Расширения PostgreSQL
Private preview in ClickHouse Cloud
Управляемый Postgres включает отобранный набор расширений, позволяющих расширить возможности вашей базы данных. Ниже приведен список доступных расширений и их версий.
Установка расширений
Чтобы установить расширение, подключитесь к своей базе данных и выполните:
Чтобы увидеть, какие расширения установлены сейчас:
Чтобы просмотреть список всех доступных расширений и их версий:
Доступные расширения
|Расширение
|Версия
|Описание
h3
|4.2.3
|Привязки H3 для PostgreSQL
h3_postgis
|4.2.3
|Интеграция H3 с PostGIS
hll
|2.19
|Тип для хранения данных HyperLogLog
hypopg
|1.4.2
|Гипотетические индексы для PostgreSQL
ip4r
|2.4
|Типы индексов диапазонов для IPv4 и IPv6
mysql_fdw
|1.2
|Обёртка внешних данных для выполнения запросов к серверу MySQL
orafce
|4.16
|Функции и операторы, эмулирующие подмножество функций и пакетов из Oracle RDBMS
pg_clickhouse
|0.1
|Интерфейсы для выполнения запросов к базам данных ClickHouse из PostgreSQL
pg_cron
|1.6
|Планировщик заданий для PostgreSQL
pg_hint_plan
|1.8.0
|Подсказки оптимизатору для PostgreSQL
pg_ivm
|1.13
|Инкрементальное обслуживание представлений в PostgreSQL
pg_partman
|5.3.1
|Расширение для управления секционированными таблицами по времени или ID
pg_repack
|1.5.3
|Реорганизация таблиц в базах данных PostgreSQL с минимальными блокировками
pg_similarity
|1.0
|Поддержка запросов по схожести
pgaudit
|18.0
|Обеспечивает функциональность аудита
pglogical
|2.4.6
|Логическая репликация PostgreSQL
pgrouting
|4.0.0
|Расширение pgRouting
pgtap
|1.3.4
|Модульное тестирование для PostgreSQL
plpgsql_check
|2.8
|Расширенная проверка функций plpgsql
postgis
|3.6.1
|Пространственные типы и функции геометрии и географии PostGIS
postgis_raster
|3.6.1
|Растровые типы и функции PostGIS
postgis_sfcgal
|3.6.1
|Функции PostGIS SFCGAL
postgis_tiger_geocoder
|3.6.1
|Прямой и обратный геокодер PostGIS tiger
postgis_topology
|3.6.1
|Пространственные типы и функции топологии PostGIS
address_standardizer
|3.6.1
|Используется для разбора адреса на составные элементы. Обычно применяется на этапе нормализации адреса при геокодировании.
address_standardizer_data_us
|3.6.1
|Пример набора данных Address Standardizer US
prefix
|1.2.0
|Модуль Prefix Range для PostgreSQL
semver
|0.41.0
|Тип данных семантического версионирования
unit
|7
|Расширение для работы с единицами СИ
vector
|0.8.1
|Векторный тип данных и методы доступа ivfflat и hnsw
Расширение pg_clickhouse
Расширение
pg_clickhouse предустановлено на каждом управляемом экземпляре Postgres. Оно позволяет выполнять запросы к базам данных ClickHouse непосредственно из PostgreSQL, обеспечивая единый слой запросов как для транзакций, так и для аналитики.
Подробные инструкции по настройке и использованию см. в документации по pg_clickhouse.