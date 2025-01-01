Программный доступ к API с помощью Postman

Данное руководство поможет вам протестировать API ClickHouse Cloud с помощью Postman. Приложение Postman доступно для использования в веб-браузере или его можно скачать на рабочий стол.

Бесплатные учетные записи доступны на https://www.postman.com.

Назовите вашу рабочую область и установите уровень видимости.

В верхнем левом меню под "Исследовать" нажмите "Импорт":

Появится модальное окно:

Введите адрес API: "https://api.clickhouse.cloud/v1" и нажмите 'Enter':

Выберите "Postman Collection", нажав кнопку "Импорт":

Спецификация "API для ClickHouse Cloud" теперь появится в "Коллекциях" (Левая навигация).

Нажмите на "Спецификация API для ClickHouse Cloud." В среднем окне выберите вкладку ‘Authorization’:

Включите выпадающее меню, чтобы выбрать "Basic Auth":

Введите Имя пользователя и Пароль, которые вы получили при настройке ключей API ClickHouse Cloud:

Переменные позволяют хранить и повторно использовать значения в Postman, что упрощает тестирование API.

Внутри "Коллекции" нажмите на вкладку "Переменная" в среднем окне (Базовый URL уже будет установлен при предыдущем импорте API):

Под baseURL нажмите открытое поле "Добавить новое значение" и подставьте ваш ID организации и ID сервиса:

В разделе "Спецификация OpenAPI для ClickHouse Cloud" разверните папку > V1 > organizations

Нажмите "GET список доступных организаций" и нажмите голубую кнопку "Отправить" справа:

Возвращенные результаты должны содержать информацию о вашей организации с "status": 200. (Если вы получите "status" 400 без информации о организации, ваша конфигурация неверна).

В папке organizationid перейдите к "GET детали организации":

перейдите к "GET детали организации": В меню среднего окна в разделе Params требуется organizationid .

Измените это значение на orgid в фигурных скобках {{orgid}} (При установке этого значения ранее появится меню с значением):

После нажатия кнопки "Сохранить" нажмите голубую кнопку "Отправить" в верхнем правом углу экрана.

Возвращенные результаты должны содержать информацию о вашей организации с "status": 200. (Если вы получите "status" 400 без информации о организации, ваша конфигурация неверна).

Нажмите "GET детали сервиса"

Измените значения для organizationid и serviceid на {{orgid}} и {{serviceid}} , соответственно.

и на и , соответственно. Нажмите "Сохранить", а затем голубую кнопку "Отправить" справа.