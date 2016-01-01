ClickHouse CLI
ClickHouse CLI (
clickhousectl) — это универсальный инструмент командной строки для управления ресурсами ClickHouse Cloud и локальной разработки с ClickHouse.
Установка
Для удобства также автоматически создаётся алиас
chctl.
Управление ClickHouse Cloud
Пройдите аутентификацию в ClickHouse Cloud и управляйте своими сервисами прямо из командной строки.
Аутентификация
Будут запрошены ваш API-ключ и 시크릿, после чего они будут сохранены в
.clickhouse/credentials.json (в каталоге проекта; файл игнорируется git).
Вы также можете использовать переменные окружения:
Сервисы
Организации
API-ключи
Участники и приглашения
Резервные копии
Вывод JSON
Используйте флаг
--json, чтобы получать ответы в формате JSON от любой команды cloud:
Локальная разработка
CLI также управляет локальными установками ClickHouse и серверами. Чтобы начать работу с локальной разработкой, см. страницу быстрой установки.
Требования
- macOS (aarch64, x86_64) или Linux (aarch64, x86_64)
- Для команд Cloud необходим API-ключ ClickHouse Cloud