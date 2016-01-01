ClickHouse CLI

ClickHouse CLI ( clickhousectl ) — это универсальный инструмент командной строки для управления ресурсами ClickHouse Cloud и локальной разработки с ClickHouse.

curl https://clickhouse.com/cli | sh

Для удобства также автоматически создаётся алиас chctl .

Пройдите аутентификацию в ClickHouse Cloud и управляйте своими сервисами прямо из командной строки.

clickhousectl cloud auth

Будут запрошены ваш API-ключ и 시크릿, после чего они будут сохранены в .clickhouse/credentials.json (в каталоге проекта; файл игнорируется git).

Вы также можете использовать переменные окружения:

export CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key export CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret

# List services clickhousectl cloud service list # Create a service clickhousectl cloud service create --name my-service \ --provider aws \ --region us-east-1 # Get service details clickhousectl cloud service get <service-id> # Scale a service clickhousectl cloud service scale <service-id> \ --min-replica-memory-gb 24 \ --max-replica-memory-gb 48 \ --num-replicas 3 # Start/stop a service clickhousectl cloud service start <service-id> clickhousectl cloud service stop <service-id> # Delete a service clickhousectl cloud service delete <service-id>

clickhousectl cloud org list clickhousectl cloud org get <org-id>

clickhousectl cloud key list clickhousectl cloud key create --name ci-key --role-id <role-id> clickhousectl cloud key delete <key-id>

clickhousectl cloud member list clickhousectl cloud invitation create --email [email protected] --role-id <role-id>

clickhousectl cloud backup list <service-id> clickhousectl cloud backup get <service-id> <backup-id>

Используйте флаг --json , чтобы получать ответы в формате JSON от любой команды cloud:

clickhousectl cloud --json service list

CLI также управляет локальными установками ClickHouse и серверами. Чтобы начать работу с локальной разработкой, см. страницу быстрой установки.