Подключение к Managed Postgres

Чтобы подключить ваши приложения к Managed Postgres, перейдите в раздел Connect в левой боковой панели вашего экземпляра.

Щелчок по Connect открывает модальное окно, в котором отображаются ваши учетные данные для подключения и строки подключения в нескольких форматах.

Модальное окно подключения отображает следующую информацию:

Username : пользователь базы данных (по умолчанию: postgres )

: пользователь базы данных (по умолчанию: ) Password : пароль вашей базы данных (по умолчанию скрыт, нажмите на значок глаза, чтобы отобразить его)

: пароль вашей базы данных (по умолчанию скрыт, нажмите на значок глаза, чтобы отобразить его) Server : имя хоста вашего экземпляра Managed Postgres

: имя хоста вашего экземпляра Managed Postgres Port: порт PostgreSQL (по умолчанию: 5432 )

Managed Postgres предоставляет доступ суперпользователя к вашей базе данных. Используйте эти учетные данные для подключения от имени суперпользователя, что позволит вам создавать дополнительных пользователей и управлять объектами базы данных.

Вкладки Connect via предоставляют строку подключения в различных форматах, соответствующих требованиям вашего приложения:

Format Description url Стандартный URL подключения в формате postgresql://<USER>:<PASSWORD>@<HOST>:<PORT>/<DATABASE> psql Готовая к использованию команда для подключения через утилиту командной строки psql env Переменные окружения для клиентов на базе libpq yaml Конфигурация в формате YAML jdbc Строка подключения JDBC для Java-приложений

В целях безопасности пароль в строках подключения по умолчанию маскируется. Нажмите значок копирования рядом с любым полем или строкой подключения, чтобы скопировать её непосредственно в буфер обмена.

Managed Postgres включает встроенный экземпляр PgBouncer для серверного пула подключений. PgBouncer помогает улучшить управление подключениями, производительность и использование ресурсов, особенно для приложений, которые:

Открывают много одновременных подключений

Часто создают и закрывают подключения

Используют бессерверные (serverless) или эфемерные вычислительные среды

Чтобы использовать пул подключений, включите переключатель через PgBouncer в верхней части модального окна подключения. Параметры подключения обновятся так, чтобы направлять ваши подключения через пул PgBouncer вместо прямого подключения к PostgreSQL.

Когда использовать PgBouncer Используйте PgBouncer, когда ваше приложение открывает много краткосрочных подключений. Для длительных подключений или приложений, использующих возможности PostgreSQL, несовместимые с пулом подключений (например, подготовленные операторы (prepared statements) между транзакциями), подключайтесь напрямую. Перенос данных в ClickHouse с помощью ClickPipes через PgBouncer не поддерживается.

Все экземпляры Managed Postgres защищены с помощью TLS. Минимально поддерживаемая версия — TLS 1.3.

По умолчанию соединения устанавливаются с шифрованием TLS без проверки сертификата:

Для продакшен‑нагрузок мы рекомендуем подключаться с использованием проверенного TLS, чтобы быть уверенными, что вы взаимодействуете с нужным сервером. Для этого скачайте пакет корневых сертификатов (CA certificate bundle) во вкладке Settings и добавьте его в список доверенных сертификатов вашего клиента базы данных.

CA‑сертификат уникален для вашего экземпляра Managed Postgres и не будет работать с другими экземплярами.