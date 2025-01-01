Экспорт резервных копий в вашу облачную учетную запись
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ClickHouse Cloud поддерживает создание резервных копий в вашей собственной учетной записи облачного сервиса (CSP) (AWS S3, Google Cloud Storage или Azure Blob Storage). Для получения подробной информации о том, как работают резервные копии ClickHouse Cloud, включая "полные" и "инкрементные" резервные копии, см. документацию по резервным копиям.
Здесь мы показываем примеры того, как создавать полные и инкрементные резервные копии для AWS, GCP, Azure объектного хранения, а также как восстанавливать данные из резервных копий.
Пользователи должны быть осведомлены о том, что любое использование, при котором резервные копии экспортируются в другой регион того же облачного провайдера или в другой облачный провайдер (в том же или различном регионе), будет обременено тарифами на передачу данных.
Требования
Вам понадобятся следующие детали для экспорта/восстановления резервных копий в ваш собственный контейнер хранения CSP.
AWS
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Конечная точка AWS S3 в формате:
Например:
Где:
testchbackups— это имя S3 контейнера, в который будут экспортированы резервные копии.
backups— это необязательная подпапка.
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Ключ доступа AWS и секрет.
Azure
- Строка подключения к хранилищу Azure.
- Имя контейнера Azure в учетной записи хранилища.
- Объект Azure Blob внутри контейнера.
Google Cloud Storage (GCS)
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Конечная точка GCS в формате:
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Ключ HMAC и секрет HMAC.
Резервное копирование / Восстановление
Резервное копирование / Восстановление в AWS S3 Bucket
Создание резервной копии БД
Полная резервная копия
Где
uuid — это уникальный идентификатор, используемый для различения набора резервных копий.
Вам нужно использовать другой UUID для каждой новой резервной копии в этой подпапке, в противном случае вы получите ошибку
BACKUP_ALREADY_EXISTS. Например, если вы создаете ежедневные резервные копии, вам нужно будет каждый день использовать новый UUID.
Инкрементное резервное копирование
Восстановление из резервной копии
Смотрите: Настройка BACKUP/RESTORE для использования конечной точки S3 для получения дополнительных деталей.
Резервное копирование / Восстановление в Azure Blob Storage
Экспорт резервных копий в ваш собственный контейнер в Azure Blob Storage пока не доступен. Мы обновим эту страницу, когда функция станет доступной.
Создание резервной копии БД
Полная резервная копия
Где
uuid — это уникальный идентификатор, используемый для различения набора резервных копий.
Инкрементное резервное копирование
Восстановление из резервной копии
Смотрите: Настройка BACKUP/RESTORE для использования конечной точки AzureBlobStorage для получения дополнительных деталей.
Резервное копирование / Восстановление в Google Cloud Storage (GCS)
Создание резервной копии БД
Полная резервная копия
Где
uuid — это уникальный идентификатор, используемый для различения набора резервных копий.
Инкрементное резервное копирование