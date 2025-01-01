Маркетплейс
Этот раздел содержит информацию о темах, связанных с выставлением счетов для Маркетплейса.
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|Описание
|Выставление счетов на маркетплейсе
|Часто задаваемые вопросы по выставлению счетов на маркетплейсе.
|AWS Marketplace PAYG
|Начните работу с ClickHouse Cloud на AWS Marketplace через PAYG (Оплата по мере использования) публичное предложение.
|Контракт на фиксированную сумму AWS Marketplace
|Начните работу с ClickHouse Cloud на AWS Marketplace через контракт на фиксированную сумму. Контракт на фиксированную сумму, также известный как частное предложение, позволяет клиентам обязываться тратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного времени.
|GCP Marketplace PAYG
|Начните работу с ClickHouse Cloud на GCP Marketplace через PAYG (Оплата по мере использования) публичное предложение.
|Контракт на фиксированную сумму GCP Marketplace
|Начните работу с ClickHouse Cloud на GCP Marketplace через контракт на фиксированную сумму. Контракт на фиксированную сумму, также известный как частное предложение, позволяет клиентам обязываться тратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного времени.
|Azure Marketplace PAYG
|Начните работу с ClickHouse Cloud на Azure Marketplace через PAYG (Оплата по мере использования) публичное предложение.
|Контракт на фиксированную сумму Azure Marketplace
|Начните работу с ClickHouse Cloud на Azure Marketplace через контракт на фиксированную сумму. Контракт на фиксированную сумму, также известный как частное предложение, позволяет клиентам обязываться тратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного времени.