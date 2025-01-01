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PrivateEndpointConfig

Получить конфигурацию частной конечной точки для региона в облачном провайдере для организации

Необходимая информация для настройки частной конечной точки

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/privateEndpointConfig

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID запрашиваемой организации.
Идентификатор облачного провайдераstringИдентификатор облачного провайдера. Один из aws, gcp или azure.
Регион облачного провайдераstringИдентификатор региона в конкретных облачных провайдерах.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
endpointServiceIdstringУникальный идентификатор интерфейса конечной точки, который вы создали в своем VPC с ресурсом AWS(имя службы) или GCP(целевой сервис)

Пример ответа