Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому
PageDescription
Доступ к данным S3 безопасноЭта статья демонстрирует, как клиенты ClickHouse Cloud могут использовать контроль доступа на основе ролей для аутентификации с Amazon Simple Storage Service(S3) и безопасного доступа к своим данным.
AWS PrivateLinkЭтот документ описывает, как подключиться к ClickHouse Cloud с помощью AWS PrivateLink.
Azure Private LinkКак настроить Azure Private Link
Совместимость с облакомЭтот гид предоставляет общий обзор того, чего ожидать функционально и операционно в ClickHouse Cloud.
Облачные IP-адресаЭта страница документирует функции безопасности API облачных конечных точек в ClickHouse. Она подробно описывает, как обезопасить ваши развертывания ClickHouse, управляя доступом через механизмы аутентификации и авторизации.
Распространенные запросы по управлению доступомЭта статья показывает основы определения SQL пользователей и ролей и применения этих привилегий и разрешений к базам данных, таблицам, строкам и колонкам.
Настройка назначений ролей организации и службы в консолиГид по настройке назначений ролей организации и службы в консоли
Настройка назначений ролей SQL консолиГид по настройке назначений ролей SQL консоли
Маскирование данных в ClickHouseГид по маскированию данных в ClickHouse
Соберите свои данные для подключенияСоберите свои данные для подключения
GCP Private Service ConnectЭтот документ описывает, как подключиться к ClickHouse Cloud с помощью Google Cloud Platform (GCP) Private Service Connect (PSC), а также как отключить доступ к вашим службам ClickHouse Cloud с адресов, отличных от адресов GCP PSC, используя списки IP-доступа ClickHouse Cloud.
Приглашение новых пользователейЭта страница описывает, как администраторы могут приглашать новых пользователей в свою организацию и назначать им роли
МногоарендностьРекомендуемые практики для реализации многоарендности
Настройка SAML SSOКак настроить SAML SSO с ClickHouse Cloud
Настройка IP-фильтровЭта страница объясняет, как установить IP-фильтры в ClickHouse Cloud для контроля доступа к службам ClickHouse.
Лимиты использованияОписывает рекомендуемые лимиты использования в ClickHouse Cloud