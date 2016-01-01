Перейти к основному содержимому
Расширения PostgreSQL

Управляемый Postgres включает отобранный набор расширений, позволяющих расширить возможности вашей базы данных. Ниже приведен список доступных расширений и их версий.

Установка расширений

Чтобы установить расширение, подключитесь к своей базе данных и выполните:

CREATE EXTENSION extension_name;

Чтобы увидеть, какие расширения установлены сейчас:

SELECT * FROM pg_extension;

Чтобы просмотреть список всех доступных расширений и их версий:

SELECT * FROM pg_available_extensions;

Доступные расширения

РасширениеВерсияОписание
h34.2.3Привязки H3 для PostgreSQL
h3_postgis4.2.3Интеграция H3 с PostGIS
hll2.19Тип для хранения данных HyperLogLog
hypopg1.4.2Гипотетические индексы для PostgreSQL
ip4r2.4Типы индексов диапазонов для IPv4 и IPv6
mysql_fdw1.2Обёртка внешних данных для выполнения запросов к серверу MySQL
orafce4.16Функции и операторы, эмулирующие подмножество функций и пакетов из Oracle RDBMS
pg_clickhouse0.1Интерфейсы для выполнения запросов к базам данных ClickHouse из PostgreSQL
pg_cron1.6Планировщик заданий для PostgreSQL
pg_hint_plan1.8.0Подсказки оптимизатору для PostgreSQL
pg_ivm1.13Инкрементальное обслуживание представлений в PostgreSQL
pg_partman5.3.1Расширение для управления секционированными таблицами по времени или ID
pg_repack1.5.3Реорганизация таблиц в базах данных PostgreSQL с минимальными блокировками
pg_similarity1.0Поддержка запросов по схожести
pgaudit18.0Обеспечивает функциональность аудита
pglogical2.4.6Логическая репликация PostgreSQL
pgrouting4.0.0Расширение pgRouting
pgtap1.3.4Модульное тестирование для PostgreSQL
plpgsql_check2.8Расширенная проверка функций plpgsql
postgis3.6.1Пространственные типы и функции геометрии и географии PostGIS
postgis_raster3.6.1Растровые типы и функции PostGIS
postgis_sfcgal3.6.1Функции PostGIS SFCGAL
postgis_tiger_geocoder3.6.1Прямой и обратный геокодер PostGIS tiger
postgis_topology3.6.1Пространственные типы и функции топологии PostGIS
address_standardizer3.6.1Используется для разбора адреса на составные элементы. Обычно применяется на этапе нормализации адреса при геокодировании.
address_standardizer_data_us3.6.1Пример набора данных Address Standardizer US
prefix1.2.0Модуль Prefix Range для PostgreSQL
semver0.41.0Тип данных семантического версионирования
unit7Расширение для работы с единицами СИ
vector0.8.1Векторный тип данных и методы доступа ivfflat и hnsw

Расширение pg_clickhouse

Расширение pg_clickhouse предустановлено на каждом управляемом экземпляре Postgres. Оно позволяет выполнять запросы к базам данных ClickHouse непосредственно из PostgreSQL, обеспечивая единый слой запросов как для транзакций, так и для аналитики.

Подробные инструкции по настройке и использованию см. в документации по pg_clickhouse.