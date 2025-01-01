Передача данных

ClickHouse Cloud учитывает объем переданных данных на вход и на выход. Это включает любые данные, входящие в ClickHouse Cloud и исходящие из него, а также любые передачи данных внутри региона и между регионами. Это использование отслеживается на уровне сервиса. На основе этого использования клиенты несут расходы на передачу данных, которые затем добавляются к их ежемесячному счету.

ClickHouse Cloud взимает плату за:

Исходящие данные из ClickHouse Cloud в общедоступный Интернет, включая другие регионы других облачных провайдеров.

Исходящие данные в другой регион в том же облачном провайдере.

Не взимается плата за передачу данных внутри региона или использование Private Link/Private Service Connect и передачу данных. Тем не менее, мы оставляем за собой право внедрять дополнительные параметры ценообразования на передачу данных, если мы увидим паттерны использования, которые влияют на нашу возможность правильно взимать плату с пользователей.

Расходы на передачу данных варьируются в зависимости от облачного провайдера (CSP) и региона. Цены на исходящие данные в общедоступный интернет основаны только на исходном регионе. Цены на межрегиональные (или кросс-региональные) передачи зависят как от исходного, так и от целевого регионов.

В таблицах ниже показано, как расходы на передачу данных за исходящие данные варьируются в зависимости от общедоступного интернета или межрегиональной передачи по облачным провайдерам и регионам.

примечание ClickHouse Cloud учитывает межрегиональное использование в терминах категорий, от 1 до 4, в зависимости от исходного и целевого регионов. В таблице ниже показана категория для каждой комбинации межрегиональной передачи данных. На экране выставления счетов в ClickHouse Cloud вы увидите расход на передачу данных, разбитый по категориям.

примечание Обратите внимание, что при выполнении INSERT через нативный протокол с неинлайновыми значениями (например, INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE), клиенты ClickHouse получают метаданные с серверов для упаковки данных. Если метаданные превышают размер полезной нагрузки INSERT, вы можете неинтуитивно увидеть больше исходящих данных, чем входящих с точки зрения сервера. Если это неприемлемо, рассмотрите возможность инлайновой передачи данных с синтаксисом VALUES или использования HTTP протокола.

Таблица ниже показывает, как различаются сборы за передачу данных для исходящего трафика через общую сеть Интернет или межрегионально в зависимости от облачного провайдера и региона.

AWS

Облачный провайдер Регион Исходящий трафик через общую сеть В том же регионе Межрегиональный

(все уровень 1) AWS ap-northeast-1 $0.1440 $0.0000 $0.1152 AWS ap-south-1 $0.1384 $0.0000 $0.1104 AWS ap-southeast-1 $0.1512 $0.0000 $0.1152 AWS ap-southeast-2 $0.1440 $0.0000 $0.1248 AWS eu-central-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS eu-west-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS eu-west-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-east-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-east-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-west-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312

∗ ^* ∗Сборы за передачу данных указаны в $ за ГБ переданных данных

GCP

Облачный провайдер Регион источника Исходящий трафик через общую сеть Регион назначения В том же регионе Северная Америка Европа Азия, Океания Ближний Восток, Южная Америка, Африка GCP us-central1 $0.1140 $0.0000 $0.0360 (уровень 1) $0.0720 (уровень 2) $0.1200 (уровень 3) $0.1620 (уровень 4) GCP us-east1 $0.1140 $0.0000 $0.0360 (уровень 1) $0.0720 (уровень 2) $0.1200 (уровень 3) $0.1620 (уровень 4) GCP europe-west4 $0.1140 $0.0000 $0.0720 (уровень 2) $0.0360 (уровень 1) $0.1200 (уровень 3) $0.1620 (уровень 4) GCP asia-southeast1 $0.1440 $0.0000 $0.1200 (уровень 3) $0.1200 (уровень 3) $0.1200 (уровень 3) $0.1620 (уровень 4)

∗ ^* ∗Сборы за передачу данных указаны в $ за ГБ переданных данных

Azure

Облачный провайдер Регион источника Исходящий трафик через общую сеть Регион назначения В том же регионе Северная Америка Европа Азия, Океания Ближний Восток, Южная Америка, Африка Azure eastus2 $0.1020 $0.0000 $0.0300 (уровень 1) $0.0660 (уровень 2) $0.0660 (уровень 2) $0.0660 (уровень 2) Azure westus3 $0.1020 $0.0000 $0.0300 (уровень 1) $0.0660 (уровень 2) $0.0660 (уровень 2) $0.0660 (уровень 2) Azure germanywestcentral $0.1020 $0.0000 $0.0660 (уровень 2) $0.0300 (уровень 1) $0.0660 (уровень 2) $0.0660 (уровень 2)