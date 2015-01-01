SQL Консоль

SQL консоль — это самый быстрый и простой способ исследовать и запрашивать ваши базы данных в ClickHouse Cloud. Вы можете использовать SQL консоль для:

Подключения к вашим ClickHouse Cloud Services

Просмотра, фильтрации и сортировки данных таблицы

Выполнения запросов и визуализации результирующих данных всего за несколько кликов

Совместного использования запросов с членами команды и более эффективного сотрудничества.

Обзор таблиц, содержащихся в вашем экземпляре ClickHouse, можно найти в левой боковой панели. Используйте селектор базы данных в верхней части левой панели, чтобы просмотреть таблицы в конкретной базе данных.

Таблицы в списке также можно развернуть, чтобы просмотреть колонки и типы.

Нажмите на таблицу в списке, чтобы открыть её в новой вкладке. В представлении таблицы данные можно легко просматривать, выбирать и копировать. Обратите внимание, что структура и форматирование сохраняются при копировании и вставке в приложения для работы с таблицами, такие как Microsoft Excel и Google Sheets. Вы можете переключаться между страницами данных таблицы (разбиение на страницы по 30 строк) с помощью навигации в нижнем колонтитуле.

Инструмент инспектора ячеек можно использовать для просмотра больших объемов данных, содержащихся в одной ячейке. Чтобы открыть его, щелкните правой кнопкой мыши по ячейке и выберите «Просмотреть ячейку». Содержимое инспектора ячейки можно скопировать, нажав иконку копирования в правом верхнем углу содержимого инспектора.

Чтобы отсортировать таблицу в SQL консоли, откройте таблицу и выберите кнопку «Сортировать» на панеле инструментов. Эта кнопка откроет меню, в котором вы сможете настроить вашу сортировку. Вы можете выбрать колонку, по которой хотите отсортировать, и настроить порядок сортировки (по возрастанию или убыванию). Нажмите «Применить» или нажмите Enter, чтобы отсортировать вашу таблицу.

SQL консоль также позволяет добавлять несколько сортировок к таблице. Нажмите кнопку «Сортировать» снова, чтобы добавить другую сортировку.

примечание Сортировки применяются в порядке их появления в панели сортировки (сверху вниз). Чтобы удалить сортировку, просто нажмите кнопку «x» рядом с сортировкой.

Чтобы отфильтровать таблицу в SQL консоли, откройте таблицу и выберите кнопку «Фильтр». Точно так же, как и при сортировке, эта кнопка откроет меню, в котором вы сможете настроить ваш фильтр. Вы можете выбрать колонку, по которой будете фильтровать, и указать необходимые критерии. SQL консоль интеллигентно отображает параметры фильтра, соответствующие типу данных, содержащемуся в колонке.

Когда вы довольны своим фильтром, вы можете выбрать «Применить», чтобы отфильтровать ваши данные. Вы также можете добавить дополнительные фильтры, как показано ниже.

Аналогично функции сортировки, нажмите кнопку «x» рядом с фильтром, чтобы удалить его.

SQL консоль позволяет одновременно фильтровать и сортировать таблицу. Чтобы сделать это, добавьте все необходимые фильтры и сортировки, используя описанные выше шаги, и нажмите кнопку «Применить».

SQL консоль может напрямую преобразовать ваши сортировки и фильтры в запросы одним нажатием. Просто выберите кнопку «Создать запрос» на панели инструментов с параметрами сортировки и фильтрации по вашему выбору. После нажатия «Создать запрос» откроется новая вкладка запроса, предварительно заполненная SQL командой, соответствующей данным, содержащимся в представлении таблицы.

примечание Фильтры и сортировки не являются обязательными при использовании функции «Создать запрос».

Вы можете узнать больше о запросах в SQL консоли, прочитав (link) документацию по запросам.

Существует два способа создать новый запрос в SQL консоли.

Нажмите кнопку «+» на панели вкладок

Выберите кнопку «Новый запрос» из списка запросов в левой боковой панели

Чтобы выполнить запрос, введите ваши SQL команды в редактор SQL и нажмите кнопку «Выполнить» или используйте сочетание клавиш cmd / ctrl + enter . Чтобы написать и выполнить несколько команд последовательно, убедитесь, что после каждой команды стоит точка с запятой.

Опции выполнения запроса По умолчанию нажатие кнопки «выполнить» выполнит все команды, содержащиеся в редакторе SQL. SQL консоль поддерживает две дополнительные опции выполнения запроса:

Выполнить выбранные команды

Выполнить команду в позиции курсора

Чтобы выполнить выбранные команды, выделите желаемую команду или последовательность команд и нажмите кнопку «Выполнить» (или используйте сочетание клавиш cmd / ctrl + enter ). Вы также можете выбрать «Выполнить выбранное» из контекстного меню редактора SQL (открывается правым щелчком где-либо в редакторе), когда выделение присутствует.

Запуск команды в текущей позиции курсора можно выполнить двумя способами:

Выберите «По курсору» из меню расширенных опций выполнения (или используйте соответствующее сочетание клавиш cmd / ctrl + shift + enter )

Выбор «Выполнить по курсору» из контекстного меню редактора SQL

примечание Команда, находящаяся в позиции курсора, будет мигать желтым при выполнении.

Пока запрос выполняется, кнопка «Выполнить» на панеле инструментов редактора запросов будет заменена на кнопку «Отмена». Просто нажмите на эту кнопку или нажмите Esc , чтобы отменить запрос. Примечание: любые результаты, которые уже были возвращены, сохранятся после отмены.

Сохранение запросов позволяет вам легко находить их позже и делиться ими с вашими коллегами. SQL консоль также позволяет организовывать ваши запросы в папки.

Чтобы сохранить запрос, просто нажмите кнопку «Сохранить» сразу рядом с кнопкой «Выполнить» на панели инструментов. Введите желаемое имя и нажмите «Сохранить запрос».

примечание Использование сочетания клавиш cmd / ctrl + s также сохранит любые изменения в текущей вкладке запроса.

Кроме того, вы можете одновременно назвать и сохранить запрос, нажав на «Безымянный запрос» на панели инструментов, изменив имя и нажав Enter:

SQL консоль позволяет вам легко делиться запросами с членами вашей команды. SQL консоль поддерживает четыре уровня доступа, которые могут быть настроены как глобально, так и для каждого пользователя:

Владелец (может настраивать параметры совместного использования)

Права на запись

Доступ только для чтения

Нет доступа

После сохранения запроса нажмите кнопку «Поделиться» на панели инструментов. Появится модальное окно с параметрами совместного использования:

Чтобы настроить доступ к запросу для всех членов организации, имеющих доступ к сервису, просто отрегулируйте селектор уровня доступа на верхней строке:

После применения вышеуказанного запроса теперь могут видеть (и выполнять) все члены команды с доступом к SQL консоли для сервиса.

Чтобы настроить доступ к запросу для конкретных членов, выберите желаемого участника команды из селектора «Добавить участника команды»:

После выбора участника команды должен появиться новый элемент строки с селектором уровня доступа:

Если запрос был с вами разделен, он будет отображаться на вкладке «Запросы» левой боковой панели SQL консоли:

Сохраненные запросы также имеют постоянные ссылки, что означает, что вы можете отправлять и получать ссылки на общие запросы и открывать их напрямую.

Значения для любых параметров, которые могут существовать в запросе, автоматически добавляются в URL сохраненного запроса в качестве параметров запроса. Например, если запрос содержит параметры {start_date: Date} и {end_date: Date} , постоянная ссылка может выглядеть так: https://console.clickhouse.cloud/services/:serviceId/console/query/:queryId?param_start_date=2015-01-01¶m_end_date=2016-01-01 .

После выполнения запроса вы можете быстро искать среди возвращенного набора результатов, используя поле поиска в панели результатов. Эта функция помогает предварительно просмотреть результаты дополнительного условия WHERE или просто проверить, чтобы убедиться, что конкретные данные включены в набор результатов. После ввода значения в поле поиска панель результатов обновится и вернет записи, содержащие запись, соответствующую введенному значению. В этом примере мы будем искать все вхождения breakfast в таблице hackernews для комментариев, содержащих ClickHouse (без учета регистра):

Примечание: любое поле, соответствующее введенному значению, будет возвращено. Например, третья запись на скриншоте выше не соответствует «breakfast» в поле by , но поле text соответствует:

По умолчанию панель результатов запроса будет отображать каждую запись результата на одной странице. Для больших наборов результатов может быть предпочтительнее разбить результаты на страницы для более удобного просмотра. Это можно сделать с помощью селектора пагинации в нижнем правом углу панели результатов:

Выбор размера страницы немедленно применит пагинацию к набору результатов, и параметры навигации появятся в середине нижней колонтитула панели результатов.

Наборы результатов запроса можно легко экспортировать в формат CSV непосредственно из SQL консоли. Для этого откройте меню ••• с правой стороны панели инструментов результатов и выберите «Скачать как CSV».

Некоторые данные могут быть легче интерпретированы в виде диаграмм. Вы можете быстро создать визуализации на основе данных результата запроса непосредственно из SQL консоли всего за несколько кликов. В качестве примера мы используем запрос, который рассчитывает статистику по неделям для поездок такси в Нью-Йорке:

Без визуализации эти результаты трудно интерпретировать. Давайте превратим их в диаграмму.

Чтобы начать создание вашей визуализации, выберите опцию «Диаграмма» на панели инструментов результатов запроса. Появится панель конфигурации диаграммы:

Мы начнем с создания простой столбиковой диаграммы, отслеживающей trip_total по week . Для этого мы перетащим поле week на ось x и поле trip_total на ось y:

Большинство типов диаграмм поддерживают несколько полей на числовых осях. Для демонстрации мы перетащим поле fare_total на ось y:

SQL консоль поддерживает десять типов диаграмм, которые можно выбрать из селектора типов диаграмм на панели конфигурации диаграммы. Например, мы можем легко изменить тип предыдущей диаграммы с «Столбиковой» на «Площадную»:

Названия диаграмм соответствуют имени запроса, предоставляющего данные. Обновление имени запроса приведет к обновлению названия диаграммы:

Несколько более сложных характеристик диаграмм также можно настроить в разделе «Расширенные» панели конфигурации диаграммы. Для начала мы изменим следующие настройки:

Подзаголовок

Заголовки осей

Ориентация меток для оси x

Наша диаграмма будет обновлена соответственно: