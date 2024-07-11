async function fetchAndLogChunks( url: string, openApiKeyId: string, openApiKeySecret: string ) { const auth = Buffer.from(`${openApiKeyId}:${openApiKeySecret}`).toString( "base64" ); const headers = { Authorization: `Basic ${auth}`, "x-clickhouse-endpoint-version": "2", }; const response = await fetch(url, { headers, method: "POST", body: JSON.stringify({ format: "JSONEachRow" }), }); if (!response.ok) { console.error(`HTTP error! Status: ${response.status}`); return; } const reader = response.body as unknown as Readable; reader.on("data", (chunk) => { console.log(chunk.toString()); }); reader.on("end", () => { console.log("Stream ended."); }); reader.on("error", (err) => { console.error("Stream error:", err); }); } const endpointUrl = "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow"; const openApiKeyId = "<myOpenApiKeyId>"; const openApiKeySecret = "<myOpenApiKeySecret>"; // Usage example fetchAndLogChunks(endpointUrl, openApiKeyId, openApiKeySecret).catch((err) => console.error(err) );