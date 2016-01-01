Резервное копирование и восстановление

Управляемый Postgres обеспечивает безопасность и доступность ваших данных с помощью автоматических резервных копий и восстановления до определённого момента времени. Вы можете просматривать историю резервного копирования и инициировать восстановление в разделе Backups вашего экземпляра.

Managed Postgres ежедневно создает полные резервные копии вашей базы данных. В дополнение к полным резервным копиям файлы журнала предзаписи (Write-Ahead Log, WAL) архивируются каждые 60 секунд или при накоплении 16 МБ данных WAL, в зависимости от того, что наступит раньше. Такая комбинация полных резервных копий и непрерывного архивирования WAL позволяет выполнять восстановление до любого момента времени в пределах периода хранения.

Резервные копии хранятся в течение 7 дней, что обеспечивает достаточное время для восстановления в случае потери или повреждения данных. Если вам требуется более длительный период хранения резервных копий, обратитесь в службу поддержки.

Резервные копии реплицируются на несколько серверов с использованием кодирования с избыточностью, что гарантирует их доступность даже при недоступности части серверов хранения. Хранилище резервных копий изолировано на уровне бакета: каждый экземпляр Managed Postgres имеет собственный выделенный бакет хранения, а учётные данные настроены таким образом, чтобы позволять доступ только к резервным копиям этого экземпляра.

Восстановление на определённый момент времени позволяет вернуть базу данных к любому конкретному моменту в пределах окна хранения резервных копий. Это полезно для восстановления после случайного удаления данных, их повреждения или других проблем, когда необходимо откатиться к заведомо корректному состоянию.

Чтобы выполнить восстановление на определённый момент времени:

Перейдите в раздел Backups вашего экземпляра Managed Postgres. В разделе Point in time recovery выберите дату и время (в UTC), на которые нужно восстановить данные. Нажмите Restore to point in time.

В результате операции восстановления создаётся новый экземпляр Managed Postgres с состоянием вашей базы данных на выбранный момент времени. Исходный экземпляр остаётся без изменений, что позволяет проверить восстановленные данные перед принятием решения, какой экземпляр оставить.