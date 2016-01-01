Обзор ресурсов
Эта статья предназначена для того, чтобы предоставить вам обзор ресурсов, доступных в документации, чтобы вы могли узнать, как максимально эффективно использовать ваше развертывание ClickHouse Cloud. Изучите ресурсы, организованные по следующим темам:
- Техники оптимизации запросов и настройка производительности
- Мониторинг
- Лучшие практики безопасности и функции соответствия
- Оптимизация затрат и выставление счетов
Перед тем, как углубиться в более специфические темы, мы рекомендуем вам начать с наших общих руководств по лучшим практикам ClickHouse, которые охватывают общие лучшие практики, которые следует соблюдать при использовании ClickHouse:
|Страница
|Описание
|Выбор первичного ключа
|Как выбрать первичные ключи, которые максимизируют производительность запросов и минимизируют накладные расходы на хранение.
|Выбор типов данных
|Выберите оптимальные типы данных, чтобы уменьшить использование памяти, улучшить сжатие и ускорить запросы.
|Использование материализованных представлений
|Используйте материализованные представления для предварительной агрегации данных иdramatically ускорения аналитических запросов.
|Минимизация и оптимизация JOIN
|Лучшие практики эффективного использования возможностей
JOIN в ClickHouse.
|Выбор ключа партиционирования
|Выберите стратегии партиционирования, которые обеспечивают эффективную обрезку данных и более быстрое выполнение запросов.
|Выбор стратегии вставки
|Оптимизируйте пропускную способность приема данных и уменьшите потребление ресурсов с помощью правильных паттернов вставки.
|Индексы пропуска данных
|Применяйте вторичные индексы стратегически, чтобы пропускать нерелевантные блоки данных и ускорять отфильтрованные запросы.
|Избегайте мутаций
|Разрабатывайте схемы и рабочие процессы, которые исключают дорогие операции
UPDATE/
DELETE для улучшения производительности.
|Избегайте OPTIMIZE FINAL
|Предотвращайте узкие места в производительности, понимая, когда
OPTIMIZE FINAL приносит больше вреда, чем пользы.
|Используйте JSON, когда это уместно
|Сбалансируйте гибкость и производительность при работе с полуструктурированными данными JSON в ClickHouse.
Техники оптимизации запросов и настройка производительности
|Тема
|Описание
|Руководство по оптимизации запросов
|Начните здесь, чтобы изучить основы оптимизации запросов, включая распространенные сценарии и методы повышения производительности для ускорения выполнения запросов.
|Расширенное руководство по первичным индексам
|Глубокое погружение в уникальную систему разреженных первичных индексов ClickHouse, как она отличается от традиционных баз данных и лучшие практики для оптимальных стратегий индексирования.
|Параллелизм запросов
|Узнайте, как ClickHouse параллелизует выполнение запросов с помощью обработчиков и настроек
max_threads, включая способы инспекции и оптимизации параллельного выполнения.
|Ключ партиционирования
|Овладите выбором ключа партиционирования, чтобы значительно улучшить производительность запросов, позволяя эффективное отсечение сегментов данных и избегая распространенных ошибок партиционирования.
|Индексы пропуска данных
|Уместно применяйте вторичные индексы, чтобы пропускать нерелевантные блоки данных и ускорять фильтрованные запросы по непервичным ключевым колонкам.
PREWHERE оптимизация
|Поймите, как
PREWHERE автоматически снижает I/O, фильтруя данные перед чтением ненужных колонок, а также как отслеживать его эффективность.
|Пакетные вставки
|Максимизируйте пропускную способность загрузки и уменьшите нагрузку на ресурсы, эффективно группируя вставки данных.
|Асинхронные вставки
|Улучшите производительность вставки с помощью серверной пакетной обработки, чтобы снизить сложность на стороне клиента и увеличить пропускную способность для вставок с высокой частотой.
|Избегайте мутаций
|Проектируйте workflows только на добавление, исключающие затратные операции
UPDATE и
DELETE, при этом сохраняя точность и производительность данных.
|Избегайте nullable колонок
|Уменьшите нагрузку на хранилище и улучшите производительность запросов, используя значения по умолчанию вместо nullable колонок, когда это возможно.
|Избегайте
OPTIMIZE FINAL
|Поймите, когда вам следует и не следует использовать
OPTIMIZE TABLE FINAL
|Анализатор
|Используйте новый анализатор запросов ClickHouse для выявления узких мест производительности и оптимизации планов выполнения запросов для повышения эффективности.
|Профилирование запросов
|Используйте профилировщик выборки запросов для анализа паттернов выполнения запросов, выявления критических мест производительности и оптимизации использования ресурсов.
|Кэш запросов
|Ускорьте выполнение часто выполняемых
SELECT запросов, активировав и настроив встроенный кэш результатов запросов ClickHouse.
|Тестирование оборудования
|Запустите бенчмарки производительности ClickHouse на любом сервере без установки, чтобы оценить возможности оборудования. (Не применяется к ClickHouse Cloud)
Мониторинг
|Страница
|Описание
|Расширенная панель мониторинга
|Используйте встроенную расширенную панель мониторинга для отслеживания состояния и производительности сервиса
|Интеграция с Prometheus
|Используйте Prometheus для мониторинга облачных сервисов
Безопасность
|Page
|Description
|Модель совместной ответственности
|Поймите, как распределяются обязанности по безопасности между ClickHouse Cloud и вашей организацией для различных типов услуг.
|Управление доступом в облаке
|Управляйте доступом пользователей с помощью аутентификации, единого входа (SSO), разрешений на основе ролей и приглашений для команды.
|Подключение
|Настройте безопасный сетевой доступ, включая списки разрешенных IP, частные сети, доступ к данным S3 и управление IP-адресами в облаке.
|Улучшенное шифрование
|Узнайте о стандартном шифровании AES 256 и о том, как включить Прозрачное Шифрование Данных (TDE) для дополнительной защиты данных в состоянии покоя.
|Аудит логирования
|Настройте и используйте аудит логирования для отслеживания и мониторинга действий в вашей среде ClickHouse Cloud.
|Конфиденциальность и соблюдение требований
|Ознакомьтесь с сертификатами безопасности, стандартами соблюдения и узнайте, как управлять вашей личной информацией и правами на данные.
Оптимизация затрат и выставление счетов
|Страница
|Описание
|Передача данных
|Понять, как ClickHouse Cloud измеряет переданные данные, входящие и исходящие
|Уведомления
|Настройте уведомления для вашей услуги ClickHouse Cloud. Например, когда использование кредита превышает порог