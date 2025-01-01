Экспорт резервных копий в вашу облачную учетную запись

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ClickHouse Cloud поддерживает создание резервных копий в вашей собственной учетной записи облачного сервиса (CSP) (AWS S3, Google Cloud Storage или Azure Blob Storage). Для получения подробной информации о том, как работают резервные копии ClickHouse Cloud, включая "полные" и "инкрементные" резервные копии, см. документацию по резервным копиям.

Здесь мы показываем примеры того, как создавать полные и инкрементные резервные копии для AWS, GCP, Azure объектного хранения, а также как восстанавливать данные из резервных копий.

примечание Пользователи должны быть осведомлены о том, что любое использование, при котором резервные копии экспортируются в другой регион того же облачного провайдера или в другой облачный провайдер (в том же или различном регионе), будет обременено тарифами на передачу данных.

Вам понадобятся следующие детали для экспорта/восстановления резервных копий в ваш собственный контейнер хранения CSP.

Конечная точка AWS S3 в формате: Например: Где: testchbackups — это имя S3 контейнера, в который будут экспортированы резервные копии.

— это имя S3 контейнера, в который будут экспортированы резервные копии. backups — это необязательная подпапка. Ключ доступа AWS и секрет.

Строка подключения к хранилищу Azure. Имя контейнера Azure в учетной записи хранилища. Объект Azure Blob внутри контейнера.

Конечная точка GCS в формате: Ключ HMAC и секрет HMAC.

Резервное копирование / Восстановление

Полная резервная копия

Где uuid — это уникальный идентификатор, используемый для различения набора резервных копий.

примечание Вам нужно использовать другой UUID для каждой новой резервной копии в этой подпапке, в противном случае вы получите ошибку BACKUP_ALREADY_EXISTS . Например, если вы создаете ежедневные резервные копии, вам нужно будет каждый день использовать новый UUID.

Инкрементное резервное копирование

Смотрите: Настройка BACKUP/RESTORE для использования конечной точки S3 для получения дополнительных деталей.

примечание Экспорт резервных копий в ваш собственный контейнер в Azure Blob Storage пока не доступен. Мы обновим эту страницу, когда функция станет доступной.

Полная резервная копия

Где uuid — это уникальный идентификатор, используемый для различения набора резервных копий.

Инкрементное резервное копирование

Смотрите: Настройка BACKUP/RESTORE для использования конечной точки AzureBlobStorage для получения дополнительных деталей.

Полная резервная копия

Где uuid — это уникальный идентификатор, используемый для различения набора резервных копий.

Инкрементное резервное копирование