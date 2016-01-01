Перейти к основному содержимому
Соберите свои сведения о подключении

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам необходима следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: как правило, порт 8443 при использовании TLS или 8123 при отсутствии TLS.

  • ИМЯ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию существует база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая.

Данные для вашего сервиса ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис, к которому вы хотите подключиться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к сервису ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и данные будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud по HTTPS

Если вы используете самоуправляемый ClickHouse, детали подключения устанавливаются вашим администратором ClickHouse.