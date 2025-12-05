Справочная документация по pg_clickhouse

pg_clickhouse — это расширение PostgreSQL, которое позволяет выполнять удалённые запросы к базам данных ClickHouse, включая [обёртку внешних данных]. Оно поддерживает PostgreSQL 13 и выше, а также ClickHouse 23 и выше.

Самый простой способ опробовать pg_clickhouse — воспользоваться Docker image, который представляет собой стандартный Docker-образ PostgreSQL с расширениями pg_clickhouse и re2:

docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \ -d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:18 docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres

См. руководство, чтобы начать импорт таблиц ClickHouse и выполнять запросы на стороне источника данных.

CREATE EXTENSION pg_clickhouse; CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi'); CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv OPTIONS (user 'default'); CREATE SCHEMA taxi; IMPORT FOREIGN SCHEMA taxi FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

pg_clickhouse придерживается [семантического версионирования] в своих публичных релизах.

Основная версия увеличивается при изменениях API

Дополнительная версия увеличивается при обратно совместимых изменениях SQL

Патч-версия увеличивается при изменениях только в бинарном файле

После установки PostgreSQL отслеживает два варианта версии:

Версия библиотеки (определяемая через PG_MODULE_MAGIC в PostgreSQL 18 и выше) включает полную семантическую версию; её можно увидеть в выводе функции pgch_version() или функции Postgres pg_get_loaded_modules() .

в PostgreSQL 18 и выше) включает полную семантическую версию; её можно увидеть в выводе функции или функции Postgres . Версия расширения (определяемая в control-файле) включает только основную и дополнительную версии; они видны в таблице pg_catalog.pg_extension , в выводе функции pg_available_extension_versions() и в \dx pg_clickhouse .

На практике это означает, что релиз с увеличением патч-версии, например с v0.1.0 до v0.1.1 , приносит пользу всем базам данных, в которых загружена v0.1 , и не требует выполнения ALTER EXTENSION , чтобы получить обновление.

Релиз с увеличением дополнительной или основной версии, напротив, будет сопровождаться SQL-скриптами обновления, и все существующие базы данных, содержащие расширение, должны выполнить ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE , чтобы получить обновление.

В следующих SQL-выражениях DDL используется pg_clickhouse.

Используйте CREATE EXTENSION, чтобы добавить расширение pg_clickhouse в базу данных:

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;

Используйте WITH SCHEMA , чтобы установить расширение в определённую схему (рекомендуется):

CREATE SCHEMA ch; CREATE EXTENSION pg_clickhouse WITH SCHEMA ch;

Используйте ALTER EXTENSION, чтобы изменить расширение pg_clickhouse. Примеры:

После установки новой версии pg_clickhouse используйте предложение UPDATE : ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE;

Используйте SET SCHEMA , чтобы переместить расширение в новую схему: CREATE SCHEMA ch; ALTER EXTENSION pg_clickhouse SET SCHEMA ch;

Чтобы удалить pg_clickhouse из базы данных, используйте DROP EXTENSION:

DROP EXTENSION pg_clickhouse;

Эта команда завершится ошибкой, если есть объекты, зависящие от pg_clickhouse. Используйте клаузу CASCADE , чтобы удалить и их:

DROP EXTENSION pg_clickhouse CASCADE;

Используйте CREATE SERVER, чтобы создать внешний сервер, подключающийся к серверу ClickHouse. Пример:

CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');

Поддерживаются следующие параметры:

driver : драйвер подключения ClickHouse: "binary" или "http". Обязательно.

: драйвер подключения ClickHouse: "binary" или "http". dbname : база данных ClickHouse, используемая при подключении. По умолчанию — "default".

: база данных ClickHouse, используемая при подключении. По умолчанию — "default". fetch_size : приблизительный размер батча в байтах для потоковой передачи по HTTP. Батчи разделяются по границам строк. Значение по умолчанию — 50000000 (50 MB). 0 отключает потоковую передачу и буферизует ответ целиком. Внешние таблицы могут переопределять это значение.

: приблизительный размер батча в байтах для потоковой передачи по HTTP. Батчи разделяются по границам строк. Значение по умолчанию — (50 MB). отключает потоковую передачу и буферизует ответ целиком. Внешние таблицы могут переопределять это значение. host : имя хоста сервера ClickHouse. По умолчанию — "localhost";

: имя хоста сервера ClickHouse. По умолчанию — "localhost"; port : порт для подключения к серверу ClickHouse. Значения по умолчанию следующие: 9440, если driver — "binary", а host — хост ClickHouse Cloud 9004, если driver — "binary", а host — не хост ClickHouse Cloud 8443, если driver — "http", а host — хост ClickHouse Cloud 8123, если driver — "http", а host — не хост ClickHouse Cloud

: порт для подключения к серверу ClickHouse. Значения по умолчанию следующие:

Используйте ALTER SERVER, чтобы изменить объект внешний сервер. Пример:

ALTER SERVER taxi_srv OPTIONS (SET driver 'http');

Параметры те же, что и для CREATE SERVER.

Используйте DROP SERVER для удаления внешнего сервера:

DROP SERVER taxi_srv;

Эта команда завершается ошибкой, если от сервера зависят какие-либо другие объекты. Используйте CASCADE , чтобы удалить и эти зависимые объекты:

DROP SERVER taxi_srv CASCADE;

Используйте CREATE USER MAPPING, чтобы связать пользователя PostgreSQL с пользователем ClickHouse. Например, чтобы связать текущего пользователя PostgreSQL с удалённым пользователем ClickHouse при подключении через внешний сервер taxi_srv :

CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv OPTIONS (user 'demo');

Поддерживаются следующие параметры:

user : Имя пользователя ClickHouse. По умолчанию — "default".

: Имя пользователя ClickHouse. По умолчанию — "default". password : Пароль пользователя ClickHouse.

Используйте ALTER USER MAPPING, чтобы изменить определение пользовательского сопоставления:

ALTER USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv OPTIONS (SET user 'default');

Параметры совпадают с CREATE USER MAPPING.

Используйте DROP USER MAPPING для удаления сопоставления пользователя:

DROP USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv;

Используйте IMPORT FOREIGN SCHEMA, чтобы импортировать в схему PostgreSQL все таблицы, определённые в базе данных ClickHouse, как внешние таблицы:

CREATE SCHEMA taxi; IMPORT FOREIGN SCHEMA demo FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

Используйте LIMIT TO , чтобы импортировать только указанные таблицы:

IMPORT FOREIGN SCHEMA demo LIMIT TO (trips) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

Используйте EXCEPT , чтобы исключить таблицы:

IMPORT FOREIGN SCHEMA demo EXCEPT (users) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

pg_clickhouse получит список всех таблиц в указанной базе данных ClickHouse («demo» в примерах выше), получит определения столбцов для каждой из них и выполнит команды CREATE FOREIGN TABLE для создания внешних таблиц. Столбцы будут определены с использованием поддерживаемых типов данных и, там, где это можно определить, параметров, поддерживаемых CREATE FOREIGN TABLE.

Сохранение регистра импортируемых идентификаторов IMPORT FOREIGN SCHEMA применяет quote_identifier() к именам импортируемых таблиц и столбцов, заключая в двойные кавычки идентификаторы с символами в верхнем регистре или пробелами. Поэтому такие имена таблиц и столбцов в запросах PostgreSQL необходимо заключать в двойные кавычки. Имена, состоящие только из строчных букв и не содержащие пробелов, заключать в кавычки не нужно. Например, для следующей таблицы ClickHouse: CREATE OR REPLACE TABLE test ( id UInt64, Name TEXT, updatedAt DateTime DEFAULT now() ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; IMPORT FOREIGN SCHEMA создает следующую внешнюю таблицу: CREATE TABLE test ( id BIGINT NOT NULL, "Name" TEXT NOT NULL, "updatedAt" TIMESTAMPTZ NOT NULL ); Поэтому в запросах нужно правильно использовать кавычки, например, SELECT id, "Name", "updatedAt" FROM test; Чтобы создавать объекты с другими именами или имена, состоящие только из строчных букв (то есть регистронезависимые), используйте CREATE FOREIGN TABLE.

Используйте CREATE FOREIGN TABLE, чтобы создать внешнюю таблицу, позволяющую выполнять запросы к данным в базе данных ClickHouse:

CREATE FOREIGN TABLE acts ( user_id bigint NOT NULL, page_views int, duration smallint, sign smallint ) SERVER taxi_srv OPTIONS( table_name 'acts' engine 'CollapsingMergeTree' );

Поддерживаются следующие параметры таблицы:

database : Имя удалённой базы данных. По умолчанию используется база данных, заданная для внешнего сервера.

: Имя удалённой базы данных. По умолчанию используется база данных, заданная для внешнего сервера. fetch_size : Примерный размер батча в байтах для потоковой передачи по HTTP. Переопределяет серверный fetch_size . По умолчанию — 50000000 (50 MB). 0 отключает стриминг и буферизует полный ответ.

: Примерный размер батча в байтах для потоковой передачи по HTTP. Переопределяет серверный . По умолчанию — (50 MB). отключает стриминг и буферизует полный ответ. table_name : Имя удалённой таблицы. По умолчанию используется имя, указанное для внешней таблицы.

: Имя удалённой таблицы. По умолчанию используется имя, указанное для внешней таблицы. engine : [Движок таблицы], используемый таблицей ClickHouse. Для CollapsingMergeTree() и AggregatingMergeTree() pg_clickhouse автоматически применяет параметры к функциональным выражениям, выполняемым над таблицей.

Используйте тип данных, соответствующий удалённому типу данных ClickHouse для каждого столбца. Поддерживаются следующие параметры столбцов:

column_name : Имя столбца на стороне ClickHouse, используемое вместо имени атрибута PostgreSQL при обратном преобразовании запросов и операций вставки. Полезно для сопоставления некавыченных имён столбцов PostgreSQL в нижнем регистре со столбцами ClickHouse, чувствительными к регистру, например: CREATE FOREIGN TABLE hits ( watchid bigint OPTIONS(column_name 'WatchID'), javaenable smallint OPTIONS(column_name 'JavaEnable'), title text OPTIONS(column_name 'Title') ) SERVER taxi_srv OPTIONS(table_name 'hits');

AggregateFunction : Имя агрегатной функции, применяемой к столбцу типа AggregateFunction Type. Сопоставьте тип данных с типом ClickHouse, передаваемым в функцию, и укажите имя агрегатной функции через соответствующий параметр столбца; тогда pg_clickhouse автоматически добавит Merge к агрегатной функции, вычисляющей этот столбец. CREATE FOREIGN TABLE test ( column1 bigint OPTIONS(AggregateFunction 'uniq'), column2 integer OPTIONS(AggregateFunction 'anyIf'), column3 bigint OPTIONS(AggregateFunction 'quantiles(0.5, 0.9)') ) SERVER clickhouse_srv;

SimpleAggregateFunction : Имя агрегатной функции, применяемой к столбцу типа SimpleAggregateFunction Type. Сопоставьте тип данных с типом ClickHouse, передаваемым в функцию, и укажите имя агрегатной функции через соответствующий параметр столбца.

Используйте ALTER FOREIGN TABLE, чтобы изменить определение внешней таблицы:

ALTER TABLE table ALTER COLUMN b OPTIONS (SET AggregateFunction 'count');

Поддерживаемые параметры таблицы и столбца совпадают с параметрами для CREATE FOREIGN TABLE.

Чтобы удалить внешнюю таблицу, используйте DROP FOREIGN TABLE:

DROP FOREIGN TABLE acts;

Эта команда завершится ошибкой, если есть объекты, зависящие от внешней таблицы. Используйте предложение CASCADE , чтобы удалить и их:

DROP FOREIGN TABLE acts CASCADE;

В приведённых ниже DML-выражениях SQL может использоваться pg_clickhouse. Примеры основаны на следующих таблицах ClickHouse:

CREATE TABLE logs ( req_id Int64 NOT NULL, start_at DateTime64(6, 'UTC') NOT NULL, duration Int32 NOT NULL, resource Text NOT NULL, method Enum8('GET' = 1, 'HEAD', 'POST', 'PUT', 'DELETE', 'CONNECT', 'OPTIONS', 'TRACE', 'PATCH', 'QUERY') NOT NULL, node_id Int64 NOT NULL, response Int32 NOT NULL ) ENGINE = MergeTree ORDER BY start_at; CREATE TABLE nodes ( node_id Int64 NOT NULL, name Text NOT NULL, region Text NOT NULL, arch Text NOT NULL, os Text NOT NULL ) ENGINE = MergeTree PRIMARY KEY node_id;

Команда EXPLAIN работает как и ожидается, но параметр VERBOSE вызывает вывод запроса ClickHouse "Remote SQL":

try=# EXPLAIN (VERBOSE) SELECT resource, avg(duration) AS average_duration FROM logs GROUP BY resource; QUERY PLAN ------------------------------------------------------------------------------------ Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=64) Output: resource, (avg(duration)) Relations: Aggregate on (logs) Remote SQL: SELECT resource, avg(duration) FROM "default".logs GROUP BY resource (4 rows)

Этот запрос передаётся в ClickHouse через узел плана "Foreign Scan" — в виде удалённого SQL-запроса.

Используйте оператор SELECT, чтобы выполнять запросы к таблицам pg_clickhouse так же, как и к любым другим таблицам:

try=# SELECT start_at, duration, resource FROM logs WHERE req_id = 4117909262; start_at | duration | resource ----------------------------+----------+---------------- 2025-12-05 15:07:32.944188 | 175 | /widgets/totem (1 row)

pg_clickhouse старается максимально переносить выполнение запроса в ClickHouse, включая агрегатные функции. Используйте EXPLAIN, чтобы определить степень pushdown. Например, для приведенного выше запроса все выполнение переносится в ClickHouse

try=# EXPLAIN (VERBOSE, COSTS OFF) SELECT start_at, duration, resource FROM logs WHERE req_id = 4117909262; QUERY PLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foreign Scan on public.logs Output: start_at, duration, resource Remote SQL: SELECT start_at, duration, resource FROM "default".logs WHERE ((req_id = 4117909262)) (3 rows)

pg_clickhouse также передаёт выполнение JOIN для таблиц с одного и того же удалённого сервера:

try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE) SELECT name, count(*), round(avg(duration)) FROM logs LEFT JOIN nodes on logs.node_id = nodes.node_id GROUP BY name; QUERY PLAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=72) (actual time=3.201..3.221 rows=8.00 loops=1) Output: nodes.name, (count(*)), (round(avg(logs.duration), 0)) Relations: Aggregate on ((logs) LEFT JOIN (nodes)) Remote SQL: SELECT r2.name, count(*), round(avg(r1.duration), 0) FROM "default".logs r1 ALL LEFT JOIN "default".nodes r2 ON (((r1.node_id = r2.node_id))) GROUP BY r2.name FDW Time: 0.086 ms Planning Time: 0.335 ms Execution Time: 3.261 ms (7 rows)

При JOIN с локальной таблицей без тщательной настройки запросы будут менее эффективными. В этом примере мы создаем локальную копию таблицы nodes и выполняем JOIN с ней вместо удаленной таблицы:

try=# CREATE TABLE local_nodes AS SELECT * FROM nodes; SELECT 8 try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE) SELECT name, count(*), round(avg(duration)) FROM logs LEFT JOIN local_nodes on logs.node_id = local_nodes.node_id GROUP BY name; QUERY PLAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HashAggregate (cost=147.65..150.65 rows=200 width=72) (actual time=6.215..6.235 rows=8.00 loops=1) Output: local_nodes.name, count(*), round(avg(logs.duration), 0) Group Key: local_nodes.name Batches: 1 Memory Usage: 32kB Buffers: shared hit=1 -> Hash Left Join (cost=31.02..129.28 rows=2450 width=36) (actual time=2.202..5.125 rows=1000.00 loops=1) Output: local_nodes.name, logs.duration Hash Cond: (logs.node_id = local_nodes.node_id) Buffers: shared hit=1 -> Foreign Scan on public.logs (cost=10.00..20.00 rows=1000 width=12) (actual time=2.089..3.779 rows=1000.00 loops=1) Output: logs.req_id, logs.start_at, logs.duration, logs.resource, logs.method, logs.node_id, logs.response Remote SQL: SELECT duration, node_id FROM "default".logs FDW Time: 1.447 ms -> Hash (cost=14.90..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.090..0.091 rows=8.00 loops=1) Output: local_nodes.name, local_nodes.node_id Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB Buffers: shared hit=1 -> Seq Scan on public.local_nodes (cost=0.00..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.069..0.073 rows=8.00 loops=1) Output: local_nodes.name, local_nodes.node_id Buffers: shared hit=1 Planning: Buffers: shared hit=14 Planning Time: 0.551 ms Execution Time: 6.589 ms

В этом случае мы можем передать ClickHouse большую часть агрегации, сгруппировав данные по node_id вместо локального столбца, а затем позже выполнить JOIN со справочной таблицей:

try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE) WITH remote AS ( SELECT node_id, count(*), round(avg(duration)) FROM logs GROUP BY node_id ) SELECT name, remote.count, remote.round FROM remote JOIN local_nodes ON remote.node_id = local_nodes.node_id ORDER BY name; QUERY PLAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sort (cost=65.68..66.91 rows=490 width=72) (actual time=4.480..4.484 rows=8.00 loops=1) Output: local_nodes.name, remote.count, remote.round Sort Key: local_nodes.name Sort Method: quicksort Memory: 25kB Buffers: shared hit=4 -> Hash Join (cost=27.60..43.79 rows=490 width=72) (actual time=4.406..4.422 rows=8.00 loops=1) Output: local_nodes.name, remote.count, remote.round Inner Unique: true Hash Cond: (local_nodes.node_id = remote.node_id) Buffers: shared hit=1 -> Seq Scan on public.local_nodes (cost=0.00..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.010..0.016 rows=8.00 loops=1) Output: local_nodes.node_id, local_nodes.name, local_nodes.region, local_nodes.arch, local_nodes.os Buffers: shared hit=1 -> Hash (cost=15.10..15.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.379..4.381 rows=8.00 loops=1) Output: remote.count, remote.round, remote.node_id Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB -> Subquery Scan on remote (cost=1.00..15.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.337..4.360 rows=8.00 loops=1) Output: remote.count, remote.round, remote.node_id -> Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.330..4.349 rows=8.00 loops=1) Output: logs.node_id, (count(*)), (round(avg(logs.duration), 0)) Relations: Aggregate on (logs) Remote SQL: SELECT node_id, count(*), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs GROUP BY node_id FDW Time: 0.055 ms Planning: Buffers: shared hit=5 Planning Time: 0.319 ms Execution Time: 4.562 ms

Узел "Foreign Scan" теперь выполняет агрегацию по node_id на стороне источника, сокращая количество строк, которые нужно вернуть в Postgres, с 1000 (то есть всех строк) до всего 8 — по одной на каждый узел.

Начиная с v0.1.2, pg_clickhouse поддерживает параметризованные запросы, которые в основном создаются с помощью команды PREPARE:

try=# PREPARE avg_durations_between_dates(date, date) AS SELECT date(start_at), round(avg(duration)) AS average_duration FROM logs WHERE date(start_at) BETWEEN $1 AND $2 GROUP BY date(start_at) ORDER BY date(start_at); PREPARE

Используйте EXECUTE, как обычно, чтобы выполнить подготовленный оператор:

try=# EXECUTE avg_durations_between_dates('2025-12-09', '2025-12-13'); date | average_duration ------------+------------------ 2025-12-09 | 190 2025-12-10 | 194 2025-12-11 | 197 2025-12-12 | 190 2025-12-13 | 195 (5 rows)

Примечание При параметризованном выполнении HTTP-драйвер не может корректно преобразовывать часовые пояса DateTime в версиях ClickHouse до 25.8, в которых [эта ошибка в основе проблемы] была [исправлена]. Обратите внимание: иногда PostgreSQL использует параметризованный план запроса даже без PREPARE . Для запросов, требующих точного преобразования часового пояса, если обновление до 25.8 или более поздней версии невозможно, используйте бинарный драйвер.

pg_clickhouse, как обычно, выполняет агрегации на стороне ClickHouse, что видно в подробном выводе EXPLAIN:

try=# EXPLAIN (VERBOSE) EXECUTE avg_durations_between_dates('2025-12-09', '2025-12-13'); QUERY PLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=36) Output: (date(start_at)), (round(avg(duration), 0)) Relations: Aggregate on (logs) Remote SQL: SELECT date(start_at), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs WHERE ((date(start_at) >= '2025-12-09')) AND ((date(start_at) <= '2025-12-13')) GROUP BY (date(start_at)) ORDER BY date(start_at) ASC NULLS LAST (4 rows)

Обратите внимание, что отправляются полные значения дат, а не плейсхолдеры параметров. Так происходит для первых пяти запросов, как описано в PostgreSQL [примечаниях о PREPARE]. При шестом выполнении ClickHouse отправляет [параметры запроса] в стиле {param:type} : parameters:

QUERY PLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=36) Output: (date(start_at)), (round(avg(duration), 0)) Relations: Aggregate on (logs) Remote SQL: SELECT date(start_at), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs WHERE ((date(start_at) >= {p1:Date})) AND ((date(start_at) <= {p2:Date})) GROUP BY (date(start_at)) ORDER BY date(start_at) ASC NULLS LAST (4 rows)

Используйте DEALLOCATE для освобождения подготовленного оператора:

try=# DEALLOCATE avg_durations_between_dates; DEALLOCATE

Используйте команду INSERT, чтобы вставить значения в удалённую таблицу ClickHouse:

try=# INSERT INTO nodes(node_id, name, region, arch, os) VALUES (9, 'Augustin Gamarra', 'us-west-2', 'amd64', 'Linux') , (10, 'Cerisier', 'us-east-2', 'amd64', 'Linux') , (11, 'Dewalt', 'use-central-1', 'arm64', 'macOS') ; INSERT 0 3

Используйте команду COPY, чтобы вставить батч строк в удалённую таблицу ClickHouse:

try=# COPY logs FROM stdin CSV; 4285871863,2025-12-05 11:13:58.360760,206,/widgets,POST,8,401 4020882978,2025-12-05 11:33:48.248450,199,/users/1321945,HEAD,3,200 3231273177,2025-12-05 12:20:42.158575,220,/search,GET,2,201 \. >> COPY 3

⚠️ Ограничения Batch API pg_clickhouse пока не поддерживает батч-API вставки PostgreSQL FDW. Поэтому COPY в настоящее время использует команды INSERT для вставки записей. Это будет исправлено в одном из следующих выпусков.

Используйте LOAD для загрузки разделяемой библиотеки pg_clickhouse:

try=# LOAD 'pg_clickhouse'; LOAD

Обычно нет необходимости использовать LOAD, так как Postgres автоматически загрузит pg_clickhouse при первом использовании любой из его возможностей (функций, внешних таблиц и т. д.).

Единственный случай, когда может быть полезно LOAD pg_clickhouse, — это SET параметров pg_clickhouse перед выполнением запросов, которые от них зависят.

Используйте SET для настройки пользовательских параметров конфигурации pg_clickhouse .

Параметр pg_clickhouse.session_settings задаёт [настройки ClickHouse], которые будут применяться к последующим запросам. Пример:

SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_use_nulls 1, final 1';

По умолчанию используется join_use_nulls 1, group_by_use_nulls 1, final 1 . Укажите пустую строку, чтобы использовать настройки сервера ClickHouse.

SET pg_clickhouse.session_settings = '';

Синтаксис — это список пар ключ/значение, разделённых запятыми и одним или несколькими пробелами. Ключи должны соответствовать [настройкам ClickHouse]. Экранируйте пробелы, запятые и символы обратной косой черты в значениях с помощью обратной косой черты:

SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_algorithm grace_hash\,hash';

Или используйте значения в одинарных кавычках, чтобы не экранировать пробелы и запятые; также можно использовать dollar quoting, чтобы не приходилось удваивать двойные кавычки:

SET pg_clickhouse.session_settings = $$join_algorithm 'grace_hash,hash'$$;

Если для вас важна читаемость и нужно задать много настроек, записывайте их в нескольких строках, например:

SET pg_clickhouse.session_settings TO $$ connect_timeout 2, count_distinct_implementation uniq, final 1, group_by_use_nulls 1, join_algorithm 'prefer_partial_merge', join_use_nulls 1, log_queries_min_type QUERY_FINISH, max_block_size 32768, max_execution_time 45, max_result_rows 1024, metrics_perf_events_list 'this,that', network_compression_method ZSTD, poll_interval 5, totals_mode after_having_auto $$;

Некоторые настройки будут игнорироваться в случаях, когда они могут помешать работе самого pg_clickhouse. К ним относятся:

date_time_output_format : HTTP-драйвер требует значение "iso"

: HTTP-драйвер требует значение "iso" format_tsv_null_representation : HTTP-драйвер требует значение по умолчанию

: HTTP-драйвер требует значение по умолчанию output_format_tsv_crlf_end_of_line : HTTP-драйвер требует значение по умолчанию

В остальных случаях pg_clickhouse не проверяет настройки, а передаёт их в ClickHouse для каждого запроса. Таким образом, он поддерживает все настройки каждой версии ClickHouse.

Обратите внимание: pg_clickhouse должен быть загружен до установки pg_clickhouse.session_settings ; либо используйте [предварительную загрузку разделяемой библиотеки], либо просто используйте один из объектов расширения, чтобы гарантировать его загрузку.

Параметр pg_clickhouse.pushdown_regex определяет, выполняет ли pg_clickhouse pushdown функций и операторов регулярных выражений. По умолчанию он включён; установите для этого параметра значение false, чтобы отключить такой pushdown:

SET pg_clickhouse.pushdown_regex = 'false';

См. раздел Регулярные выражения.

Используйте команду SET в ALTER ROLE для предварительной загрузки pg_clickhouse и/или SET его параметров для отдельных ролей:

try=# ALTER ROLE CURRENT_USER SET session_preload_libraries = pg_clickhouse; ALTER ROLE try=# ALTER ROLE CURRENT_USER SET pg_clickhouse.session_settings = 'final 1'; ALTER ROLE

Используйте команду RESET в ALTER ROLE, чтобы сбросить предварительную загрузку pg_clickhouse и/или параметры:

try=# ALTER ROLE CURRENT_USER RESET session_preload_libraries; ALTER ROLE try=# ALTER ROLE CURRENT_USER RESET pg_clickhouse.session_settings; ALTER ROLE

Если pg_clickhouse нужен для каждого или почти каждого соединения с Postgres, рассмотрите возможность использовать [предварительную загрузку разделяемой библиотеки], чтобы он загружался автоматически:

Загружает разделяемую библиотеку при каждом новом подключении к PostgreSQL:

session_preload_libraries = pg_clickhouse

Полезно, если нужно применять обновления без перезапуска сервера: достаточно переподключиться. Этот параметр также можно задать для конкретных пользователей или ролей через ALTER ROLE.

Загружает разделяемую библиотеку в основной процесс PostgreSQL при запуске:

shared_preload_libraries = pg_clickhouse

Полезно для экономии памяти и снижения накладных расходов для каждого сеанса, но требует перезапуска кластера при обновлении библиотеки.

pg_clickhouse сопоставляет следующие типы данных ClickHouse с типами данных PostgreSQL. При импорте столбцов IMPORT FOREIGN SCHEMA использует первый тип, указанный для столбца PostgreSQL; дополнительные типы можно использовать в командах CREATE FOREIGN TABLE:

ClickHouse PostgreSQL Примечания Bool boolean Date date Date32 date DateTime timestamptz Decimal numeric Float32 real Float64 double precision IPv4 inet IPv6 inet Int16 smallint Int32 integer Int64 bigint Int8 smallint JSON jsonb, json String text, bytea UInt16 integer UInt32 bigint UInt64 bigint Ошибка для значений > BIGINT max UInt8 smallint UUID uuid

Ниже приведены дополнительные примечания и подробности.

ClickHouse не предоставляет эквивалента типа PostgreSQL BYTEA, однако позволяет хранить произвольные байты в типе String. В общем случае строки ClickHouse следует сопоставлять с типом PostgreSQL TEXT, но при работе с бинарными данными используйте тип BYTEA. Пример:

-- Create clickHouse table with String columns. SELECT clickhouse_raw_query($$ CREATE TABLE bytes ( c1 Int8, c2 String, c3 String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (c1); $$); -- Create foreign table with BYTEA columns. CREATE FOREIGN TABLE bytes ( c1 int, c2 BYTEA, c3 BYTEA ) SERVER ch_srv OPTIONS( table_name 'bytes' ); -- Insert binary data into the foreign table. INSERT INTO bytes SELECT n, sha224(bytea('val'||n)), decode(md5('int'||n), 'hex') FROM generate_series(1, 4) n; -- View the results. SELECT * FROM bytes;

Этот последний запрос SELECT выведет:

c1 | c2 | c3 ----+------------------------------------------------------------+------------------------------------ 1 | \x1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | \xae3b28cde02542f81acce8783245430d 2 | \x5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | \x23e7c6cacb8383f878ad093b0027d72b 3 | \x53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331007d6281de330a4b5e728f9e | \x7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1 4 | \x4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | \x8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245 (4 rows)

Обратите внимание: если в столбцах ClickHouse есть нулевые байты, внешняя таблица, использующая столбцы TEXT, не будет выводить корректные значения:

-- Create foreign table with TEXT columns. CREATE FOREIGN TABLE texts ( c1 int, c2 TEXT, c3 TEXT ) SERVER ch_srv OPTIONS( table_name 'bytes' ); -- Encode binary data as hex. SELECT c1, encode(c2::bytea, 'hex'), encode(c3::bytea, 'hex') FROM texts ORDER BY c1;

Результат:

c1 | encode | encode ----+----------------------------------------------------------+---------------------------------- 1 | 1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | ae3b28cde02542f81acce8783245430d 2 | 5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | 23e7c6cacb8383f878ad093b 3 | 53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331 | 7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1 4 | 4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | 8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245 (4 rows)

Обратите внимание, что строки два и три содержат усечённые значения. Это объясняется тем, что PostgreSQL использует строки, завершаемые нулевым байтом, и не поддерживает нулевые байты внутри строк.

Попытка вставки бинарных значений в столбцы TEXT завершится успешно и будет работать как ожидается:

-- Insert via text columns: TRUNCATE texts; INSERT INTO texts SELECT n, sha224(bytea('val'||n)), decode(md5('int'||n), 'hex') FROM generate_series(1, 4) n; -- View the data. SELECT c1, encode(c2::bytea, 'hex'), encode(c3::bytea, 'hex') FROM texts ORDER BY c1;

Текстовые столбцы будут корректными:

c1 | encode | encode ----+----------------------------------------------------------+---------------------------------- 1 | 1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | ae3b28cde02542f81acce8783245430d 2 | 5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | 23e7c6cacb8383f878ad093b0027d72b 3 | 53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331007d6281de330a4b5e728f9e | 7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1 4 | 4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | 8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245 (4 rows)

Но если читать их как BYTEA, это не сработает:

# SELECT * FROM bytes; c1 | c2 | c3 ----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------ 1 | \x5c783162663766306363383231643331313738363136613535613865306335323637373733353339376364646536663431353361396664336437 | \x5c786165336232386364653032353432663831616363653837383332343534333064 2 | \x5c783566366539653132636438353932373132653633383031366634623161326537333233306565343064623439386330663062316463383431 | \x5c783233653763366361636238333833663837386164303933623030323764373262 3 | \x5c783533616332633166613833633866363436303366653935363864383833333331303037643632383164653333306134623565373238663965 | \x5c783765393639313332666336353631343862393762366132656538626338336331 4 | \x5c783465336332653463623735343261343531373361386461633933396464633462633735323032653334326562633736396230663564613266 | \x5c783865663330663434633635343830643132623635306162366232623034323435 (4 rows)

Совет Как правило, столбцы TEXT следует использовать только для закодированных строк, а столбцы BYTEA — только для бинарных данных; никогда не используйте их взаимозаменяемо.

Эти функции служат интерфейсом для выполнения запросов к базе данных ClickHouse.

SELECT clickhouse_raw_query( 'CREATE TABLE t1 (x String) ENGINE = Memory', 'host=localhost port=8123' );

Подключитесь к сервису ClickHouse через его HTTP-интерфейс, выполните один запрос и отключитесь. Необязательный второй аргумент задаёт строку подключения, которая по умолчанию имеет значение host=localhost port=8123 . Поддерживаемые параметры подключения:

host : Хост, к которому нужно подключиться; обязателен.

: Хост, к которому нужно подключиться; обязателен. port : HTTP-порт, к которому нужно подключиться; по умолчанию 8123 , если только host не является хостом ClickHouse Cloud — в этом случае по умолчанию используется 8443

: HTTP-порт, к которому нужно подключиться; по умолчанию , если только не является хостом ClickHouse Cloud — в этом случае по умолчанию используется dbname : Имя базы данных, к которой нужно подключиться.

: Имя базы данных, к которой нужно подключиться. username : Имя пользователя для подключения; по умолчанию default

: Имя пользователя для подключения; по умолчанию password : Пароль для аутентификации; по умолчанию пароль не задан

По умолчанию ни одна роль не имеет права EXECUTE для этой функции; выдавайте доступ только тем ролям, которым действительно нужно выполнять разовые запросы ClickHouse, например, выделенной административной роли ClickHouse:

Полезно для запросов, которые не возвращают записей, но запросы, которые возвращают значения, будут возвращены как одно текстовое значение:

SELECT clickhouse_raw_query( 'SELECT schema_name, schema_owner from information_schema.schemata', 'host=localhost port=8123' );

clickhouse_raw_query --------------------------------- INFORMATION_SCHEMA default+ default default + git default + information_schema default+ system default + (1 row)

pg_clickhouse поддерживает pushdown для части встроенных функций PostgreSQL, используемых в условных выражениях (в секциях HAVING и WHERE ). Это подмножество соответствует следующим эквивалентам в ClickHouse:

Эти пользовательские функции, созданные pg_clickhouse , обеспечивают pushdown внешних запросов при использовании некоторых функций ClickHouse, для которых в PostgreSQL нет эквивалентов. Если какую-либо из этих функций нельзя выполнить через pushdown, будет сгенерировано исключение.

pg_clickhouse распознает функции из некоторых основных и сторонних расширений и переносит их выполнение на соответствующие эквиваленты в ClickHouse.

Все функции [расширения re2] проталкиваются в ClickHouse один к одному:

re2match → match

→ match re2extract → extract

→ extract re2extractall → extractAll

→ extractAll re2regexpextract → regexpExtract

→ regexpExtract re2extractgroups → extractGroups

→ extractGroups re2replaceregexpone → replaceRegexpOne

→ replaceRegexpOne re2replaceregexpall → replaceRegexpAll

→ replaceRegexpAll re2countmatches → countMatches

→ countMatches re2countmatchescaseinsensitive → countMatchesCaseInsensitive

→ countMatchesCaseInsensitive re2multimatchany → multiMatchAny

→ multiMatchAny re2multimatchanyindex → multiMatchAnyIndex

→ multiMatchAnyIndex re2multimatchallindices → multiMatchAllIndices

Одна функция из intarray делегируется ClickHouse:

idx → indexOf

В ClickHouse проталкиваются две функции fuzzystrmatch:

soundex : soundex

: soundex levenshtein (2-arg): editDistanceUTF8

pg_clickhouse выполняет pushdown приведений типов, таких как CAST(x AS bigint) , для совместимых типов данных. Для несовместимых типов pushdown завершится ошибкой; если x в этом примере имеет тип ClickHouse UInt64 , ClickHouse откажется приводить это значение.

Чтобы выполнять pushdown приведений к несовместимым типам данных, pg_clickhouse предоставляет следующие функции. Они вызывают исключение в PostgreSQL, если не были протолкнуты.

Эти агрегатные функции PostgreSQL выполняются с pushdown в ClickHouse.

Эти пользовательские агрегатные функции, созданные в pg_clickhouse , обеспечивают pushdown запросов к внешнему источнику для некоторых агрегатных функций ClickHouse, не имеющих эквивалентов в PostgreSQL. Если какую-либо из этих функций не удаётся передать через pushdown, будет вызвано исключение.

Эти агрегатные функции ordered set сопоставляются с [параметрическими агрегатными функциями] ClickHouse: прямой аргумент передаётся как параметр, а выражения ORDER BY — как аргументы. Например, следующий запрос PostgreSQL:

SELECT percentile_cont(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY a) FROM t1;

Соответствует следующему запросу к ClickHouse:

SELECT quantile(0.25)(a) FROM t1;

Обратите внимание: суффиксы ORDER BY , отличные от используемого по умолчанию, — DESC и NULLS FIRST — не поддерживаются и приводят к ошибке.

Эти [оконные функции] PostgreSQL поддерживают pushdown в ClickHouse с секцией OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ...) , включая спецификации рамки окна там, где это применимо.

Для функций ранжирования ( row_number , rank , dense_rank , ntile , cume_dist , percent_rank ) при pushdown секция рамки окна опускается, поскольку ClickHouse не поддерживает спецификации рамки окна для этих функций.

Хотя pg_clickhouse выполняет pushdown регулярных выражений в эквивалентные выражения ClickHouse, когда pg_clickhouse.pushdown_regex имеет значение true (это значение по умолчанию), и старается обеспечить базовый уровень совместимости, следует учитывать различия между ними и то, как pg_clickhouse их обрабатывает.

PostgreSQL поддерживает POSIX Regular Expressions, а ClickHouse поддерживает RE2 Regular Expressions. Учитывайте различия в поведении: используйте RE2, когда регулярное выражение будет вычисляться в ClickHouse (например, в предложении WHERE ), и POSIX — когда оно будет вычисляться в Postgres (например, в предложении SELECT ).

pg_clickhouse выполняет pushdown флагов [Regex flags] из Postgres, добавляя их в начало регулярного выражения ClickHouse внутри (?) . Например: regexp_like(val, '^VAL\d', 'i') Превращается в match(val, concat('(?i-s)', '^VAL\\d')) Обратите внимание на добавление -s ; это приводит поведение в соответствие с регулярными выражениями Postgres за счёт отключения s , который в ClickHouse включён по умолчанию. pg_clickhouse не будет добавлять -s , если флаги в вызове функции Postgres содержат s . К сожалению, такое поведение нарушает совместимость некоторых регулярных выражений в PostgreSQL 24 и более ранних версиях.

Единственные флаги, которые поддерживаются и PostgreSQL, и ClickHouse и, следовательно, могут использоваться при вычислении в ClickHouse: i : регистронезависимый m : многострочный режим: s : позволяет . соответствовать

p : частичное сопоставление с учётом перевода строки (обрабатывается так же, как s ) t : строгий синтаксис (по умолчанию, удаляется pg_clickhouse) RE2 поддерживает только эти флаги; не используйте никакие другие Postgres flags

Любые другие флаги, переданные функциям регулярных выражений, приведут к тому, что функция не будет отправлена через pushdown.

Исключением является regexp_replace() , которая также поддерживает флаг g . Когда установлен g , pg_clickhouse использует replaceRegexpAll() вместо replaceRegexpOne() и удаляет этот флаг перед добавлением остальных флагов в начало.

Аргумент замены в Postgres regexp_replace() поддерживает \& для ссылки на полное совпадение, тогда как в ClickHouse для полного совпадения используется \0 . Обязательно используйте \0 , когда функция отправляется через pushdown в ClickHouse.

Чтобы полностью избежать неоднозначности, рассмотрите возможность установки pg_clickhouse.pushdown_regex, чтобы предотвратить pushdown регулярных выражений Postgres в ClickHouse, и используйте re2 extension, для которого pg_clickhouse поддерживает direct pushdown совместимых с ClickHouse регулярных выражений RE2.

PostgreSQL to_char() для timestamp и timestamp with time zone проталкивается в ClickHouse formatDateTime только в том случае, если аргумент формата представляет собой строковую константу, отличную от NULL, и каждому ключевому слову PostgreSQL соответствует побайтно идентичный эквивалент в ClickHouse. Если формат динамический (не Const ) или содержит неподдерживаемое ключевое слово либо модификатор, вызов переключается на локальное вычисление в PostgreSQL — частичный pushdown никогда не применяется, поэтому вывод остаётся совместимым с PG.

Формы to_char() с двумя аргументами для numeric , interval и других типов, отличных от timestamp , никогда не проталкиваются; ClickHouse formatDateTime лишь форматирует значения даты и времени.

PostgreSQL ClickHouse Значение YYYY , yyyy %Y 4-значный год YY , yy %y 2-значный год MM , mm %m месяц с ведущим нулём (01–12) DD , dd %d день месяца с ведущим нулём (01–31) DDD , ddd %j день года с ведущим нулём (001–366) HH24 , hh24 %H час в 24-часовом формате с ведущим нулём (00–23) HH , hh , HH12 , hh12 %I час в 12-часовом формате с ведущим нулём (01–12) MI , mi %i минуты с ведущим нулём (00–59) SS , ss %S секунды с ведущим нулём (00–59) Q , q %Q квартал (1–4) Mon %b сокращённое название месяца, например Oct Dy %a сокращённое название дня недели, например Mon AM , PM %p индикатор AM/PM, всегда в верхнем регистре

Текст в "..." передаётся дословно, при этом любой литеральный символ % удваивается до %% , чтобы экранировать префикс спецификатора ClickHouse. \" вне кавычек также передаётся как литеральный " . Внутри "..." обратная косая черта экранирует только " ; другие последовательности с обратной косой чертой трактуются как литеральный текст.

David E. Wheeler

Авторские права (c) 2025-2026, ClickHouse