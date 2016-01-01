Сравнительные тесты производительности
- Сравнивали производительность управляемого ClickHouse сервиса Postgres с AWS RDS (16k provisioned IOPS) и Aurora IO Optimized с использованием стандартных тестов
pgbench
- Производительность: Postgres на NVMe-хранилище в ClickHouse обеспечивает в 4.3–9 раз более высокую производительность для I/O-интенсивных нагрузок и на 12% выше для CPU-ограниченных сценариев
- Идеально подходит для быстро растущих AI-ориентированных рабочих нагрузок, которым требуются высокие скорости транзакций, доступ к данным с низкой задержкой и предсказуемая производительность без узких мест по I/O
Обзор тестирования производительности
Мы провели всестороннее тестирование производительности с использованием
pgbench, стандартного инструмента нагрузочного тестирования PostgreSQL, чтобы оценить производительность при умеренном и высоком уровнях конкурентного доступа.
Тесты производительности
Все тесты производительности проводились с использованием клиентской виртуальной машины с той же вычислительной мощностью, размещённой в том же регионе и зоне доступности, что и база данных PostgreSQL, для обеспечения корректности сравнения.
Тест 1: IO-интенсивный — чтение+запись (набор данных 500 ГБ)
Рост производительности по сравнению с RDS (16k IOPS):
- TPS выше на 326% (в 4,3 раза быстрее)
Рост производительности по сравнению с Aurora IO Optimized:
- TPS выше на 345% (в 4,5 раза быстрее)
Анализ: Смешанные нагрузки чтение/запись демонстрируют наиболее выраженные преимущества производительности NVMe-хранилища и представляют наиболее реалистичный сценарий для быстро растущих рабочих нагрузок, связанных с AI, которым одновременно необходимы высокопроизводительная ингестия данных и низкая латентность чтения. Postgres, управляемый ClickHouse, достиг 19,8K TPS при более высоком уровне параллелизма, что демонстрирует, как NVMe-хранилище эффективно масштабируется под нагрузкой. Это в 4,3–4,5 раза быстрее, чем RDS и Aurora. Решения с сетевым подключением хранилища испытывали трудности при операциях с интенсивной записью: RDS и Aurora достигали максимум 4,4K–4,6K TPS, несмотря на выделенную пропускную способность и даже при использовании конфигурации Aurora IO Optimized.
Настройка
Этот тест оценивает смешанную производительность чтения и записи с крупным набором данных объёмом 500 ГБ, нагружая как путь чтения, так и путь записи подсистемы хранения данных.
Конфигурация экземпляра:
|Конфигурация
|Postgres, управляемый ClickHouse
|RDS с 16k IOPS
|Aurora IO Optimized
|PG Version
|17
|17
|17
|vCPUs
|16
|16
|16
|RAM
|64 GB
|64 GB
|128 GB
|Disk Size
|1 TB
|1 TB
|1 TB
|Disk Type
|NVMe (без ограничений по IOPS)
|Сетевой диск (16 000 IOPS)
|Сетевой диск (IO Optimized)
Конфигурация теста:
Тест 2: IO-нагруженный — только чтение (набор данных 500 ГБ)
Улучшение производительности по сравнению с RDS (16k IOPS):
- TPS выше на 802% (в 9 раз быстрее)
Анализ: Разрыв в производительности резко увеличивается для ориентированных на чтение рабочих нагрузок, ограниченных по IO. PostgreSQL, управляемый ClickHouse, обеспечил 84,8K TPS, тогда как RDS с 16 000 выделенных IOPS достиг только 9,4K TPS, несмотря на эквивалентные вычислительные ресурсы. Ключевое отличие: NVMe-хранилище ClickHouse масштабируется при высокой степени параллелизма, тогда как сетевое хранилище остаётся ограниченным пределами выделенных IOPS. Даже с выделенными IOPS RDS всё равно был в 9 раз медленнее ClickHouse, что демонстрирует критическую важность архитектуры хранилища для IO-нагруженных рабочих нагрузок.
Настройка
В этом тесте оценивается производительность чтения на большом наборе данных объёмом 500 ГБ, который не помещается в память и, таким образом, нагружает подсистему дискового ввода-вывода.
Конфигурация экземпляра:
|Конфигурация
|Postgres, управляемый ClickHouse
|RDS с 16k IOPS
|PG Version
|17
|17
|vCPUs
|16
|16
|RAM
|64 GB
|64 GB
|Disk Size
|1 TB
|1 TB
|Disk Type
|NVMe (неограниченный IOPS)
|Сетевой диск (16 000 IOPS)
Конфигурация теста:
Тест 3: высокая нагрузка на CPU (данные помещаются в память)
Улучшение производительности:
- TPS на 12,3% выше, чем у RDS PostgreSQL
Анализ: Даже в сценариях, ограниченных производительностью CPU, где дисковый I/O минимален, Postgres, управляемый ClickHouse, показал лучший результат — 36,5K TPS. Несмотря на то, что оба сервиса достигли 100% загрузки CPU, NVMe-хранилище ClickHouse обеспечило более высокую производительность за счёт лучших показателей попаданий в кэш. Преимущество в 12% по сравнению с RDS демонстрирует эффективность базовой инфраструктуры даже тогда, когда нагрузка в основном приходится на CPU.
Настройка
Этот тест оценивает производительность CPU, когда рабочий набор полностью помещается в оперативную память, что минимизирует влияние дисковых операций ввода-вывода.
Конфигурация экземпляра:
|Конфигурация
|Postgres, управляемый ClickHouse
|RDS PostgreSQL
|PG Version
|17
|17
|vCPUs
|2
|2
|RAM
|8 GB
|8 GB
|Disk Type
|NVMe
|Сетевой диск (gp3)
Конфигурация теста:
Сводка производительности
Основные выводы
Во всех трёх сценариях бенчмарка Postgres, управляемый ClickHouse, стабильно демонстрировал более высокую производительность:
- IO-интенсивные нагрузки на чтение и запись: TPS в 4,3–4,5 раза выше по сравнению с RDS (16k IOPS) и Aurora IO Optimized
- IO-интенсивные нагрузки на чтение: TPS в 9 раз выше по сравнению с RDS с 16k IOPS
- Нагрузки, ограниченные CPU: TPS на 12% выше, чем у RDS
Когда Postgres by ClickHouse особенно эффективен
Postgres by ClickHouse идеально подходит для приложений, которые:
- Обслуживают быстро растущие AI-нагрузки, требующие высокопроизводительной ингестии данных с частыми upsert-операциями, обновлениями feature-признаков в реальном времени и «из коробки» доступной аналитикой за счёт бесшовной интеграции с ClickHouse для OLAP-нагрузок
- Выполняют частые операции записи, обновления или смешанные операции чтения/записи
- Нуждаются в предсказуемом высокопроизводительном хранилище
- В настоящее время ограничены по IOPS на традиционных управляемых сервисах Postgres
Если вы ожидаете потребность в аналитике позже и планируете более глубокую интеграцию с ClickHouse — что типично для современных AI-нагрузок, где транзакционные данные питают дашборды в реальном времени, хранилища признаков (feature store) и ML-конвейеры, — Postgres by ClickHouse должен быть вашим выбором по умолчанию. Нативная интеграция устраняет сложные ETL-конвейеры и обеспечивает бесшовный поток данных между вашей операционной базой и аналитическими запросами.
Преимущество архитектуры NVMe
Преимущество в производительности обусловлено фундаментальным архитектурным отличием:
|Аспект
|NVMe-хранилище (Managed Postgres)
|Сетевое хранилище (Provisioned IOPS)
|IOPS
|от 100k до практически неограниченного значения
|16 000 выделенных
|Сетевые переходы
|Нет (локальное устройство)
|Каждая дисковая операция требует сетевого раунда
|Масштабирование производительности
|Масштабируется линейно с уровнем параллелизма
|Ограничено выделенными IOPS
Для получения дополнительной информации о преимуществах производительности NVMe-хранилища см. NVMe-powered performance.
Рентабельность
Помимо чистой производительности, Postgres, управляемый ClickHouse, обеспечивает превосходное соотношение цена–производительность:
- Более высокая пропускная способность на доллар: Обеспечивает в 4–9 раз больший TPS (транзакций в секунду) по сравнению с RDS с 16k provisioned IOPS и Aurora IO Optimized
- Предсказуемые затраты: Нет необходимости выделять дополнительную ёмкость IOPS — неограниченные локальные IOPS уже включены
- Меньшие требования к вычислительным ресурсам: Целевая производительность достигается на экземплярах меньшего размера благодаря эффективному вводу-выводу (I/O)
- Сниженная потребность в репликах для чтения (read replicas): Более высокая пропускная способность одного экземпляра снижает необходимость горизонтального масштабирования
Для рабочих нагрузок, которые в данный момент ограничены лимитами IOPS, переход на Managed Postgres может устранить необходимость в дорогих provisioned IOPS или конфигурациях, оптимизированных под I/O, обеспечивая при этом значительно более высокую производительность.
Ссылки
Полные данные по бенчмарку, конфигурации и подробные метрики доступны в нашей таблице с результатами бенчмарка.