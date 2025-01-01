Информация о запросах

Функция Информация о запросах упрощает использование встроенного журнала запросов ClickHouse с помощью различных визуализаций и таблиц. Таблица system.query_log ClickHouse является ключевым источником информации для оптимизации запросов, отладки и мониторинга общего состояния кластера и производительности.

После выбора сервиса элемент навигации Мониторинг в левой боковой панели должен развернуться, чтобы показать новый подэлемент Информация о запросах. Щелчок по этому варианту открывает новую страницу Информации о запросах:

Статистические блоки вверху представляют собой базовые метрики верхнего уровня запросов за выбранный период времени. Ниже представлены три временные серии, отображающие объем запросов, задержку и процент ошибок, разбитые по типу запроса (select, insert, other) за выбранный временной интервал. График латентности можно дополнительно настроить для отображения p50, p90 и p99 латентностей:

Под метриками верхнего уровня таблица отображает записи журнала запросов ( сгруппированные по нормализованному хешу запроса и пользователю ) за выбранный временной интервал:

Недавние запросы можно фильтровать и сортировать по любому доступному полю. Таблицу также можно настроить для отображения или скрытия дополнительных полей, таких как таблицы, p90 и p99 латентности.

Выбор запроса из таблицы недавних запросов откроет всплывающее окно с метриками и информацией, специфичной для выбранного запроса:

Как видно из всплывающего окна, этот конкретный запрос выполнялся более 3000 раз за последние 24 часа. Все метрики на вкладке Информация о запросе являются агрегированными метриками, но мы также можем просмотреть метрики из отдельных запусков, выбрав вкладку История запросов: