Эта статья предназначена для того, чтобы предоставить вам обзор ресурсов, доступных в документации, чтобы вы могли узнать, как максимально эффективно использовать ваше развертывание ClickHouse Cloud. Изучите ресурсы, организованные по следующим темам:

Перед тем, как углубиться в более специфические темы, мы рекомендуем вам начать с наших общих руководств по лучшим практикам ClickHouse, которые охватывают общие лучшие практики, которые следует соблюдать при использовании ClickHouse:

Выбор первичного ключаКак выбрать первичные ключи, которые максимизируют производительность запросов и минимизируют накладные расходы на хранение.
Выбор типов данныхВыберите оптимальные типы данных, чтобы уменьшить использование памяти, улучшить сжатие и ускорить запросы.
Использование материализованных представленийИспользуйте материализованные представления для предварительной агрегации данных иdramatically ускорения аналитических запросов.
Минимизация и оптимизация JOINЛучшие практики эффективного использования возможностей JOIN в ClickHouse.
Выбор ключа партиционированияВыберите стратегии партиционирования, которые обеспечивают эффективную обрезку данных и более быстрое выполнение запросов.
Выбор стратегии вставкиОптимизируйте пропускную способность приема данных и уменьшите потребление ресурсов с помощью правильных паттернов вставки.
Индексы пропуска данныхПрименяйте вторичные индексы стратегически, чтобы пропускать нерелевантные блоки данных и ускорять отфильтрованные запросы.
Избегайте мутацийРазрабатывайте схемы и рабочие процессы, которые исключают дорогие операции UPDATE/DELETE для улучшения производительности.
Избегайте OPTIMIZE FINALПредотвращайте узкие места в производительности, понимая, когда OPTIMIZE FINAL приносит больше вреда, чем пользы.
Используйте JSON, когда это уместноСбалансируйте гибкость и производительность при работе с полуструктурированными данными JSON в ClickHouse.

Техники оптимизации запросов и настройка производительности

Руководство по оптимизации запросовНачните здесь, чтобы изучить основы оптимизации запросов, включая распространенные сценарии и методы повышения производительности для ускорения выполнения запросов.
Расширенное руководство по первичным индексамГлубокое погружение в уникальную систему разреженных первичных индексов ClickHouse, как она отличается от традиционных баз данных и лучшие практики для оптимальных стратегий индексирования.
Параллелизм запросовУзнайте, как ClickHouse параллелизует выполнение запросов с помощью обработчиков и настроек max_threads, включая способы инспекции и оптимизации параллельного выполнения.
Ключ партиционированияОвладите выбором ключа партиционирования, чтобы значительно улучшить производительность запросов, позволяя эффективное отсечение сегментов данных и избегая распространенных ошибок партиционирования.
Индексы пропуска данныхУместно применяйте вторичные индексы, чтобы пропускать нерелевантные блоки данных и ускорять фильтрованные запросы по непервичным ключевым колонкам.
PREWHERE оптимизацияПоймите, как PREWHERE автоматически снижает I/O, фильтруя данные перед чтением ненужных колонок, а также как отслеживать его эффективность.
Пакетные вставкиМаксимизируйте пропускную способность загрузки и уменьшите нагрузку на ресурсы, эффективно группируя вставки данных.
Асинхронные вставкиУлучшите производительность вставки с помощью серверной пакетной обработки, чтобы снизить сложность на стороне клиента и увеличить пропускную способность для вставок с высокой частотой.
Избегайте мутацийПроектируйте workflows только на добавление, исключающие затратные операции UPDATE и DELETE, при этом сохраняя точность и производительность данных.
Избегайте nullable колонокУменьшите нагрузку на хранилище и улучшите производительность запросов, используя значения по умолчанию вместо nullable колонок, когда это возможно.
Избегайте OPTIMIZE FINALПоймите, когда вам следует и не следует использовать OPTIMIZE TABLE FINAL
АнализаторИспользуйте новый анализатор запросов ClickHouse для выявления узких мест производительности и оптимизации планов выполнения запросов для повышения эффективности.
Профилирование запросовИспользуйте профилировщик выборки запросов для анализа паттернов выполнения запросов, выявления критических мест производительности и оптимизации использования ресурсов.
Кэш запросовУскорьте выполнение часто выполняемых SELECT запросов, активировав и настроив встроенный кэш результатов запросов ClickHouse.
Тестирование оборудованияЗапустите бенчмарки производительности ClickHouse на любом сервере без установки, чтобы оценить возможности оборудования. (Не применяется к ClickHouse Cloud)

Мониторинг

Расширенная панель мониторингаИспользуйте встроенную расширенную панель мониторинга для отслеживания состояния и производительности сервиса
Интеграция с PrometheusИспользуйте Prometheus для мониторинга облачных сервисов

Безопасность

Модель совместной ответственностиПоймите, как распределяются обязанности по безопасности между ClickHouse Cloud и вашей организацией для различных типов услуг.
Управление доступом в облакеУправляйте доступом пользователей с помощью аутентификации, единого входа (SSO), разрешений на основе ролей и приглашений для команды.
ПодключениеНастройте безопасный сетевой доступ, включая списки разрешенных IP, частные сети, доступ к данным S3 и управление IP-адресами в облаке.
Улучшенное шифрованиеУзнайте о стандартном шифровании AES 256 и о том, как включить Прозрачное Шифрование Данных (TDE) для дополнительной защиты данных в состоянии покоя.
Аудит логированияНастройте и используйте аудит логирования для отслеживания и мониторинга действий в вашей среде ClickHouse Cloud.
Конфиденциальность и соблюдение требованийОзнакомьтесь с сертификатами безопасности, стандартами соблюдения и узнайте, как управлять вашей личной информацией и правами на данные.

Оптимизация затрат и выставление счетов

Передача данныхПонять, как ClickHouse Cloud измеряет переданные данные, входящие и исходящие
УведомленияНастройте уведомления для вашей услуги ClickHouse Cloud. Например, когда использование кредита превышает порог