чтобы связать текущего пользователя PostgreSQL с удалённым пользователем ClickHouse при подключении через внешний сервер taxi_srv:

CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
       OPTIONS (user 'demo');

Поддерживаются следующие параметры:

  • user: Имя пользователя ClickHouse. По умолчанию — "default".
  • password: Пароль пользователя ClickHouse.

ALTER USER MAPPING

Используйте ALTER USER MAPPING, чтобы изменить определение пользовательского сопоставления:

ALTER USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
       OPTIONS (SET user 'default');

Параметры совпадают с CREATE USER MAPPING.

DROP USER MAPPING

Используйте DROP USER MAPPING для удаления сопоставления пользователя:

DROP USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv;

IMPORT FOREIGN SCHEMA

Используйте IMPORT FOREIGN SCHEMA, чтобы импортировать в схему PostgreSQL все таблицы, определённые в базе данных ClickHouse, как внешние таблицы:

CREATE SCHEMA taxi;
IMPORT FOREIGN SCHEMA demo FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

Используйте LIMIT TO, чтобы импортировать только указанные таблицы:

IMPORT FOREIGN SCHEMA demo LIMIT TO (trips) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

Используйте EXCEPT, чтобы исключить таблицы:

IMPORT FOREIGN SCHEMA demo EXCEPT (users) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

pg_clickhouse получит список всех таблиц в указанной базе данных ClickHouse («demo» в примерах выше), получит определения столбцов для каждой из них и выполнит команды CREATE FOREIGN TABLE для создания внешних таблиц. Столбцы будут определены с использованием поддерживаемых типов данных и, там, где это можно определить, параметров, поддерживаемых CREATE FOREIGN TABLE.

Сохранение регистра импортируемых идентификаторов

IMPORT FOREIGN SCHEMA применяет quote_identifier() к именам импортируемых таблиц и столбцов, заключая в двойные кавычки идентификаторы с символами в верхнем регистре или пробелами. Поэтому такие имена таблиц и столбцов в запросах PostgreSQL необходимо заключать в двойные кавычки. Имена, состоящие только из строчных букв и не содержащие пробелов, заключать в кавычки не нужно.

Например, для следующей таблицы ClickHouse:

 CREATE OR REPLACE TABLE test
 (
     id UInt64,
     Name TEXT,
     updatedAt DateTime DEFAULT now()
 )
 ENGINE = MergeTree
 ORDER BY id;

IMPORT FOREIGN SCHEMA создает следующую внешнюю таблицу:

 CREATE TABLE test
 (
     id          BIGINT      NOT NULL,
     "Name"      TEXT        NOT NULL,
     "updatedAt" TIMESTAMPTZ NOT NULL
 );

Поэтому в запросах нужно правильно использовать кавычки, например,

 SELECT id, "Name", "updatedAt" FROM test;

Чтобы создавать объекты с другими именами или имена, состоящие только из строчных букв (то есть регистронезависимые), используйте CREATE FOREIGN TABLE.

CREATE FOREIGN TABLE

Используйте CREATE FOREIGN TABLE, чтобы создать внешнюю таблицу, позволяющую выполнять запросы к данным в базе данных ClickHouse:

CREATE FOREIGN TABLE acts (
    user_id    bigint NOT NULL,
    page_views int,
    duration   smallint,
    sign       smallint
) SERVER taxi_srv OPTIONS(
    table_name 'acts'
    engine 'CollapsingMergeTree'
);

Поддерживаются следующие параметры таблицы:

  • database: Имя удалённой базы данных. По умолчанию используется база данных, заданная для внешнего сервера.
  • fetch_size: Примерный размер батча в байтах для потоковой передачи по HTTP. Переопределяет серверный fetch_size. По умолчанию — 50000000 (50 MB). 0 отключает стриминг и буферизует полный ответ.
  • table_name: Имя удалённой таблицы. По умолчанию используется имя, указанное для внешней таблицы.
  • engine: [Движок таблицы], используемый таблицей ClickHouse. Для CollapsingMergeTree() и AggregatingMergeTree() pg_clickhouse автоматически применяет параметры к функциональным выражениям, выполняемым над таблицей.

Используйте тип данных, соответствующий удалённому типу данных ClickHouse для каждого столбца. Поддерживаются следующие параметры столбцов:

  • column_name: Имя столбца на стороне ClickHouse, используемое вместо имени атрибута PostgreSQL при обратном преобразовании запросов и операций вставки. Полезно для сопоставления некавыченных имён столбцов PostgreSQL в нижнем регистре со столбцами ClickHouse, чувствительными к регистру, например:

    CREATE FOREIGN TABLE hits (
    watchid    bigint   OPTIONS(column_name 'WatchID'),
    javaenable smallint OPTIONS(column_name 'JavaEnable'),
    title      text     OPTIONS(column_name 'Title')
) SERVER taxi_srv OPTIONS(table_name 'hits');

  • AggregateFunction: Имя агрегатной функции, применяемой к столбцу типа AggregateFunction Type. Сопоставьте тип данных с типом ClickHouse, передаваемым в функцию, и укажите имя агрегатной функции через соответствующий параметр столбца; тогда pg_clickhouse автоматически добавит Merge к агрегатной функции, вычисляющей этот столбец.

    CREATE FOREIGN TABLE test (
    column1 bigint  OPTIONS(AggregateFunction 'uniq'),
    column2 integer OPTIONS(AggregateFunction 'anyIf'),
    column3 bigint  OPTIONS(AggregateFunction 'quantiles(0.5, 0.9)')
) SERVER clickhouse_srv;

  • SimpleAggregateFunction: Имя агрегатной функции, применяемой к столбцу типа SimpleAggregateFunction Type. Сопоставьте тип данных с типом ClickHouse, передаваемым в функцию, и укажите имя агрегатной функции через соответствующий параметр столбца.

ALTER FOREIGN TABLE

Используйте ALTER FOREIGN TABLE, чтобы изменить определение внешней таблицы:

ALTER TABLE table ALTER COLUMN b OPTIONS (SET AggregateFunction 'count');

Поддерживаемые параметры таблицы и столбца совпадают с параметрами для CREATE FOREIGN TABLE.

DROP FOREIGN TABLE

Чтобы удалить внешнюю таблицу, используйте DROP FOREIGN TABLE:

DROP FOREIGN TABLE acts;

Эта команда завершится ошибкой, если есть объекты, зависящие от внешней таблицы. Используйте предложение CASCADE, чтобы удалить и их:

DROP FOREIGN TABLE acts CASCADE;

Справочник по SQL DML

В приведённых ниже DML-выражениях SQL может использоваться pg_clickhouse. Примеры основаны на следующих таблицах ClickHouse:

CREATE TABLE logs (
    req_id    Int64 NOT NULL,
    start_at   DateTime64(6, 'UTC') NOT NULL,
    duration  Int32 NOT NULL,
    resource  Text  NOT NULL,
    method    Enum8('GET' = 1, 'HEAD', 'POST', 'PUT', 'DELETE', 'CONNECT', 'OPTIONS', 'TRACE', 'PATCH', 'QUERY') NOT NULL,
    node_id   Int64 NOT NULL,
    response  Int32 NOT NULL
) ENGINE = MergeTree
  ORDER BY start_at;

CREATE TABLE nodes (
    node_id Int64 NOT NULL,
    name    Text  NOT NULL,
    region  Text  NOT NULL,
    arch    Text  NOT NULL,
    os      Text  NOT NULL
) ENGINE = MergeTree
  PRIMARY KEY node_id;

EXPLAIN

Команда EXPLAIN работает как и ожидается, но параметр VERBOSE вызывает вывод запроса ClickHouse "Remote SQL":

try=# EXPLAIN (VERBOSE)
       SELECT resource, avg(duration) AS average_duration
         FROM logs
        GROUP BY resource;
                                     QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------------
 Foreign Scan  (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=64)
   Output: resource, (avg(duration))
   Relations: Aggregate on (logs)
   Remote SQL: SELECT resource, avg(duration) FROM "default".logs GROUP BY resource
(4 rows)

Этот запрос передаётся в ClickHouse через узел плана "Foreign Scan" — в виде удалённого SQL-запроса.

SELECT

Используйте оператор SELECT, чтобы выполнять запросы к таблицам pg_clickhouse так же, как и к любым другим таблицам:

try=# SELECT start_at, duration, resource FROM logs WHERE req_id = 4117909262;
          start_at          | duration |    resource
----------------------------+----------+----------------
 2025-12-05 15:07:32.944188 |      175 | /widgets/totem
(1 row)

pg_clickhouse старается максимально переносить выполнение запроса в ClickHouse, включая агрегатные функции. Используйте EXPLAIN, чтобы определить степень pushdown. Например, для приведенного выше запроса все выполнение переносится в ClickHouse

try=# EXPLAIN (VERBOSE, COSTS OFF)
       SELECT start_at, duration, resource FROM logs WHERE req_id = 4117909262;
                                             QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Foreign Scan on public.logs
   Output: start_at, duration, resource
   Remote SQL: SELECT start_at, duration, resource FROM "default".logs WHERE ((req_id = 4117909262))
(3 rows)

pg_clickhouse также передаёт выполнение JOIN для таблиц с одного и того же удалённого сервера:

try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE)
       SELECT name, count(*), round(avg(duration))
         FROM logs
         LEFT JOIN nodes on logs.node_id = nodes.node_id
        GROUP BY name;
                                                                                  QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Foreign Scan  (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=72) (actual time=3.201..3.221 rows=8.00 loops=1)
   Output: nodes.name, (count(*)), (round(avg(logs.duration), 0))
   Relations: Aggregate on ((logs) LEFT JOIN (nodes))
   Remote SQL: SELECT r2.name, count(*), round(avg(r1.duration), 0) FROM  "default".logs r1 ALL LEFT JOIN "default".nodes r2 ON (((r1.node_id = r2.node_id))) GROUP BY r2.name
   FDW Time: 0.086 ms
 Planning Time: 0.335 ms
 Execution Time: 3.261 ms
(7 rows)

При JOIN с локальной таблицей без тщательной настройки запросы будут менее эффективными. В этом примере мы создаем локальную копию таблицы nodes и выполняем JOIN с ней вместо удаленной таблицы:

try=# CREATE TABLE local_nodes AS SELECT * FROM nodes;
SELECT 8

try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE)
       SELECT name, count(*), round(avg(duration))
         FROM logs
         LEFT JOIN local_nodes on logs.node_id = local_nodes.node_id
        GROUP BY name;
                                                             QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HashAggregate  (cost=147.65..150.65 rows=200 width=72) (actual time=6.215..6.235 rows=8.00 loops=1)
   Output: local_nodes.name, count(*), round(avg(logs.duration), 0)
   Group Key: local_nodes.name
   Batches: 1  Memory Usage: 32kB
   Buffers: shared hit=1
   ->  Hash Left Join  (cost=31.02..129.28 rows=2450 width=36) (actual time=2.202..5.125 rows=1000.00 loops=1)
         Output: local_nodes.name, logs.duration
         Hash Cond: (logs.node_id = local_nodes.node_id)
         Buffers: shared hit=1
         ->  Foreign Scan on public.logs  (cost=10.00..20.00 rows=1000 width=12) (actual time=2.089..3.779 rows=1000.00 loops=1)
               Output: logs.req_id, logs.start_at, logs.duration, logs.resource, logs.method, logs.node_id, logs.response
               Remote SQL: SELECT duration, node_id FROM "default".logs
               FDW Time: 1.447 ms
         ->  Hash  (cost=14.90..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.090..0.091 rows=8.00 loops=1)
               Output: local_nodes.name, local_nodes.node_id
               Buckets: 1024  Batches: 1  Memory Usage: 9kB
               Buffers: shared hit=1
               ->  Seq Scan on public.local_nodes  (cost=0.00..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.069..0.073 rows=8.00 loops=1)
                     Output: local_nodes.name, local_nodes.node_id
                     Buffers: shared hit=1
 Planning:
   Buffers: shared hit=14
 Planning Time: 0.551 ms
 Execution Time: 6.589 ms

В этом случае мы можем передать ClickHouse большую часть агрегации, сгруппировав данные по node_id вместо локального столбца, а затем позже выполнить JOIN со справочной таблицей:

try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE)
       WITH remote AS (
           SELECT node_id, count(*), round(avg(duration))
             FROM logs
            GROUP BY node_id
       )
       SELECT name, remote.count, remote.round
         FROM remote
         JOIN local_nodes
           ON remote.node_id = local_nodes.node_id
        ORDER BY name;
                                                          QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Sort  (cost=65.68..66.91 rows=490 width=72) (actual time=4.480..4.484 rows=8.00 loops=1)
   Output: local_nodes.name, remote.count, remote.round
   Sort Key: local_nodes.name
   Sort Method: quicksort  Memory: 25kB
   Buffers: shared hit=4
   ->  Hash Join  (cost=27.60..43.79 rows=490 width=72) (actual time=4.406..4.422 rows=8.00 loops=1)
         Output: local_nodes.name, remote.count, remote.round
         Inner Unique: true
         Hash Cond: (local_nodes.node_id = remote.node_id)
         Buffers: shared hit=1
         ->  Seq Scan on public.local_nodes  (cost=0.00..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.010..0.016 rows=8.00 loops=1)
               Output: local_nodes.node_id, local_nodes.name, local_nodes.region, local_nodes.arch, local_nodes.os
               Buffers: shared hit=1
         ->  Hash  (cost=15.10..15.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.379..4.381 rows=8.00 loops=1)
               Output: remote.count, remote.round, remote.node_id
               Buckets: 1024  Batches: 1  Memory Usage: 9kB
               ->  Subquery Scan on remote  (cost=1.00..15.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.337..4.360 rows=8.00 loops=1)
                     Output: remote.count, remote.round, remote.node_id
                     ->  Foreign Scan  (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.330..4.349 rows=8.00 loops=1)
                           Output: logs.node_id, (count(*)), (round(avg(logs.duration), 0))
                           Relations: Aggregate on (logs)
                           Remote SQL: SELECT node_id, count(*), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs GROUP BY node_id
                           FDW Time: 0.055 ms
 Planning:
   Buffers: shared hit=5
 Planning Time: 0.319 ms
 Execution Time: 4.562 ms

Узел "Foreign Scan" теперь выполняет агрегацию по node_id на стороне источника, сокращая количество строк, которые нужно вернуть в Postgres, с 1000 (то есть всех строк) до всего 8 — по одной на каждый узел.

PREPARE, EXECUTE, DEALLOCATE

Начиная с v0.1.2, pg_clickhouse поддерживает параметризованные запросы, которые в основном создаются с помощью команды PREPARE:

try=# PREPARE avg_durations_between_dates(date, date) AS
       SELECT date(start_at), round(avg(duration)) AS average_duration
         FROM logs
        WHERE date(start_at) BETWEEN $1 AND $2
        GROUP BY date(start_at)
        ORDER BY date(start_at);
PREPARE

Используйте EXECUTE, как обычно, чтобы выполнить подготовленный оператор:

try=# EXECUTE avg_durations_between_dates('2025-12-09', '2025-12-13');
    date    | average_duration
------------+------------------
 2025-12-09 |              190
 2025-12-10 |              194
 2025-12-11 |              197
 2025-12-12 |              190
 2025-12-13 |              195
(5 rows)
Примечание

При параметризованном выполнении HTTP-драйвер не может корректно преобразовывать часовые пояса DateTime в версиях ClickHouse до 25.8, в которых [эта ошибка в основе проблемы] была [исправлена]. Обратите внимание: иногда PostgreSQL использует параметризованный план запроса даже без PREPARE. Для запросов, требующих точного преобразования часового пояса, если обновление до 25.8 или более поздней версии невозможно, используйте бинарный драйвер.

pg_clickhouse, как обычно, выполняет агрегации на стороне ClickHouse, что видно в подробном выводе EXPLAIN:

try=# EXPLAIN (VERBOSE) EXECUTE avg_durations_between_dates('2025-12-09', '2025-12-13');
                                                                                                            QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Foreign Scan  (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=36)
   Output: (date(start_at)), (round(avg(duration), 0))
   Relations: Aggregate on (logs)
   Remote SQL: SELECT date(start_at), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs WHERE ((date(start_at) >= '2025-12-09')) AND ((date(start_at) <= '2025-12-13')) GROUP BY (date(start_at)) ORDER BY date(start_at) ASC NULLS LAST
(4 rows)

Обратите внимание, что отправляются полные значения дат, а не плейсхолдеры параметров. Так происходит для первых пяти запросов, как описано в PostgreSQL [примечаниях о PREPARE]. При шестом выполнении ClickHouse отправляет [параметры запроса] в стиле {param:type}: parameters:

                                                                                                         QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Foreign Scan  (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=36)
   Output: (date(start_at)), (round(avg(duration), 0))
   Relations: Aggregate on (logs)
   Remote SQL: SELECT date(start_at), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs WHERE ((date(start_at) >= {p1:Date})) AND ((date(start_at) <= {p2:Date})) GROUP BY (date(start_at)) ORDER BY date(start_at) ASC NULLS LAST
(4 rows)

Используйте DEALLOCATE для освобождения подготовленного оператора:

try=# DEALLOCATE avg_durations_between_dates;
DEALLOCATE

INSERT

Используйте команду INSERT, чтобы вставить значения в удалённую таблицу ClickHouse:

try=# INSERT INTO nodes(node_id, name, region, arch, os)
VALUES (9,  'Augustin Gamarra', 'us-west-2', 'amd64', 'Linux')
     , (10, 'Cerisier', 'us-east-2', 'amd64', 'Linux')
     , (11, 'Dewalt', 'use-central-1', 'arm64', 'macOS')
;
INSERT 0 3

COPY

Используйте команду COPY, чтобы вставить батч строк в удалённую таблицу ClickHouse:

try=# COPY logs FROM stdin CSV;
4285871863,2025-12-05 11:13:58.360760,206,/widgets,POST,8,401
4020882978,2025-12-05 11:33:48.248450,199,/users/1321945,HEAD,3,200
3231273177,2025-12-05 12:20:42.158575,220,/search,GET,2,201
\.
>> COPY 3

⚠️ Ограничения Batch API

pg_clickhouse пока не поддерживает батч-API вставки PostgreSQL FDW. Поэтому COPY в настоящее время использует команды INSERT для вставки записей. Это будет исправлено в одном из следующих выпусков.

LOAD

Используйте LOAD для загрузки разделяемой библиотеки pg_clickhouse:

try=# LOAD 'pg_clickhouse';
LOAD

Обычно нет необходимости использовать LOAD, так как Postgres автоматически загрузит pg_clickhouse при первом использовании любой из его возможностей (функций, внешних таблиц и т. д.).

Единственный случай, когда может быть полезно LOAD pg_clickhouse, — это SET параметров pg_clickhouse перед выполнением запросов, которые от них зависят.

SET

Используйте SET для настройки пользовательских параметров конфигурации pg_clickhouse.

pg_clickhouse.session_settings

Параметр pg_clickhouse.session_settings задаёт [настройки ClickHouse], которые будут применяться к последующим запросам. Пример:

SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_use_nulls 1, final 1';

По умолчанию используется join_use_nulls 1, group_by_use_nulls 1, final 1. Укажите пустую строку, чтобы использовать настройки сервера ClickHouse.

SET pg_clickhouse.session_settings = '';

Синтаксис — это список пар ключ/значение, разделённых запятыми и одним или несколькими пробелами. Ключи должны соответствовать [настройкам ClickHouse]. Экранируйте пробелы, запятые и символы обратной косой черты в значениях с помощью обратной косой черты:

SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_algorithm grace_hash\,hash';

Или используйте значения в одинарных кавычках, чтобы не экранировать пробелы и запятые; также можно использовать dollar quoting, чтобы не приходилось удваивать двойные кавычки:

SET pg_clickhouse.session_settings = $$join_algorithm 'grace_hash,hash'$$;

Если для вас важна читаемость и нужно задать много настроек, записывайте их в нескольких строках, например:

SET pg_clickhouse.session_settings TO $$
    connect_timeout 2,
    count_distinct_implementation uniq,
    final 1,
    group_by_use_nulls 1,
    join_algorithm 'prefer_partial_merge',
    join_use_nulls 1,
    log_queries_min_type QUERY_FINISH,
    max_block_size 32768,
    max_execution_time 45,
    max_result_rows 1024,
    metrics_perf_events_list 'this,that',
    network_compression_method ZSTD,
    poll_interval 5,
    totals_mode after_having_auto
$$;

Некоторые настройки будут игнорироваться в случаях, когда они могут помешать работе самого pg_clickhouse. К ним относятся:

  • date_time_output_format: HTTP-драйвер требует значение "iso"
  • format_tsv_null_representation: HTTP-драйвер требует значение по умолчанию
  • output_format_tsv_crlf_end_of_line: HTTP-драйвер требует значение по умолчанию

В остальных случаях pg_clickhouse не проверяет настройки, а передаёт их в ClickHouse для каждого запроса. Таким образом, он поддерживает все настройки каждой версии ClickHouse.

Обратите внимание: pg_clickhouse должен быть загружен до установки pg_clickhouse.session_settings; либо используйте [предварительную загрузку разделяемой библиотеки], либо просто используйте один из объектов расширения, чтобы гарантировать его загрузку.

pg_clickhouse.pushdown_regex

Параметр pg_clickhouse.pushdown_regex определяет, выполняет ли pg_clickhouse pushdown функций и операторов регулярных выражений. По умолчанию он включён; установите для этого параметра значение false, чтобы отключить такой pushdown:

SET pg_clickhouse.pushdown_regex = 'false';

См. раздел Регулярные выражения.

ALTER ROLE

Используйте команду SET в ALTER ROLE для предварительной загрузки pg_clickhouse и/или SET его параметров для отдельных ролей:

try=# ALTER ROLE CURRENT_USER SET session_preload_libraries = pg_clickhouse;
ALTER ROLE

try=# ALTER ROLE CURRENT_USER SET pg_clickhouse.session_settings = 'final 1';
ALTER ROLE

Используйте команду RESET в ALTER ROLE, чтобы сбросить предварительную загрузку pg_clickhouse и/или параметры:

try=# ALTER ROLE CURRENT_USER RESET session_preload_libraries;
ALTER ROLE

try=# ALTER ROLE CURRENT_USER RESET pg_clickhouse.session_settings;
ALTER ROLE

Предварительная загрузка

Если pg_clickhouse нужен для каждого или почти каждого соединения с Postgres, рассмотрите возможность использовать [предварительную загрузку разделяемой библиотеки], чтобы он загружался автоматически:

session_preload_libraries

Загружает разделяемую библиотеку при каждом новом подключении к PostgreSQL:

session_preload_libraries = pg_clickhouse

Полезно, если нужно применять обновления без перезапуска сервера: достаточно переподключиться. Этот параметр также можно задать для конкретных пользователей или ролей через ALTER ROLE.

shared_preload_libraries

Загружает разделяемую библиотеку в основной процесс PostgreSQL при запуске:

shared_preload_libraries = pg_clickhouse

Полезно для экономии памяти и снижения накладных расходов для каждого сеанса, но требует перезапуска кластера при обновлении библиотеки.

Типы данных

pg_clickhouse сопоставляет следующие типы данных ClickHouse с типами данных PostgreSQL. При импорте столбцов IMPORT FOREIGN SCHEMA использует первый тип, указанный для столбца PostgreSQL; дополнительные типы можно использовать в командах CREATE FOREIGN TABLE:

ClickHousePostgreSQLПримечания
Boolboolean
Datedate
Date32date
DateTimetimestamptz
Decimalnumeric
Float32real
Float64double precision
IPv4inet
IPv6inet
Int16smallint
Int32integer
Int64bigint
Int8smallint
JSONjsonb, json
Stringtext, bytea
UInt16integer
UInt32bigint
UInt64bigintОшибка для значений > BIGINT max
UInt8smallint
UUIDuuid

Ниже приведены дополнительные примечания и подробности.

BYTEA

ClickHouse не предоставляет эквивалента типа PostgreSQL BYTEA, однако позволяет хранить произвольные байты в типе String. В общем случае строки ClickHouse следует сопоставлять с типом PostgreSQL TEXT, но при работе с бинарными данными используйте тип BYTEA. Пример:

-- Create clickHouse table with String columns.
SELECT clickhouse_raw_query($$
    CREATE TABLE bytes (
        c1 Int8, c2 String, c3 String
    ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (c1);
$$);

-- Create foreign table with BYTEA columns.
CREATE FOREIGN TABLE bytes (
    c1 int,
    c2 BYTEA,
    c3 BYTEA
) SERVER ch_srv OPTIONS( table_name 'bytes' );

-- Insert binary data into the foreign table.
INSERT INTO bytes
SELECT n, sha224(bytea('val'||n)), decode(md5('int'||n), 'hex')
  FROM generate_series(1, 4) n;

-- View the results.
SELECT * FROM bytes;

Этот последний запрос SELECT выведет:

 c1 |                             c2                             |                 c3
----+------------------------------------------------------------+------------------------------------
  1 | \x1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | \xae3b28cde02542f81acce8783245430d
  2 | \x5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | \x23e7c6cacb8383f878ad093b0027d72b
  3 | \x53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331007d6281de330a4b5e728f9e | \x7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1
  4 | \x4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | \x8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245
(4 rows)

Обратите внимание: если в столбцах ClickHouse есть нулевые байты, внешняя таблица, использующая столбцы TEXT, не будет выводить корректные значения:

-- Create foreign table with TEXT columns.
CREATE FOREIGN TABLE texts (
    c1 int,
    c2 TEXT,
    c3 TEXT
) SERVER ch_srv OPTIONS( table_name 'bytes' );

-- Encode binary data as hex.
SELECT c1, encode(c2::bytea, 'hex'), encode(c3::bytea, 'hex') FROM texts ORDER BY c1;

Результат:

 c1 |                          encode                          |              encode
----+----------------------------------------------------------+----------------------------------
  1 | 1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | ae3b28cde02542f81acce8783245430d
  2 | 5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | 23e7c6cacb8383f878ad093b
  3 | 53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331                         | 7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1
  4 | 4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | 8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245
(4 rows)

Обратите внимание, что строки два и три содержат усечённые значения. Это объясняется тем, что PostgreSQL использует строки, завершаемые нулевым байтом, и не поддерживает нулевые байты внутри строк.

Попытка вставки бинарных значений в столбцы TEXT завершится успешно и будет работать как ожидается:

-- Insert via text columns:
TRUNCATE texts;
INSERT INTO texts
SELECT n, sha224(bytea('val'||n)), decode(md5('int'||n), 'hex')
  FROM generate_series(1, 4) n;

-- View the data.
SELECT c1, encode(c2::bytea, 'hex'), encode(c3::bytea, 'hex') FROM texts ORDER BY c1;

Текстовые столбцы будут корректными:


 c1 |                          encode                          |              encode
----+----------------------------------------------------------+----------------------------------
  1 | 1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | ae3b28cde02542f81acce8783245430d
  2 | 5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | 23e7c6cacb8383f878ad093b0027d72b
  3 | 53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331007d6281de330a4b5e728f9e | 7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1
  4 | 4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | 8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245
(4 rows)

Но если читать их как BYTEA, это не сработает:

# SELECT * FROM bytes;
 c1 |                                                           c2                                                           |                                   c3
----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------
  1 | \x5c783162663766306363383231643331313738363136613535613865306335323637373733353339376364646536663431353361396664336437 | \x5c786165336232386364653032353432663831616363653837383332343534333064
  2 | \x5c783566366539653132636438353932373132653633383031366634623161326537333233306565343064623439386330663062316463383431 | \x5c783233653763366361636238333833663837386164303933623030323764373262
  3 | \x5c783533616332633166613833633866363436303366653935363864383833333331303037643632383164653333306134623565373238663965 | \x5c783765393639313332666336353631343862393762366132656538626338336331
  4 | \x5c783465336332653463623735343261343531373361386461633933396464633462633735323032653334326562633736396230663564613266 | \x5c783865663330663434633635343830643132623635306162366232623034323435
(4 rows)
Совет

Как правило, столбцы TEXT следует использовать только для закодированных строк, а столбцы BYTEA — только для бинарных данных; никогда не используйте их взаимозаменяемо.

Справочник по функциям и операторам

Функции

Эти функции служат интерфейсом для выполнения запросов к базе данных ClickHouse.

clickhouse_raw_query

SELECT clickhouse_raw_query(
    'CREATE TABLE t1 (x String) ENGINE = Memory',
    'host=localhost port=8123'
);

Подключитесь к сервису ClickHouse через его HTTP-интерфейс, выполните один запрос и отключитесь. Необязательный второй аргумент задаёт строку подключения, которая по умолчанию имеет значение host=localhost port=8123. Поддерживаемые параметры подключения:

  • host: Хост, к которому нужно подключиться; обязателен.
  • port: HTTP-порт, к которому нужно подключиться; по умолчанию 8123, если только host не является хостом ClickHouse Cloud — в этом случае по умолчанию используется 8443
  • dbname: Имя базы данных, к которой нужно подключиться.
  • username: Имя пользователя для подключения; по умолчанию default
  • password: Пароль для аутентификации; по умолчанию пароль не задан

По умолчанию ни одна роль не имеет права EXECUTE для этой функции; выдавайте доступ только тем ролям, которым действительно нужно выполнять разовые запросы ClickHouse, например, выделенной административной роли ClickHouse:

Полезно для запросов, которые не возвращают записей, но запросы, которые возвращают значения, будут возвращены как одно текстовое значение:

SELECT clickhouse_raw_query(
    'SELECT schema_name, schema_owner from information_schema.schemata',
    'host=localhost port=8123'
);

      clickhouse_raw_query
---------------------------------
 INFORMATION_SCHEMA      default+
 default default                +
 git     default                +
 information_schema      default+
 system  default                +

(1 row)

Функции pushdown

pg_clickhouse поддерживает pushdown для части встроенных функций PostgreSQL, используемых в условных выражениях (в секциях HAVING и WHERE). Это подмножество соответствует следующим эквивалентам в ClickHouse:

Операторы pushdown

  • Срез массива (arr[L:U]): arraySlice
  • @> (массив содержит): hasAll
  • <@ (массив содержится в): hasAll
  • && (массивы пересекаются): hasAny
  • ~ (совпадение с регулярным выражением): match
  • !~ (нет совпадения с регулярным выражением): match
  • ~* (регистронезависимое регулярное выражение без совпадения): match
  • !~* (регистронезависимое регулярное выражение без совпадения): match
  • ->> (извлечение элемента JSON/JSONB в виде текста): sub-column syntax
  • -> (извлечение из JSON/JSONB): toJSONString + sub-column syntax

Пользовательские функции

Эти пользовательские функции, созданные pg_clickhouse, обеспечивают pushdown внешних запросов при использовании некоторых функций ClickHouse, для которых в PostgreSQL нет эквивалентов. Если какую-либо из этих функций нельзя выполнить через pushdown, будет сгенерировано исключение.

Pushdown для расширений

pg_clickhouse распознает функции из некоторых основных и сторонних расширений и переносит их выполнение на соответствующие эквиваленты в ClickHouse.

re2

Все функции [расширения re2] проталкиваются в ClickHouse один к одному:

intarray

Одна функция из intarray делегируется ClickHouse:

fuzzystrmatch

В ClickHouse проталкиваются две функции fuzzystrmatch:

Pushdown-приведения типов

pg_clickhouse выполняет pushdown приведений типов, таких как CAST(x AS bigint), для совместимых типов данных. Для несовместимых типов pushdown завершится ошибкой; если x в этом примере имеет тип ClickHouse UInt64, ClickHouse откажется приводить это значение.

Чтобы выполнять pushdown приведений к несовместимым типам данных, pg_clickhouse предоставляет следующие функции. Они вызывают исключение в PostgreSQL, если не были протолкнуты.

Агрегатные функции с Pushdown

Эти агрегатные функции PostgreSQL выполняются с pushdown в ClickHouse.

Пользовательские агрегатные функции

Эти пользовательские агрегатные функции, созданные в pg_clickhouse, обеспечивают pushdown запросов к внешнему источнику для некоторых агрегатных функций ClickHouse, не имеющих эквивалентов в PostgreSQL. Если какую-либо из этих функций не удаётся передать через pushdown, будет вызвано исключение.

Pushdown для агрегатов ordered set

Эти агрегатные функции ordered set сопоставляются с [параметрическими агрегатными функциями] ClickHouse: прямой аргумент передаётся как параметр, а выражения ORDER BY — как аргументы. Например, следующий запрос PostgreSQL:

SELECT percentile_cont(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY a) FROM t1;

Соответствует следующему запросу к ClickHouse:

SELECT quantile(0.25)(a) FROM t1;

Обратите внимание: суффиксы ORDER BY, отличные от используемого по умолчанию, — DESC и NULLS FIRST — не поддерживаются и приводят к ошибке.

Pushdown оконных функций

Эти [оконные функции] PostgreSQL поддерживают pushdown в ClickHouse с секцией OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ...), включая спецификации рамки окна там, где это применимо.

Для функций ранжирования (row_number, rank, dense_rank, ntile, cume_dist, percent_rank) при pushdown секция рамки окна опускается, поскольку ClickHouse не поддерживает спецификации рамки окна для этих функций.

Примечания о совместимости

Регулярные выражения

Хотя pg_clickhouse выполняет pushdown регулярных выражений в эквивалентные выражения ClickHouse, когда pg_clickhouse.pushdown_regex имеет значение true (это значение по умолчанию), и старается обеспечить базовый уровень совместимости, следует учитывать различия между ними и то, как pg_clickhouse их обрабатывает.

  • PostgreSQL поддерживает POSIX Regular Expressions, а ClickHouse поддерживает RE2 Regular Expressions. Учитывайте различия в поведении: используйте RE2, когда регулярное выражение будет вычисляться в ClickHouse (например, в предложении WHERE), и POSIX — когда оно будет вычисляться в Postgres (например, в предложении SELECT).

  • pg_clickhouse выполняет pushdown флагов [Regex flags] из Postgres, добавляя их в начало регулярного выражения ClickHouse внутри (?). Например:

    regexp_like(val, '^VAL\d', 'i')

    Превращается в

    match(val, concat('(?i-s)', '^VAL\\d'))

    Обратите внимание на добавление -s; это приводит поведение в соответствие с регулярными выражениями Postgres за счёт отключения s, который в ClickHouse включён по умолчанию. pg_clickhouse не будет добавлять -s, если флаги в вызове функции Postgres содержат s. К сожалению, такое поведение нарушает совместимость некоторых регулярных выражений в PostgreSQL 24 и более ранних версиях.

  • Единственные флаги, которые поддерживаются и PostgreSQL, и ClickHouse и, следовательно, могут использоваться при вычислении в ClickHouse:

    • i: регистронезависимый
    • m: многострочный режим:
    • s: позволяет . соответствовать \n
    • p: частичное сопоставление с учётом перевода строки (обрабатывается так же, как s)
    • t: строгий синтаксис (по умолчанию, удаляется pg_clickhouse)

    RE2 поддерживает только эти флаги; не используйте никакие другие Postgres flags

  • Любые другие флаги, переданные функциям регулярных выражений, приведут к тому, что функция не будет отправлена через pushdown.

  • Исключением является regexp_replace(), которая также поддерживает флаг g. Когда установлен g, pg_clickhouse использует replaceRegexpAll() вместо replaceRegexpOne() и удаляет этот флаг перед добавлением остальных флагов в начало.

  • Аргумент замены в Postgres regexp_replace() поддерживает \& для ссылки на полное совпадение, тогда как в ClickHouse для полного совпадения используется \0. Обязательно используйте \0, когда функция отправляется через pushdown в ClickHouse.

Чтобы полностью избежать неоднозначности, рассмотрите возможность установки pg_clickhouse.pushdown_regex, чтобы предотвратить pushdown регулярных выражений Postgres в ClickHouse, и используйте re2 extension, для которого pg_clickhouse поддерживает direct pushdown совместимых с ClickHouse регулярных выражений RE2.

to_char()

PostgreSQL to_char() для timestamp и timestamp with time zone проталкивается в ClickHouse formatDateTime только в том случае, если аргумент формата представляет собой строковую константу, отличную от NULL, и каждому ключевому слову PostgreSQL соответствует побайтно идентичный эквивалент в ClickHouse. Если формат динамический (не Const) или содержит неподдерживаемое ключевое слово либо модификатор, вызов переключается на локальное вычисление в PostgreSQL — частичный pushdown никогда не применяется, поэтому вывод остаётся совместимым с PG.

Формы to_char() с двумя аргументами для numeric, interval и других типов, отличных от timestamp, никогда не проталкиваются; ClickHouse formatDateTime лишь форматирует значения даты и времени.

Преобразованные ключевые слова

PostgreSQLClickHouseЗначение
YYYY, yyyy%Y4-значный год
YY, yy%y2-значный год
MM, mm%mмесяц с ведущим нулём (01–12)
DD, dd%dдень месяца с ведущим нулём (01–31)
DDD, ddd%jдень года с ведущим нулём (001–366)
HH24, hh24%Hчас в 24-часовом формате с ведущим нулём (00–23)
HH, hh, HH12, hh12%Iчас в 12-часовом формате с ведущим нулём (01–12)
MI, mi%iминуты с ведущим нулём (00–59)
SS, ss%Sсекунды с ведущим нулём (00–59)
Q, q%Qквартал (1–4)
Mon%bсокращённое название месяца, например Oct
Dy%aсокращённое название дня недели, например Mon
AM, PM%pиндикатор AM/PM, всегда в верхнем регистре

Текст в кавычках и литералы

Текст в "..." передаётся дословно, при этом любой литеральный символ % удваивается до %%, чтобы экранировать префикс спецификатора ClickHouse. \" вне кавычек также передаётся как литеральный ". Внутри "..." обратная косая черта экранирует только "; другие последовательности с обратной косой чертой трактуются как литеральный текст.

Авторы

David E. Wheeler

Авторские права (c) 2025-2026, ClickHouse