Биллинг

Стоимость за единицу по каждому измерению для вычислений и хранения изменилась, и добавлены два дополнительных измерения для учета передачи данных и использования ClickPipes.

Некоторые примечательные изменения:

Цена хранения за терабайт будет снижена, и стоимость хранения больше не будет включать резервные копии (мы будем взимать за них отдельно, и будет требоваться только одна резервная копия). Стоимость хранения одинакова для всех уровней и варьируется в зависимости от региона и провайдера облачных услуг.

Стоимость вычислений будет варьироваться в зависимости от уровня, региона и провайдера облачных услуг.

Новое ценовое измерение для передачи данных применяется только к исходящим данным между регионами и в открытом интернете.

Новое ценовое измерение для использования ClickPipes.

Пользователи с активными контрактами на фиксированные расходы не будут затронуты новыми ценами за единицу по каждому измерению для вычислений и хранения до окончания их контракта. Однако новые ценовые измерения для передачи данных и ClickPipes начнут действовать с 24 марта 2025 года. Большинство клиентов не увидят значительного увеличения своего ежемесячного счета из-за этих новых измерений.

Да, пользователи смогут запускать услуги разработки и производства до конца срока своего контракта, а при продлении они будут переходить на новый ценовой план.

Если вам необходимо изменить свой контракт или у вас есть вопросы о том, как эти изменения могут повлиять на вас в будущем, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки или вашим торговым представителем.

Если контракты с фиксированными расходами исчерпывают кредиты до даты их продления, мы будем выставлять счета по текущим тарифам до продления (в соответствии с текущей политикой).

Пользователи на ежемесячном PAYG плане будут продолжать получать счета по старому ценовому плану для услуг разработки и производства. У них есть время до 23 июля 2025 года, чтобы самостоятельно перейти на новый план, иначе они все будут перенесены на конфигурацию Scale в этот день и будут выставляться счета на основе нового плана.

Устаревшие планы доступны для ознакомления здесь.

Пользователи, которые подписываются на ClickHouse Cloud через рынок CSP, несут свои расходы в терминах CHCs (ClickHouse Cloud Credits). Это правило не изменилось. Однако основное содержание использования кредитов будет соответствовать изменениям в ценообразовании и упаковке, описанным здесь, и будет включать сборы за любое использование передачи данных и ClickPipes после их запуска.