Список всех приглашений
Возвращает список всех приглашений в организацию.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/invitations
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID запрашиваемой организации.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|role
|string
|Роль участника в организации.
|id
|uuid
|Уникальный ID приглашения.
|email
|email
|Email пригласительного пользователя. Только пользователь с этим адресом электронной почты может присоединиться, используя приглашение. Email хранится в нижнем регистре.
|createdAt
|date-time
|Временная метка создания приглашения. ISO-8601.
|expireAt
|date-time
|Временная метка истечения приглашения. ISO-8601.
Пример ответа
Создать приглашение
Создает приглашение в организацию.
|Метод
|Путь
|POST
/v1/organizations/{organizationId}/invitations
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID организации, в которую приглашается пользователь.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|email
|string
|Email пригласительного пользователя. Только пользователь с этим адресом электронной почты может присоединиться, используя приглашение. Email хранится в нижнем регистре.
|role
|string
|Роль участника в организации.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|role
|string
|Роль участника в организации.
|id
|uuid
|Уникальный ID приглашения.
|email
|email
|Email пригласительного пользователя. Только пользователь с этим адресом электронной почты может присоединиться, используя приглашение. Email хранится в нижнем регистре.
|createdAt
|date-time
|Временная метка создания приглашения. ISO-8601.
|expireAt
|date-time
|Временная метка истечения приглашения. ISO-8601.
Пример ответа
Получить детали приглашения
Возвращает детали для одного приглашения в организацию.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/invitations/{invitationId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID запрашиваемой организации.
|invitationId
|uuid
|ID запрашиваемого приглашения.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|role
|string
|Роль участника в организации.
|id
|uuid
|Уникальный ID приглашения.
|email
|email
|Email пригласительного пользователя. Только пользователь с этим адресом электронной почты может присоединиться, используя приглашение. Email хранится в нижнем регистре.
|createdAt
|date-time
|Временная метка создания приглашения. ISO-8601.
|expireAt
|date-time
|Временная метка истечения приглашения. ISO-8601.
Пример ответа
Удалить приглашение в организацию
Удаляет одно приглашение в организацию.
|Метод
|Путь
|DELETE
/v1/organizations/{organizationId}/invitations/{invitationId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID организации, в которой есть приглашение.
|invitationId
|uuid
|ID запрашиваемого приглашения.