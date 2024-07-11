Конечные точки API запросов
Функция Конечные точки API запросов позволяет вам создать конечную точку API напрямую из любого сохраненного SQL-запроса в консоли ClickHouse Cloud. Вы сможете получить доступ к конечным точкам API по HTTP для выполнения ваших сохраненных запросов без необходимости подключаться к вашему сервису ClickHouse Cloud через родной драйвер.
Руководство по быстрому старту
Перед тем как продолжить, убедитесь, что у вас есть ключ API и роль администратора консоли. Вы можете следовать этому руководству, чтобы создать ключ API.
Создание сохраненного запроса
Если у вас уже есть сохраненный запрос, вы можете пропустить этот шаг.
Откройте новую вкладку запроса. Для демонстрационных целей мы будем использовать набор данных youtube, который содержит примерно 4,5 миллиарда записей. В качестве примера запроса мы вернем 10 лучших загрузчиков по среднему числу просмотров на видео с параметром
year, вводимым пользователем:
WITH sum(view_count) AS view_sum,
round(view_sum / num_uploads, 2) AS per_upload
SELECT
uploader,
count() AS num_uploads,
formatReadableQuantity(view_sum) AS total_views,
formatReadableQuantity(per_upload) AS views_per_video
FROM
youtube
WHERE
toYear(upload_date) = {year: UInt16}
group by uploader
order by per_upload desc
limit 10
Обратите внимание, что этот запрос содержит параметр (
year). Редактор запросов SQL консоли автоматически обнаруживает выражения параметров запросов ClickHouse и предоставляет ввод для каждого параметра. Давайте быстро выполните этот запрос, чтобы убедиться, что он работает:
Следующий шаг — сохранить запрос:
Дополнительную документацию о сохраненных запросах можно найти здесь.
Настройка конечной точки API запроса
Конечные точки API запросов можно настраивать непосредственно в режиме просмотра запроса, нажав кнопку Поделиться и выбрав
API Endpoint. Вам будет предложено указать, какие ключи API должны иметь доступ к конечной точке:
После выбора ключа API конечная точка API запроса будет автоматически создана. Будет отображена примерная команда
curl, с помощью которой вы можете отправить тестовый запрос:
Параметры API запроса
Параметры запроса в запросе могут быть указаны с помощью синтаксиса
{parameter_name: type}. Эти параметры будут автоматически обнаружены, и пример полезной нагрузки запроса будет содержать объект
queryVariables, через который вы можете передавать эти параметры.
Тестирование и мониторинг
После создания конечной точки API запроса вы можете протестировать, что она работает, используя
curl или любой другой HTTP-клиент:
После того, как вы отправили свой первый запрос, новая кнопка должна сразу появиться справа от кнопки Поделиться. Нажав ее, откроется окно с данными мониторинга о запросе:
Подробности реализации
Описание
Этот маршрут выполняет запрос на указанной конечной точке запроса. Он поддерживает разные версии, форматы и переменные запроса. Ответ может быть передан потоком (только версия 2) или возвращен в виде единой полезной нагрузки.
Аутентификация
- Требуется: Да
- Метод: Basic Auth через ключ/секрет OpenAPI
- Права: Соответствующие права для конечной точки запроса.
Параметры URL
-
queryEndpointId (обязательный): Уникальный идентификатор конечной точки запроса, которую необходимо выполнить.
Параметры запроса
Нет
-
format (необязательный): Формат ответа. Поддерживаются все форматы, поддерживаемые ClickHouse.
-
param_:name Переменные запроса, которые будут использоваться в запросе.
name должен соответствовать имени переменной в запросе. Это следует использовать только тогда, когда тело запроса является потоком.
-
:clickhouse_setting Любая поддерживаемая настройка ClickHouse может быть передана в качестве параметра запроса.
-
x-clickhouse-endpoint-version (необязательный): Версия конечной точки запроса. Поддерживаемые версии —
1 и
2. Если не указано, версия по умолчанию — последняя сохраненная для конечной точки.
-
x-clickhouse-endpoint-upgrade (необязательный): Установите этот заголовок для обновления версии конечной точки. Это работает в сочетании со заголовком
x-clickhouse-endpoint-version.
Тело запроса
-
queryVariables (необязательный): Объект, содержащий переменные, которые будут использоваться в запросе.
-
format (необязательный): Формат ответа. Если Конечная точка API запроса имеет версию 2, возможны любые поддерживаемые ClickHouse форматы. Поддерживаемые форматы для v1:
- TabSeparated
- TabSeparatedWithNames
- TabSeparatedWithNamesAndTypes
- JSON
- JSONEachRow
- CSV
- CSVWithNames
- CSVWithNamesAndTypes
Ответы
- 200 OK: Запрос был успешно выполнен.
- 400 Bad Request: Запрос был неверно сформирован.
- 401 Unauthorized: Запрос был сделан без аутентификации или с недостаточными правами.
- 404 Not Found: Указанная конечная точка запроса не найдена.
Обработка ошибок
- Убедитесь, что запрос содержит действительные учетные данные аутентификации.
- Убедитесь, что
queryEndpointId и
queryVariables корректны.
- Обрабатывайте любые серверные ошибки корректно, возвращая соответствующие сообщения об ошибках.
Обновление версии конечной точки
Чтобы обновить версию конечной точки с
v1 на
v2, включите заголовок
x-clickhouse-endpoint-upgrade в запрос и установите его в
1. Это запустит процесс обновления и позволит вам использовать функции и улучшения, доступные в
v2.
Примеры
Базовый запрос
SQL конечной точки API запроса:
SELECT database, name AS num_tables FROM system.tables LIMIT 3;
Версия 1
cURL:
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "format": "JSONEachRow" }'
JavaScript:
fetch(
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run",
{
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
format: "JSONEachRow",
}),
}
)
.then((response) => response.json())
.then((data) => console.log(data))
.catch((error) => console.error("Error:", error));
Ответ:
{
"data": {
"columns": [
{
"name": "database",
"type": "String"
},
{
"name": "num_tables",
"type": "String"
}
],
"rows": [
["INFORMATION_SCHEMA", "COLUMNS"],
["INFORMATION_SCHEMA", "KEY_COLUMN_USAGE"],
["INFORMATION_SCHEMA", "REFERENTIAL_CONSTRAINTS"]
]
}
}
Версия 2
cURL:
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'
JavaScript:
fetch(
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow",
{
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
"Content-Type": "application/json",
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
},
}
)
.then((response) => response.json())
.then((data) => console.log(data))
.catch((error) => console.error("Error:", error));
Ответ:
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"COLUMNS"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"KEY_COLUMN_USAGE"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"REFERENTIAL_CONSTRAINTS"}
Запрос с переменными запроса и версией 2 в формате JSONCompactEachRow
SQL конечной точки API запроса:
SELECT name, database FROM system.tables WHERE match(name, {tableNameRegex: String}) AND database = {database: String};
cURL:
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
-d '{ "queryVariables": { "tableNameRegex": "query.*", "database": "system" } }'
JavaScript:
fetch(
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow",
{
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
"Content-Type": "application/json",
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
},
body: JSON.stringify({
queryVariables: {
tableNameRegex: "query.*",
database: "system",
},
}),
}
)
.then((response) => response.json())
.then((data) => console.log(data))
.catch((error) => console.error("Error:", error));
Ответ:
["query_cache", "system"]
["query_log", "system"]
["query_views_log", "system"]
Запрос с массивом в переменных запроса, который вставляет данные в таблицу
SQL таблицы:
CREATE TABLE default.t_arr
(
`arr` Array(Array(Array(UInt32)))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SQL конечной точки API запроса:
INSERT INTO default.t_arr VALUES ({arr: Array(Array(Array(UInt32)))});
cURL:
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
-d '{
"queryVariables": {
"arr": [[[12, 13, 0, 1], [12]]]
}
}'
JavaScript:
fetch(
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run",
{
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
"Content-Type": "application/json",
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
},
body: JSON.stringify({
queryVariables: {
arr: [[[12, 13, 0, 1], [12]]],
},
}),
}
)
.then((response) => response.json())
.then((data) => console.log(data))
.catch((error) => console.error("Error:", error));
Ответ:
Запрос с настройками ClickHouse max_threads, установленными на 8
SQL конечной точки API запроса:
SELECT * FROM system.tables;
cURL:
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8,' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
JavaScript:
fetch(
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8",
{
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
"Content-Type": "application/json",
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
},
}
)
.then((response) => response.json())
.then((data) => console.log(data))
.catch((error) => console.error("Error:", error));
Запрос и разбор ответа как потока
SQL конечной точки API запроса:
SELECT name, database FROM system.tables;
Typescript:
async function fetchAndLogChunks(
url: string,
openApiKeyId: string,
openApiKeySecret: string
) {
const auth = Buffer.from(`${openApiKeyId}:${openApiKeySecret}`).toString(
"base64"
);
const headers = {
Authorization: `Basic ${auth}`,
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
};
const response = await fetch(url, {
headers,
method: "POST",
body: JSON.stringify({ format: "JSONEachRow" }),
});
if (!response.ok) {
console.error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
return;
}
const reader = response.body as unknown as Readable;
reader.on("data", (chunk) => {
console.log(chunk.toString());
});
reader.on("end", () => {
console.log("Stream ended.");
});
reader.on("error", (err) => {
console.error("Stream error:", err);
});
}
const endpointUrl =
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow";
const openApiKeyId = "<myOpenApiKeyId>";
const openApiKeySecret = "<myOpenApiKeySecret>";
// Usage example
fetchAndLogChunks(endpointUrl, openApiKeyId, openApiKeySecret).catch((err) =>
console.error(err)
);
Вывод
> npx tsx index.ts
> {"name":"COLUMNS","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
> {"name":"KEY_COLUMN_USAGE","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
...
> Stream ended.
Вставка потока из файла в таблицу
создайте файл ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv со следующим содержимым:
"user_id","json","name"
"1","{""name"":""John"",""age"":30}","John"
"2","{""name"":""Jane"",""age"":25}","Jane"
SQL для создания таблицы:
create table default.my_first_table
(
user_id String,
json String,
name String,
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
SQL конечной точки API запроса:
INSERT INTO default.my_first_table
cURL:
cat ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv | curl --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-X POST \
-H 'Content-Type: application/octet-stream' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=CSV" \
--data-binary @-