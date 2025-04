Закрытие и удаление аккаунта

Наша цель — помочь вам добиться успеха в вашем проекте. Если у вас есть вопросы, на которые не ответили на этом сайте, или нужна помощь в оценке уникального случая, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Мы понимаем, что бывают обстоятельства, которые иногда требуют закрытия аккаунта. Этот гид поможет вам пройти через процесс.

Клиенты могут вновь войти в закрытые аккаунты, чтобы просмотреть использование, выставление счетов и журналы активности на уровне аккаунта. Это позволяет легко получить детали, которые могут быть полезны для различных целей, от документирования случаев использования до скачивания счетов в конце года для налоговых целей. Вы также продолжите получать обновления продуктов, чтобы знать, доступна ли функция, которую вы могли ожидать. Кроме того, закрытые аккаунты могут быть повторно открыты в любое время для начала новых услуг.

Клиенты, запрашивающие удаление личных данных, должны быть осведомлены, что это необратимый процесс. Аккаунт и связанная информация больше не будут доступны. Вы не будете получать обновления продуктов и не сможете повторно открыть аккаунт. Это не повлияет на подписки на новости.

Подписчики на новости могут в любое время отписаться, используя ссылку для отписки внизу электронного письма с новостями, не закрывая свой аккаунт или не удаляя свою информацию.

Перед тем, как запросить закрытие аккаунта, пожалуйста, выполните следующие шаги для подготовки аккаунта.

Экспортируйте любые данные из вашего сервиса, которые вы хотите сохранить. Остановите и удалите ваши услуги. Это поможет избежать возникновения дополнительных сборов на вашем аккаунте. Удалите всех пользователей, кроме администратора, который будет запрашивать закрытие. Это поможет вам убедиться, что новые услуги не создаются во время завершения процесса. Просмотрите вкладки 'Использование' и 'Выставление счетов' в панели управления, чтобы подтвердить, что все сборы оплачены. Мы не можем закрыть аккаунты с неоплаченными остатками.

Мы обязаны аутентифицировать запросы на закрытие и удаление. Чтобы убедиться, что ваш запрос может быть быстро обработан, пожалуйста, выполните шаги, описанные ниже.

Войдите в свой аккаунт clickhouse.cloud. Завершите любые оставшиеся шаги в разделе Подготовка к закрытию выше. Нажмите кнопку Помощь (знак вопроса в правом верхнем углу экрана). В разделе 'Поддержка' нажмите 'Создать дело'. На экране 'Создание нового дела' введите следующее:

Нажмите 'Создать новое дело' Мы закроем ваш аккаунт и отправим вам подтверждение по электронной почте, чтобы уведомить, когда это будет завершено.

Обратите внимание, что только администраторы аккаунта могут запрашивать удаление личных данных из ClickHouse. Если вы не являетесь администратором аккаунта, пожалуйста, свяжитесь с вашим администратором аккаунта ClickHouse, чтобы запросить удаление из аккаунта.

Чтобы запросить удаление данных, выполните шаги в разделе 'Запрос закрытия аккаунта' выше. При вводе информации о деле измените тему на 'Please close my ClickHouse account and delete my personal data.'

Мы завершим запросы на удаление личных данных в течение 30 дней.