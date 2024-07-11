Конечные точки API запросов

Функция Конечные точки API запросов позволяет вам создавать конечную точку API прямо из любого сохраненного SQL-запроса в консоли ClickHouse Cloud. Вы сможете получать доступ к конечным точкам API через HTTP, чтобы выполнять ваши сохраненные запросы без необходимости подключаться к вашему сервису ClickHouse Cloud через нативный драйвер.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть API ключ и роль администратора консоли. Вы можете следовать этому руководству, чтобы создать API ключ.

Если у вас уже есть сохраненный запрос, вы можете пропустить этот шаг.

Откройте новую вкладку запроса. Для демонстрации мы будем использовать набор данных youtube, который содержит приблизительно 4,5 миллиарда записей. В качестве примера запроса мы вернем 10 лучших загружающих пользователей по среднему количеству просмотров на видео в параметре year , введенном пользователем:

Обратите внимание, что этот запрос содержит параметр ( year ). Редактор запросов SQL консоли автоматически обнаруживает выражения параметров запроса ClickHouse и предоставляет ввод для каждого параметра. Давайте быстро запустим этот запрос, чтобы убедиться, что он работает:

Следующий шаг — сохранить запрос:

Дополнительную документацию по сохраненным запросам можно найти здесь.

Конечные точки API запросов могут быть настроены прямо из представления запроса, нажав кнопку Поделиться и выбрав API Endpoint . Вам будет предложено указать, какие API ключи должны иметь доступ к конечной точке:

После выбора API ключа конечная точка API запроса будет автоматически предоставлена. Будет показан пример команды curl , чтобы вы могли отправить тестовый запрос:

Параметры запроса в запросе могут быть указаны с помощью синтаксиса {parameter_name: type} . Эти параметры будут автоматически обнаружены, и пример полезной нагрузки запроса будет содержать объект queryVariables , через который вы можете передавать эти параметры.

После создания конечной точки API запроса вы можете протестировать, что она работает, используя curl или любой другой HTTP-клиент:

После того как вы отправите свой первый запрос, новая кнопка должна немедленно появиться справа от кнопки Поделиться. Нажав на нее, вы откроете всплывающее окно с данными мониторинга о запросе:

Этот маршрут выполняет запрос на указанной конечной точке запроса. Он поддерживает различные версии, форматы и переменные запроса. Ответ может быть передан как поток (версия 2 только) или возвращен как единая полезная нагрузка.

Обязательно : Да

: Да Метод : Основная аутентификация через OpenAPI Key/Secret

: Основная аутентификация через OpenAPI Key/Secret Права доступа: Соответствующие права для конечной точки запроса.

queryEndpointId (обязательно): Уникальный идентификатор конечной точки запроса, которую необходимо выполнить.

Нет

format (необязательно): Формат ответа. Поддерживает все форматы, поддерживаемые ClickHouse.

(необязательно): Формат ответа. Поддерживает все форматы, поддерживаемые ClickHouse. param_:name Переменные запроса, которые будут использоваться в запросе. name должен соответствовать имени переменной в запросе. Это следует использовать только когда тело запроса — это поток.

Переменные запроса, которые будут использоваться в запросе. должен соответствовать имени переменной в запросе. Это следует использовать только когда тело запроса — это поток. :clickhouse_setting Любую поддерживаемую настройку ClickHouse можно передать как параметр запроса.

x-clickhouse-endpoint-version (необязательно): Версия конечной точки запроса. Поддерживаемые версии: 1 и 2 . Если не предоставлено, версия по умолчанию — последняя сохраненная для конечной точки.

(необязательно): Версия конечной точки запроса. Поддерживаемые версии: и . Если не предоставлено, версия по умолчанию — последняя сохраненная для конечной точки. x-clickhouse-endpoint-upgrade (необязательно): Установите этот заголовок для обновления версии конечной точки. Это работает совместно с заголовком x-clickhouse-endpoint-version .

queryVariables (необязательно): Объект, содержащий переменные, которые будут использоваться в запросе.

(необязательно): Объект, содержащий переменные, которые будут использоваться в запросе. format (необязательно): Формат ответа. Если конечная точка API запроса версии 2, любой поддерживаемый формат ClickHouse возможен. Поддерживаемые форматы для версии 1: TabSeparated TabSeparatedWithNames TabSeparatedWithNamesAndTypes JSON JSONEachRow CSV CSVWithNames CSVWithNamesAndTypes

(необязательно): Формат ответа. Если конечная точка API запроса версии 2, любой поддерживаемый формат ClickHouse возможен. Поддерживаемые форматы для версии 1:

200 OK : Запрос был успешно выполнен.

: Запрос был успешно выполнен. 400 Bad Request : Запрос был неправильно сформирован.

: Запрос был неправильно сформирован. 401 Unauthorized : Запрос был сделан без аутентификации или с недостаточными правами.

: Запрос был сделан без аутентификации или с недостаточными правами. 404 Not Found: Указанная конечная точка запроса не найдена.

Убедитесь, что запрос включает действительные учетные данные аутентификации.

Проверьте queryEndpointId и queryVariables , чтобы убедиться, что они корректны.

и , чтобы убедиться, что они корректны. Обрабатывайте любые ошибки сервера корректно, возвращая соответствующие сообщения об ошибках.

Чтобы обновить версию конечной точки с v1 до v2 , включите заголовок x-clickhouse-endpoint-upgrade в запрос и установите его значение на 1 . Это инициирует процесс обновления и позволит вам использовать функции и улучшения, доступные в v2 .

SQL конечной точки API запроса:

cURL:

JavaScript:

Ответ:

cURL:

JavaScript:

Ответ:

SQL конечной точки API запроса:

cURL:

JavaScript:

Ответ:

SQL таблицы:

SQL конечной точки API запроса:

cURL:

JavaScript:

Ответ:

SQL конечной точки API запроса:

cURL:

JavaScript:

SQL конечной точки API запроса:

Typescript:

Вывод

Создайте файл ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv со следующим содержимым:

SQL Создания Таблицы:

SQL конечной точки API запроса:

cURL: