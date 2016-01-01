Настройка оповещений о расходах организации

Оповещения о расходах сообщают, когда использование ресурсов вашей организации достигает настроенных пороговых значений в течение расчётного периода, чтобы вы могли избежать непредвиденных расходов. Они только отправляют уведомления; сведения о пороговых значениях, при достижении которых счета выставляются автоматически, см. в разделе Платёжные пороги.

Чтобы настраивать и просматривать оповещения о расходах, у вас должна быть роль Organization Admin или Billing Admin.

Оповещения основаны на совокупном использовании в рамках расчетного периода и сбрасываются в начале каждого нового цикла.

Оповещения срабатывают каждый час на основе совокупного использования, рассчитанного на этот момент, то есть оповещение срабатывает после превышения порога.

Оповещения о расходах не ограничивают использование Достижение 100% по вашему оповещению о расходах не ограничивает использование — расходы продолжают накапливаться и после достижения порога в 100%.

Откройте диалоговое окно оповещений о расходах Перейдите в Organization > Billing в консоли ClickHouse Cloud. Нажмите Actions > Add spend alerts. Настройте и сохраните оповещение Укажите сумму оповещения о расходах в долларах или кредитах за расчетный период. Выберите каналы уведомлений: Email, UI и/или Slack. Нажмите Save.

На основе настроенной суммы оповещения о расходах автоматически создаются и срабатывают три оповещения:

Порог Условие срабатывания Пример (оповещение на $10) 50% Достигнута половина расходов $5 75% Достигнуто 75% расходов $7.50 100% Достигнут полный объём расходов $10