Управление облаком
В этом разделе документации вы найдёте всю информацию, которая может понадобиться для управления ClickHouse в облаке. Этот раздел содержит следующие страницы:
|Страница
|Описание
|Уровни ClickHouse Cloud
|Описание различных уровней облака, их функций и соображений при выборе подходящего уровня.
|Интеграции
|Описание встроенных интеграций ClickHouse Cloud, пользовательских интеграций и интеграций, которые не поддерживаются.
|Резервные копии
|Описание работы резервных копий в ClickHouse Cloud, доступные варианты конфигурации резервных копий для вашего сервиса и восстановления из резервной копии.
|Мониторинг
|Как интегрировать Prometheus для мониторинга ClickHouse в облаке.
|Выставление счетов
|Объяснение ценовой модели для ClickHouse Cloud, включая факторы, влияющие на стоимость вашего сервиса.
|Конфигурация настроек
|Описание того, как настроить параметры для ClickHouse Cloud.
|Маршрутизация с учётом реплик
|Объяснение того, что такое маршрутизация с учётом реплик в ClickHouse Cloud, её ограничения и как её настроить.
|Автоматическое масштабирование
|Объяснение того, как услуги ClickHouse Cloud можно масштабировать вручную или автоматически в зависимости от ваших потребностей в ресурсах.
|Время работы сервиса и SLA
|Информация о времени работы сервиса и соглашениях об уровне обслуживания, предлагаемых для производственных экземпляров.
|Уведомления
|Как получать уведомления ClickHouse Cloud и как их можно настроить.
|Обновления
|Информация о том, как обновления проводятся в ClickHouse Cloud.
|Удаление аккаунта
|Информация о том, как закрыть или удалить ваш аккаунт при необходимости.
|Программный доступ к API с Postman
|Руководство, которое поможет вам тестировать API ClickHouse с помощью Postman.
|Устранение неполадок
|Сборник часто встречающихся проблем и способов их устранения.
|Передача данных
|Узнайте больше о том, как ClickHouse Cloud учитывает переданные данные (входящие и исходящие).
|Изменения в январе 2025 FAQ
|Узнайте больше о изменениях в облаке, которые были введены в январе 2025 года.