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Начало работы

Добро пожаловать в ClickHouse Cloud! Изучите страницы ниже, чтобы узнать больше о том, что может предложить ClickHouse Cloud.

СтраницаОписание
ОбзорОбзор преимуществ использования ClickHouse Cloud и какой версии ClickHouse это соответствует.
Быстрый старт в облакеРуководство по быстрому началу работы с Cloud.
SQL КонсольУзнайте об интерактивной SQL консоли, доступной в Cloud.
Анализ запросовУзнайте, как функция анализа запросов в Cloud упрощает использование встроенного журнала запросов ClickHouse через различные визуализации и таблицы.
Эндпоинты запросовУзнайте о функции Query API Endpoints, которая позволяет создавать API эндпоинт прямо из любого сохраненного SQL-запроса в консоли ClickHouse Cloud.
Панели мониторингаУзнайте, как функция панелей мониторинга в SQL Консоли позволяет собирать и делиться визуализациями из сохраненных запросов.
Поддержка CloudУзнайте больше о службах поддержки для пользователей и клиентов ClickHouse Cloud.