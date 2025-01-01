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Услуги

Список услуг организации

Возвращает список всех услуг в организации.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/services

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID запрашиваемой организации.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный ID услуги.
namestringНазвание услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
providerstringОблачный провайдер
regionstringРегион услуги.
statestringТекущее состояние услуги.
endpointsarrayСписок всех конечных точек услуги.
tierstringУСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
minTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24.
maxTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг.
minReplicaMemoryGbnumberМинимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8.
maxReplicaMemoryGbnumberМаксимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе.
numReplicasnumberЧисло реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
idleScalingbooleanПри установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true.
idleTimeoutMinutesnumberУстановить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
ipAccessListarrayСписок IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге
createdAtdate-timeВременная метка создания услуги. ISO-8601.
encryptionKeystringНеобязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
encryptionAssumedRoleIdentifierstringНеобязательная роль для использования шифрования диска
iamRolestringIAM роль, используемая для доступа к объектам в s3
privateEndpointIdsarrayСписок частных конечных точек
availablePrivateEndpointIdsarrayСписок доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге
dataWarehouseIdstringСклад данных, содержащий эту услугу
isPrimarybooleantrue, если эта услуга является основной в складе данных
isReadonlybooleantrue, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId.
releaseChannelstringВыберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
byocIdstringЭто ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Пример ответа

Создать новую услугу

Создает новую услугу в организации и возвращает текущее состояние услуги и пароль для доступа к услуге. Услуга запускается асинхронно.

МетодПуть
POST/v1/organizations/{organizationId}/services

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID организации, которая будет владеть услугой.

Параметры тела

ИмяТипОписание
namestringНазвание услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
providerstringОблачный провайдер
regionstringРегион услуги.
tierstringУСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
ipAccessListarrayСписок IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге
minTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24.
maxTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг.
minReplicaMemoryGbnumberМинимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8.
maxReplicaMemoryGbnumberМаксимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе.
numReplicasnumberЧисло реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
idleScalingbooleanПри установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true.
idleTimeoutMinutesnumberУстановить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
isReadonlybooleantrue, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId.
dataWarehouseIdstringСклад данных, содержащий эту услугу
backupIdstringНеобязательный ID резервной копии, используемый в качестве начального состояния для новой услуги. При использовании регион и уровень нового экземпляра должны совпадать со значениями оригинального экземпляра.
encryptionKeystringНеобязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
encryptionAssumedRoleIdentifierstringНеобязательная роль для использования шифрования диска
privateEndpointIdsarrayСписок частных конечных точек
privatePreviewTermsCheckedbooleanПринять условия частного превью. Это необходимо только при создании первой услуги в организации в случае частного превью
releaseChannelstringВыберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
byocIdstringЭто ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.
endpointsarrayСписок конечных точек услуги для включения или отключения

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
service.iduuidУникальный ID услуги.
service.namestringНазвание услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
service.providerstringОблачный провайдер
service.regionstringРегион услуги.
service.statestringТекущее состояние услуги.
service.endpointsarrayСписок всех конечных точек услуги.
service.tierstringУСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
service.minTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24.
service.maxTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг.
service.minReplicaMemoryGbnumberМинимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8.
service.maxReplicaMemoryGbnumberМаксимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе.
service.numReplicasnumberЧисло реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
service.idleScalingbooleanПри установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true.
service.idleTimeoutMinutesnumberУстановить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
service.ipAccessListarrayСписок IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге
service.createdAtdate-timeВременная метка создания услуги. ISO-8601.
service.encryptionKeystringНеобязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
service.encryptionAssumedRoleIdentifierstringНеобязательная роль для использования шифрования диска
service.iamRolestringIAM роль, используемая для доступа к объектам в s3
service.privateEndpointIdsarrayСписок частных конечных точек
service.availablePrivateEndpointIdsarrayСписок доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге
service.dataWarehouseIdstringСклад данных, содержащий эту услугу
service.isPrimarybooleantrue, если эта услуга является основной в складе данных
service.isReadonlybooleantrue, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId.
service.releaseChannelstringВыберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
service.byocIdstringЭто ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.
passwordstringПароль для вновь созданной услуги.

Пример ответа

Получить детали услуги

Возвращает услугу, принадлежащую организации.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID организации, которая владеет услугой.
serviceIduuidID запрашиваемой услуги.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный ID услуги.
namestringНазвание услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
providerstringОблачный провайдер
regionstringРегион услуги.
statestringТекущее состояние услуги.
endpointsarrayСписок всех конечных точек услуги.
tierstringУСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
minTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24.
maxTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг.
minReplicaMemoryGbnumberМинимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8.
maxReplicaMemoryGbnumberМаксимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе.
numReplicasnumberЧисло реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
idleScalingbooleanПри установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true.
idleTimeoutMinutesnumberУстановить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
ipAccessListarrayСписок IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге
createdAtdate-timeВременная метка создания услуги. ISO-8601.
encryptionKeystringНеобязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
encryptionAssumedRoleIdentifierstringНеобязательная роль для использования шифрования диска
iamRolestringIAM роль, используемая для доступа к объектам в s3
privateEndpointIdsarrayСписок частных конечных точек
availablePrivateEndpointIdsarrayСписок доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге
dataWarehouseIdstringСклад данных, содержащий эту услугу
isPrimarybooleantrue, если эта услуга является основной в складе данных
isReadonlybooleantrue, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId.
releaseChannelstringВыберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
byocIdstringЭто ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Пример ответа

Обновить основные данные услуги

Обновляет основные данные услуги, такие как название услуги или список доступа по IP.

МетодПуть
PATCH/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID организации, которая владеет услугой.
serviceIduuidID услуги для обновления.

Параметры тела

ИмяТипОписание
namestringНазвание услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
ipAccessList
privateEndpointIds
releaseChannelstringВыберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
endpointsarrayСписок конечных точек услуги для изменения

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный ID услуги.
namestringНазвание услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
providerstringОблачный провайдер
regionstringРегион услуги.
statestringТекущее состояние услуги.
endpointsarrayСписок всех конечных точек услуги.
tierstringУСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
minTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24.
maxTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг.
minReplicaMemoryGbnumberМинимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8.
maxReplicaMemoryGbnumberМаксимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе.
numReplicasnumberЧисло реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
idleScalingbooleanПри установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true.
idleTimeoutMinutesnumberУстановить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
ipAccessListarrayСписок IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге
createdAtdate-timeВременная метка создания услуги. ISO-8601.
encryptionKeystringНеобязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
encryptionAssumedRoleIdentifierstringНеобязательная роль для использования шифрования диска
iamRolestringIAM роль, используемая для доступа к объектам в s3
privateEndpointIdsarrayСписок частных конечных точек
availablePrivateEndpointIdsarrayСписок доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге
dataWarehouseIdstringСклад данных, содержащий эту услугу
isPrimarybooleantrue, если эта услуга является основной в складе данных
isReadonlybooleantrue, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId.
releaseChannelstringВыберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
byocIdstringЭто ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Пример ответа

Удалить услугу

Удаляет услугу. Услуга должна быть в состоянии остановлена и удаляется асинхронно после вызова этого метода.

МетодПуть
DELETE/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID организации, которая владеет услугой.
serviceIduuidID услуги для удаления.

Получить конфигурацию частной конечной точки

Информация, необходимая для настройки частной конечной точки

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/privateEndpointConfig

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID запрашиваемой организации.
serviceIduuidID запрашиваемой услуги.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
endpointServiceIdstringУникальный идентификатор интерфейсной конечной точки, которую вы создали в своем VPC с ресурсом AWS (Имя сервиса), GCP (Целевая служба) или AZURE (Служба частной ссылки)
privateDnsHostnamestringЧастное DNS-имя хоста вашего VPC

Пример ответа

Получить конечную точку запросов услуги для данного экземпляра

Это экспериментальная функция. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, чтобы активировать ее.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/serviceQueryEndpoint

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID запрашиваемой организации.
serviceIduuidID запрашиваемой услуги.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
idstringID конечной точки запроса услуги
openApiKeysarrayСписок ключей OpenAPI, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги
rolesarrayСписок ролей, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги
allowedOriginsstringРазрешенные источники в виде списка доменов, разделенных запятыми

Пример ответа

Удалить конечную точку запроса услуги для данного экземпляра

Это экспериментальная функция. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, чтобы активировать ее.

МетодПуть
DELETE/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/serviceQueryEndpoint

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID запрашиваемой организации.
serviceIduuidID запрашиваемой услуги.

Вставка или обновление конечной точки запроса услуги для данного экземпляра

Это экспериментальная функция. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, чтобы активировать ее.

МетодПуть
POST/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/serviceQueryEndpoint

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID запрашиваемой организации.
serviceIduuidID запрашиваемой услуги.

Параметры тела

ИмяТипОписание
rolesarrayРоли
openApiKeysarrayВерсия конечной точки запроса услуги
allowedOriginsstringРазрешенные источники в виде списка доменов, разделенных запятыми

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
idstringID конечной точки запроса услуги
openApiKeysarrayСписок ключей OpenAPI, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги
rolesarrayСписок ролей, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги
allowedOriginsstringРазрешенные источники в виде списка доменов, разделенных запятыми

Пример ответа

Обновить состояние услуги

Запускает или останавливает услугу.

МетодПуть
PATCH/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/state

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID организации, которая владеет услугой.
serviceIduuidID услуги для обновления состояния.

Параметры тела

ИмяТипОписание
commandstringКоманда для изменения состояния: 'start', 'stop'.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный идентификатор службы.
namestringНазвание службы. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
providerstringОблачный провайдер
regionstringРегион службы.
statestringТекущая ситуация с услугой.
endpointsarrayСписок всех конечных точек службы.
tierstringУСТАРЕЛО для уровней организаций BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень службы: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Производственные службы масштабируемы, разработки имеют фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
minTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' услуг. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24.
maxTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' услуг. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных.
minReplicaMemoryGbnumberМинимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8.
maxReplicaMemoryGbnumberМаксимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120* для бесплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности оборудования облачного провайдера в выбранном вами регионе.
numReplicasnumberКоличество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
idleScalingbooleanЕсли установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true.
idleTimeoutMinutesnumberУстановите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
ipAccessListarrayСписок IP-адресов, имеющих доступ к службе
createdAtdate-timeВремя создания службы. ISO-8601.
encryptionKeystringНеобязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
encryptionAssumedRoleIdentifierstringНеобязательная роль для использования для шифрования диска
iamRolestringРоль IAM, используемая для доступа к объектам в s3
privateEndpointIdsarrayСписок частных конечных точек
availablePrivateEndpointIdsarrayСписок доступных идентификаторов частных конечных точек, которые можно подключить к службе
dataWarehouseIdstringХранилище данных, содержащее эту службу
isPrimarybooleanTrue, если эта служба является основной службой в хранилище данных
isReadonlybooleanTrue, если эта служба только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если предоставлен dataWarehouseId.
releaseChannelstringВыберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их выхода. Вы быстрее получите новые функции, но с большей вероятностью ошибок. Эта функция доступна только для производственных услуг.
byocIdstringЭто идентификатор, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb также обязательны и должны быть из следующих значений: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Пример ответа

Обновление настроек автоматического масштабирования службы

Обновляет минимальные и максимальные пределы общей памяти и поведение масштабирования в режиме простоя для службы. Настройки памяти доступны только для "производственных" служб и должны быть кратны 12 и начинаться с 24 ГБ. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы включить изменение numReplicas.

МетодПуть
PATCH/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/scaling

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, владеющей службой.
serviceIduuidИдентификатор службы для обновления параметров масштабирования.

Параметры тела

ИмяТипОписание
minTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24.
maxTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных.
numReplicasnumberКоличество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
idleScalingbooleanЕсли установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true.
idleTimeoutMinutesnumberУстановите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный идентификатор службы.
namestringНазвание службы. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
providerstringОблачный провайдер
regionstringРегион службы.
statestringТекущая ситуация с услугой.
endpointsarrayСписок всех конечных точек службы.
tierstringУСТАРЕЛО для уровней организаций BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень службы: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Производственные службы масштабируемы, разработки имеют фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
minTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24.
maxTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных.
minReplicaMemoryGbnumberМинимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8.
maxReplicaMemoryGbnumberМаксимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120* для бесплатных услуг или 236* для платных услуг.
numReplicasnumberКоличество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
idleScalingbooleanЕсли установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true.
idleTimeoutMinutesnumberУстановите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
ipAccessListarrayСписок IP-адресов, имеющих доступ к службе
createdAtdate-timeВремя создания службы. ISO-8601.
encryptionKeystringНеобязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
encryptionAssumedRoleIdentifierstringНеобязательная роль для использования для шифрования диска
iamRolestringРоль IAM, используемая для доступа к объектам в s3
privateEndpointIdsarrayСписок частных конечных точек
availablePrivateEndpointIdsarrayСписок доступных идентификаторов частных конечных точек, которые можно подключить к службе
dataWarehouseIdstringХранилище данных, содержащее эту службу
isPrimarybooleanTrue, если эта служба является основной службой в хранилище данных
isReadonlybooleanTrue, если эта служба только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если предоставлен dataWarehouseId.
releaseChannelstringВыберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их выхода. Вы быстрее получите новые функции, но с большей вероятностью ошибок. Эта функция доступна только для производственных услуг.
byocIdstringЭто идентификатор, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb также обязательны и должны быть из следующих значений: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Пример ответа

Обновление настроек авто-масштабирования реплики службы

Обновляет минимальные и максимальные пределы памяти на одну реплику и поведение масштабирования в режиме простоя для службы. Настройки памяти доступны только для "производственных" служб и должны быть кратны 4, начиная с 8 ГБ. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы включить изменение numReplicas.

МетодПуть
PATCH/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/replicaScaling

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, владеющей службой.
serviceIduuidИдентификатор службы для обновления параметров масштабирования.

Параметры тела

ИмяТипОписание
minReplicaMemoryGbnumberМинимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8.
maxReplicaMemoryGbnumberМаксимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120 для бесплатных услуг или 236 для платных услуг.
numReplicasnumberКоличество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
idleScalingbooleanЕсли установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true.
idleTimeoutMinutesnumberУстановите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный идентификатор службы.
namestringНазвание службы. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
providerstringОблачный провайдер
regionstringРегион службы.
statestringТекущая ситуация с услугой.
endpointsarrayСписок всех конечных точек службы.
tierstringУСТАРЕЛО для уровней организаций BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень службы: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Производственные службы масштабируемы, разработки имеют фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
minTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24.
maxTotalMemoryGbnumberУСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных.
minReplicaMemoryGbnumberМинимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8.
maxReplicaMemoryGbnumberМаксимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120 для бесплатных услуг или 236 для платных услуг.
numReplicasnumberКоличество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
idleScalingbooleanЕсли установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true.
idleTimeoutMinutesnumberУстановите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
ipAccessListarrayСписок IP-адресов, имеющих доступ к службе
createdAtdate-timeВремя создания службы. ISO-8601.
encryptionKeystringНеобязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
encryptionAssumedRoleIdentifierstringНеобязательная роль для использования для шифрования диска
iamRolestringРоль IAM, используемая для доступа к объектам в s3
privateEndpointIdsarrayСписок частных конечных точек
availablePrivateEndpointIdsarrayСписок доступных идентификаторов частных конечных точек, которые можно подключить к службе
dataWarehouseIdstringХранилище данных, содержащее эту службу
isPrimarybooleanTrue, если эта служба является основной службой в хранилище данных
isReadonlybooleanTrue, если эта служба только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если предоставлен dataWarehouseId.
releaseChannelstringВыберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их выхода. Вы быстрее получите новые функции, но с большей вероятностью ошибок. Эта функция доступна только для производственных услуг.
byocIdstringЭто идентификатор, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb также обязательны и должны быть из следующих значений: 28, 60, 124, 188, 252, 380.

Пример ответа

Обновление пароля службы

Устанавливает новый пароль для службы

МетодПуть
PATCH/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/password

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, владеющей службой.
serviceIduuidИдентификатор службы для обновления пароля.

Параметры тела

ИмяТипОписание
newPasswordHashstringНеобязательный хеш пароля. Используется для предотвращения передачи пароля по сети. Если не предоставлен, генерируется новый пароль и возвращается в ответе. В противном случае используется этот хеш. Алгоритм: echo -n "yourpassword"
newDoubleSha1HashstringНеобязательный двойной SHA1 хеш пароля для протокола MySQL. Если newPasswordHash не предоставлен, этот ключ будет игнорироваться и будет использоваться сгенерированный пароль. Алгоритм: echo -n "yourpassword"

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
passwordstringНовый пароль службы. Предоставляется только если в запросе не было 'newPasswordHash'

Пример ответа

Создать частную конечную точку.

Создать новую частную конечную точку. Частная конечная точка будет ассоциирована с этой службой и организацией

МетодПуть
POST/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/privateEndpoint

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор запрашиваемой организации.
serviceIduuidИдентификатор запрашиваемой службы.

Параметры тела

ИмяТипОписание
idstringИдентификатор частной конечной точки
descriptionstringОписание частной конечной точки

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
idstringИдентификатор частной конечной точки
descriptionstringОписание частной конечной точки
cloudProviderstringОблачный провайдер, в котором расположена частная конечная точка
regionstringРегион, в котором расположена частная конечная точка

Пример ответа

Получить метрики prometheus

Возвращает метрики prometheus для службы.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/prometheus

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, владеющей службой.
serviceIduuidИдентификатор запрашиваемой службы.
filtered_metricsbooleanВернуть отфильтрованный список метрик Prometheus.

Список резервных копий службы

Возвращает список всех резервных копий для службы. Свежие резервные копии отображаются первыми в списке.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backups

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, владеющей резервной копией.
serviceIduuidИдентификатор службы, с которой была создана резервная копия.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный идентификатор резервной копии.
statusstringСтатус резервной копии: 'done', 'error', 'in_progress'.
serviceIdstringНазвание
startedAtdate-timeВремя начала резервного копирования. ISO-8601.
finishedAtdate-timeВремя завершения резервного копирования. ISO-8601. Доступно только для завершенных резервных копий
sizeInBytesnumberРазмер резервной копии в байтах.
durationInSecondsnumberВремя в секундах, затраченное на выполнение резервного копирования. Если статус все еще in_progress, это время в секундах с начала резервного копирования до текущего момента.
typestringТип резервной копии ("полная" или "инкрементная").

Пример ответа

Получить детали резервной копии

Возвращает информацию о единственной резервной копии.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backups/{backupId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, владеющей резервной копией.
serviceIduuidИдентификатор службы, с которой была создана резервная копия.
backupIduuidИдентификатор запрашиваемой резервной копии.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный идентификатор резервной копии.
statusstringСтатус резервной копии: 'done', 'error', 'in_progress'.
serviceIdstringНазвание
startedAtdate-timeВремя начала резервного копирования. ISO-8601.
finishedAtdate-timeВремя завершения резервного копирования. ISO-8601. Доступно только для завершенных резервных копий
sizeInBytesnumberРазмер резервной копии в байтах.
durationInSecondsnumberВремя в секундах, затраченное на выполнение резервного копирования. Если статус все еще in_progress, это время в секундах с начала резервного копирования до текущего момента.
typestringТип резервной копии ("полная" или "инкрементная").

Пример ответа

Получить конфигурацию резервного копирования службы

Возвращает конфигурацию резервного копирования службы.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backupConfiguration

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, владеющей службой.
serviceIduuidИдентификатор службы.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
backupPeriodInHoursnumberИнтервал в часах между каждой резервной копией.
backupRetentionPeriodInHoursnumberМинимальная продолжительность в часах, на которую резервные копии доступны.
backupStartTimestringВремя в формате HH:MM для выполнения резервных копий (оценено в UTC). Когда задано, период резервирования сбрасывается каждые 24 часа.

Пример ответа

Обновление конфигурации резервного копирования службы

Обновляет конфигурацию резервного копирования службы. Требуется роль AUTH ключа ADMIN. Установка свойств со значением null приведет к сбросу свойств на их значения по умолчанию.

МетодПуть
PATCH/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backupConfiguration

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, владеющей службой.
serviceIduuidИдентификатор службы.

Параметры тела

ИмяТипОписание
backupPeriodInHoursnumberИнтервал в часах между каждой резервной копией.
backupRetentionPeriodInHoursnumberМинимальная продолжительность в часах, на которую резервные копии доступны.
backupStartTimestringВремя в формате HH:MM для выполнения резервных копий (оценено в UTC). Когда задано, период резервирования сбрасывается каждые 24 часа.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
backupPeriodInHoursnumberИнтервал в часах между каждой резервной копией.
backupRetentionPeriodInHoursnumberМинимальная продолжительность в часах, на которую резервные копии доступны.
backupStartTimestringВремя в формате HH:MM для выполнения резервных копий (оценено в UTC). Когда задано, период резервирования сбрасывается каждые 24 часа.

Пример ответа

Список ClickPipes

Этот конечный пункт находится в альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.

Возвращает список ClickPipes.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, владеющей службой.
serviceIduuidИдентификатор службы, владеющей ClickPipe.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный идентификатор ClickPipe.
serviceIduuidИдентификатор службы, к которой принадлежит этот ClickPipe.
namestringНазвание ClickPipe.
descriptionstringОписание ClickPipe.
statestringТекущая ситуация ClickPipe.
scaling.replicasintegerЖелаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб.
scaling.concurrencyintegerЖелаемое количество параллельности. Только для труб S3. Если установлено в 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера.
source.kafka
source.objectStorage
source.kinesis
source.postgres
destination.databasestringБаза данных назначения.
destination.tablestringТаблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
destination.managedTablebooleanЯвляется ли таблица управляемой ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
destination.tableDefinition.engine.typestringТип движка целевой таблицы. В настоящее время поддерживается только MergeTree.
destination.tableDefinition.sortingKeyarrayКлюч сортировки целевой таблицы. Список колонок.
destination.tableDefinition.partitionBystringSQL выражение ключа раздела.
destination.tableDefinition.primaryKeystringПервичный ключ SQL выражения.
destination.columnsarrayКолонки целевой таблицы. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
fieldMappingsarrayСопоставления полей ClickPipe.
createdAtstringДата создания ClickPipe.
updatedAtstringДата последнего обновления ClickPipe.

Пример ответа

Создать ClickPipe

Этот конечный пункт находится в альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.

Создать новый ClickPipe.

МетодПуть
POST/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, владеющей службой.
serviceIduuidИдентификатор службы для создания ClickPipe.

Параметры тела

ИмяТипОписание
namestringНазвание ClickPipe.
descriptionstringОписание ClickPipe.
source
destination
fieldMappingsarrayСопоставления полей ClickPipe.

Ответ

Получить ClickPipe

Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.

Возвращает указанный ClickPipe.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, которая владеет сервисом.
serviceIduuidИдентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe.
clickPipeIduuidИдентификатор запрашиваемого ClickPipe.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный идентификатор ClickPipe.
serviceIduuidИдентификатор сервиса, которому принадлежит этот ClickPipe.
namestringИмя ClickPipe.
descriptionstringОписание ClickPipe.
statestringТекущий статус ClickPipe.
scaling.replicasintegerЖелаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб.
scaling.concurrencyintegerЖелаемое количество параллельных операций. Только для труб S3. Если установлено значение 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера.
source.kafka
source.objectStorage
source.kinesis
source.postgres
destination.databasestringБаза данных назначения.
destination.tablestringТаблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
destination.managedTablebooleanУправляется ли таблица ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
destination.tableDefinition.engine.typestringТип двигателя таблицы назначения. В настоящее время MergeTree - единственный поддерживаемый движок.
destination.tableDefinition.sortingKeyarrayКлюч сортировки таблицы назначения. Список колонок.
destination.tableDefinition.partitionBystringSQL-выражение ключа партиции.
destination.tableDefinition.primaryKeystringSQL-выражение первичного ключа.
destination.columnsarrayКолонки таблицы назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
fieldMappingsarrayСопоставления полей ClickPipe.
createdAtstringДата создания ClickPipe.
updatedAtstringДата последнего обновления ClickPipe.

Пример ответа

Обновить ClickPipe

Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.

Обновите указанный ClickPipe.

МетодПуть
PATCH/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, которая владеет сервисом.
serviceIduuidИдентификатор сервиса для создания ClickPipe.
clickPipeIduuidИдентификатор запрашиваемого ClickPipe.

Параметры тела

ИмяТипОписание
namestringИмя ClickPipe.
descriptionstringОписание ClickPipe.
source
destination
fieldMappingsarrayСопоставления полей ClickPipe. Это не обновит схему таблицы, только конфигурацию ClickPipe.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный идентификатор ClickPipe.
serviceIduuidИдентификатор сервиса, которому принадлежит этот ClickPipe.
namestringИмя ClickPipe.
descriptionstringОписание ClickPipe.
statestringТекущий статус ClickPipe.
scaling.replicasintegerЖелаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб.
scaling.concurrencyintegerЖелаемое количество параллельных операций. Только для труб S3. Если установлено значение 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера.
source.kafka
source.objectStorage
source.kinesis
source.postgres
destination.databasestringБаза данных назначения.
destination.tablestringТаблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
destination.managedTablebooleanУправляется ли таблица ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
destination.tableDefinition.engine.typestringТип двигателя таблицы назначения. В настоящее время MergeTree - единственный поддерживаемый движок.
destination.tableDefinition.sortingKeyarrayКлюч сортировки таблицы назначения. Список колонок.
destination.tableDefinition.partitionBystringSQL-выражение ключа партиции.
destination.tableDefinition.primaryKeystringSQL-выражение первичного ключа.
destination.columnsarrayКолонки таблицы назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
fieldMappingsarrayСопоставления полей ClickPipe.
createdAtstringДата создания ClickPipe.
updatedAtstringДата последнего обновления ClickPipe.

Пример ответа

Удалить ClickPipe

Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.

Удалите указанный ClickPipe.

МетодПуть
DELETE/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, которая владеет сервисом.
serviceIduuidИдентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe.
clickPipeIduuidИдентификатор ClickPipe для удаления.

Масштабирование ClickPipe

Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.

Измените настройки масштабирования для указанного ClickPipe.

МетодПуть
PATCH/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/scaling

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, которая владеет сервисом.
serviceIduuidИдентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe.
clickPipeIduuidИдентификатор ClickPipe для обновления настроек масштабирования.

Параметры тела

ИмяТипОписание
replicasintegerКоличество реплик для масштабирования. Используется для масштабирования Kafka труб.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный идентификатор ClickPipe.
serviceIduuidИдентификатор сервиса, которому принадлежит этот ClickPipe.
namestringИмя ClickPipe.
descriptionstringОписание ClickPipe.
statestringТекущий статус ClickPipe.
scaling.replicasintegerЖелаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб.
scaling.concurrencyintegerЖелаемое количество параллельных операций. Только для труб S3. Если установлено значение 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера.
source.kafka
source.objectStorage
source.kinesis
source.postgres
destination.databasestringБаза данных назначения.
destination.tablestringТаблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
destination.managedTablebooleanУправляется ли таблица ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
destination.tableDefinition.engine.typestringТип двигателя таблицы назначения. В настоящее время MergeTree - единственный поддерживаемый движок.
destination.tableDefinition.sortingKeyarrayКлюч сортировки таблицы назначения. Список колонок.
destination.tableDefinition.partitionBystringSQL-выражение ключа партиции.
destination.tableDefinition.primaryKeystringSQL-выражение первичного ключа.
destination.columnsarrayКолонки таблицы назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
fieldMappingsarrayСопоставления полей ClickPipe.
createdAtstringДата создания ClickPipe.
updatedAtstringДата последнего обновления ClickPipe.

Пример ответа

Обновить состояние ClickPipe

Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.

Запустите или остановите ClickPipe. Остановка ClickPipe остановит процесс инжекции из любого состояния. Запуск разрешен для ClickPipe в состоянии "Stopped" или с состоянием "Failed".

МетодПуть
PATCH/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/state

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidИдентификатор организации, которая владеет сервисом.
serviceIduuidИдентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe.
clickPipeIduuidИдентификатор ClickPipe для обновления состояния.

Параметры тела

ИмяТипОписание
commandstringКоманда для изменения состояния: 'start', 'stop'.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
iduuidУникальный идентификатор ClickPipe.
serviceIduuidИдентификатор сервиса, которому принадлежит этот ClickPipe.
namestringИмя ClickPipe.
descriptionstringОписание ClickPipe.
statestringТекущий статус ClickPipe.
scaling.replicasintegerЖелаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб.
scaling.concurrencyintegerЖелаемое количество параллельных операций. Только для труб S3. Если установлено значение 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера.
source.kafka
source.objectStorage
source.kinesis
source.postgres
destination.databasestringБаза данных назначения.
destination.tablestringТаблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
destination.managedTablebooleanУправляется ли таблица ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
destination.tableDefinition.engine.typestringТип двигателя таблицы назначения. В настоящее время MergeTree - единственный поддерживаемый движок.
destination.tableDefinition.sortingKeyarrayКлюч сортировки таблицы назначения. Список колонок.
destination.tableDefinition.partitionBystringSQL-выражение ключа партиции.
destination.tableDefinition.primaryKeystringSQL-выражение первичного ключа.
destination.columnsarrayКолонки таблицы назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
fieldMappingsarrayСопоставления полей ClickPipe.
createdAtstringДата создания ClickPipe.
updatedAtstringДата последнего обновления ClickPipe.

Пример ответа