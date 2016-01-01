Обзор ресурсов

Эта статья предназначена для того, чтобы предоставить вам обзор ресурсов, доступных в документации, чтобы вы могли узнать, как максимально эффективно использовать ваше развертывание ClickHouse Cloud. Изучите ресурсы, организованные по следующим темам:

Перед тем, как углубиться в более специфические темы, мы рекомендуем вам начать с наших общих руководств по лучшим практикам ClickHouse, которые охватывают общие лучшие практики, которые следует соблюдать при использовании ClickHouse:

Страница Описание Расширенная панель мониторинга Используйте встроенную расширенную панель мониторинга для отслеживания состояния и производительности сервиса Интеграция с Prometheus Используйте Prometheus для мониторинга облачных сервисов

Page Description Модель совместной ответственности Поймите, как распределяются обязанности по безопасности между ClickHouse Cloud и вашей организацией для различных типов услуг. Управление доступом в облаке Управляйте доступом пользователей с помощью аутентификации, единого входа (SSO), разрешений на основе ролей и приглашений для команды. Подключение Настройте безопасный сетевой доступ, включая списки разрешенных IP, частные сети, доступ к данным S3 и управление IP-адресами в облаке. Улучшенное шифрование Узнайте о стандартном шифровании AES 256 и о том, как включить Прозрачное Шифрование Данных (TDE) для дополнительной защиты данных в состоянии покоя. Аудит логирования Настройте и используйте аудит логирования для отслеживания и мониторинга действий в вашей среде ClickHouse Cloud. Конфиденциальность и соблюдение требований Ознакомьтесь с сертификатами безопасности, стандартами соблюдения и узнайте, как управлять вашей личной информацией и правами на данные.