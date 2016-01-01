Интеграция с ClickHouse

Каждый экземпляр Managed Postgres поставляется со встроенными возможностями CDC для любых ваших сервисов ClickHouse. Это позволяет перенести часть или все данные из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse и обеспечить, чтобы изменения данных в Postgres практически непрерывно и почти в режиме реального времени отражались в ClickHouse. Под капотом для этого используется ClickPipes.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нажмите ClickHouse Integration в боковой панели вашего экземпляра Postgres.

Примечание Прежде чем продолжить, убедитесь, что ваш сервис Postgres доступен для сервиса ClickPipes. Так должно быть по умолчанию, но если вы ограничили доступ по IP, возможно, вам потребуется предоставить доступ некоторым исходным IP‑адресам из этого списка в зависимости от региона, где находится ваш сервис ClickHouse.

Нажмите Replicate data in ClickHouse, чтобы начать настройку вашего ClickPipe.