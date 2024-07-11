Перейти к основному содержимому
Конечные точки API запросов

Функция Конечные точки API запросов позволяет вам создать конечную точку API напрямую из любого сохраненного SQL-запроса в консоли ClickHouse Cloud. Вы сможете получить доступ к конечным точкам API по HTTP для выполнения ваших сохраненных запросов без необходимости подключаться к вашему сервису ClickHouse Cloud через родной драйвер.

Руководство по быстрому старту

Перед тем как продолжить, убедитесь, что у вас есть ключ API и роль администратора консоли. Вы можете следовать этому руководству, чтобы создать ключ API.

Создание сохраненного запроса

Если у вас уже есть сохраненный запрос, вы можете пропустить этот шаг.

Откройте новую вкладку запроса. Для демонстрационных целей мы будем использовать набор данных youtube, который содержит примерно 4,5 миллиарда записей. В качестве примера запроса мы вернем 10 лучших загрузчиков по среднему числу просмотров на видео с параметром year, вводимым пользователем:

WITH sum(view_count) AS view_sum,
    round(view_sum / num_uploads, 2) AS per_upload
SELECT
    uploader,
    count() AS num_uploads,
    formatReadableQuantity(view_sum) AS total_views,
    formatReadableQuantity(per_upload) AS views_per_video
FROM
    youtube
WHERE
    toYear(upload_date) = {year: UInt16}
group by uploader
order by per_upload desc
limit 10

Обратите внимание, что этот запрос содержит параметр (year). Редактор запросов SQL консоли автоматически обнаруживает выражения параметров запросов ClickHouse и предоставляет ввод для каждого параметра. Давайте быстро выполните этот запрос, чтобы убедиться, что он работает:

Проверка примера запроса

Следующий шаг — сохранить запрос:

Сохранить пример запроса

Дополнительную документацию о сохраненных запросах можно найти здесь.

Настройка конечной точки API запроса

Конечные точки API запросов можно настраивать непосредственно в режиме просмотра запроса, нажав кнопку Поделиться и выбрав API Endpoint. Вам будет предложено указать, какие ключи API должны иметь доступ к конечной точке:

Настроить конечную точку запроса

После выбора ключа API конечная точка API запроса будет автоматически создана. Будет отображена примерная команда curl, с помощью которой вы можете отправить тестовый запрос:

Команда конечной точки curl

Параметры API запроса

Параметры запроса в запросе могут быть указаны с помощью синтаксиса {parameter_name: type}. Эти параметры будут автоматически обнаружены, и пример полезной нагрузки запроса будет содержать объект queryVariables, через который вы можете передавать эти параметры.

Тестирование и мониторинг

После создания конечной точки API запроса вы можете протестировать, что она работает, используя curl или любой другой HTTP-клиент:

тест конечной точки curl

После того, как вы отправили свой первый запрос, новая кнопка должна сразу появиться справа от кнопки Поделиться. Нажав ее, откроется окно с данными мониторинга о запросе:

Мониторинг конечной точки

Подробности реализации

Описание

Этот маршрут выполняет запрос на указанной конечной точке запроса. Он поддерживает разные версии, форматы и переменные запроса. Ответ может быть передан потоком (только версия 2) или возвращен в виде единой полезной нагрузки.

Аутентификация

  • Требуется: Да
  • Метод: Basic Auth через ключ/секрет OpenAPI
  • Права: Соответствующие права для конечной точки запроса.

Параметры URL

  • queryEndpointId (обязательный): Уникальный идентификатор конечной точки запроса, которую необходимо выполнить.

Параметры запроса

V1

Нет

V2

  • format (необязательный): Формат ответа. Поддерживаются все форматы, поддерживаемые ClickHouse.
  • param_:name Переменные запроса, которые будут использоваться в запросе. name должен соответствовать имени переменной в запросе. Это следует использовать только тогда, когда тело запроса является потоком.
  • :clickhouse_setting Любая поддерживаемая настройка ClickHouse может быть передана в качестве параметра запроса.

Заголовки

  • x-clickhouse-endpoint-version (необязательный): Версия конечной точки запроса. Поддерживаемые версии — 1 и 2. Если не указано, версия по умолчанию — последняя сохраненная для конечной точки.
  • x-clickhouse-endpoint-upgrade (необязательный): Установите этот заголовок для обновления версии конечной точки. Это работает в сочетании со заголовком x-clickhouse-endpoint-version.

Тело запроса

  • queryVariables (необязательный): Объект, содержащий переменные, которые будут использоваться в запросе.
  • format (необязательный): Формат ответа. Если Конечная точка API запроса имеет версию 2, возможны любые поддерживаемые ClickHouse форматы. Поддерживаемые форматы для v1:
    • TabSeparated
    • TabSeparatedWithNames
    • TabSeparatedWithNamesAndTypes
    • JSON
    • JSONEachRow
    • CSV
    • CSVWithNames
    • CSVWithNamesAndTypes

Ответы

  • 200 OK: Запрос был успешно выполнен.
  • 400 Bad Request: Запрос был неверно сформирован.
  • 401 Unauthorized: Запрос был сделан без аутентификации или с недостаточными правами.
  • 404 Not Found: Указанная конечная точка запроса не найдена.

Обработка ошибок

  • Убедитесь, что запрос содержит действительные учетные данные аутентификации.
  • Убедитесь, что queryEndpointId и queryVariables корректны.
  • Обрабатывайте любые серверные ошибки корректно, возвращая соответствующие сообщения об ошибках.

Обновление версии конечной точки

Чтобы обновить версию конечной точки с v1 на v2, включите заголовок x-clickhouse-endpoint-upgrade в запрос и установите его в 1. Это запустит процесс обновления и позволит вам использовать функции и улучшения, доступные в v2.

Примеры

Базовый запрос

SQL конечной точки API запроса:

SELECT database, name AS num_tables FROM system.tables LIMIT 3;

Версия 1

cURL:

curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "format": "JSONEachRow" }'

JavaScript:

fetch(
  "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run",
  {
    method: "POST",
    headers: {
      Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body: JSON.stringify({
      format: "JSONEachRow",
    }),
  }
)
  .then((response) => response.json())
  .then((data) => console.log(data))
  .catch((error) => console.error("Error:", error));

Ответ:

{
  "data": {
    "columns": [
      {
        "name": "database",
        "type": "String"
      },
      {
        "name": "num_tables",
        "type": "String"
      }
    ],
    "rows": [
      ["INFORMATION_SCHEMA", "COLUMNS"],
      ["INFORMATION_SCHEMA", "KEY_COLUMN_USAGE"],
      ["INFORMATION_SCHEMA", "REFERENTIAL_CONSTRAINTS"]
    ]
  }
}

Версия 2

cURL:

curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'

JavaScript:

fetch(
  "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow",
  {
    method: "POST",
    headers: {
      Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
      "Content-Type": "application/json",
      "x-clickhouse-endpoint-version": "2",
    },
  }
)
  .then((response) => response.json())
  .then((data) => console.log(data))
  .catch((error) => console.error("Error:", error));

Ответ:

{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"COLUMNS"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"KEY_COLUMN_USAGE"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"REFERENTIAL_CONSTRAINTS"}

Запрос с переменными запроса и версией 2 в формате JSONCompactEachRow

SQL конечной точки API запроса:

SELECT name, database FROM system.tables WHERE match(name, {tableNameRegex: String}) AND database = {database: String};

cURL:

curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
-d '{ "queryVariables": { "tableNameRegex": "query.*", "database": "system" } }'

JavaScript:

fetch(
  "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow",
  {
    method: "POST",
    headers: {
      Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
      "Content-Type": "application/json",
      "x-clickhouse-endpoint-version": "2",
    },
    body: JSON.stringify({
      queryVariables: {
        tableNameRegex: "query.*",
        database: "system",
      },
    }),
  }
)
  .then((response) => response.json())
  .then((data) => console.log(data))
  .catch((error) => console.error("Error:", error));

Ответ:

["query_cache", "system"]
["query_log", "system"]
["query_views_log", "system"]

Запрос с массивом в переменных запроса, который вставляет данные в таблицу

SQL таблицы:

CREATE TABLE default.t_arr
(
    `arr` Array(Array(Array(UInt32)))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()

SQL конечной точки API запроса:

INSERT INTO default.t_arr VALUES ({arr: Array(Array(Array(UInt32)))});

cURL:

curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
-d '{
  "queryVariables": {
    "arr": [[[12, 13, 0, 1], [12]]]
  }
}'

JavaScript:

fetch(
  "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run",
  {
    method: "POST",
    headers: {
      Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
      "Content-Type": "application/json",
      "x-clickhouse-endpoint-version": "2",
    },
    body: JSON.stringify({
      queryVariables: {
        arr: [[[12, 13, 0, 1], [12]]],
      },
    }),
  }
)
  .then((response) => response.json())
  .then((data) => console.log(data))
  .catch((error) => console.error("Error:", error));

Ответ:

OK

Запрос с настройками ClickHouse max_threads, установленными на 8

SQL конечной точки API запроса:

SELECT * FROM system.tables;

cURL:

curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8,' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \

JavaScript:

fetch(
  "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8",
  {
    method: "POST",
    headers: {
      Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
      "Content-Type": "application/json",
      "x-clickhouse-endpoint-version": "2",
    },
  }
)
  .then((response) => response.json())
  .then((data) => console.log(data))
  .catch((error) => console.error("Error:", error));

Запрос и разбор ответа как потока

SQL конечной точки API запроса:

SELECT name, database FROM system.tables;

Typescript:

async function fetchAndLogChunks(
  url: string,
  openApiKeyId: string,
  openApiKeySecret: string
) {
  const auth = Buffer.from(`${openApiKeyId}:${openApiKeySecret}`).toString(
    "base64"
  );

  const headers = {
    Authorization: `Basic ${auth}`,
    "x-clickhouse-endpoint-version": "2",
  };

  const response = await fetch(url, {
    headers,
    method: "POST",
    body: JSON.stringify({ format: "JSONEachRow" }),
  });

  if (!response.ok) {
    console.error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
    return;
  }

  const reader = response.body as unknown as Readable;
  reader.on("data", (chunk) => {
    console.log(chunk.toString());
  });

  reader.on("end", () => {
    console.log("Stream ended.");
  });

  reader.on("error", (err) => {
    console.error("Stream error:", err);
  });
}

const endpointUrl =
  "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow";
const openApiKeyId = "<myOpenApiKeyId>";
const openApiKeySecret = "<myOpenApiKeySecret>";
// Usage example
fetchAndLogChunks(endpointUrl, openApiKeyId, openApiKeySecret).catch((err) =>
  console.error(err)
);

Вывод

> npx tsx index.ts
> {"name":"COLUMNS","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
> {"name":"KEY_COLUMN_USAGE","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
...
> Stream ended.

Вставка потока из файла в таблицу

создайте файл ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv со следующим содержимым:

"user_id","json","name"
"1","{""name"":""John"",""age"":30}","John"
"2","{""name"":""Jane"",""age"":25}","Jane"

SQL для создания таблицы:

create table default.my_first_table
(
    user_id String,
    json String,
    name String,
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;

SQL конечной точки API запроса:

INSERT INTO default.my_first_table

cURL:

cat ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv | curl --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
                                                   -X POST \
                                                   -H 'Content-Type: application/octet-stream' \
                                                   -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
                                                   "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=CSV" \
                                                   --data-binary @-