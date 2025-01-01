Уровни ClickHouse Cloud Описание различных уровней облака, их функций и соображений при выборе подходящего уровня.

Интеграции Описание встроенных интеграций ClickHouse Cloud, пользовательских интеграций и интеграций, которые не поддерживаются.

Резервные копии Описание работы резервных копий в ClickHouse Cloud, доступные варианты конфигурации резервных копий для вашего сервиса и восстановления из резервной копии.

Мониторинг Как интегрировать Prometheus для мониторинга ClickHouse в облаке.

Выставление счетов Объяснение ценовой модели для ClickHouse Cloud, включая факторы, влияющие на стоимость вашего сервиса.

Конфигурация настроек Описание того, как настроить параметры для ClickHouse Cloud.

Маршрутизация с учётом реплик Объяснение того, что такое маршрутизация с учётом реплик в ClickHouse Cloud, её ограничения и как её настроить.

Автоматическое масштабирование Объяснение того, как услуги ClickHouse Cloud можно масштабировать вручную или автоматически в зависимости от ваших потребностей в ресурсах.

Время работы сервиса и SLA Информация о времени работы сервиса и соглашениях об уровне обслуживания, предлагаемых для производственных экземпляров.

Уведомления Как получать уведомления ClickHouse Cloud и как их можно настроить.

Обновления Информация о том, как обновления проводятся в ClickHouse Cloud.

Удаление аккаунта Информация о том, как закрыть или удалить ваш аккаунт при необходимости.

Программный доступ к API с Postman Руководство, которое поможет вам тестировать API ClickHouse с помощью Postman.

Устранение неполадок Сборник часто встречающихся проблем и способов их устранения.

Передача данных Узнайте больше о том, как ClickHouse Cloud учитывает переданные данные (входящие и исходящие).