|Description
|Доступ к данным S3 безопасно
|Эта статья демонстрирует, как клиенты ClickHouse Cloud могут использовать контроль доступа на основе ролей для аутентификации с Amazon Simple Storage Service(S3) и безопасного доступа к своим данным.
|AWS PrivateLink
|Этот документ описывает, как подключиться к ClickHouse Cloud с помощью AWS PrivateLink.
|Azure Private Link
|Как настроить Azure Private Link
|Совместимость с облаком
|Этот гид предоставляет общий обзор того, чего ожидать функционально и операционно в ClickHouse Cloud.
|Облачные IP-адреса
|Эта страница документирует функции безопасности API облачных конечных точек в ClickHouse. Она подробно описывает, как обезопасить ваши развертывания ClickHouse, управляя доступом через механизмы аутентификации и авторизации.
|Распространенные запросы по управлению доступом
|Эта статья показывает основы определения SQL пользователей и ролей и применения этих привилегий и разрешений к базам данных, таблицам, строкам и колонкам.
|Настройка назначений ролей организации и службы в консоли
|Гид по настройке назначений ролей организации и службы в консоли
|Настройка назначений ролей SQL консоли
|Гид по настройке назначений ролей SQL консоли
|Маскирование данных в ClickHouse
|Гид по маскированию данных в ClickHouse
|Соберите свои данные для подключения
|GCP Private Service Connect
|Этот документ описывает, как подключиться к ClickHouse Cloud с помощью Google Cloud Platform (GCP) Private Service Connect (PSC), а также как отключить доступ к вашим службам ClickHouse Cloud с адресов, отличных от адресов GCP PSC, используя списки IP-доступа ClickHouse Cloud.
|Приглашение новых пользователей
|Эта страница описывает, как администраторы могут приглашать новых пользователей в свою организацию и назначать им роли
|Многоарендность
|Рекомендуемые практики для реализации многоарендности
|Настройка SAML SSO
|Как настроить SAML SSO с ClickHouse Cloud
|Настройка IP-фильтров
|Эта страница объясняет, как установить IP-фильтры в ClickHouse Cloud для контроля доступа к службам ClickHouse.
|Лимиты использования
|Описывает рекомендуемые лимиты использования в ClickHouse Cloud
