FAQ о расхождениях в выставлении счетов за резервные копии
Почему увеличивается счёт за хранение резервных копий?
ClickHouse Cloud хранит до 8 версий резервных копий ваших данных — как полных, так и инкрементных — чтобы обеспечить надёжное восстановление. Ранее в счетах учитывалась лишь часть этих данных. Мы исправляем это, чтобы с 1 июля 2026 года начисления соответствовали фактически хранимому объёму данных.
Цена за ГБ хранения резервных копий не изменилась. Это исправление меняет количество версий резервных копий, отражаемых в вашем счёте, чтобы оно соответствовало тому, что фактически хранится для вашего сервиса.
Это повышение цены?
Нет. Цена за ГБ не изменилась. Мы исправляем количество версий резервных копий, указанных в счетах.
Придётся ли мне доплачивать за прошлые недоначисления?
Нет. Мы не будем задним числом доначислять или взыскивать какие-либо суммы за предыдущие расчётные периоды. Это исправление применяется только к начислениям с 1 июля 2026 года.
Где можно увидеть все сохраняемые версии резервных копий?
Начиная с 23 апреля все сохраняемые версии резервных копий будут отображаться в консоли ClickHouse Cloud. Вы также сможете увидеть, взимается ли в данный момент плата за конкретную версию или она сохраняется, но плата за нее еще не взимается. Эти расходы также отражены в обновленном калькуляторе цен.
К кому обратиться с вопросами?
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки ClickHouse. Вы также можете обсудить свою ситуацию с менеджером по вашему аккаунту.
Влияет ли это на надежность или доступность моих резервных копий?
Нет. Охват резервного копирования, сроки хранения и возможности восстановления не изменяются. Мы лишь корректируем порядок выставления счетов за резервные копии, а не способ их хранения или управления ими.
Где можно найти более подробную информацию?
23 апреля будет отправлено уведомление по электронной почте со всеми подробностями. Вы можете воспользоваться калькулятором цен, чтобы точнее оценить фактические расходы на резервное копирование.
Когда вступят в силу изменения в тарификации?
Изменения в тарификации вступят в силу 1 июля 2026 года — через 60 дней после первоначального уведомления.