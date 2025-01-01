Начало работы

Обзор Обзор преимуществ использования ClickHouse Cloud и какой версии ClickHouse это соответствует.

Быстрый старт в облаке Руководство по быстрому началу работы с Cloud.

SQL Консоль Узнайте об интерактивной SQL консоли, доступной в Cloud.

Анализ запросов Узнайте, как функция анализа запросов в Cloud упрощает использование встроенного журнала запросов ClickHouse через различные визуализации и таблицы.

Эндпоинты запросов Узнайте о функции Query API Endpoints, которая позволяет создавать API эндпоинт прямо из любого сохраненного SQL-запроса в консоли ClickHouse Cloud.

Панели мониторинга Узнайте, как функция панелей мониторинга в SQL Консоли позволяет собирать и делиться визуализациями из сохраненных запросов.