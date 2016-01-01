Справочник по pg_clickhouse
Введение
[pg_clickhouse] — это расширение PostgreSQL с открытым исходным кодом, которое выполняет аналитические запросы в ClickHouse прямо из PostgreSQL без переписывания SQL. Оно поддерживает PostgreSQL 13 и более поздних версий, а также ClickHouse v23 и более поздних версий.
Как только ClickPipes начнёт синхронизировать данные с ClickHouse, используйте pg_clickhouse, чтобы быстро и просто [импортировать внешние таблицы] в схему PostgreSQL. Затем выполняйте существующие запросы PostgreSQL к этим таблицам, сохраняя текущую кодовую базу и передавая выполнение в ClickHouse.
Начало работы
Самый простой способ попробовать pg_clickhouse — воспользоваться [Docker-образ], который содержит стандартный Docker-образ PostgreSQL с расширениями pg_clickhouse и re2:
См. [руководство], чтобы приступить к импорту таблиц ClickHouse и переносу запросов на сторону ClickHouse.
Тестовый пример: TPC-H
В этой таблице сравнивается производительность запросов TPC-H для обычных таблиц PostgreSQL и pg_clickhouse, подключённого к ClickHouse; в обоих случаях использован коэффициент масштабирования 1. ✔︎ означает полный pushdown, а тире — отмену запроса спустя 1 минуту. Все тесты выполнялись на MacBook Pro M4 Max с 36 ГБ памяти.
|Запрос
|PostgreSQL
|pg_clickhouse
|Pushdown
|[Query 1]
|4693 ms
|268 ms
|✔︎
|[Query 2]
|458 ms
|3446 ms
|[Query 3]
|742 ms
|111 ms
|✔︎
|[Query 4]
|270 ms
|130 ms
|✔︎
|[Query 5]
|337 ms
|1460 ms
|✔︎
|[Query 6]
|764 ms
|53 ms
|✔︎
|[Query 7]
|619 ms
|96 ms
|✔︎
|[Query 8]
|342 ms
|156 ms
|✔︎
|[Query 9]
|3094 ms
|298 ms
|✔︎
|[Query 10]
|581 ms
|197 ms
|✔︎
|[Query 11]
|212 ms
|24 ms
|[Query 12]
|1116 ms
|84 ms
|✔︎
|[Query 13]
|958 ms
|1368 ms
|[Query 14]
|181 ms
|73 ms
|✔︎
|[Query 15]
|1118 ms
|557 ms
|[Query 16]
|497 ms
|1714 ms
|[Query 17]
|1846 ms
|32709 ms
|[Query 18]
|5823 ms
|10649 ms
|[Query 19]
|53 ms
|206 ms
|✔︎
|[Query 20]
|421 ms
|-
|[Query 21]
|1349 ms
|4434 ms
|[Query 22]
|258 ms
|1415 ms
Сборка из исходного кода
Unix: общий случай
Пакеты для разработки PostgreSQL и curl включают
pg_config и
curl-config в
PATH, поэтому достаточно просто выполнить
make (или
gmake), затем
make install, а затем в базе данных выполнить
CREATE EXTENSION pg_clickhouse.
Debian / Ubuntu / APT
См. PostgreSQL Apt, где подробно описано, как получать пакеты из репозитория PostgreSQL Apt.
RedHat / CentOS / Yum
Подробнее о получении пакетов из репозитория PostgreSQL Yum см. в PostgreSQL Yum.
Установка из PGXN
После установки указанных выше зависимостей используйте [клиент PGXN] (доступен
через Homebrew, Apt и в виде пакетов Yum под именем
pgxnclient) для загрузки, компиляции
и установки
pg_clickhouse:
Сборка и установка
Чтобы собрать и установить библиотеку ClickHouse и
pg_clickhouse, выполните:
Если на вашем хосте установлено несколько версий PostgreSQL, может потребоваться указать
подходящую версию
pg_config:
Если
curl-config отсутствует в переменной PATH на вашем хосте, можно
явно указать путь:
Если вы столкнулись с такой ошибкой:
Вам нужно использовать GNU make, который вполне может быть установлен в вашей системе под именем
gmake:
Если вы столкнулись с такой ошибкой:
Убедитесь, что
pg_config установлен и доступен в переменной
PATH. Если вы устанавливали PostgreSQL с помощью системы управления пакетами, например RPM, убедитесь, что пакет
-devel тоже установлен. При необходимости укажите процессу сборки, где его найти:
Чтобы установить расширение с пользовательским префиксом в PostgreSQL 18 и более поздних версиях, передайте
аргумент
prefix цели
install (но не другим целям
make):
Затем убедитесь, что префикс указан в следующих [
postgresql.conf
параметрах]:
Тестирование
Чтобы запустить набор тестов, после установки расширения выполните
Если вы столкнулись с ошибкой, например:
Вам нужно запустить набор тестов под учетной записью суперпользователя, например стандартного суперпользователя "postgres":
Подключение
После установки
pg_clickhouse вы можете подключить его к базе данных, войдя
как суперпользователь и выполнив:
Если вы хотите установить
pg_clickhouse и все связанные с ним объекты в
конкретную схему, используйте конструкцию
SCHEMA, чтобы указать схему, например:
Зависимости
Для расширения
pg_clickhouse требуются PostgreSQL 13 или новее, libcurl,
libuuid. Для сборки расширения требуются компиляторы C и C++, libSSL, GNU
make и CMake.
Дорожная карта
Сейчас наш главный приоритет — завершить поддержку pushdown для аналитических рабочих нагрузок, прежде чем добавлять функциональность DML. Наша дорожная карта:
- Обеспечить оптимальное планирование оставшихся 10 запросов TPC-H без pushdown
- Протестировать и доработать pushdown для запросов ClickBench
- Поддержать прозрачный pushdown всех агрегатных функций PostgreSQL
- Поддержать прозрачный pushdown всех функций PostgreSQL
- Разрешить настройки ClickHouse на уровне сервера и сеанса через CREATE SERVER и GUC
- Поддержать все типы данных ClickHouse
- Поддержать легковесные DELETE и UPDATE
- Поддержать вставку батчами через COPY
- Добавить функцию для выполнения произвольного запроса ClickHouse и возврата его результатов в виде таблиц
- Добавить поддержку pushdown для запросов UNION, если все они обращаются к удаленной базе данных
Авторы
Авторские права
- Авторские права (c) 2025-2026, ClickHouse
- Авторские права на отдельные части (c) 2023-2025, Ildus Kurbangaliev
- Авторские права на отдельные части (c) 2019-2023, Adjust GmbH
- Авторские права на отдельные части (c) 2012-2019, PostgreSQL Global Development Group
[Запрос 1] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/1.sql [Запрос 2] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/2.sql [Запрос 3] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/3.sql [Запрос 4] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/4.sql [Запрос 5] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/5.sql [Запрос 6] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/6.sql [Запрос 7] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/7.sql [Запрос 8] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/8.sql [Запрос 9] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/9.sql [Запрос 10] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/10.sql [Запрос 11] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/11.sql [Запрос 12] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/12.sql [Запрос 13] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/13.sql [Запрос 14] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/14.sql [Запрос 15] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/15.sql [Запрос 16] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/16.sql [Запрос 17] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/17.sql [Запрос 18] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/18.sql [Запрос 19] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/19.sql [Запрос 20] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/20.sql [Запрос 21] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/21.sql [Запрос 22] https://github.com/ClickHouse/pg_clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/22.sql