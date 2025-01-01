Маркетплейс

Выставление счетов на маркетплейсе Часто задаваемые вопросы по выставлению счетов на маркетплейсе.

AWS Marketplace PAYG Начните работу с ClickHouse Cloud на AWS Marketplace через PAYG (Оплата по мере использования) публичное предложение.

Контракт на фиксированную сумму AWS Marketplace Начните работу с ClickHouse Cloud на AWS Marketplace через контракт на фиксированную сумму. Контракт на фиксированную сумму, также известный как частное предложение, позволяет клиентам обязываться тратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного времени.

GCP Marketplace PAYG Начните работу с ClickHouse Cloud на GCP Marketplace через PAYG (Оплата по мере использования) публичное предложение.

Контракт на фиксированную сумму GCP Marketplace Начните работу с ClickHouse Cloud на GCP Marketplace через контракт на фиксированную сумму. Контракт на фиксированную сумму, также известный как частное предложение, позволяет клиентам обязываться тратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного времени.

Azure Marketplace PAYG Начните работу с ClickHouse Cloud на Azure Marketplace через PAYG (Оплата по мере использования) публичное предложение.