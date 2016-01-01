Строительство на ClickHouse Cloud
ClickHouse Cloud подходит как для основного хранилища данных, так и для аналитического уровня.
Колонковая архитектура ClickHouse, векторизованная обработка и облачный дизайн делают его уникально подходящим для аналитических нагрузок, требующих как скорости, так и масштаба. В общем, наиболее распространенные варианты использования ClickHouse Cloud:
|Вариант использования
|Описание
|Аналитика в реальном времени
|ClickHouse Cloud отлично подходит для аналитики в реальном времени, обеспечивая ответы на запросы менее чем за секунду на миллиардах строк благодаря своей колонковой архитектуре хранения и векторизованному движку выполнения. Платформа справляется с высокопроизводительным приемом данных, обрабатывая миллионы событий в секунду, позволяя выполнять прямые запросы к сырым данным без предварительной агрегации. Материализованные представления обеспечивают агрегацию в реальном времени и заранее рассчитанные результаты, в то время как аппроксимирующие функции для квантилей и счетов предоставляют мгновенные данные, идеально подходящие для интерактивных панелей мониторинга и принятия решений в реальном времени.
|Мониторинг
|ClickHouse Cloud хорошо подходит для рабочих нагрузок мониторинга, с специализированными движками и функциями, оптимизированными для данных временных рядов, которые могут легко обрабатывать и запрашивать терабайты логов, метрик и трассировок. Через ClickStack, комплексное решение ClickHouse для мониторинга, организации могут объединять традиционные три области логов, метрик и трассировок, унифицируя все данные мониторинга на одной платформе, что позволяет проводить коррелированный анализ и устранять сложность управления отдельными системами. Этот унифицированный подход делает его идеальным для мониторинга производительности приложений, инфраструктуры и анализа событий безопасности в масштабе предприятия, при этом ClickStack предоставляет инструменты и интеграции, необходимые для полного рабочего процесса мониторинга без разделения данных.
|Хранилище данных
|Связь экосистемы хранилищ данных ClickHouse позволяет пользователям быстро настроить систему всего за несколько кликов и легко загружать данные в ClickHouse. С отличной поддержкой исторического анализа данных, ДатаЛэйков, федерации запросов и JSON как нативного типа данных, он позволяет пользователям хранить данные с эффективностью по затратам в масштабе.
|Машинное обучение и искусственный интеллект
|ClickHouse Cloud может использоваться на всех этапах создания ценности для машинного обучения, от исследования и подготовки до обучения, тестирования и вывода. Инструменты, такие как Clickhouse-local, Clickhouse-server и chdb, могут использоваться для исследовательского анализа данных, открытия и преобразования, в то время как ClickHouse может использоваться в качестве хранилища функций, векторного хранилища или хранилища для мониторинга MLOps. Более того, он позволяет проводить аналитические действия с помощью встроенных инструментов, таких как полностью управляемый удаленный сервер MCP, выполнение текстовых запросов в строке, конфигурация диаграмм с использованием ИИ и Ask AI в продукте.