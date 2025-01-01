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Программный доступ к API с помощью Postman

Данное руководство поможет вам протестировать API ClickHouse Cloud с помощью Postman. Приложение Postman доступно для использования в веб-браузере или его можно скачать на рабочий стол.

Создайте учетную запись

Сайт Postman

Создайте Рабочую область

  • Назовите вашу рабочую область и установите уровень видимости.
Создать рабочую область

Создайте Коллекцию

  • В верхнем левом меню под "Исследовать" нажмите "Импорт":
Исследовать > Импорт
  • Появится модальное окно:
Ввод URL API Импортировать
  • Выберите "Postman Collection", нажав кнопку "Импорт":
Коллекция > Импорт

Взаимодействие со спецификацией ClickHouse Cloud API

  • Спецификация "API для ClickHouse Cloud" теперь появится в "Коллекциях" (Левая навигация).
Импортируйте ваш API
  • Нажмите на "Спецификация API для ClickHouse Cloud." В среднем окне выберите вкладку ‘Authorization’:
Импорт завершен

Установите Авторизацию

  • Включите выпадающее меню, чтобы выбрать "Basic Auth":
Базовая аутентификация
  • Введите Имя пользователя и Пароль, которые вы получили при настройке ключей API ClickHouse Cloud:
учетные данные

Включите Переменные

  • Переменные позволяют хранить и повторно использовать значения в Postman, что упрощает тестирование API.

Установите ID Организации и ID Сервиса

  • Внутри "Коллекции" нажмите на вкладку "Переменная" в среднем окне (Базовый URL уже будет установлен при предыдущем импорте API):
  • Под baseURL нажмите открытое поле "Добавить новое значение" и подставьте ваш ID организации и ID сервиса:
ID Организации и ID Сервиса

Протестируйте функционал ClickHouse Cloud API

Протестировать "GET список доступных организаций"

  • В разделе "Спецификация OpenAPI для ClickHouse Cloud" разверните папку > V1 > organizations
  • Нажмите "GET список доступных организаций" и нажмите голубую кнопку "Отправить" справа:
Тестирование получения организаций
  • Возвращенные результаты должны содержать информацию о вашей организации с "status": 200. (Если вы получите "status" 400 без информации о организации, ваша конфигурация неверна).
Статус

Протестировать "GET детали организации"

  • В папке organizationid перейдите к "GET детали организации":
  • В меню среднего окна в разделе Params требуется organizationid.
Тестирование получения деталей организации
  • Измените это значение на orgid в фигурных скобках {{orgid}} (При установке этого значения ранее появится меню с значением):
Подтвердить тест
  • После нажатия кнопки "Сохранить" нажмите голубую кнопку "Отправить" в верхнем правом углу экрана.
Возвращаемое значение
  • Возвращенные результаты должны содержать информацию о вашей организации с "status": 200. (Если вы получите "status" 400 без информации о организации, ваша конфигурация неверна).

Протестировать "GET детали сервиса"

  • Нажмите "GET детали сервиса"
  • Измените значения для organizationid и serviceid на {{orgid}} и {{serviceid}}, соответственно.
  • Нажмите "Сохранить", а затем голубую кнопку "Отправить" справа.
Список сервисов
  • Возвращенные результаты должны содержать список ваших сервисов и их детали с "status": 200. (Если вы получите "status" 400 без информации о сервисах ваша конфигурация неверна).