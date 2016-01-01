FAQ о расхождениях в выставлении счетов за резервные копии

ClickHouse Cloud хранит до 8 версий резервных копий ваших данных — как полных, так и инкрементных — чтобы обеспечить надёжное восстановление. Ранее в счетах учитывалась лишь часть этих данных. Мы исправляем это, чтобы с 1 июля 2026 года начисления соответствовали фактически хранимому объёму данных.

Примечание Цена за ГБ хранения резервных копий не изменилась. Это исправление меняет количество версий резервных копий, отражаемых в вашем счёте, чтобы оно соответствовало тому, что фактически хранится для вашего сервиса.

Нет. Цена за ГБ не изменилась. Мы исправляем количество версий резервных копий, указанных в счетах.

Нет. Мы не будем задним числом доначислять или взыскивать какие-либо суммы за предыдущие расчётные периоды. Это исправление применяется только к начислениям с 1 июля 2026 года.

Начиная с 23 апреля все сохраняемые версии резервных копий будут отображаться в консоли ClickHouse Cloud. Вы также сможете увидеть, взимается ли в данный момент плата за конкретную версию или она сохраняется, но плата за нее еще не взимается. Эти расходы также отражены в обновленном калькуляторе цен.

Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки ClickHouse. Вы также можете обсудить свою ситуацию с менеджером по вашему аккаунту.

Нет. Охват резервного копирования, сроки хранения и возможности восстановления не изменяются. Мы лишь корректируем порядок выставления счетов за резервные копии, а не способ их хранения или управления ими.

23 апреля будет отправлено уведомление по электронной почте со всеми подробностями. Вы можете воспользоваться калькулятором цен, чтобы точнее оценить фактические расходы на резервное копирование.

Изменения в тарификации вступят в силу 1 июля 2026 года — через 60 дней после первоначального уведомления.