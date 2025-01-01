Передача данных
ClickHouse Cloud учитывает объем переданных данных на вход и на выход. Это включает любые данные, входящие в ClickHouse Cloud и исходящие из него, а также любые передачи данных внутри региона и между регионами. Это использование отслеживается на уровне сервиса. На основе этого использования клиенты несут расходы на передачу данных, которые затем добавляются к их ежемесячному счету.
ClickHouse Cloud взимает плату за:
- Исходящие данные из ClickHouse Cloud в общедоступный Интернет, включая другие регионы других облачных провайдеров.
- Исходящие данные в другой регион в том же облачном провайдере.
Не взимается плата за передачу данных внутри региона или использование Private Link/Private Service Connect и передачу данных. Тем не менее, мы оставляем за собой право внедрять дополнительные параметры ценообразования на передачу данных, если мы увидим паттерны использования, которые влияют на нашу возможность правильно взимать плату с пользователей.
Расходы на передачу данных варьируются в зависимости от облачного провайдера (CSP) и региона. Цены на исходящие данные в общедоступный интернет основаны только на исходном регионе. Цены на межрегиональные (или кросс-региональные) передачи зависят как от исходного, так и от целевого регионов.
В таблицах ниже показано, как расходы на передачу данных за исходящие данные варьируются в зависимости от общедоступного интернета или межрегиональной передачи по облачным провайдерам и регионам.
ClickHouse Cloud учитывает межрегиональное использование в терминах категорий, от 1 до 4, в зависимости от исходного и целевого регионов. В таблице ниже показана категория для каждой комбинации межрегиональной передачи данных. На экране выставления счетов в ClickHouse Cloud вы увидите расход на передачу данных, разбитый по категориям.
Обратите внимание, что при выполнении INSERT через нативный протокол с неинлайновыми значениями (например, INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE), клиенты ClickHouse получают метаданные с серверов для упаковки данных. Если метаданные превышают размер полезной нагрузки INSERT, вы можете неинтуитивно увидеть больше исходящих данных, чем входящих с точки зрения сервера. Если это неприемлемо, рассмотрите возможность инлайновой передачи данных с синтаксисом VALUES или использования HTTP протокола.
Таблица ниже показывает, как различаются сборы за передачу данных для исходящего трафика через общую сеть Интернет или межрегионально в зависимости от облачного провайдера и региона.
AWS
|Облачный провайдер
|Регион
|Исходящий трафик через общую сеть
|В том же регионе
|Межрегиональный
(все уровень 1)
AWS
ap-northeast-1
$0.1440
$0.0000
$0.1152
AWS
ap-south-1
$0.1384
$0.0000
$0.1104
AWS
ap-southeast-1
$0.1512
$0.0000
$0.1152
AWS
ap-southeast-2
$0.1440
$0.0000
$0.1248
AWS
eu-central-1
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
eu-west-1
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
eu-west-2
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
us-east-1
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
us-east-2
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
us-west-2
$0.1152
$0.0000
$0.0312
Сборы за передачу данных указаны в $ за ГБ переданных данных
GCP
|Облачный провайдер
|Регион источника
|Исходящий трафик через общую сеть
|Регион назначения
|В том же регионе
|Северная Америка
|Европа
|Азия, Океания
|Ближний Восток, Южная Америка, Африка
GCP
us-central1
$0.1140
$0.0000
$0.0360 (уровень 1)
$0.0720 (уровень 2)
$0.1200 (уровень 3)
$0.1620 (уровень 4)
GCP
us-east1
$0.1140
$0.0000
$0.0360 (уровень 1)
$0.0720 (уровень 2)
$0.1200 (уровень 3)
$0.1620 (уровень 4)
GCP
europe-west4
$0.1140
$0.0000
$0.0720 (уровень 2)
$0.0360 (уровень 1)
$0.1200 (уровень 3)
$0.1620 (уровень 4)
GCP
asia-southeast1
$0.1440
$0.0000
$0.1200 (уровень 3)
$0.1200 (уровень 3)
$0.1200 (уровень 3)
$0.1620 (уровень 4)
Сборы за передачу данных указаны в $ за ГБ переданных данных
Azure
|Облачный провайдер
|Регион источника
|Исходящий трафик через общую сеть
|Регион назначения
|В том же регионе
|Северная Америка
|Европа
|Азия, Океания
|Ближний Восток, Южная Америка, Африка
Azure
eastus2
$0.1020
$0.0000
$0.0300 (уровень 1)
$0.0660 (уровень 2)
$0.0660 (уровень 2)
$0.0660 (уровень 2)
Azure
westus3
$0.1020
$0.0000
$0.0300 (уровень 1)
$0.0660 (уровень 2)
$0.0660 (уровень 2)
$0.0660 (уровень 2)
Azure
germanywestcentral
$0.1020
$0.0000
$0.0660 (уровень 2)
$0.0300 (уровень 1)
$0.0660 (уровень 2)
$0.0660 (уровень 2)
Сборы за передачу данных указаны в $ за ГБ переданных данных