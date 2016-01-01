Доступ к данным S3 безопасно Эта статья демонстрирует, как клиенты ClickHouse Cloud могут использовать контроль доступа на основе ролей для аутентификации с Amazon Simple Storage Service(S3) и безопасного доступа к своим данным.

AWS PrivateLink Этот документ описывает, как подключиться к ClickHouse Cloud с помощью AWS PrivateLink.

Azure Private Link Как настроить Azure Private Link

Совместимость с облаком Этот гид предоставляет общий обзор того, чего ожидать функционально и операционно в ClickHouse Cloud.

Облачные IP-адреса Эта страница документирует функции безопасности API облачных конечных точек в ClickHouse. Она подробно описывает, как обезопасить ваши развертывания ClickHouse, управляя доступом через механизмы аутентификации и авторизации.

Распространенные запросы по управлению доступом Эта статья показывает основы определения SQL пользователей и ролей и применения этих привилегий и разрешений к базам данных, таблицам, строкам и колонкам.

Настройка назначений ролей организации и службы в консоли Гид по настройке назначений ролей организации и службы в консоли

Настройка назначений ролей SQL консоли Гид по настройке назначений ролей SQL консоли

Маскирование данных в ClickHouse Гид по маскированию данных в ClickHouse

Соберите свои данные для подключения Соберите свои данные для подключения

GCP Private Service Connect Этот документ описывает, как подключиться к ClickHouse Cloud с помощью Google Cloud Platform (GCP) Private Service Connect (PSC), а также как отключить доступ к вашим службам ClickHouse Cloud с адресов, отличных от адресов GCP PSC, используя списки IP-доступа ClickHouse Cloud.

Приглашение новых пользователей Эта страница описывает, как администраторы могут приглашать новых пользователей в свою организацию и назначать им роли

Многоарендность Рекомендуемые практики для реализации многоарендности

Настройка SAML SSO Как настроить SAML SSO с ClickHouse Cloud

Настройка IP-фильтров Эта страница объясняет, как установить IP-фильтры в ClickHouse Cloud для контроля доступа к службам ClickHouse.