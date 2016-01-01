Расширения PostgreSQL

Управляемый Postgres включает отобранный набор расширений, позволяющих расширить возможности вашей базы данных. Ниже приведен список доступных расширений и их версий.

Чтобы установить расширение, подключитесь к своей базе данных и выполните:

CREATE EXTENSION extension_name;

Чтобы увидеть, какие расширения установлены сейчас:

SELECT * FROM pg_extension;

Чтобы просмотреть список всех доступных расширений и их версий:

SELECT * FROM pg_available_extensions;

Расширение Версия Описание h3 4.2.3 Привязки H3 для PostgreSQL h3_postgis 4.2.3 Интеграция H3 с PostGIS hll 2.19 Тип для хранения данных HyperLogLog hypopg 1.4.2 Гипотетические индексы для PostgreSQL ip4r 2.4 Типы индексов диапазонов для IPv4 и IPv6 mysql_fdw 1.2 Обёртка внешних данных для выполнения запросов к серверу MySQL orafce 4.16 Функции и операторы, эмулирующие подмножество функций и пакетов из Oracle RDBMS pg_clickhouse 0.1 Интерфейсы для выполнения запросов к базам данных ClickHouse из PostgreSQL pg_cron 1.6 Планировщик заданий для PostgreSQL pg_hint_plan 1.8.0 Подсказки оптимизатору для PostgreSQL pg_ivm 1.13 Инкрементальное обслуживание представлений в PostgreSQL pg_partman 5.3.1 Расширение для управления секционированными таблицами по времени или ID pg_repack 1.5.3 Реорганизация таблиц в базах данных PostgreSQL с минимальными блокировками pg_similarity 1.0 Поддержка запросов по схожести pgaudit 18.0 Обеспечивает функциональность аудита pglogical 2.4.6 Логическая репликация PostgreSQL pgrouting 4.0.0 Расширение pgRouting pgtap 1.3.4 Модульное тестирование для PostgreSQL plpgsql_check 2.8 Расширенная проверка функций plpgsql postgis 3.6.1 Пространственные типы и функции геометрии и географии PostGIS postgis_raster 3.6.1 Растровые типы и функции PostGIS postgis_sfcgal 3.6.1 Функции PostGIS SFCGAL postgis_tiger_geocoder 3.6.1 Прямой и обратный геокодер PostGIS tiger postgis_topology 3.6.1 Пространственные типы и функции топологии PostGIS address_standardizer 3.6.1 Используется для разбора адреса на составные элементы. Обычно применяется на этапе нормализации адреса при геокодировании. address_standardizer_data_us 3.6.1 Пример набора данных Address Standardizer US prefix 1.2.0 Модуль Prefix Range для PostgreSQL semver 0.41.0 Тип данных семантического версионирования unit 7 Расширение для работы с единицами СИ vector 0.8.1 Векторный тип данных и методы доступа ivfflat и hnsw

Расширение pg_clickhouse предустановлено на каждом управляемом экземпляре Postgres. Оно позволяет выполнять запросы к базам данных ClickHouse непосредственно из PostgreSQL, обеспечивая единый слой запросов как для транзакций, так и для аналитики.

Подробные инструкции по настройке и использованию см. в документации по pg_clickhouse.