Управляемый Postgres

Private preview in ClickHouse Cloud Private preview in ClickHouse Cloud

ClickHouse Managed Postgres — это управляемый сервис Postgres корпоративного уровня, созданный для высокой производительности и масштабирования. Используя NVMe-накопители, физически размещённые рядом с вычислительными ресурсами, он обеспечивает до 10-кратного ускорения для нагрузок, упирающихся в дисковую подсистему, по сравнению с решениями, использующими сетевое хранилище, такое как EBS.

Созданный в партнёрстве с Ubicloud, чья команда основателей имеет успешный опыт создания и эксплуатации Postgres мирового уровня в Citus Data, Heroku и Microsoft, Managed Postgres решает проблемы производительности, с которыми часто сталкиваются быстрорастущие приложения: более медленная ингестия и обновления, медленные операции VACUUM, повышенная хвостовая задержка и всплески WAL, вызванные ограниченной производительностью дисковой подсистемы по IOPS.

Большинство управляемых сервисов Postgres используют сетевые хранилища вроде Amazon EBS, что требует сетевого раунд-трипа для каждого обращения к диску. Это вносит задержки, измеряемые в миллисекундах, и ограничивает IOPS, создавая узкие места для нагрузок с интенсивной записью или высоким вводом-выводом.

Управляемый Postgres использует NVMe-хранилище, физически подключённое к тому же серверу, что и ваша база данных. Это архитектурное отличие обеспечивает:

Задержку доступа к диску на уровне микросекунд вместо миллисекунд

вместо миллисекунд Неограниченные локальные IOPS без сетевых узких мест

без сетевых узких мест До 10 раз более высокую производительность для нагрузок, упирающихся в подсистему хранения, при той же стоимости

Для нагрузок Postgres, которые в первую очередь ограничены дисковыми IOPS и задержкой, это даёт более быстрый приём данных, более быстрое выполнение VACUUM , меньшие хвостовые задержки (tail latency) и более предсказуемую производительность под нагрузкой.

Managed Postgres напрямую интегрируется с ClickHouse, объединяя транзакции и аналитику без сложных ETL-конвейеров.

Реплицируйте данные Postgres в ClickHouse с помощью коннектора Postgres CDC в ClickPipes. Коннектор обрабатывает как начальную загрузку, так и непрерывную инкрементальную синхронизацию и проверен в эксплуатации сотнями корпоративных клиентов, ежемесячно реплицирующих сотни терабайт данных.

Каждый экземпляр Managed Postgres поставляется с расширением pg_clickhouse , которое позволяет выполнять запросы к ClickHouse напрямую из Postgres. Ваше приложение может использовать Postgres как единый слой запросов и для транзакционных операций, и для аналитики, без необходимости подключаться к нескольким базам данных.

Расширение обеспечивает широкую передачу запросов в ClickHouse для эффективного выполнения, включая поддержку фильтров, соединений, полусоединений (semi-join), агрегаций и функций. В настоящее время 14 из 22 запросов TPC-H полностью передаются в ClickHouse, обеспечивая более чем 60-кратный прирост производительности по сравнению с выполнением тех же запросов в стандартном Postgres.

Управляемый Postgres обеспечивает надежность и безопасность, необходимые для продакшн-нагрузок.

Настройте до двух резервных реплик в разных зонах доступности с использованием кворумной репликации. Эти резервные реплики предназначены для обеспечения высокой доступности и автоматического переключения при отказе, что позволяет базе данных быстро восстанавливаться после сбоев. Для масштабирования чтения вы можете развернуть отдельные реплики только для чтения. Подробные сведения о конфигурации см. на странице Высокая доступность.

Каждый экземпляр предоставляет автоматическое резервное копирование, поддерживающее создание форков и восстановление данных до произвольного момента времени. Резервное копирование выполняется с помощью WAL-G — популярного инструмента с открытым исходным кодом, который обеспечивает полные резервные копии и непрерывное архивирование WAL в объектное хранилище.

Управляемый Postgres создан в соответствии с теми же стандартами безопасности, что и ClickHouse Cloud:

Аутентификация : поддержка SAML/SSO

: поддержка SAML/SSO Сетевая безопасность : формирование списка разрешённых IP‑адресов, шифрование данных в состоянии покоя и при передаче (TLS 1.3)

: формирование списка разрешённых IP‑адресов, шифрование данных в состоянии покоя и при передаче (TLS 1.3) Управление доступом: полный доступ суперпользователя для администрирования базы данных