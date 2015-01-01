SQL Консоль
SQL консоль — это самый быстрый и простой способ исследовать и запрашивать ваши базы данных в ClickHouse Cloud. Вы можете использовать SQL консоль для:
- Подключения к вашим ClickHouse Cloud Services
- Просмотра, фильтрации и сортировки данных таблицы
- Выполнения запросов и визуализации результирующих данных всего за несколько кликов
- Совместного использования запросов с членами команды и более эффективного сотрудничества.
Исследование таблиц
Просмотр списка таблиц и информации о схеме
Обзор таблиц, содержащихся в вашем экземпляре ClickHouse, можно найти в левой боковой панели. Используйте селектор базы данных в верхней части левой панели, чтобы просмотреть таблицы в конкретной базе данных.
Таблицы в списке также можно развернуть, чтобы просмотреть колонки и типы.
Исследование данных таблицы
Нажмите на таблицу в списке, чтобы открыть её в новой вкладке. В представлении таблицы данные можно легко просматривать, выбирать и копировать. Обратите внимание, что структура и форматирование сохраняются при копировании и вставке в приложения для работы с таблицами, такие как Microsoft Excel и Google Sheets. Вы можете переключаться между страницами данных таблицы (разбиение на страницы по 30 строк) с помощью навигации в нижнем колонтитуле.
Просмотр содержимого ячейки
Инструмент инспектора ячеек можно использовать для просмотра больших объемов данных, содержащихся в одной ячейке. Чтобы открыть его, щелкните правой кнопкой мыши по ячейке и выберите «Просмотреть ячейку». Содержимое инспектора ячейки можно скопировать, нажав иконку копирования в правом верхнем углу содержимого инспектора.
Фильтрация и сортировка таблиц
Сортировка таблицы
Чтобы отсортировать таблицу в SQL консоли, откройте таблицу и выберите кнопку «Сортировать» на панеле инструментов. Эта кнопка откроет меню, в котором вы сможете настроить вашу сортировку. Вы можете выбрать колонку, по которой хотите отсортировать, и настроить порядок сортировки (по возрастанию или убыванию). Нажмите «Применить» или нажмите Enter, чтобы отсортировать вашу таблицу.
SQL консоль также позволяет добавлять несколько сортировок к таблице. Нажмите кнопку «Сортировать» снова, чтобы добавить другую сортировку.
Сортировки применяются в порядке их появления в панели сортировки (сверху вниз). Чтобы удалить сортировку, просто нажмите кнопку «x» рядом с сортировкой.
Фильтрация таблицы
Чтобы отфильтровать таблицу в SQL консоли, откройте таблицу и выберите кнопку «Фильтр». Точно так же, как и при сортировке, эта кнопка откроет меню, в котором вы сможете настроить ваш фильтр. Вы можете выбрать колонку, по которой будете фильтровать, и указать необходимые критерии. SQL консоль интеллигентно отображает параметры фильтра, соответствующие типу данных, содержащемуся в колонке.
Когда вы довольны своим фильтром, вы можете выбрать «Применить», чтобы отфильтровать ваши данные. Вы также можете добавить дополнительные фильтры, как показано ниже.
Аналогично функции сортировки, нажмите кнопку «x» рядом с фильтром, чтобы удалить его.
Фильтрация и сортировка вместе
SQL консоль позволяет одновременно фильтровать и сортировать таблицу. Чтобы сделать это, добавьте все необходимые фильтры и сортировки, используя описанные выше шаги, и нажмите кнопку «Применить».
Создание запроса из фильтров и сортировок
SQL консоль может напрямую преобразовать ваши сортировки и фильтры в запросы одним нажатием. Просто выберите кнопку «Создать запрос» на панели инструментов с параметрами сортировки и фильтрации по вашему выбору. После нажатия «Создать запрос» откроется новая вкладка запроса, предварительно заполненная SQL командой, соответствующей данным, содержащимся в представлении таблицы.
Фильтры и сортировки не являются обязательными при использовании функции «Создать запрос».
Вы можете узнать больше о запросах в SQL консоли, прочитав (link) документацию по запросам.
Создание и выполнение запроса
Создание запроса
Существует два способа создать новый запрос в SQL консоли.
- Нажмите кнопку «+» на панели вкладок
- Выберите кнопку «Новый запрос» из списка запросов в левой боковой панели
Выполнение запроса
Чтобы выполнить запрос, введите ваши SQL команды в редактор SQL и нажмите кнопку «Выполнить» или используйте сочетание клавиш
cmd / ctrl + enter. Чтобы написать и выполнить несколько команд последовательно, убедитесь, что после каждой команды стоит точка с запятой.
Опции выполнения запроса По умолчанию нажатие кнопки «выполнить» выполнит все команды, содержащиеся в редакторе SQL. SQL консоль поддерживает две дополнительные опции выполнения запроса:
- Выполнить выбранные команды
- Выполнить команду в позиции курсора
Чтобы выполнить выбранные команды, выделите желаемую команду или последовательность команд и нажмите кнопку «Выполнить» (или используйте сочетание клавиш
cmd / ctrl + enter). Вы также можете выбрать «Выполнить выбранное» из контекстного меню редактора SQL (открывается правым щелчком где-либо в редакторе), когда выделение присутствует.
Запуск команды в текущей позиции курсора можно выполнить двумя способами:
- Выберите «По курсору» из меню расширенных опций выполнения (или используйте соответствующее сочетание клавиш
cmd / ctrl + shift + enter)
- Выбор «Выполнить по курсору» из контекстного меню редактора SQL
Команда, находящаяся в позиции курсора, будет мигать желтым при выполнении.
Отмена запроса
Пока запрос выполняется, кнопка «Выполнить» на панеле инструментов редактора запросов будет заменена на кнопку «Отмена». Просто нажмите на эту кнопку или нажмите
Esc, чтобы отменить запрос. Примечание: любые результаты, которые уже были возвращены, сохранятся после отмены.
Сохранение запроса
Сохранение запросов позволяет вам легко находить их позже и делиться ими с вашими коллегами. SQL консоль также позволяет организовывать ваши запросы в папки.
Чтобы сохранить запрос, просто нажмите кнопку «Сохранить» сразу рядом с кнопкой «Выполнить» на панели инструментов. Введите желаемое имя и нажмите «Сохранить запрос».
Использование сочетания клавиш
cmd / ctrl + s также сохранит любые изменения в текущей вкладке запроса.
Кроме того, вы можете одновременно назвать и сохранить запрос, нажав на «Безымянный запрос» на панели инструментов, изменив имя и нажав Enter:
Совместное использование запроса
SQL консоль позволяет вам легко делиться запросами с членами вашей команды. SQL консоль поддерживает четыре уровня доступа, которые могут быть настроены как глобально, так и для каждого пользователя:
- Владелец (может настраивать параметры совместного использования)
- Права на запись
- Доступ только для чтения
- Нет доступа
После сохранения запроса нажмите кнопку «Поделиться» на панели инструментов. Появится модальное окно с параметрами совместного использования:
Чтобы настроить доступ к запросу для всех членов организации, имеющих доступ к сервису, просто отрегулируйте селектор уровня доступа на верхней строке:
После применения вышеуказанного запроса теперь могут видеть (и выполнять) все члены команды с доступом к SQL консоли для сервиса.
Чтобы настроить доступ к запросу для конкретных членов, выберите желаемого участника команды из селектора «Добавить участника команды»:
После выбора участника команды должен появиться новый элемент строки с селектором уровня доступа:
Доступ к общим запросам
Если запрос был с вами разделен, он будет отображаться на вкладке «Запросы» левой боковой панели SQL консоли:
Ссылка на запрос (постоянные ссылки)
Сохраненные запросы также имеют постоянные ссылки, что означает, что вы можете отправлять и получать ссылки на общие запросы и открывать их напрямую.
Значения для любых параметров, которые могут существовать в запросе, автоматически добавляются в URL сохраненного запроса в качестве параметров запроса. Например, если запрос содержит параметры
{start_date: Date} и
{end_date: Date}, постоянная ссылка может выглядеть так:
https://console.clickhouse.cloud/services/:serviceId/console/query/:queryId?param_start_date=2015-01-01¶m_end_date=2016-01-01.
Расширенные функции запроса
Поиск результатов запроса
После выполнения запроса вы можете быстро искать среди возвращенного набора результатов, используя поле поиска в панели результатов. Эта функция помогает предварительно просмотреть результаты дополнительного условия
WHERE или просто проверить, чтобы убедиться, что конкретные данные включены в набор результатов. После ввода значения в поле поиска панель результатов обновится и вернет записи, содержащие запись, соответствующую введенному значению. В этом примере мы будем искать все вхождения
breakfast в таблице
hackernews для комментариев, содержащих
ClickHouse (без учета регистра):
Примечание: любое поле, соответствующее введенному значению, будет возвращено. Например, третья запись на скриншоте выше не соответствует «breakfast» в поле
by, но поле
text соответствует:
Настройка параметров пагинации
По умолчанию панель результатов запроса будет отображать каждую запись результата на одной странице. Для больших наборов результатов может быть предпочтительнее разбить результаты на страницы для более удобного просмотра. Это можно сделать с помощью селектора пагинации в нижнем правом углу панели результатов:
Выбор размера страницы немедленно применит пагинацию к набору результатов, и параметры навигации появятся в середине нижней колонтитула панели результатов.
Экспорт данных результатов запроса
Наборы результатов запроса можно легко экспортировать в формат CSV непосредственно из SQL консоли. Для этого откройте меню
••• с правой стороны панели инструментов результатов и выберите «Скачать как CSV».
Визуализация данных запроса
Некоторые данные могут быть легче интерпретированы в виде диаграмм. Вы можете быстро создать визуализации на основе данных результата запроса непосредственно из SQL консоли всего за несколько кликов. В качестве примера мы используем запрос, который рассчитывает статистику по неделям для поездок такси в Нью-Йорке:
Без визуализации эти результаты трудно интерпретировать. Давайте превратим их в диаграмму.
Создание диаграмм
Чтобы начать создание вашей визуализации, выберите опцию «Диаграмма» на панели инструментов результатов запроса. Появится панель конфигурации диаграммы:
Мы начнем с создания простой столбиковой диаграммы, отслеживающей
trip_total по
week. Для этого мы перетащим поле
week на ось x и поле
trip_total на ось y:
Большинство типов диаграмм поддерживают несколько полей на числовых осях. Для демонстрации мы перетащим поле fare_total на ось y:
Настройка диаграмм
SQL консоль поддерживает десять типов диаграмм, которые можно выбрать из селектора типов диаграмм на панели конфигурации диаграммы. Например, мы можем легко изменить тип предыдущей диаграммы с «Столбиковой» на «Площадную»:
Названия диаграмм соответствуют имени запроса, предоставляющего данные. Обновление имени запроса приведет к обновлению названия диаграммы:
Несколько более сложных характеристик диаграмм также можно настроить в разделе «Расширенные» панели конфигурации диаграммы. Для начала мы изменим следующие настройки:
- Подзаголовок
- Заголовки осей
- Ориентация меток для оси x
Наша диаграмма будет обновлена соответственно:
В некоторых сценариях может потребоваться отдельная настройка масштабов для каждой оси. Это также можно сделать в разделе «Расширенные» панели конфигурации диаграммы, указав минимальные и максимальные значения диапазона оси. В качестве примера, указанная выше диаграмма выглядит хорошо, но для демонстрации корреляции между нашими полями
trip_total и
fare_total, диапазоны осей нуждаются в небольшой настройке: