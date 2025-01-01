Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Управление облаком

В этом разделе документации вы найдёте всю информацию, которая может понадобиться для управления ClickHouse в облаке. Этот раздел содержит следующие страницы:

СтраницаОписание
Уровни ClickHouse CloudОписание различных уровней облака, их функций и соображений при выборе подходящего уровня.
ИнтеграцииОписание встроенных интеграций ClickHouse Cloud, пользовательских интеграций и интеграций, которые не поддерживаются.
Резервные копииОписание работы резервных копий в ClickHouse Cloud, доступные варианты конфигурации резервных копий для вашего сервиса и восстановления из резервной копии.
МониторингКак интегрировать Prometheus для мониторинга ClickHouse в облаке.
Выставление счетовОбъяснение ценовой модели для ClickHouse Cloud, включая факторы, влияющие на стоимость вашего сервиса.
Конфигурация настроекОписание того, как настроить параметры для ClickHouse Cloud.
Маршрутизация с учётом репликОбъяснение того, что такое маршрутизация с учётом реплик в ClickHouse Cloud, её ограничения и как её настроить.
Автоматическое масштабированиеОбъяснение того, как услуги ClickHouse Cloud можно масштабировать вручную или автоматически в зависимости от ваших потребностей в ресурсах.
Время работы сервиса и SLAИнформация о времени работы сервиса и соглашениях об уровне обслуживания, предлагаемых для производственных экземпляров.
УведомленияКак получать уведомления ClickHouse Cloud и как их можно настроить.
ОбновленияИнформация о том, как обновления проводятся в ClickHouse Cloud.
Удаление аккаунтаИнформация о том, как закрыть или удалить ваш аккаунт при необходимости.
Программный доступ к API с PostmanРуководство, которое поможет вам тестировать API ClickHouse с помощью Postman.
Устранение неполадокСборник часто встречающихся проблем и способов их устранения.
Передача данныхУзнайте больше о том, как ClickHouse Cloud учитывает переданные данные (входящие и исходящие).
Изменения в январе 2025 FAQУзнайте больше о изменениях в облаке, которые были введены в январе 2025 года.