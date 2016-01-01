Удалённый MCP-сервер в Cloud

Не все пользователи работают с ClickHouse через консоль ClickHouse Cloud. Например, многие разработчики работают напрямую из своих любимых редакторов кода, CLI-инструментов или подключаются к базе данных через собственные конфигурации, в то время как другие полагаются на универсальных AI-ассистентов, таких как Anthropic Claude, для большинства своей исследовательской работы. Этим пользователям и агентным рабочим нагрузкам, действующим от их имени, нужен способ безопасно получать доступ к ClickHouse Cloud и выполнять запросы без сложных настроек или собственной инфраструктуры.

Функция удалённого MCP-сервера в ClickHouse Cloud решает эту задачу, предоставляя стандартный интерфейс, который внешние агенты могут использовать для получения аналитического контекста. MCP (Model Context Protocol) — это стандарт для структурированного доступа к данным для AI-приложений на базе LLM. С помощью этой интеграции внешние агенты могут просматривать список баз данных и таблиц, изучать схемы и выполнять ограниченные по области действия, только для чтения запросы SELECT. Аутентификация выполняется через OAuth, а сервер полностью управляется в ClickHouse Cloud, поэтому настройка и обслуживание не требуются.

Это упрощает подключение агентных инструментов к ClickHouse и получение необходимых им данных — для анализа, суммаризации, генерации кода или исследования.

Подробнее см. раздел руководств.