Соберите свои сведения о подключении
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам необходима следующая информация:
-
ХОСТ и ПОРТ: как правило, порт 8443 при использовании TLS или 8123 при отсутствии TLS.
-
ИМЯ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию существует база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
-
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая.
Данные для вашего сервиса ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис, к которому вы хотите подключиться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и данные будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете самоуправляемый ClickHouse, детали подключения устанавливаются вашим администратором ClickHouse.