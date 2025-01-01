Начало работы
Добро пожаловать в ClickHouse Cloud! Изучите страницы ниже, чтобы узнать больше о том, что может предложить ClickHouse Cloud.
|Страница
|Описание
|Обзор
|Обзор преимуществ использования ClickHouse Cloud и какой версии ClickHouse это соответствует.
|Быстрый старт в облаке
|Руководство по быстрому началу работы с Cloud.
|SQL Консоль
|Узнайте об интерактивной SQL консоли, доступной в Cloud.
|Анализ запросов
|Узнайте, как функция анализа запросов в Cloud упрощает использование встроенного журнала запросов ClickHouse через различные визуализации и таблицы.
|Эндпоинты запросов
|Узнайте о функции Query API Endpoints, которая позволяет создавать API эндпоинт прямо из любого сохраненного SQL-запроса в консоли ClickHouse Cloud.
|Панели мониторинга
|Узнайте, как функция панелей мониторинга в SQL Консоли позволяет собирать и делиться визуализациями из сохраненных запросов.
|Поддержка Cloud
|Узнайте больше о службах поддержки для пользователей и клиентов ClickHouse Cloud.