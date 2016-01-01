Справочник по pg_clickhouse

[pg_clickhouse] — это расширение PostgreSQL с открытым исходным кодом, которое выполняет аналитические запросы в ClickHouse прямо из PostgreSQL без переписывания SQL. Оно поддерживает PostgreSQL 13 и более поздних версий, а также ClickHouse v23 и более поздних версий.

Как только ClickPipes начнёт синхронизировать данные с ClickHouse, используйте pg_clickhouse, чтобы быстро и просто [импортировать внешние таблицы] в схему PostgreSQL. Затем выполняйте существующие запросы PostgreSQL к этим таблицам, сохраняя текущую кодовую базу и передавая выполнение в ClickHouse.

Самый простой способ попробовать pg_clickhouse — воспользоваться [Docker-образ], который содержит стандартный Docker-образ PostgreSQL с расширениями pg_clickhouse и re2:

docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \ -d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:18 docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres -c 'CREATE EXTENSION pg_clickhouse'

См. [руководство], чтобы приступить к импорту таблиц ClickHouse и переносу запросов на сторону ClickHouse.

В этой таблице сравнивается производительность запросов TPC-H для обычных таблиц PostgreSQL и pg_clickhouse, подключённого к ClickHouse; в обоих случаях использован коэффициент масштабирования 1. ✔︎ означает полный pushdown, а тире — отмену запроса спустя 1 минуту. Все тесты выполнялись на MacBook Pro M4 Max с 36 ГБ памяти.

Запрос PostgreSQL pg_clickhouse Pushdown [Query 1] 4693 ms 268 ms ✔︎ [Query 2] 458 ms 3446 ms [Query 3] 742 ms 111 ms ✔︎ [Query 4] 270 ms 130 ms ✔︎ [Query 5] 337 ms 1460 ms ✔︎ [Query 6] 764 ms 53 ms ✔︎ [Query 7] 619 ms 96 ms ✔︎ [Query 8] 342 ms 156 ms ✔︎ [Query 9] 3094 ms 298 ms ✔︎ [Query 10] 581 ms 197 ms ✔︎ [Query 11] 212 ms 24 ms [Query 12] 1116 ms 84 ms ✔︎ [Query 13] 958 ms 1368 ms [Query 14] 181 ms 73 ms ✔︎ [Query 15] 1118 ms 557 ms [Query 16] 497 ms 1714 ms [Query 17] 1846 ms 32709 ms [Query 18] 5823 ms 10649 ms [Query 19] 53 ms 206 ms ✔︎ [Query 20] 421 ms - [Query 21] 1349 ms 4434 ms [Query 22] 258 ms 1415 ms

Пакеты для разработки PostgreSQL и curl включают pg_config и curl-config в PATH , поэтому достаточно просто выполнить make (или gmake ), затем make install , а затем в базе данных выполнить CREATE EXTENSION pg_clickhouse .

См. PostgreSQL Apt, где подробно описано, как получать пакеты из репозитория PostgreSQL Apt.

sudo apt install \ postgresql-server-18 \ libcurl4-openssl-dev \ uuid-dev \ libssl-dev \ make \ cmake \ g++

sudo yum install \ postgresql-server \ libcurl-devel \ libuuid-devel \ openssl-libs \ automake \ cmake \ gcc

Подробнее о получении пакетов из репозитория PostgreSQL Yum см. в PostgreSQL Yum.

После установки указанных выше зависимостей используйте [клиент PGXN] (доступен через Homebrew, Apt и в виде пакетов Yum под именем pgxnclient ) для загрузки, компиляции и установки pg_clickhouse :

pgxn install pg_clickhouse

Чтобы собрать и установить библиотеку ClickHouse и pg_clickhouse , выполните:

make sudo make install

Если на вашем хосте установлено несколько версий PostgreSQL, может потребоваться указать подходящую версию pg_config :

export PG_CONFIG=/usr/lib/postgresql/18/bin/pg_config make sudo make install

Если curl-config отсутствует в переменной PATH на вашем хосте, можно явно указать путь:

export CURL_CONFIG=/opt/homebrew/opt/curl/bin/curl-config make sudo make install

Если вы столкнулись с такой ошибкой:

"Makefile", line 8: Need an operator

Вам нужно использовать GNU make, который вполне может быть установлен в вашей системе под именем gmake :

gmake gmake install gmake installcheck

Если вы столкнулись с такой ошибкой:

make: pg_config: Command not found

Убедитесь, что pg_config установлен и доступен в переменной PATH . Если вы устанавливали PostgreSQL с помощью системы управления пакетами, например RPM, убедитесь, что пакет -devel тоже установлен. При необходимости укажите процессу сборки, где его найти:

export PG_CONFIG=/path/to/pg_config make sudo make install

Чтобы установить расширение с пользовательским префиксом в PostgreSQL 18 и более поздних версиях, передайте аргумент prefix цели install (но не другим целям make ):

sudo make install prefix=/usr/local/extras

Затем убедитесь, что префикс указан в следующих [ postgresql.conf параметрах]:

extension_control_path = '/usr/local/extras/postgresql/share:$system' dynamic_library_path = '/usr/local/extras/postgresql/lib:$libdir'

Чтобы запустить набор тестов, после установки расширения выполните

make installcheck

Если вы столкнулись с ошибкой, например:

ERROR: must be owner of database regression

Вам нужно запустить набор тестов под учетной записью суперпользователя, например стандартного суперпользователя "postgres":

make installcheck PGUSER=postgres

После установки pg_clickhouse вы можете подключить его к базе данных, войдя как суперпользователь и выполнив:

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;

Если вы хотите установить pg_clickhouse и все связанные с ним объекты в конкретную схему, используйте конструкцию SCHEMA , чтобы указать схему, например:

CREATE SCHEMA env; CREATE EXTENSION pg_clickhouse SCHEMA env;

Для расширения pg_clickhouse требуются PostgreSQL 13 или новее, libcurl, libuuid. Для сборки расширения требуются компиляторы C и C++, libSSL, GNU make и CMake.

Сейчас наш главный приоритет — завершить поддержку pushdown для аналитических рабочих нагрузок, прежде чем добавлять функциональность DML. Наша дорожная карта:

Обеспечить оптимальное планирование оставшихся 10 запросов TPC-H без pushdown

Протестировать и доработать pushdown для запросов ClickBench

Поддержать прозрачный pushdown всех агрегатных функций PostgreSQL

Поддержать прозрачный pushdown всех функций PostgreSQL

Разрешить настройки ClickHouse на уровне сервера и сеанса через CREATE SERVER и GUC

Поддержать все типы данных ClickHouse

Поддержать легковесные DELETE и UPDATE

Поддержать вставку батчами через COPY

Добавить функцию для выполнения произвольного запроса ClickHouse и возврата его результатов в виде таблиц

Добавить поддержку pushdown для запросов UNION, если все они обращаются к удаленной базе данных

Авторские права (c) 2025-2026, ClickHouse

Авторские права на отдельные части (c) 2023-2025, Ildus Kurbangaliev

Авторские права на отдельные части (c) 2019-2023, Adjust GmbH

Авторские права на отдельные части (c) 2012-2019, PostgreSQL Global Development Group

