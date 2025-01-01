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Маркетплейс

Этот раздел содержит информацию о темах, связанных с выставлением счетов для Маркетплейса.

СтраницаОписание
Выставление счетов на маркетплейсеЧасто задаваемые вопросы по выставлению счетов на маркетплейсе.
AWS Marketplace PAYGНачните работу с ClickHouse Cloud на AWS Marketplace через PAYG (Оплата по мере использования) публичное предложение.
Контракт на фиксированную сумму AWS MarketplaceНачните работу с ClickHouse Cloud на AWS Marketplace через контракт на фиксированную сумму. Контракт на фиксированную сумму, также известный как частное предложение, позволяет клиентам обязываться тратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного времени.
GCP Marketplace PAYGНачните работу с ClickHouse Cloud на GCP Marketplace через PAYG (Оплата по мере использования) публичное предложение.
Контракт на фиксированную сумму GCP MarketplaceНачните работу с ClickHouse Cloud на GCP Marketplace через контракт на фиксированную сумму. Контракт на фиксированную сумму, также известный как частное предложение, позволяет клиентам обязываться тратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного времени.
Azure Marketplace PAYGНачните работу с ClickHouse Cloud на Azure Marketplace через PAYG (Оплата по мере использования) публичное предложение.
Контракт на фиксированную сумму Azure MarketplaceНачните работу с ClickHouse Cloud на Azure Marketplace через контракт на фиксированную сумму. Контракт на фиксированную сумму, также известный как частное предложение, позволяет клиентам обязываться тратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного времени.