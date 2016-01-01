Настройка оповещений о расходах организации

Оповещения о расходах сообщают, когда использование ресурсов вашей организации достигает настроенных пороговых значений в течение расчётного периода, чтобы вы могли избежать непредвиденных расходов. Они только отправляют уведомления; сведения о пороговых значениях, при достижении которых счета выставляются автоматически, см. в разделе Платёжные пороги.

Предварительные требования

  • Чтобы настраивать и просматривать оповещения о расходах, у вас должна быть роль Organization Admin или Billing Admin.

Как работают оповещения о расходах

  • Оповещения основаны на совокупном использовании в рамках расчетного периода и сбрасываются в начале каждого нового цикла.
  • Оповещения срабатывают каждый час на основе совокупного использования, рассчитанного на этот момент, то есть оповещение срабатывает после превышения порога.
Оповещения о расходах не ограничивают использование

Достижение 100% по вашему оповещению о расходах не ограничивает использование — расходы продолжают накапливаться и после достижения порога в 100%.

Настройте оповещение о расходах

Откройте диалоговое окно оповещений о расходах

  1. Перейдите в Organization > Billing в консоли ClickHouse Cloud.
  2. Нажмите Actions > Add spend alerts.
Страница Billing с открытым меню Actions и выделенным пунктом Add spend alerts

Настройте и сохраните оповещение

  1. Укажите сумму оповещения о расходах в долларах или кредитах за расчетный период.
  2. Выберите каналы уведомлений: Email, UI и/или Slack.
  3. Нажмите Save.
Диалоговое окно оповещений о расходах организации с лимитом расходов, автоматическими пороговыми оповещениями и каналами уведомлений

Автоматические пороговые оповещения

На основе настроенной суммы оповещения о расходах автоматически создаются и срабатывают три оповещения:

ПорогУсловие срабатыванияПример (оповещение на $10)
50%Достигнута половина расходов$5
75%Достигнуто 75% расходов$7.50
100%Достигнут полный объём расходов$10

Каналы уведомлений

КаналОписание
EmailОтправляет оповещения на указанный адрес электронной почты. Нажмите значок редактирования, чтобы изменить получателя.
UIОтображает оповещения в консоли ClickHouse Cloud.
SlackОтправляет оповещения в канал Slack. Нажмите значок редактирования, чтобы выполнить настройку.