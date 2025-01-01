Услуги

Возвращает список всех услуг в организации.

Метод Путь GET /v1/organizations/{organizationId}/services

Имя Тип Описание organizationId uuid ID запрашиваемой организации.

Имя Тип Описание id uuid Уникальный ID услуги. name string Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов. provider string Облачный провайдер region string Регион услуги. state string Текущее состояние услуги. endpoints array Список всех конечных точек услуги. tier string УСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки minTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24. maxTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг. minReplicaMemoryGb number Минимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8. maxReplicaMemoryGb number Максимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе. numReplicas number Число реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE. idleScaling boolean При установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true. idleTimeoutMinutes number Установить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут. ipAccessList array Список IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге createdAt date-time Временная метка создания услуги. ISO-8601. encryptionKey string Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом encryptionAssumedRoleIdentifier string Необязательная роль для использования шифрования диска iamRole string IAM роль, используемая для доступа к объектам в s3 privateEndpointIds array Список частных конечных точек availablePrivateEndpointIds array Список доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге dataWarehouseId string Склад данных, содержащий эту услугу isPrimary boolean true, если эта услуга является основной в складе данных isReadonly boolean true, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId. releaseChannel string Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг. byocId string Это ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Создает новую услугу в организации и возвращает текущее состояние услуги и пароль для доступа к услуге. Услуга запускается асинхронно.

Метод Путь POST /v1/organizations/{organizationId}/services

Имя Тип Описание organizationId uuid ID организации, которая будет владеть услугой.

Имя Тип Описание name string Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов. provider string Облачный провайдер region string Регион услуги. tier string УСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки ipAccessList array Список IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге minTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24. maxTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг. minReplicaMemoryGb number Минимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8. maxReplicaMemoryGb number Максимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе. numReplicas number Число реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE. idleScaling boolean При установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true. idleTimeoutMinutes number Установить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут. isReadonly boolean true, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId. dataWarehouseId string Склад данных, содержащий эту услугу backupId string Необязательный ID резервной копии, используемый в качестве начального состояния для новой услуги. При использовании регион и уровень нового экземпляра должны совпадать со значениями оригинального экземпляра. encryptionKey string Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом encryptionAssumedRoleIdentifier string Необязательная роль для использования шифрования диска privateEndpointIds array Список частных конечных точек privatePreviewTermsChecked boolean Принять условия частного превью. Это необходимо только при создании первой услуги в организации в случае частного превью releaseChannel string Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг. byocId string Это ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380. endpoints array Список конечных точек услуги для включения или отключения

Имя Тип Описание service.id uuid Уникальный ID услуги. service.name string Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов. service.provider string Облачный провайдер service.region string Регион услуги. service.state string Текущее состояние услуги. service.endpoints array Список всех конечных точек услуги. service.tier string УСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки service.minTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24. service.maxTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг. service.minReplicaMemoryGb number Минимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8. service.maxReplicaMemoryGb number Максимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе. service.numReplicas number Число реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE. service.idleScaling boolean При установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true. service.idleTimeoutMinutes number Установить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут. service.ipAccessList array Список IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге service.createdAt date-time Временная метка создания услуги. ISO-8601. service.encryptionKey string Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом service.encryptionAssumedRoleIdentifier string Необязательная роль для использования шифрования диска service.iamRole string IAM роль, используемая для доступа к объектам в s3 service.privateEndpointIds array Список частных конечных точек service.availablePrivateEndpointIds array Список доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге service.dataWarehouseId string Склад данных, содержащий эту услугу service.isPrimary boolean true, если эта услуга является основной в складе данных service.isReadonly boolean true, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId. service.releaseChannel string Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг. service.byocId string Это ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380. password string Пароль для вновь созданной услуги.

Возвращает услугу, принадлежащую организации.

Метод Путь GET /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}

Имя Тип Описание organizationId uuid ID организации, которая владеет услугой. serviceId uuid ID запрашиваемой услуги.

Имя Тип Описание id uuid Уникальный ID услуги. name string Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов. provider string Облачный провайдер region string Регион услуги. state string Текущее состояние услуги. endpoints array Список всех конечных точек услуги. tier string УСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки minTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24. maxTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг. minReplicaMemoryGb number Минимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8. maxReplicaMemoryGb number Максимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе. numReplicas number Число реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE. idleScaling boolean При установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true. idleTimeoutMinutes number Установить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут. ipAccessList array Список IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге createdAt date-time Временная метка создания услуги. ISO-8601. encryptionKey string Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом encryptionAssumedRoleIdentifier string Необязательная роль для использования шифрования диска iamRole string IAM роль, используемая для доступа к объектам в s3 privateEndpointIds array Список частных конечных точек availablePrivateEndpointIds array Список доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге dataWarehouseId string Склад данных, содержащий эту услугу isPrimary boolean true, если эта услуга является основной в складе данных isReadonly boolean true, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId. releaseChannel string Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг. byocId string Это ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Обновляет основные данные услуги, такие как название услуги или список доступа по IP.

Метод Путь PATCH /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}

Имя Тип Описание organizationId uuid ID организации, которая владеет услугой. serviceId uuid ID услуги для обновления.

Имя Тип Описание name string Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов. ipAccessList privateEndpointIds releaseChannel string Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг. endpoints array Список конечных точек услуги для изменения

Имя Тип Описание id uuid Уникальный ID услуги. name string Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов. provider string Облачный провайдер region string Регион услуги. state string Текущее состояние услуги. endpoints array Список всех конечных точек услуги. tier string УСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки minTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24. maxTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг. minReplicaMemoryGb number Минимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8. maxReplicaMemoryGb number Максимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе. numReplicas number Число реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE. idleScaling boolean При установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true. idleTimeoutMinutes number Установить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут. ipAccessList array Список IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге createdAt date-time Временная метка создания услуги. ISO-8601. encryptionKey string Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом encryptionAssumedRoleIdentifier string Необязательная роль для использования шифрования диска iamRole string IAM роль, используемая для доступа к объектам в s3 privateEndpointIds array Список частных конечных точек availablePrivateEndpointIds array Список доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге dataWarehouseId string Склад данных, содержащий эту услугу isPrimary boolean true, если эта услуга является основной в складе данных isReadonly boolean true, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId. releaseChannel string Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг. byocId string Это ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Удаляет услугу. Услуга должна быть в состоянии остановлена и удаляется асинхронно после вызова этого метода.

Метод Путь DELETE /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}

Имя Тип Описание organizationId uuid ID организации, которая владеет услугой. serviceId uuid ID услуги для удаления.

Информация, необходимая для настройки частной конечной точки

Метод Путь GET /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/privateEndpointConfig

Имя Тип Описание organizationId uuid ID запрашиваемой организации. serviceId uuid ID запрашиваемой услуги.

Имя Тип Описание endpointServiceId string Уникальный идентификатор интерфейсной конечной точки, которую вы создали в своем VPC с ресурсом AWS (Имя сервиса), GCP (Целевая служба) или AZURE (Служба частной ссылки) privateDnsHostname string Частное DNS-имя хоста вашего VPC

Это экспериментальная функция. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, чтобы активировать ее.

Метод Путь GET /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/serviceQueryEndpoint

Имя Тип Описание organizationId uuid ID запрашиваемой организации. serviceId uuid ID запрашиваемой услуги.

Имя Тип Описание id string ID конечной точки запроса услуги openApiKeys array Список ключей OpenAPI, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги roles array Список ролей, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги allowedOrigins string Разрешенные источники в виде списка доменов, разделенных запятыми

Это экспериментальная функция. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, чтобы активировать ее.

Метод Путь DELETE /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/serviceQueryEndpoint

Имя Тип Описание organizationId uuid ID запрашиваемой организации. serviceId uuid ID запрашиваемой услуги.

Это экспериментальная функция. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, чтобы активировать ее.

Метод Путь POST /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/serviceQueryEndpoint

Имя Тип Описание organizationId uuid ID запрашиваемой организации. serviceId uuid ID запрашиваемой услуги.

Имя Тип Описание roles array Роли openApiKeys array Версия конечной точки запроса услуги allowedOrigins string Разрешенные источники в виде списка доменов, разделенных запятыми

Имя Тип Описание id string ID конечной точки запроса услуги openApiKeys array Список ключей OpenAPI, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги roles array Список ролей, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги allowedOrigins string Разрешенные источники в виде списка доменов, разделенных запятыми

Запускает или останавливает услугу.

Метод Путь PATCH /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/state

Имя Тип Описание organizationId uuid ID организации, которая владеет услугой. serviceId uuid ID услуги для обновления состояния.

Имя Тип Описание command string Команда для изменения состояния: 'start', 'stop'.

Имя Тип Описание id uuid Уникальный идентификатор службы. name string Название службы. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов. provider string Облачный провайдер region string Регион службы. state string Текущая ситуация с услугой. endpoints array Список всех конечных точек службы. tier string УСТАРЕЛО для уровней организаций BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень службы: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Производственные службы масштабируемы, разработки имеют фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки minTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' услуг. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24. maxTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' услуг. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных. minReplicaMemoryGb number Минимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8. maxReplicaMemoryGb number Максимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120* для бесплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности оборудования облачного провайдера в выбранном вами регионе. numReplicas number Количество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE. idleScaling boolean Если установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true. idleTimeoutMinutes number Установите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут. ipAccessList array Список IP-адресов, имеющих доступ к службе createdAt date-time Время создания службы. ISO-8601. encryptionKey string Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом encryptionAssumedRoleIdentifier string Необязательная роль для использования для шифрования диска iamRole string Роль IAM, используемая для доступа к объектам в s3 privateEndpointIds array Список частных конечных точек availablePrivateEndpointIds array Список доступных идентификаторов частных конечных точек, которые можно подключить к службе dataWarehouseId string Хранилище данных, содержащее эту службу isPrimary boolean True, если эта служба является основной службой в хранилище данных isReadonly boolean True, если эта служба только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если предоставлен dataWarehouseId. releaseChannel string Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их выхода. Вы быстрее получите новые функции, но с большей вероятностью ошибок. Эта функция доступна только для производственных услуг. byocId string Это идентификатор, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb также обязательны и должны быть из следующих значений: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Обновляет минимальные и максимальные пределы общей памяти и поведение масштабирования в режиме простоя для службы. Настройки памяти доступны только для "производственных" служб и должны быть кратны 12 и начинаться с 24 ГБ. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы включить изменение numReplicas.

Метод Путь PATCH /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/scaling

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, владеющей службой. serviceId uuid Идентификатор службы для обновления параметров масштабирования.

Имя Тип Описание minTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24. maxTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных. numReplicas number Количество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE. idleScaling boolean Если установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true. idleTimeoutMinutes number Установите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.

Имя Тип Описание id uuid Уникальный идентификатор службы. name string Название службы. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов. provider string Облачный провайдер region string Регион службы. state string Текущая ситуация с услугой. endpoints array Список всех конечных точек службы. tier string УСТАРЕЛО для уровней организаций BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень службы: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Производственные службы масштабируемы, разработки имеют фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки minTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24. maxTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных. minReplicaMemoryGb number Минимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8. maxReplicaMemoryGb number Максимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120* для бесплатных услуг или 236* для платных услуг. numReplicas number Количество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE. idleScaling boolean Если установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true. idleTimeoutMinutes number Установите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут. ipAccessList array Список IP-адресов, имеющих доступ к службе createdAt date-time Время создания службы. ISO-8601. encryptionKey string Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом encryptionAssumedRoleIdentifier string Необязательная роль для использования для шифрования диска iamRole string Роль IAM, используемая для доступа к объектам в s3 privateEndpointIds array Список частных конечных точек availablePrivateEndpointIds array Список доступных идентификаторов частных конечных точек, которые можно подключить к службе dataWarehouseId string Хранилище данных, содержащее эту службу isPrimary boolean True, если эта служба является основной службой в хранилище данных isReadonly boolean True, если эта служба только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если предоставлен dataWarehouseId. releaseChannel string Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их выхода. Вы быстрее получите новые функции, но с большей вероятностью ошибок. Эта функция доступна только для производственных услуг. byocId string Это идентификатор, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb также обязательны и должны быть из следующих значений: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Обновляет минимальные и максимальные пределы памяти на одну реплику и поведение масштабирования в режиме простоя для службы. Настройки памяти доступны только для "производственных" служб и должны быть кратны 4, начиная с 8 ГБ. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы включить изменение numReplicas.

Метод Путь PATCH /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/replicaScaling

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, владеющей службой. serviceId uuid Идентификатор службы для обновления параметров масштабирования.

Имя Тип Описание minReplicaMemoryGb number Минимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8. maxReplicaMemoryGb number Максимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120 для бесплатных услуг или 236 для платных услуг. numReplicas number Количество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE. idleScaling boolean Если установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true. idleTimeoutMinutes number Установите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.

Имя Тип Описание id uuid Уникальный идентификатор службы. name string Название службы. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов. provider string Облачный провайдер region string Регион службы. state string Текущая ситуация с услугой. endpoints array Список всех конечных точек службы. tier string УСТАРЕЛО для уровней организаций BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень службы: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Производственные службы масштабируемы, разработки имеют фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки minTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24. maxTotalMemoryGb number УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных. minReplicaMemoryGb number Минимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8. maxReplicaMemoryGb number Максимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120 для бесплатных услуг или 236 для платных услуг. numReplicas number Количество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE. idleScaling boolean Если установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true. idleTimeoutMinutes number Установите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут. ipAccessList array Список IP-адресов, имеющих доступ к службе createdAt date-time Время создания службы. ISO-8601. encryptionKey string Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом encryptionAssumedRoleIdentifier string Необязательная роль для использования для шифрования диска iamRole string Роль IAM, используемая для доступа к объектам в s3 privateEndpointIds array Список частных конечных точек availablePrivateEndpointIds array Список доступных идентификаторов частных конечных точек, которые можно подключить к службе dataWarehouseId string Хранилище данных, содержащее эту службу isPrimary boolean True, если эта служба является основной службой в хранилище данных isReadonly boolean True, если эта служба только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если предоставлен dataWarehouseId. releaseChannel string Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их выхода. Вы быстрее получите новые функции, но с большей вероятностью ошибок. Эта функция доступна только для производственных услуг. byocId string Это идентификатор, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb также обязательны и должны быть из следующих значений: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Устанавливает новый пароль для службы

Метод Путь PATCH /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/password

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, владеющей службой. serviceId uuid Идентификатор службы для обновления пароля.

Имя Тип Описание newPasswordHash string Необязательный хеш пароля. Используется для предотвращения передачи пароля по сети. Если не предоставлен, генерируется новый пароль и возвращается в ответе. В противном случае используется этот хеш. Алгоритм: echo -n "yourpassword" newDoubleSha1Hash string Необязательный двойной SHA1 хеш пароля для протокола MySQL. Если newPasswordHash не предоставлен, этот ключ будет игнорироваться и будет использоваться сгенерированный пароль. Алгоритм: echo -n "yourpassword"

Имя Тип Описание password string Новый пароль службы. Предоставляется только если в запросе не было 'newPasswordHash'

Создать новую частную конечную точку. Частная конечная точка будет ассоциирована с этой службой и организацией

Метод Путь POST /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/privateEndpoint

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор запрашиваемой организации. serviceId uuid Идентификатор запрашиваемой службы.

Имя Тип Описание id string Идентификатор частной конечной точки description string Описание частной конечной точки

Имя Тип Описание id string Идентификатор частной конечной точки description string Описание частной конечной точки cloudProvider string Облачный провайдер, в котором расположена частная конечная точка region string Регион, в котором расположена частная конечная точка

Возвращает метрики prometheus для службы.

Метод Путь GET /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/prometheus

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, владеющей службой. serviceId uuid Идентификатор запрашиваемой службы. filtered_metrics boolean Вернуть отфильтрованный список метрик Prometheus.

Возвращает список всех резервных копий для службы. Свежие резервные копии отображаются первыми в списке.

Метод Путь GET /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backups

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, владеющей резервной копией. serviceId uuid Идентификатор службы, с которой была создана резервная копия.

Имя Тип Описание id uuid Уникальный идентификатор резервной копии. status string Статус резервной копии: 'done', 'error', 'in_progress'. serviceId string Название startedAt date-time Время начала резервного копирования. ISO-8601. finishedAt date-time Время завершения резервного копирования. ISO-8601. Доступно только для завершенных резервных копий sizeInBytes number Размер резервной копии в байтах. durationInSeconds number Время в секундах, затраченное на выполнение резервного копирования. Если статус все еще in_progress, это время в секундах с начала резервного копирования до текущего момента. type string Тип резервной копии ("полная" или "инкрементная").

Возвращает информацию о единственной резервной копии.

Метод Путь GET /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backups/{backupId}

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, владеющей резервной копией. serviceId uuid Идентификатор службы, с которой была создана резервная копия. backupId uuid Идентификатор запрашиваемой резервной копии.

Имя Тип Описание id uuid Уникальный идентификатор резервной копии. status string Статус резервной копии: 'done', 'error', 'in_progress'. serviceId string Название startedAt date-time Время начала резервного копирования. ISO-8601. finishedAt date-time Время завершения резервного копирования. ISO-8601. Доступно только для завершенных резервных копий sizeInBytes number Размер резервной копии в байтах. durationInSeconds number Время в секундах, затраченное на выполнение резервного копирования. Если статус все еще in_progress, это время в секундах с начала резервного копирования до текущего момента. type string Тип резервной копии ("полная" или "инкрементная").

Возвращает конфигурацию резервного копирования службы.

Метод Путь GET /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backupConfiguration

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, владеющей службой. serviceId uuid Идентификатор службы.

Имя Тип Описание backupPeriodInHours number Интервал в часах между каждой резервной копией. backupRetentionPeriodInHours number Минимальная продолжительность в часах, на которую резервные копии доступны. backupStartTime string Время в формате HH :MM для выполнения резервных копий (оценено в UTC). Когда задано, период резервирования сбрасывается каждые 24 часа.

Обновляет конфигурацию резервного копирования службы. Требуется роль AUTH ключа ADMIN. Установка свойств со значением null приведет к сбросу свойств на их значения по умолчанию.

Метод Путь PATCH /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backupConfiguration

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, владеющей службой. serviceId uuid Идентификатор службы.

Имя Тип Описание backupPeriodInHours number Интервал в часах между каждой резервной копией. backupRetentionPeriodInHours number Минимальная продолжительность в часах, на которую резервные копии доступны. backupStartTime string Время в формате HH :MM для выполнения резервных копий (оценено в UTC). Когда задано, период резервирования сбрасывается каждые 24 часа.

Имя Тип Описание backupPeriodInHours number Интервал в часах между каждой резервной копией. backupRetentionPeriodInHours number Минимальная продолжительность в часах, на которую резервные копии доступны. backupStartTime string Время в формате HH :MM для выполнения резервных копий (оценено в UTC). Когда задано, период резервирования сбрасывается каждые 24 часа.

Этот конечный пункт находится в альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.



Возвращает список ClickPipes.

Метод Путь GET /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, владеющей службой. serviceId uuid Идентификатор службы, владеющей ClickPipe.

Имя Тип Описание id uuid Уникальный идентификатор ClickPipe. serviceId uuid Идентификатор службы, к которой принадлежит этот ClickPipe. name string Название ClickPipe. description string Описание ClickPipe. state string Текущая ситуация ClickPipe. scaling.replicas integer Желаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб. scaling.concurrency integer Желаемое количество параллельности. Только для труб S3. Если установлено в 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера. source.kafka source.objectStorage source.kinesis source.postgres destination.database string База данных назначения. destination.table string Таблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. destination.managedTable boolean Является ли таблица управляемой ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. destination.tableDefinition.engine.type string Тип движка целевой таблицы. В настоящее время поддерживается только MergeTree. destination.tableDefinition.sortingKey array Ключ сортировки целевой таблицы. Список колонок. destination.tableDefinition.partitionBy string SQL выражение ключа раздела. destination.tableDefinition.primaryKey string Первичный ключ SQL выражения. destination.columns array Колонки целевой таблицы. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. fieldMappings array Сопоставления полей ClickPipe. createdAt string Дата создания ClickPipe. updatedAt string Дата последнего обновления ClickPipe.

Этот конечный пункт находится в альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.



Создать новый ClickPipe.

Метод Путь POST /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, владеющей службой. serviceId uuid Идентификатор службы для создания ClickPipe.

Имя Тип Описание name string Название ClickPipe. description string Описание ClickPipe. source destination fieldMappings array Сопоставления полей ClickPipe.

Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.



Возвращает указанный ClickPipe.

Метод Путь GET /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, которая владеет сервисом. serviceId uuid Идентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe. clickPipeId uuid Идентификатор запрашиваемого ClickPipe.

Имя Тип Описание id uuid Уникальный идентификатор ClickPipe. serviceId uuid Идентификатор сервиса, которому принадлежит этот ClickPipe. name string Имя ClickPipe. description string Описание ClickPipe. state string Текущий статус ClickPipe. scaling.replicas integer Желаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб. scaling.concurrency integer Желаемое количество параллельных операций. Только для труб S3. Если установлено значение 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера. source.kafka source.objectStorage source.kinesis source.postgres destination.database string База данных назначения. destination.table string Таблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. destination.managedTable boolean Управляется ли таблица ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. destination.tableDefinition.engine.type string Тип двигателя таблицы назначения. В настоящее время MergeTree - единственный поддерживаемый движок. destination.tableDefinition.sortingKey array Ключ сортировки таблицы назначения. Список колонок. destination.tableDefinition.partitionBy string SQL-выражение ключа партиции. destination.tableDefinition.primaryKey string SQL-выражение первичного ключа. destination.columns array Колонки таблицы назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. fieldMappings array Сопоставления полей ClickPipe. createdAt string Дата создания ClickPipe. updatedAt string Дата последнего обновления ClickPipe.

Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.



Обновите указанный ClickPipe.

Метод Путь PATCH /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, которая владеет сервисом. serviceId uuid Идентификатор сервиса для создания ClickPipe. clickPipeId uuid Идентификатор запрашиваемого ClickPipe.

Имя Тип Описание name string Имя ClickPipe. description string Описание ClickPipe. source destination fieldMappings array Сопоставления полей ClickPipe. Это не обновит схему таблицы, только конфигурацию ClickPipe.

Имя Тип Описание id uuid Уникальный идентификатор ClickPipe. serviceId uuid Идентификатор сервиса, которому принадлежит этот ClickPipe. name string Имя ClickPipe. description string Описание ClickPipe. state string Текущий статус ClickPipe. scaling.replicas integer Желаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб. scaling.concurrency integer Желаемое количество параллельных операций. Только для труб S3. Если установлено значение 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера. source.kafka source.objectStorage source.kinesis source.postgres destination.database string База данных назначения. destination.table string Таблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. destination.managedTable boolean Управляется ли таблица ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. destination.tableDefinition.engine.type string Тип двигателя таблицы назначения. В настоящее время MergeTree - единственный поддерживаемый движок. destination.tableDefinition.sortingKey array Ключ сортировки таблицы назначения. Список колонок. destination.tableDefinition.partitionBy string SQL-выражение ключа партиции. destination.tableDefinition.primaryKey string SQL-выражение первичного ключа. destination.columns array Колонки таблицы назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. fieldMappings array Сопоставления полей ClickPipe. createdAt string Дата создания ClickPipe. updatedAt string Дата последнего обновления ClickPipe.

Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.



Удалите указанный ClickPipe.

Метод Путь DELETE /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, которая владеет сервисом. serviceId uuid Идентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe. clickPipeId uuid Идентификатор ClickPipe для удаления.

Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.



Измените настройки масштабирования для указанного ClickPipe.

Метод Путь PATCH /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/scaling

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, которая владеет сервисом. serviceId uuid Идентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe. clickPipeId uuid Идентификатор ClickPipe для обновления настроек масштабирования.

Имя Тип Описание replicas integer Количество реплик для масштабирования. Используется для масштабирования Kafka труб.

Имя Тип Описание id uuid Уникальный идентификатор ClickPipe. serviceId uuid Идентификатор сервиса, которому принадлежит этот ClickPipe. name string Имя ClickPipe. description string Описание ClickPipe. state string Текущий статус ClickPipe. scaling.replicas integer Желаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб. scaling.concurrency integer Желаемое количество параллельных операций. Только для труб S3. Если установлено значение 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера. source.kafka source.objectStorage source.kinesis source.postgres destination.database string База данных назначения. destination.table string Таблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. destination.managedTable boolean Управляется ли таблица ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. destination.tableDefinition.engine.type string Тип двигателя таблицы назначения. В настоящее время MergeTree - единственный поддерживаемый движок. destination.tableDefinition.sortingKey array Ключ сортировки таблицы назначения. Список колонок. destination.tableDefinition.partitionBy string SQL-выражение ключа партиции. destination.tableDefinition.primaryKey string SQL-выражение первичного ключа. destination.columns array Колонки таблицы назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres. fieldMappings array Сопоставления полей ClickPipe. createdAt string Дата создания ClickPipe. updatedAt string Дата последнего обновления ClickPipe.

Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.



Запустите или остановите ClickPipe. Остановка ClickPipe остановит процесс инжекции из любого состояния. Запуск разрешен для ClickPipe в состоянии "Stopped" или с состоянием "Failed".

Метод Путь PATCH /v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/state

Имя Тип Описание organizationId uuid Идентификатор организации, которая владеет сервисом. serviceId uuid Идентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe. clickPipeId uuid Идентификатор ClickPipe для обновления состояния.

Имя Тип Описание command string Команда для изменения состояния: 'start', 'stop'.