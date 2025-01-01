Конфигурируемые резервные копии

Scale plan feature Конфигурируемые резервные копии are available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

ClickHouse Cloud позволяет вам настраивать график резервных копий для услуг Scale и Enterprise. Резервные копии могут быть настроены по следующим параметрам в зависимости от ваших бизнес-требований.

Удержание : Продолжительность в днях, на которую каждая резервная копия будет сохранена. Удержание может быть задано как минимум на 1 день и максимум на 30 дней с несколькими значениями на выбор между ними.

: Продолжительность в днях, на которую каждая резервная копия будет сохранена. Удержание может быть задано как минимум на 1 день и максимум на 30 дней с несколькими значениями на выбор между ними. Частота : Частота позволяет вам указать временной интервал между последующими резервными копиями. Например, частота "каждые 12 часов" означает, что резервные копии будут создаваться с интервалом 12 часов. Частота может варьироваться от "каждые 6 часов" до "каждые 48 часов" с следующими часовыми интервалами: 6 , 8 , 12 , 16 , 20 , 24 , 36 , 48 .

: Частота позволяет вам указать временной интервал между последующими резервными копиями. Например, частота "каждые 12 часов" означает, что резервные копии будут создаваться с интервалом 12 часов. Частота может варьироваться от "каждые 6 часов" до "каждые 48 часов" с следующими часовыми интервалами: , , , , , , , . Время начала: Время начала, когда вы хотите планировать резервные копии каждый день. Указание времени начала подразумевает, что "Частота" резервных копий по умолчанию будет равна один раз каждые 24 часа. Clickhouse Cloud начнет резервное копирование в течение часа после указанного времени начала.

примечание Пользовательский график заменит политику резервного копирования по умолчанию в ClickHouse Cloud для вашей услуги.

Чтобы настроить график резервного копирования для услуги, перейдите на вкладку Настройки в консоли и нажмите Изменить настройки резервного копирования.

Это откроет вкладку справа, где вы можете выбрать значения для удержания, частоты и времени начала. Вам нужно будет сохранить выбранные настройки, чтобы они вступили в силу.

примечание Время начала и частота являются взаимно исключительными. Время начала имеет приоритет.