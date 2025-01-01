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Приглашения

Список всех приглашений

Возвращает список всех приглашений в организацию.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/invitations

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID запрашиваемой организации.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
rolestringРоль участника в организации.
iduuidУникальный ID приглашения.
emailemailEmail пригласительного пользователя. Только пользователь с этим адресом электронной почты может присоединиться, используя приглашение. Email хранится в нижнем регистре.
createdAtdate-timeВременная метка создания приглашения. ISO-8601.
expireAtdate-timeВременная метка истечения приглашения. ISO-8601.

Пример ответа

Создать приглашение

Создает приглашение в организацию.

МетодПуть
POST/v1/organizations/{organizationId}/invitations

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID организации, в которую приглашается пользователь.

Параметры тела

ИмяТипОписание
emailstringEmail пригласительного пользователя. Только пользователь с этим адресом электронной почты может присоединиться, используя приглашение. Email хранится в нижнем регистре.
rolestringРоль участника в организации.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
rolestringРоль участника в организации.
iduuidУникальный ID приглашения.
emailemailEmail пригласительного пользователя. Только пользователь с этим адресом электронной почты может присоединиться, используя приглашение. Email хранится в нижнем регистре.
createdAtdate-timeВременная метка создания приглашения. ISO-8601.
expireAtdate-timeВременная метка истечения приглашения. ISO-8601.

Пример ответа

Получить детали приглашения

Возвращает детали для одного приглашения в организацию.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/invitations/{invitationId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID запрашиваемой организации.
invitationIduuidID запрашиваемого приглашения.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
rolestringРоль участника в организации.
iduuidУникальный ID приглашения.
emailemailEmail пригласительного пользователя. Только пользователь с этим адресом электронной почты может присоединиться, используя приглашение. Email хранится в нижнем регистре.
createdAtdate-timeВременная метка создания приглашения. ISO-8601.
expireAtdate-timeВременная метка истечения приглашения. ISO-8601.

Пример ответа

Удалить приглашение в организацию

Удаляет одно приглашение в организацию.

МетодПуть
DELETE/v1/organizations/{organizationId}/invitations/{invitationId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID организации, в которой есть приглашение.
invitationIduuidID запрашиваемого приглашения.