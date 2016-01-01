Подключение к Managed Postgres
Доступ к параметрам подключения
Чтобы подключить ваши приложения к Managed Postgres, перейдите в раздел Connect в левой боковой панели вашего экземпляра.
Щелчок по Connect открывает модальное окно, в котором отображаются ваши учетные данные для подключения и строки подключения в нескольких форматах.
Модальное окно подключения отображает следующую информацию:
- Username: пользователь базы данных (по умолчанию:
postgres)
- Password: пароль вашей базы данных (по умолчанию скрыт, нажмите на значок глаза, чтобы отобразить его)
- Server: имя хоста вашего экземпляра Managed Postgres
- Port: порт PostgreSQL (по умолчанию:
5432)
Managed Postgres предоставляет доступ суперпользователя к вашей базе данных. Используйте эти учетные данные для подключения от имени суперпользователя, что позволит вам создавать дополнительных пользователей и управлять объектами базы данных.
Форматы строк подключения
Вкладки Connect via предоставляют строку подключения в различных форматах, соответствующих требованиям вашего приложения:
|Format
|Description
|url
|Стандартный URL подключения в формате
postgresql://<USER>:<PASSWORD>@<HOST>:<PORT>/<DATABASE>
|psql
|Готовая к использованию команда для подключения через утилиту командной строки psql
|env
|Переменные окружения для клиентов на базе libpq
|yaml
|Конфигурация в формате YAML
|jdbc
|Строка подключения JDBC для Java-приложений
В целях безопасности пароль в строках подключения по умолчанию маскируется. Нажмите значок копирования рядом с любым полем или строкой подключения, чтобы скопировать её непосредственно в буфер обмена.
Пул подключений PgBouncer
Managed Postgres включает встроенный экземпляр PgBouncer для серверного пула подключений. PgBouncer помогает улучшить управление подключениями, производительность и использование ресурсов, особенно для приложений, которые:
- Открывают много одновременных подключений
- Часто создают и закрывают подключения
- Используют бессерверные (serverless) или эфемерные вычислительные среды
Чтобы использовать пул подключений, включите переключатель через PgBouncer в верхней части модального окна подключения. Параметры подключения обновятся так, чтобы направлять ваши подключения через пул PgBouncer вместо прямого подключения к PostgreSQL.
Используйте PgBouncer, когда ваше приложение открывает много краткосрочных подключений. Для длительных подключений или приложений, использующих возможности PostgreSQL, несовместимые с пулом подключений (например, подготовленные операторы (prepared statements) между транзакциями), подключайтесь напрямую.
Перенос данных в ClickHouse с помощью ClickPipes через PgBouncer не поддерживается.
Настройка TLS
Все экземпляры Managed Postgres защищены с помощью TLS. Минимально поддерживаемая версия — TLS 1.3.
Быстрое подключение (с шифрованием TLS)
По умолчанию соединения устанавливаются с шифрованием TLS без проверки сертификата:
Проверенное TLS‑подключение (рекомендуется для продакшена)
Для продакшен‑нагрузок мы рекомендуем подключаться с использованием проверенного TLS, чтобы быть уверенными, что вы взаимодействуете с нужным сервером. Для этого скачайте пакет корневых сертификатов (CA certificate bundle) во вкладке Settings и добавьте его в список доверенных сертификатов вашего клиента базы данных.
CA‑сертификат уникален для вашего экземпляра Managed Postgres и не будет работать с другими экземплярами.
Чтобы подключиться с проверенным TLS‑соединением, добавьте
sslmode=verify-full и путь к скачанному сертификату: