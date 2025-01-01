Получить конфигурацию частной конечной точки для региона в облачном провайдере для организации
Необходимая информация для настройки частной конечной точки
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/privateEndpointConfig
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID запрашиваемой организации.
|Идентификатор облачного провайдера
|string
|Идентификатор облачного провайдера. Один из aws, gcp или azure.
|Регион облачного провайдера
|string
|Идентификатор региона в конкретных облачных провайдерах.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|endpointServiceId
|string
|Уникальный идентификатор интерфейса конечной точки, который вы создали в своем VPC с ресурсом AWS(имя службы) или GCP(целевой сервис)
Пример ответа