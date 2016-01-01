Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

ClickHouse CLI

ClickHouse CLI (clickhousectl) — это универсальный инструмент командной строки для управления ресурсами ClickHouse Cloud и локальной разработки с ClickHouse.

Установка

curl https://clickhouse.com/cli | sh

Для удобства также автоматически создаётся алиас chctl.

Управление ClickHouse Cloud

Пройдите аутентификацию в ClickHouse Cloud и управляйте своими сервисами прямо из командной строки.

Аутентификация

clickhousectl cloud auth

Будут запрошены ваш API-ключ и 시크릿, после чего они будут сохранены в .clickhouse/credentials.json (в каталоге проекта; файл игнорируется git).

Вы также можете использовать переменные окружения:

export CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret

Сервисы

# List services
clickhousectl cloud service list

# Create a service
clickhousectl cloud service create --name my-service \
  --provider aws \
  --region us-east-1

# Get service details
clickhousectl cloud service get <service-id>

# Scale a service
clickhousectl cloud service scale <service-id> \
  --min-replica-memory-gb 24 \
  --max-replica-memory-gb 48 \
  --num-replicas 3

# Start/stop a service
clickhousectl cloud service start <service-id>
clickhousectl cloud service stop <service-id>

# Delete a service
clickhousectl cloud service delete <service-id>

Организации

clickhousectl cloud org list
clickhousectl cloud org get <org-id>

API-ключи

clickhousectl cloud key list
clickhousectl cloud key create --name ci-key --role-id <role-id>
clickhousectl cloud key delete <key-id>

Участники и приглашения

clickhousectl cloud member list
clickhousectl cloud invitation create --email [email protected] --role-id <role-id>

Резервные копии

clickhousectl cloud backup list <service-id>
clickhousectl cloud backup get <service-id> <backup-id>

Вывод JSON

Используйте флаг --json, чтобы получать ответы в формате JSON от любой команды cloud:

clickhousectl cloud --json service list

Локальная разработка

CLI также управляет локальными установками ClickHouse и серверами. Чтобы начать работу с локальной разработкой, см. страницу быстрой установки.

Требования