Конечные точки API запросов
Функция Конечные точки API запросов позволяет вам создавать конечную точку API прямо из любого сохраненного SQL-запроса в консоли ClickHouse Cloud. Вы сможете получать доступ к конечным точкам API через HTTP, чтобы выполнять ваши сохраненные запросы без необходимости подключаться к вашему сервису ClickHouse Cloud через нативный драйвер.
Быстрый старт
Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть API ключ и роль администратора консоли. Вы можете следовать этому руководству, чтобы создать API ключ.
Создание сохраненного запроса
Если у вас уже есть сохраненный запрос, вы можете пропустить этот шаг.
Откройте новую вкладку запроса. Для демонстрации мы будем использовать набор данных youtube, который содержит приблизительно 4,5 миллиарда записей. В качестве примера запроса мы вернем 10 лучших загружающих пользователей по среднему количеству просмотров на видео в параметре
year, введенном пользователем:
Обратите внимание, что этот запрос содержит параметр (
year). Редактор запросов SQL консоли автоматически обнаруживает выражения параметров запроса ClickHouse и предоставляет ввод для каждого параметра. Давайте быстро запустим этот запрос, чтобы убедиться, что он работает:
Следующий шаг — сохранить запрос:
Дополнительную документацию по сохраненным запросам можно найти здесь.
Настройка конечной точки API запросов
Конечные точки API запросов могут быть настроены прямо из представления запроса, нажав кнопку Поделиться и выбрав
API Endpoint. Вам будет предложено указать, какие API ключи должны иметь доступ к конечной точке:
После выбора API ключа конечная точка API запроса будет автоматически предоставлена. Будет показан пример команды
curl, чтобы вы могли отправить тестовый запрос:
Параметры API запроса
Параметры запроса в запросе могут быть указаны с помощью синтаксиса
{parameter_name: type}. Эти параметры будут автоматически обнаружены, и пример полезной нагрузки запроса будет содержать объект
queryVariables, через который вы можете передавать эти параметры.
Тестирование и мониторинг
После создания конечной точки API запроса вы можете протестировать, что она работает, используя
curl или любой другой HTTP-клиент:
После того как вы отправите свой первый запрос, новая кнопка должна немедленно появиться справа от кнопки Поделиться. Нажав на нее, вы откроете всплывающее окно с данными мониторинга о запросе:
Подробности реализации
Описание
Этот маршрут выполняет запрос на указанной конечной точке запроса. Он поддерживает различные версии, форматы и переменные запроса. Ответ может быть передан как поток (версия 2 только) или возвращен как единая полезная нагрузка.
Аутентификация
- Обязательно: Да
- Метод: Основная аутентификация через OpenAPI Key/Secret
- Права доступа: Соответствующие права для конечной точки запроса.
URL Параметры
queryEndpointId(обязательно): Уникальный идентификатор конечной точки запроса, которую необходимо выполнить.
Параметры запроса
V1
Нет
V2
format(необязательно): Формат ответа. Поддерживает все форматы, поддерживаемые ClickHouse.
param_:nameПеременные запроса, которые будут использоваться в запросе.
nameдолжен соответствовать имени переменной в запросе. Это следует использовать только когда тело запроса — это поток.
:clickhouse_settingЛюбую поддерживаемую настройку ClickHouse можно передать как параметр запроса.
Заголовки
x-clickhouse-endpoint-version(необязательно): Версия конечной точки запроса. Поддерживаемые версии:
1и
2. Если не предоставлено, версия по умолчанию — последняя сохраненная для конечной точки.
x-clickhouse-endpoint-upgrade(необязательно): Установите этот заголовок для обновления версии конечной точки. Это работает совместно с заголовком
x-clickhouse-endpoint-version.
Тело запроса
queryVariables(необязательно): Объект, содержащий переменные, которые будут использоваться в запросе.
format(необязательно): Формат ответа. Если конечная точка API запроса версии 2, любой поддерживаемый формат ClickHouse возможен. Поддерживаемые форматы для версии 1:
- TabSeparated
- TabSeparatedWithNames
- TabSeparatedWithNamesAndTypes
- JSON
- JSONEachRow
- CSV
- CSVWithNames
- CSVWithNamesAndTypes
Ответы
- 200 OK: Запрос был успешно выполнен.
- 400 Bad Request: Запрос был неправильно сформирован.
- 401 Unauthorized: Запрос был сделан без аутентификации или с недостаточными правами.
- 404 Not Found: Указанная конечная точка запроса не найдена.
Обработка ошибок
- Убедитесь, что запрос включает действительные учетные данные аутентификации.
- Проверьте
queryEndpointIdи
queryVariables, чтобы убедиться, что они корректны.
- Обрабатывайте любые ошибки сервера корректно, возвращая соответствующие сообщения об ошибках.
Обновление версии конечной точки
Чтобы обновить версию конечной точки с
v1 до
v2, включите заголовок
x-clickhouse-endpoint-upgrade в запрос и установите его значение на
1. Это инициирует процесс обновления и позволит вам использовать функции и улучшения, доступные в
v2.
Примеры
Основной запрос
SQL конечной точки API запроса:
Версия 1
cURL:
JavaScript:
Ответ:
Версия 2
cURL:
JavaScript:
Ответ:
Запрос с переменными запроса и версией 2 в формате JSONCompactEachRow
SQL конечной точки API запроса:
cURL:
JavaScript:
Ответ:
Запрос с массивом в переменных запроса, который вставляет данные в таблицу
SQL таблицы:
SQL конечной точки API запроса:
cURL:
JavaScript:
Ответ:
Запрос с настройкой ClickHouse max_threads, установленной на 8
SQL конечной точки API запроса:
cURL:
JavaScript:
Запрос и парсинг ответа как поток
SQL конечной точки API запроса:
Typescript:
Вывод
Вставка потока из файла в таблицу
Создайте файл ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv со следующим содержимым:
SQL Создания Таблицы:
SQL конечной точки API запроса:
cURL: