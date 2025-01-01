Панели

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Функция панелей SQL Console позволяет собирать и делиться визуализациями из сохраненных запросов. Начните с сохранения и визуализации запросов, добавления визуализаций запросов на панель и настройки интерактивности панели с помощью параметров запросов.

Чтобы поделиться своей панелью с коллегами, убедитесь, что вы также поделились основным сохраненным запросом. Для просмотра визуализации пользователи должны иметь как минимум доступ только для чтения к основному сохраненному запросу.

Используйте параметры запросов, чтобы сделать вашу панель интерактивной. Например, вы можете добавить параметр запроса в оператор WHERE , чтобы он работал как фильтр.

Вы можете переключать ввод параметров запросов через боковую панель Global фильтров, выбрав тип "фильтр" в настройках визуализации. Вы также можете переключить ввод параметра запроса, связав его с другим объектом (например, таблицей) на панели. Пожалуйста, смотрите раздел “настроить фильтр” в руководстве по быстрому старту ниже.

Давайте создадим панель для мониторинга нашего сервиса ClickHouse, используя системную таблицу query_log.

Если у вас уже есть сохраненные запросы для визуализации, вы можете пропустить этот шаг.

Откройте новую вкладку запроса. Давайте напишем запрос для подсчета объема запросов по дням на сервисе, используя системные таблицы ClickHouse:

Мы можем увидеть результаты запроса в табличном формате или начать создавать визуализации из графического представления. На следующем шаге мы сохраним запрос как queries over time :

Больше документации по сохраненным запросам можно найти в разделе Сохранение запроса.

Мы можем создать и сохранить другой запрос, query count by query kind , чтобы подсчитать количество запросов по типу запроса. Вот визуализация данных в виде столбиковой диаграммы в SQL Console.

Теперь, когда у нас есть два запроса, давайте создадим панель для визуализации и сбора этих запросов.

Перейдите в панель Панели и нажмите "Новая панель". После назначения имени вы успешно создадите свою первую панель!

У нас есть два сохраненных запроса, queries over time и query count by query kind . Давайте визуализируем первый в виде линейного графика. Дайте вашей визуализации заголовок и подзаголовок, а затем выберите запрос для визуализации. Далее выберите тип графика "Линия" и задайте оси x и y.

Здесь также можно внести дополнительные стилистические изменения, такие как форматирование чисел, расположение легенды и метки осей.

Далее давайте визуализируем второй запрос в виде таблицы и расположим его под линейным графиком.

Вы создали свою первую панель, визуализировав два сохраненных запроса!

Давайте сделаем эту панель интерактивной, добавив фильтр по типу запроса, чтобы вы могли отображать только тренды, связанные с запросами Insert. Мы достигнем этого, используя параметры запросов.

Нажмите на три точки рядом с линейным графиком и нажмите кнопку с карандашом рядом с запросом, чтобы открыть встроенный редактор запросов. Здесь мы можем редактировать основной сохраненный запрос прямо с панели.

Теперь при нажатии на желтую кнопку запуска запроса вы увидите тот же запрос, отфильтрованный только по запросам вставки. Нажмите кнопку сохранения, чтобы обновить запрос. Когда вы вернетесь к настройкам графика, вы сможете фильтровать линейный график.

Теперь, используя Global Filters на верхней панели, вы можете переключать фильтр, изменяя ввод.

Предположим, вы хотите связать фильтр линейного графика с таблицей. Вы можете сделать это, вернувшись к настройкам визуализации и изменив источник значения параметра запроса query_kind на таблицу, выбрав колонку query_kind как поле для связи.

Теперь вы можете контролировать фильтр на линейном графике напрямую из таблицы запросов по типам, чтобы сделать вашу панель интерактивной.