Биллинг
Биллинг
Произошли ли изменения в том, как учитывается использование и взимаются сборы?
Стоимость за единицу по каждому измерению для вычислений и хранения изменилась, и добавлены два дополнительных измерения для учета передачи данных и использования ClickPipes.
Некоторые примечательные изменения:
- Цена хранения за терабайт будет снижена, и стоимость хранения больше не будет включать резервные копии (мы будем взимать за них отдельно, и будет требоваться только одна резервная копия). Стоимость хранения одинакова для всех уровней и варьируется в зависимости от региона и провайдера облачных услуг.
- Стоимость вычислений будет варьироваться в зависимости от уровня, региона и провайдера облачных услуг.
- Новое ценовое измерение для передачи данных применяется только к исходящим данным между регионами и в открытом интернете.
- Новое ценовое измерение для использования ClickPipes.
Что происходит с пользователями, имеющими существующие контракты с фиксированными затратами?
Пользователи с активными контрактами на фиксированные расходы не будут затронуты новыми ценами за единицу по каждому измерению для вычислений и хранения до окончания их контракта. Однако новые ценовые измерения для передачи данных и ClickPipes начнут действовать с 24 марта 2025 года. Большинство клиентов не увидят значительного увеличения своего ежемесячного счета из-за этих новых измерений.
Могут ли пользователи с соглашением о фиксированных расходах с ClickHouse продолжать запускать услуги по старому плану?
Да, пользователи смогут запускать услуги разработки и производства до конца срока своего контракта, а при продлении они будут переходить на новый ценовой план.
Если вам необходимо изменить свой контракт или у вас есть вопросы о том, как эти изменения могут повлиять на вас в будущем, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки или вашим торговым представителем.
Что произойдет, если пользователи исчерпают свои кредиты до окончания контракта и перейдут на PAYG?
Если контракты с фиксированными расходами исчерпывают кредиты до даты их продления, мы будем выставлять счета по текущим тарифам до продления (в соответствии с текущей политикой).
Что произойдет с пользователями на ежемесячном PAYG?
Пользователи на ежемесячном PAYG плане будут продолжать получать счета по старому ценовому плану для услуг разработки и производства. У них есть время до 23 июля 2025 года, чтобы самостоятельно перейти на новый план, иначе они все будут перенесены на конфигурацию Scale в этот день и будут выставляться счета на основе нового плана.
Где я могу ознакомиться с устаревшими планами?
Устаревшие планы доступны для ознакомления здесь.
Маркеты
Произошли ли изменения в том, как пользователи оплачиваются через рынки CSP?
Пользователи, которые подписываются на ClickHouse Cloud через рынок CSP, несут свои расходы в терминах CHCs (ClickHouse Cloud Credits). Это правило не изменилось. Однако основное содержание использования кредитов будет соответствовать изменениям в ценообразовании и упаковке, описанным здесь, и будет включать сборы за любое использование передачи данных и ClickPipes после их запуска.