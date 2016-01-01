Перейти к основному содержимому
Подключение к Managed Postgres

Private preview in ClickHouse Cloud

Доступ к параметрам подключения

Чтобы подключить ваши приложения к Managed Postgres, перейдите в раздел Connect в левой боковой панели вашего экземпляра.

Нажмите Connect в левой боковой панели, чтобы просмотреть параметры подключения

Щелчок по Connect открывает модальное окно, в котором отображаются ваши учетные данные для подключения и строки подключения в нескольких форматах.

Модальное окно подключения с учетными данными и форматами строк подключения

Модальное окно подключения отображает следующую информацию:

  • Username: пользователь базы данных (по умолчанию: postgres)
  • Password: пароль вашей базы данных (по умолчанию скрыт, нажмите на значок глаза, чтобы отобразить его)
  • Server: имя хоста вашего экземпляра Managed Postgres
  • Port: порт PostgreSQL (по умолчанию: 5432)

Managed Postgres предоставляет доступ суперпользователя к вашей базе данных. Используйте эти учетные данные для подключения от имени суперпользователя, что позволит вам создавать дополнительных пользователей и управлять объектами базы данных.

Форматы строк подключения

Вкладки Connect via предоставляют строку подключения в различных форматах, соответствующих требованиям вашего приложения:

FormatDescription
urlСтандартный URL подключения в формате postgresql://<USER>:<PASSWORD>@<HOST>:<PORT>/<DATABASE>
psqlГотовая к использованию команда для подключения через утилиту командной строки psql
envПеременные окружения для клиентов на базе libpq
yamlКонфигурация в формате YAML
jdbcСтрока подключения JDBC для Java-приложений

В целях безопасности пароль в строках подключения по умолчанию маскируется. Нажмите значок копирования рядом с любым полем или строкой подключения, чтобы скопировать её непосредственно в буфер обмена.

Пул подключений PgBouncer

Managed Postgres включает встроенный экземпляр PgBouncer для серверного пула подключений. PgBouncer помогает улучшить управление подключениями, производительность и использование ресурсов, особенно для приложений, которые:

  • Открывают много одновременных подключений
  • Часто создают и закрывают подключения
  • Используют бессерверные (serverless) или эфемерные вычислительные среды

Чтобы использовать пул подключений, включите переключатель через PgBouncer в верхней части модального окна подключения. Параметры подключения обновятся так, чтобы направлять ваши подключения через пул PgBouncer вместо прямого подключения к PostgreSQL.

Когда использовать PgBouncer

Используйте PgBouncer, когда ваше приложение открывает много краткосрочных подключений. Для длительных подключений или приложений, использующих возможности PostgreSQL, несовместимые с пулом подключений (например, подготовленные операторы (prepared statements) между транзакциями), подключайтесь напрямую.

Перенос данных в ClickHouse с помощью ClickPipes через PgBouncer не поддерживается.

Настройка TLS

Все экземпляры Managed Postgres защищены с помощью TLS. Минимально поддерживаемая версия — TLS 1.3.

Быстрое подключение (с шифрованием TLS)

По умолчанию соединения устанавливаются с шифрованием TLS без проверки сертификата:

psql 'postgresql://postgres:[email protected]:5432/postgres'

Проверенное TLS‑подключение (рекомендуется для продакшена)

Для продакшен‑нагрузок мы рекомендуем подключаться с использованием проверенного TLS, чтобы быть уверенными, что вы взаимодействуете с нужным сервером. Для этого скачайте пакет корневых сертификатов (CA certificate bundle) во вкладке Settings и добавьте его в список доверенных сертификатов вашего клиента базы данных.

Download CA Certificate from the Settings tab

CA‑сертификат уникален для вашего экземпляра Managed Postgres и не будет работать с другими экземплярами.

Чтобы подключиться с проверенным TLS‑соединением, добавьте sslmode=verify-full и путь к скачанному сертификату:

psql 'postgresql://postgres:[email protected]:5432/postgres?sslmode=verify-full&sslrootcert=/path/to/ca-certificate.pem'