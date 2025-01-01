Список услуг организации
Возвращает список всех услуг в организации.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/services
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID запрашиваемой организации.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный ID услуги.
|name
|string
|Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
|provider
|string
|Облачный провайдер
|region
|string
|Регион услуги.
|state
|string
|Текущее состояние услуги.
|endpoints
|array
|Список всех конечных точек услуги.
|tier
|string
|УСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
|minTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24.
|maxTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг.
|minReplicaMemoryGb
|number
|Минимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8.
|maxReplicaMemoryGb
|number
|Максимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе.
|numReplicas
|number
|Число реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
|idleScaling
|boolean
|При установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true.
|idleTimeoutMinutes
|number
|Установить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
|ipAccessList
|array
|Список IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге
|createdAt
|date-time
|Временная метка создания услуги. ISO-8601.
|encryptionKey
|string
|Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
|encryptionAssumedRoleIdentifier
|string
|Необязательная роль для использования шифрования диска
|iamRole
|string
|IAM роль, используемая для доступа к объектам в s3
|privateEndpointIds
|array
|Список частных конечных точек
|availablePrivateEndpointIds
|array
|Список доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге
|dataWarehouseId
|string
|Склад данных, содержащий эту услугу
|isPrimary
|boolean
|true, если эта услуга является основной в складе данных
|isReadonly
|boolean
|true, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId.
|releaseChannel
|string
|Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
|byocId
|string
|Это ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.
Пример ответа
Создать новую услугу
Создает новую услугу в организации и возвращает текущее состояние услуги и пароль для доступа к услуге. Услуга запускается асинхронно.
|Метод
|Путь
|POST
/v1/organizations/{organizationId}/services
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID организации, которая будет владеть услугой.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|name
|string
|Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
|provider
|string
|Облачный провайдер
|region
|string
|Регион услуги.
|tier
|string
|УСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
|ipAccessList
|array
|Список IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге
|minTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24.
|maxTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг.
|minReplicaMemoryGb
|number
|Минимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8.
|maxReplicaMemoryGb
|number
|Максимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе.
|numReplicas
|number
|Число реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
|idleScaling
|boolean
|При установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true.
|idleTimeoutMinutes
|number
|Установить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
|isReadonly
|boolean
|true, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId.
|dataWarehouseId
|string
|Склад данных, содержащий эту услугу
|backupId
|string
|Необязательный ID резервной копии, используемый в качестве начального состояния для новой услуги. При использовании регион и уровень нового экземпляра должны совпадать со значениями оригинального экземпляра.
|encryptionKey
|string
|Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
|encryptionAssumedRoleIdentifier
|string
|Необязательная роль для использования шифрования диска
|privateEndpointIds
|array
|Список частных конечных точек
|privatePreviewTermsChecked
|boolean
|Принять условия частного превью. Это необходимо только при создании первой услуги в организации в случае частного превью
|releaseChannel
|string
|Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
|byocId
|string
|Это ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.
|endpoints
|array
|Список конечных точек услуги для включения или отключения
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|service.id
|uuid
|Уникальный ID услуги.
|service.name
|string
|Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
|service.provider
|string
|Облачный провайдер
|service.region
|string
|Регион услуги.
|service.state
|string
|Текущее состояние услуги.
|service.endpoints
|array
|Список всех конечных точек услуги.
|service.tier
|string
|УСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
|service.minTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24.
|service.maxTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг.
|service.minReplicaMemoryGb
|number
|Минимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8.
|service.maxReplicaMemoryGb
|number
|Максимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе.
|service.numReplicas
|number
|Число реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
|service.idleScaling
|boolean
|При установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true.
|service.idleTimeoutMinutes
|number
|Установить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
|service.ipAccessList
|array
|Список IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге
|service.createdAt
|date-time
|Временная метка создания услуги. ISO-8601.
|service.encryptionKey
|string
|Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
|service.encryptionAssumedRoleIdentifier
|string
|Необязательная роль для использования шифрования диска
|service.iamRole
|string
|IAM роль, используемая для доступа к объектам в s3
|service.privateEndpointIds
|array
|Список частных конечных точек
|service.availablePrivateEndpointIds
|array
|Список доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге
|service.dataWarehouseId
|string
|Склад данных, содержащий эту услугу
|service.isPrimary
|boolean
|true, если эта услуга является основной в складе данных
|service.isReadonly
|boolean
|true, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId.
|service.releaseChannel
|string
|Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
|service.byocId
|string
|Это ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.
|password
|string
|Пароль для вновь созданной услуги.
Пример ответа
Получить детали услуги
Возвращает услугу, принадлежащую организации.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID организации, которая владеет услугой.
|serviceId
|uuid
|ID запрашиваемой услуги.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный ID услуги.
|name
|string
|Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
|provider
|string
|Облачный провайдер
|region
|string
|Регион услуги.
|state
|string
|Текущее состояние услуги.
|endpoints
|array
|Список всех конечных точек услуги.
|tier
|string
|УСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
|minTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24.
|maxTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг.
|minReplicaMemoryGb
|number
|Минимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8.
|maxReplicaMemoryGb
|number
|Максимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе.
|numReplicas
|number
|Число реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
|idleScaling
|boolean
|При установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true.
|idleTimeoutMinutes
|number
|Установить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
|ipAccessList
|array
|Список IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге
|createdAt
|date-time
|Временная метка создания услуги. ISO-8601.
|encryptionKey
|string
|Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
|encryptionAssumedRoleIdentifier
|string
|Необязательная роль для использования шифрования диска
|iamRole
|string
|IAM роль, используемая для доступа к объектам в s3
|privateEndpointIds
|array
|Список частных конечных точек
|availablePrivateEndpointIds
|array
|Список доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге
|dataWarehouseId
|string
|Склад данных, содержащий эту услугу
|isPrimary
|boolean
|true, если эта услуга является основной в складе данных
|isReadonly
|boolean
|true, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId.
|releaseChannel
|string
|Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
|byocId
|string
|Это ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.
Пример ответа
Обновить основные данные услуги
Обновляет основные данные услуги, такие как название услуги или список доступа по IP.
|Метод
|Путь
|PATCH
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID организации, которая владеет услугой.
|serviceId
|uuid
|ID услуги для обновления.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|name
|string
|Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
|ipAccessList
|privateEndpointIds
|releaseChannel
|string
|Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
|endpoints
|array
|Список конечных точек услуги для изменения
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный ID услуги.
|name
|string
|Название услуги. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
|provider
|string
|Облачный провайдер
|region
|string
|Регион услуги.
|state
|string
|Текущее состояние услуги.
|endpoints
|array
|Список всех конечных точек услуги.
|tier
|string
|УСТАРЕЛО для организационных уровней BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень услуги: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Продакшн-услуги масштабируемы, разработка имеет фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
|minTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Минимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не менее 24.
|maxTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточные для услуг с ненастандартным числом реплик. Максимальная память трех рабочих во время авто-масштабирования в Гб. Доступно только для 'production' услуг. Должно быть кратно 12 и не более 360 для неплатных услуг или 708 для платных услуг.
|minReplicaMemoryGb
|number
|Минимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не менее 8.
|maxReplicaMemoryGb
|number
|Максимальная общая память каждой реплики во время авто-масштабирования в Гб. Должно быть кратно 4 и не более 120* для неплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности аппаратного обеспечения облачного провайдера в выбранном вами регионе.
|numReplicas
|number
|Число реплик для услуги. Число реплик должно быть от 2 до 20 для первой услуги в складе данных. Услуги, созданные в существующем складе, могут иметь количество реплик не менее 1. Могут применяться дополнительные ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
|idleScaling
|boolean
|При установке в true услуге разрешается уменьшаться до нуля, когда она простаивает. По умолчанию true.
|idleTimeoutMinutes
|number
|Установить минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
|ipAccessList
|array
|Список IP-адресов, которым разрешен доступ к услуге
|createdAt
|date-time
|Временная метка создания услуги. ISO-8601.
|encryptionKey
|string
|Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
|encryptionAssumedRoleIdentifier
|string
|Необязательная роль для использования шифрования диска
|iamRole
|string
|IAM роль, используемая для доступа к объектам в s3
|privateEndpointIds
|array
|Список частных конечных точек
|availablePrivateEndpointIds
|array
|Список доступных ID частных конечных точек, которые могут быть прикреплены к услуге
|dataWarehouseId
|string
|Склад данных, содержащий эту услугу
|isPrimary
|boolean
|true, если эта услуга является основной в складе данных
|isReadonly
|boolean
|true, если эта услуга доступна только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если указан dataWarehouseId.
|releaseChannel
|string
|Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их появления. Вы получите новые функции быстрее, но с большим риском ошибок. Эта функция доступна только для продакшн-услуг.
|byocId
|string
|Это ID, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, также требуются параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb с размерами среди следующих: 28, 60, 124, 188, 252, 380.
Пример ответа
Удалить услугу
Удаляет услугу. Услуга должна быть в состоянии остановлена и удаляется асинхронно после вызова этого метода.
|Метод
|Путь
|DELETE
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID организации, которая владеет услугой.
|serviceId
|uuid
|ID услуги для удаления.
Получить конфигурацию частной конечной точки
Информация, необходимая для настройки частной конечной точки
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/privateEndpointConfig
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID запрашиваемой организации.
|serviceId
|uuid
|ID запрашиваемой услуги.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|endpointServiceId
|string
|Уникальный идентификатор интерфейсной конечной точки, которую вы создали в своем VPC с ресурсом AWS (Имя сервиса), GCP (Целевая служба) или AZURE (Служба частной ссылки)
|privateDnsHostname
|string
|Частное DNS-имя хоста вашего VPC
Пример ответа
Получить конечную точку запросов услуги для данного экземпляра
Это экспериментальная функция. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, чтобы активировать ее.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/serviceQueryEndpoint
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID запрашиваемой организации.
|serviceId
|uuid
|ID запрашиваемой услуги.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|string
|ID конечной точки запроса услуги
|openApiKeys
|array
|Список ключей OpenAPI, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги
|roles
|array
|Список ролей, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги
|allowedOrigins
|string
|Разрешенные источники в виде списка доменов, разделенных запятыми
Пример ответа
Удалить конечную точку запроса услуги для данного экземпляра
Это экспериментальная функция. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, чтобы активировать ее.
|Метод
|Путь
|DELETE
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/serviceQueryEndpoint
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID запрашиваемой организации.
|serviceId
|uuid
|ID запрашиваемой услуги.
Вставка или обновление конечной точки запроса услуги для данного экземпляра
Это экспериментальная функция. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, чтобы активировать ее.
|Метод
|Путь
|POST
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/serviceQueryEndpoint
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID запрашиваемой организации.
|serviceId
|uuid
|ID запрашиваемой услуги.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|roles
|array
|Роли
|openApiKeys
|array
|Версия конечной точки запроса услуги
|allowedOrigins
|string
|Разрешенные источники в виде списка доменов, разделенных запятыми
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|string
|ID конечной точки запроса услуги
|openApiKeys
|array
|Список ключей OpenAPI, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги
|roles
|array
|Список ролей, которые могут получить доступ к конечной точке запроса услуги
|allowedOrigins
|string
|Разрешенные источники в виде списка доменов, разделенных запятыми
Пример ответа
Обновить состояние услуги
Запускает или останавливает услугу.
|Метод
|Путь
|PATCH
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/state
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID организации, которая владеет услугой.
|serviceId
|uuid
|ID услуги для обновления состояния.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|command
|string
|Команда для изменения состояния: 'start', 'stop'.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный идентификатор службы.
|name
|string
|Название службы. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
|provider
|string
|Облачный провайдер
|region
|string
|Регион службы.
|state
|string
|Текущая ситуация с услугой.
|endpoints
|array
|Список всех конечных точек службы.
|tier
|string
|УСТАРЕЛО для уровней организаций BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень службы: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Производственные службы масштабируемы, разработки имеют фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
|minTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' услуг. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24.
|maxTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' услуг. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных.
|minReplicaMemoryGb
|number
|Минимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8.
|maxReplicaMemoryGb
|number
|Максимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120* для бесплатных услуг или 236* для платных услуг.* - максимальный размер реплики зависит от доступности оборудования облачного провайдера в выбранном вами регионе.
|numReplicas
|number
|Количество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
|idleScaling
|boolean
|Если установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true.
|idleTimeoutMinutes
|number
|Установите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
|ipAccessList
|array
|Список IP-адресов, имеющих доступ к службе
|createdAt
|date-time
|Время создания службы. ISO-8601.
|encryptionKey
|string
|Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
|encryptionAssumedRoleIdentifier
|string
|Необязательная роль для использования для шифрования диска
|iamRole
|string
|Роль IAM, используемая для доступа к объектам в s3
|privateEndpointIds
|array
|Список частных конечных точек
|availablePrivateEndpointIds
|array
|Список доступных идентификаторов частных конечных точек, которые можно подключить к службе
|dataWarehouseId
|string
|Хранилище данных, содержащее эту службу
|isPrimary
|boolean
|True, если эта служба является основной службой в хранилище данных
|isReadonly
|boolean
|True, если эта служба только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если предоставлен dataWarehouseId.
|releaseChannel
|string
|Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их выхода. Вы быстрее получите новые функции, но с большей вероятностью ошибок. Эта функция доступна только для производственных услуг.
|byocId
|string
|Это идентификатор, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb также обязательны и должны быть из следующих значений: 28, 60, 124, 188, 252, 380.
Пример ответа
Обновление настроек автоматического масштабирования службы
Обновляет минимальные и максимальные пределы общей памяти и поведение масштабирования в режиме простоя для службы. Настройки памяти доступны только для "производственных" служб и должны быть кратны 12 и начинаться с 24 ГБ. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы включить изменение numReplicas.
|Метод
|Путь
|PATCH
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/scaling
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, владеющей службой.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор службы для обновления параметров масштабирования.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|minTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24.
|maxTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных.
|numReplicas
|number
|Количество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
|idleScaling
|boolean
|Если установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true.
|idleTimeoutMinutes
|number
|Установите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный идентификатор службы.
|name
|string
|Название службы. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
|provider
|string
|Облачный провайдер
|region
|string
|Регион службы.
|state
|string
|Текущая ситуация с услугой.
|endpoints
|array
|Список всех конечных точек службы.
|tier
|string
|УСТАРЕЛО для уровней организаций BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень службы: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Производственные службы масштабируемы, разработки имеют фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
|minTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24.
|maxTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных.
|minReplicaMemoryGb
|number
|Минимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8.
|maxReplicaMemoryGb
|number
|Максимальная общая память каждой реплики во время автоматического масштабирования в ГБ. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120* для бесплатных услуг или 236* для платных услуг.
|numReplicas
|number
|Количество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
|idleScaling
|boolean
|Если установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true.
|idleTimeoutMinutes
|number
|Установите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
|ipAccessList
|array
|Список IP-адресов, имеющих доступ к службе
|createdAt
|date-time
|Время создания службы. ISO-8601.
|encryptionKey
|string
|Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
|encryptionAssumedRoleIdentifier
|string
|Необязательная роль для использования для шифрования диска
|iamRole
|string
|Роль IAM, используемая для доступа к объектам в s3
|privateEndpointIds
|array
|Список частных конечных точек
|availablePrivateEndpointIds
|array
|Список доступных идентификаторов частных конечных точек, которые можно подключить к службе
|dataWarehouseId
|string
|Хранилище данных, содержащее эту службу
|isPrimary
|boolean
|True, если эта служба является основной службой в хранилище данных
|isReadonly
|boolean
|True, если эта служба только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если предоставлен dataWarehouseId.
|releaseChannel
|string
|Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их выхода. Вы быстрее получите новые функции, но с большей вероятностью ошибок. Эта функция доступна только для производственных услуг.
|byocId
|string
|Это идентификатор, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb также обязательны и должны быть из следующих значений: 28, 60, 124, 188, 252, 380.
Пример ответа
Обновление настроек авто-масштабирования реплики службы
Обновляет минимальные и максимальные пределы памяти на одну реплику и поведение масштабирования в режиме простоя для службы. Настройки памяти доступны только для "производственных" служб и должны быть кратны 4, начиная с 8 ГБ. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы включить изменение numReplicas.
|Метод
|Путь
|PATCH
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/replicaScaling
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, владеющей службой.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор службы для обновления параметров масштабирования.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|minReplicaMemoryGb
|number
|Минимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8.
|maxReplicaMemoryGb
|number
|Максимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120 для бесплатных услуг или 236 для платных услуг.
|numReplicas
|number
|Количество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
|idleScaling
|boolean
|Если установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true.
|idleTimeoutMinutes
|number
|Установите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный идентификатор службы.
|name
|string
|Название службы. Алфавитно-цифровая строка с пробелами до 50 символов.
|provider
|string
|Облачный провайдер
|region
|string
|Регион службы.
|state
|string
|Текущая ситуация с услугой.
|endpoints
|array
|Список всех конечных точек службы.
|tier
|string
|УСТАРЕЛО для уровней организаций BASIC, SCALE и ENTERPRISE. Уровень службы: 'development', 'production', 'dedicated_high_mem', 'dedicated_high_cpu', 'dedicated_standard', 'dedicated_standard_n2d_standard_4', 'dedicated_standard_n2d_standard_8', 'dedicated_standard_n2d_standard_32', 'dedicated_standard_n2d_standard_128', 'dedicated_standard_n2d_standard_32_16SSD', 'dedicated_standard_n2d_standard_64_24SSD'. Производственные службы масштабируемы, разработки имеют фиксированный размер. Услуги Azure не поддерживают уровень разработки
|minTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Минимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и больше или равен 24.
|maxTotalMemoryGb
|number
|УСТАРЕЛО - неточный для служб с нестандартными числами реплик. Максимальная память трех рабочих узлов во время автоматического масштабирования в ГБ. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 12 и меньше или равен 360 для бесплатных услуг или 708 для платных.
|minReplicaMemoryGb
|number
|Минимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и больше или равен 8.
|maxReplicaMemoryGb
|number
|Максимальная память в ГБ для одной реплики во время автоматического масштабирования. Доступно только для 'production' служб. Должен быть кратен 4 и меньше или равен 120 для бесплатных услуг или 236 для платных услуг.
|numReplicas
|number
|Количество реплик для службы. Количество реплик должно быть от 2 до 20 для первой службы в хранилище данных. Услуги, созданные в существующем хранилище, могут иметь количество реплик не менее 1. Также могут применяться дальнейшие ограничения в зависимости от уровня вашей организации. По умолчанию - 1 для уровня BASIC и 3 для уровней SCALE и ENTERPRISE.
|idleScaling
|boolean
|Если установлено в true, службе разрешается снижаться до нуля при простое. По умолчанию true.
|idleTimeoutMinutes
|number
|Установите минимальный тайм-аут простоя (в минутах). Должен быть >= 5 минут.
|ipAccessList
|array
|Список IP-адресов, имеющих доступ к службе
|createdAt
|date-time
|Время создания службы. ISO-8601.
|encryptionKey
|string
|Необязательный ключ шифрования диска, предоставленный клиентом
|encryptionAssumedRoleIdentifier
|string
|Необязательная роль для использования для шифрования диска
|iamRole
|string
|Роль IAM, используемая для доступа к объектам в s3
|privateEndpointIds
|array
|Список частных конечных точек
|availablePrivateEndpointIds
|array
|Список доступных идентификаторов частных конечных точек, которые можно подключить к службе
|dataWarehouseId
|string
|Хранилище данных, содержащее эту службу
|isPrimary
|boolean
|True, если эта служба является основной службой в хранилище данных
|isReadonly
|boolean
|True, если эта служба только для чтения. Она может быть доступна только для чтения, если предоставлен dataWarehouseId.
|releaseChannel
|string
|Выберите fast, если хотите получать новые релизы ClickHouse сразу после их выхода. Вы быстрее получите новые функции, но с большей вероятностью ошибок. Эта функция доступна только для производственных услуг.
|byocId
|string
|Это идентификатор, возвращаемый после настройки региона для Bring Your Own Cloud (BYOC). Когда указан параметр byocId, параметры minReplicaMemoryGb и maxReplicaGb также обязательны и должны быть из следующих значений: 28, 60, 124, 188, 252, 380.
Пример ответа
Обновление пароля службы
Устанавливает новый пароль для службы
|Метод
|Путь
|PATCH
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/password
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, владеющей службой.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор службы для обновления пароля.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|newPasswordHash
|string
|Необязательный хеш пароля. Используется для предотвращения передачи пароля по сети. Если не предоставлен, генерируется новый пароль и возвращается в ответе. В противном случае используется этот хеш. Алгоритм: echo -n "yourpassword"
|newDoubleSha1Hash
|string
|Необязательный двойной SHA1 хеш пароля для протокола MySQL. Если newPasswordHash не предоставлен, этот ключ будет игнорироваться и будет использоваться сгенерированный пароль. Алгоритм: echo -n "yourpassword"
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|password
|string
|Новый пароль службы. Предоставляется только если в запросе не было 'newPasswordHash'
Пример ответа
Создать частную конечную точку.
Создать новую частную конечную точку. Частная конечная точка будет ассоциирована с этой службой и организацией
|Метод
|Путь
|POST
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/privateEndpoint
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор запрашиваемой организации.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор запрашиваемой службы.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|string
|Идентификатор частной конечной точки
|description
|string
|Описание частной конечной точки
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|string
|Идентификатор частной конечной точки
|description
|string
|Описание частной конечной точки
|cloudProvider
|string
|Облачный провайдер, в котором расположена частная конечная точка
|region
|string
|Регион, в котором расположена частная конечная точка
Пример ответа
Получить метрики prometheus
Возвращает метрики prometheus для службы.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/prometheus
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, владеющей службой.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор запрашиваемой службы.
|filtered_metrics
|boolean
|Вернуть отфильтрованный список метрик Prometheus.
Список резервных копий службы
Возвращает список всех резервных копий для службы. Свежие резервные копии отображаются первыми в списке.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backups
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, владеющей резервной копией.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор службы, с которой была создана резервная копия.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный идентификатор резервной копии.
|status
|string
|Статус резервной копии: 'done', 'error', 'in_progress'.
|serviceId
|string
|Название
|startedAt
|date-time
|Время начала резервного копирования. ISO-8601.
|finishedAt
|date-time
|Время завершения резервного копирования. ISO-8601. Доступно только для завершенных резервных копий
|sizeInBytes
|number
|Размер резервной копии в байтах.
|durationInSeconds
|number
|Время в секундах, затраченное на выполнение резервного копирования. Если статус все еще in_progress, это время в секундах с начала резервного копирования до текущего момента.
|type
|string
|Тип резервной копии ("полная" или "инкрементная").
Пример ответа
Получить детали резервной копии
Возвращает информацию о единственной резервной копии.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backups/{backupId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, владеющей резервной копией.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор службы, с которой была создана резервная копия.
|backupId
|uuid
|Идентификатор запрашиваемой резервной копии.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный идентификатор резервной копии.
|status
|string
|Статус резервной копии: 'done', 'error', 'in_progress'.
|serviceId
|string
|Название
|startedAt
|date-time
|Время начала резервного копирования. ISO-8601.
|finishedAt
|date-time
|Время завершения резервного копирования. ISO-8601. Доступно только для завершенных резервных копий
|sizeInBytes
|number
|Размер резервной копии в байтах.
|durationInSeconds
|number
|Время в секундах, затраченное на выполнение резервного копирования. Если статус все еще in_progress, это время в секундах с начала резервного копирования до текущего момента.
|type
|string
|Тип резервной копии ("полная" или "инкрементная").
Пример ответа
Получить конфигурацию резервного копирования службы
Возвращает конфигурацию резервного копирования службы.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backupConfiguration
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, владеющей службой.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор службы.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|backupPeriodInHours
|number
|Интервал в часах между каждой резервной копией.
|backupRetentionPeriodInHours
|number
|Минимальная продолжительность в часах, на которую резервные копии доступны.
|backupStartTime
|string
|Время в формате HH:MM для выполнения резервных копий (оценено в UTC). Когда задано, период резервирования сбрасывается каждые 24 часа.
Пример ответа
Обновление конфигурации резервного копирования службы
Обновляет конфигурацию резервного копирования службы. Требуется роль AUTH ключа ADMIN. Установка свойств со значением null приведет к сбросу свойств на их значения по умолчанию.
|Метод
|Путь
|PATCH
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/backupConfiguration
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, владеющей службой.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор службы.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|backupPeriodInHours
|number
|Интервал в часах между каждой резервной копией.
|backupRetentionPeriodInHours
|number
|Минимальная продолжительность в часах, на которую резервные копии доступны.
|backupStartTime
|string
|Время в формате HH:MM для выполнения резервных копий (оценено в UTC). Когда задано, период резервирования сбрасывается каждые 24 часа.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|backupPeriodInHours
|number
|Интервал в часах между каждой резервной копией.
|backupRetentionPeriodInHours
|number
|Минимальная продолжительность в часах, на которую резервные копии доступны.
|backupStartTime
|string
|Время в формате HH:MM для выполнения резервных копий (оценено в UTC). Когда задано, период резервирования сбрасывается каждые 24 часа.
Пример ответа
Список ClickPipes
Этот конечный пункт находится в альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.
Возвращает список ClickPipes.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, владеющей службой.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор службы, владеющей ClickPipe.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный идентификатор ClickPipe.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор службы, к которой принадлежит этот ClickPipe.
|name
|string
|Название ClickPipe.
|description
|string
|Описание ClickPipe.
|state
|string
|Текущая ситуация ClickPipe.
|scaling.replicas
|integer
|Желаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб.
|scaling.concurrency
|integer
|Желаемое количество параллельности. Только для труб S3. Если установлено в 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера.
|source.kafka
|source.objectStorage
|source.kinesis
|source.postgres
|destination.database
|string
|База данных назначения.
|destination.table
|string
|Таблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|destination.managedTable
|boolean
|Является ли таблица управляемой ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|destination.tableDefinition.engine.type
|string
|Тип движка целевой таблицы. В настоящее время поддерживается только MergeTree.
|destination.tableDefinition.sortingKey
|array
|Ключ сортировки целевой таблицы. Список колонок.
|destination.tableDefinition.partitionBy
|string
|SQL выражение ключа раздела.
|destination.tableDefinition.primaryKey
|string
|Первичный ключ SQL выражения.
|destination.columns
|array
|Колонки целевой таблицы. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|fieldMappings
|array
|Сопоставления полей ClickPipe.
|createdAt
|string
|Дата создания ClickPipe.
|updatedAt
|string
|Дата последнего обновления ClickPipe.
Пример ответа
Создать ClickPipe
Этот конечный пункт находится в альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.
Создать новый ClickPipe.
|Метод
|Путь
|POST
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, владеющей службой.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор службы для создания ClickPipe.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|name
|string
|Название ClickPipe.
|description
|string
|Описание ClickPipe.
|source
|destination
|fieldMappings
|array
|Сопоставления полей ClickPipe.
Ответ
Получить ClickPipe
Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.
Возвращает указанный ClickPipe.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, которая владеет сервисом.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe.
|clickPipeId
|uuid
|Идентификатор запрашиваемого ClickPipe.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный идентификатор ClickPipe.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор сервиса, которому принадлежит этот ClickPipe.
|name
|string
|Имя ClickPipe.
|description
|string
|Описание ClickPipe.
|state
|string
|Текущий статус ClickPipe.
|scaling.replicas
|integer
|Желаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб.
|scaling.concurrency
|integer
|Желаемое количество параллельных операций. Только для труб S3. Если установлено значение 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера.
|source.kafka
|source.objectStorage
|source.kinesis
|source.postgres
|destination.database
|string
|База данных назначения.
|destination.table
|string
|Таблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|destination.managedTable
|boolean
|Управляется ли таблица ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|destination.tableDefinition.engine.type
|string
|Тип двигателя таблицы назначения. В настоящее время MergeTree - единственный поддерживаемый движок.
|destination.tableDefinition.sortingKey
|array
|Ключ сортировки таблицы назначения. Список колонок.
|destination.tableDefinition.partitionBy
|string
|SQL-выражение ключа партиции.
|destination.tableDefinition.primaryKey
|string
|SQL-выражение первичного ключа.
|destination.columns
|array
|Колонки таблицы назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|fieldMappings
|array
|Сопоставления полей ClickPipe.
|createdAt
|string
|Дата создания ClickPipe.
|updatedAt
|string
|Дата последнего обновления ClickPipe.
Пример ответа
Обновить ClickPipe
Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.
Обновите указанный ClickPipe.
|Метод
|Путь
|PATCH
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, которая владеет сервисом.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор сервиса для создания ClickPipe.
|clickPipeId
|uuid
|Идентификатор запрашиваемого ClickPipe.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|name
|string
|Имя ClickPipe.
|description
|string
|Описание ClickPipe.
|source
|destination
|fieldMappings
|array
|Сопоставления полей ClickPipe. Это не обновит схему таблицы, только конфигурацию ClickPipe.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный идентификатор ClickPipe.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор сервиса, которому принадлежит этот ClickPipe.
|name
|string
|Имя ClickPipe.
|description
|string
|Описание ClickPipe.
|state
|string
|Текущий статус ClickPipe.
|scaling.replicas
|integer
|Желаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб.
|scaling.concurrency
|integer
|Желаемое количество параллельных операций. Только для труб S3. Если установлено значение 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера.
|source.kafka
|source.objectStorage
|source.kinesis
|source.postgres
|destination.database
|string
|База данных назначения.
|destination.table
|string
|Таблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|destination.managedTable
|boolean
|Управляется ли таблица ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|destination.tableDefinition.engine.type
|string
|Тип двигателя таблицы назначения. В настоящее время MergeTree - единственный поддерживаемый движок.
|destination.tableDefinition.sortingKey
|array
|Ключ сортировки таблицы назначения. Список колонок.
|destination.tableDefinition.partitionBy
|string
|SQL-выражение ключа партиции.
|destination.tableDefinition.primaryKey
|string
|SQL-выражение первичного ключа.
|destination.columns
|array
|Колонки таблицы назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|fieldMappings
|array
|Сопоставления полей ClickPipe.
|createdAt
|string
|Дата создания ClickPipe.
|updatedAt
|string
|Дата последнего обновления ClickPipe.
Пример ответа
Удалить ClickPipe
Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.
Удалите указанный ClickPipe.
|Метод
|Путь
|DELETE
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, которая владеет сервисом.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe.
|clickPipeId
|uuid
|Идентификатор ClickPipe для удаления.
Масштабирование ClickPipe
Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.
Измените настройки масштабирования для указанного ClickPipe.
|Метод
|Путь
|PATCH
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/scaling
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, которая владеет сервисом.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe.
|clickPipeId
|uuid
|Идентификатор ClickPipe для обновления настроек масштабирования.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|replicas
|integer
|Количество реплик для масштабирования. Используется для масштабирования Kafka труб.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный идентификатор ClickPipe.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор сервиса, которому принадлежит этот ClickPipe.
|name
|string
|Имя ClickPipe.
|description
|string
|Описание ClickPipe.
|state
|string
|Текущий статус ClickPipe.
|scaling.replicas
|integer
|Желаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб.
|scaling.concurrency
|integer
|Желаемое количество параллельных операций. Только для труб S3. Если установлено значение 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера.
|source.kafka
|source.objectStorage
|source.kinesis
|source.postgres
|destination.database
|string
|База данных назначения.
|destination.table
|string
|Таблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|destination.managedTable
|boolean
|Управляется ли таблица ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|destination.tableDefinition.engine.type
|string
|Тип двигателя таблицы назначения. В настоящее время MergeTree - единственный поддерживаемый движок.
|destination.tableDefinition.sortingKey
|array
|Ключ сортировки таблицы назначения. Список колонок.
|destination.tableDefinition.partitionBy
|string
|SQL-выражение ключа партиции.
|destination.tableDefinition.primaryKey
|string
|SQL-выражение первичного ключа.
|destination.columns
|array
|Колонки таблицы назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|fieldMappings
|array
|Сопоставления полей ClickPipe.
|createdAt
|string
|Дата создания ClickPipe.
|updatedAt
|string
|Дата последнего обновления ClickPipe.
Пример ответа
Обновить состояние ClickPipe
Этот эндпоинт находится на альфа-версии и может быть изменен. Свяжитесь с поддержкой ClickHouse для получения дополнительной информации.
Запустите или остановите ClickPipe. Остановка ClickPipe остановит процесс инжекции из любого состояния. Запуск разрешен для ClickPipe в состоянии "Stopped" или с состоянием "Failed".
|Метод
|Путь
|PATCH
/v1/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/state
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|Идентификатор организации, которая владеет сервисом.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор сервиса, которому принадлежит ClickPipe.
|clickPipeId
|uuid
|Идентификатор ClickPipe для обновления состояния.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|command
|string
|Команда для изменения состояния: 'start', 'stop'.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|id
|uuid
|Уникальный идентификатор ClickPipe.
|serviceId
|uuid
|Идентификатор сервиса, которому принадлежит этот ClickPipe.
|name
|string
|Имя ClickPipe.
|description
|string
|Описание ClickPipe.
|state
|string
|Текущий статус ClickPipe.
|scaling.replicas
|integer
|Желаемое количество реплик. Только для масштабируемых труб.
|scaling.concurrency
|integer
|Желаемое количество параллельных операций. Только для труб S3. Если установлено значение 0, параллельность автоматически масштабируется в зависимости от памяти кластера.
|source.kafka
|source.objectStorage
|source.kinesis
|source.postgres
|destination.database
|string
|База данных назначения.
|destination.table
|string
|Таблица назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|destination.managedTable
|boolean
|Управляется ли таблица ClickPipes? Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|destination.tableDefinition.engine.type
|string
|Тип двигателя таблицы назначения. В настоящее время MergeTree - единственный поддерживаемый движок.
|destination.tableDefinition.sortingKey
|array
|Ключ сортировки таблицы назначения. Список колонок.
|destination.tableDefinition.partitionBy
|string
|SQL-выражение ключа партиции.
|destination.tableDefinition.primaryKey
|string
|SQL-выражение первичного ключа.
|destination.columns
|array
|Колонки таблицы назначения. Обязательное поле для всех типов труб, кроме Postgres.
|fieldMappings
|array
|Сопоставления полей ClickPipe.
|createdAt
|string
|Дата создания ClickPipe.
|updatedAt
|string
|Дата последнего обновления ClickPipe.
Пример ответа