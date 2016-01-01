Строительство на ClickHouse Cloud

Аналитика в реальном времени ClickHouse Cloud отлично подходит для аналитики в реальном времени, обеспечивая ответы на запросы менее чем за секунду на миллиардах строк благодаря своей колонковой архитектуре хранения и векторизованному движку выполнения. Платформа справляется с высокопроизводительным приемом данных, обрабатывая миллионы событий в секунду, позволяя выполнять прямые запросы к сырым данным без предварительной агрегации. Материализованные представления обеспечивают агрегацию в реальном времени и заранее рассчитанные результаты, в то время как аппроксимирующие функции для квантилей и счетов предоставляют мгновенные данные, идеально подходящие для интерактивных панелей мониторинга и принятия решений в реальном времени.

Мониторинг ClickHouse Cloud хорошо подходит для рабочих нагрузок мониторинга, с специализированными движками и функциями, оптимизированными для данных временных рядов, которые могут легко обрабатывать и запрашивать терабайты логов, метрик и трассировок. Через ClickStack, комплексное решение ClickHouse для мониторинга, организации могут объединять традиционные три области логов, метрик и трассировок, унифицируя все данные мониторинга на одной платформе, что позволяет проводить коррелированный анализ и устранять сложность управления отдельными системами. Этот унифицированный подход делает его идеальным для мониторинга производительности приложений, инфраструктуры и анализа событий безопасности в масштабе предприятия, при этом ClickStack предоставляет инструменты и интеграции, необходимые для полного рабочего процесса мониторинга без разделения данных.

Хранилище данных Связь экосистемы хранилищ данных ClickHouse позволяет пользователям быстро настроить систему всего за несколько кликов и легко загружать данные в ClickHouse. С отличной поддержкой исторического анализа данных, ДатаЛэйков, федерации запросов и JSON как нативного типа данных, он позволяет пользователям хранить данные с эффективностью по затратам в масштабе.