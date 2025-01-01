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Передача данных

ClickHouse Cloud учитывает объем переданных данных на вход и на выход. Это включает любые данные, входящие в ClickHouse Cloud и исходящие из него, а также любые передачи данных внутри региона и между регионами. Это использование отслеживается на уровне сервиса. На основе этого использования клиенты несут расходы на передачу данных, которые затем добавляются к их ежемесячному счету.

ClickHouse Cloud взимает плату за:

  • Исходящие данные из ClickHouse Cloud в общедоступный Интернет, включая другие регионы других облачных провайдеров.
  • Исходящие данные в другой регион в том же облачном провайдере.

Не взимается плата за передачу данных внутри региона или использование Private Link/Private Service Connect и передачу данных. Тем не менее, мы оставляем за собой право внедрять дополнительные параметры ценообразования на передачу данных, если мы увидим паттерны использования, которые влияют на нашу возможность правильно взимать плату с пользователей.

Расходы на передачу данных варьируются в зависимости от облачного провайдера (CSP) и региона. Цены на исходящие данные в общедоступный интернет основаны только на исходном регионе. Цены на межрегиональные (или кросс-региональные) передачи зависят как от исходного, так и от целевого регионов.

В таблицах ниже показано, как расходы на передачу данных за исходящие данные варьируются в зависимости от общедоступного интернета или межрегиональной передачи по облачным провайдерам и регионам.

примечание

ClickHouse Cloud учитывает межрегиональное использование в терминах категорий, от 1 до 4, в зависимости от исходного и целевого регионов. В таблице ниже показана категория для каждой комбинации межрегиональной передачи данных. На экране выставления счетов в ClickHouse Cloud вы увидите расход на передачу данных, разбитый по категориям.

примечание

Обратите внимание, что при выполнении INSERT через нативный протокол с неинлайновыми значениями (например, INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE), клиенты ClickHouse получают метаданные с серверов для упаковки данных. Если метаданные превышают размер полезной нагрузки INSERT, вы можете неинтуитивно увидеть больше исходящих данных, чем входящих с точки зрения сервера. Если это неприемлемо, рассмотрите возможность инлайновой передачи данных с синтаксисом VALUES или использования HTTP протокола.

Таблица ниже показывает, как различаются сборы за передачу данных для исходящего трафика через общую сеть Интернет или межрегионально в зависимости от облачного провайдера и региона.

AWS

Облачный провайдерРегионИсходящий трафик через общую сетьВ том же регионеМежрегиональный
(все уровень 1)
AWSap-northeast-1$0.1440$0.0000$0.1152
AWSap-south-1$0.1384$0.0000$0.1104
AWSap-southeast-1$0.1512$0.0000$0.1152
AWSap-southeast-2$0.1440$0.0000$0.1248
AWSeu-central-1$0.1152$0.0000$0.0312
AWSeu-west-1$0.1152$0.0000$0.0312
AWSeu-west-2$0.1152$0.0000$0.0312
AWSus-east-1$0.1152$0.0000$0.0312
AWSus-east-2$0.1152$0.0000$0.0312
AWSus-west-2$0.1152$0.0000$0.0312

^*Сборы за передачу данных указаны в $ за ГБ переданных данных

GCP

Облачный провайдерРегион источникаИсходящий трафик через общую сетьРегион назначения
В том же регионеСеверная АмерикаЕвропаАзия, ОкеанияБлижний Восток, Южная Америка, Африка
GCPus-central1$0.1140$0.0000$0.0360 (уровень 1)$0.0720 (уровень 2)$0.1200 (уровень 3)$0.1620 (уровень 4)
GCPus-east1$0.1140$0.0000$0.0360 (уровень 1)$0.0720 (уровень 2)$0.1200 (уровень 3)$0.1620 (уровень 4)
GCPeurope-west4$0.1140$0.0000$0.0720 (уровень 2)$0.0360 (уровень 1)$0.1200 (уровень 3)$0.1620 (уровень 4)
GCPasia-southeast1$0.1440$0.0000$0.1200 (уровень 3)$0.1200 (уровень 3)$0.1200 (уровень 3)$0.1620 (уровень 4)

^*Сборы за передачу данных указаны в $ за ГБ переданных данных

Azure

Облачный провайдерРегион источникаИсходящий трафик через общую сетьРегион назначения
В том же регионеСеверная АмерикаЕвропаАзия, ОкеанияБлижний Восток, Южная Америка, Африка
Azureeastus2$0.1020$0.0000$0.0300 (уровень 1)$0.0660 (уровень 2)$0.0660 (уровень 2)$0.0660 (уровень 2)
Azurewestus3$0.1020$0.0000$0.0300 (уровень 1)$0.0660 (уровень 2)$0.0660 (уровень 2)$0.0660 (уровень 2)
Azuregermanywestcentral$0.1020$0.0000$0.0660 (уровень 2)$0.0300 (уровень 1)$0.0660 (уровень 2)$0.0660 (уровень 2)

^*Сборы за передачу данных указаны в $ за ГБ переданных данных