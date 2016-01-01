Обращение к AI-агенту в Cloud

Агент «Ask AI» — это готовое решение, которое позволяет пользователям запускать сложные аналитические задачи поверх данных, размещённых в их сервисе ClickHouse Cloud. Вместо написания SQL-запросов или переходов по дашбордам пользователи могут описывать, что им нужно, на естественном языке. Ассистент отвечает сгенерированными запросами, визуализациями или сводками и может учитывать контекст, такой как активные вкладки, сохранённые запросы, детали схемы и дашборды, чтобы повысить точность. Он разработан как встроенный помощник, который помогает пользователям быстро переходить от вопросов к выводам и от текстовых запросов — к рабочим дашбордам или API.

В этот интерфейс также встроен подагент «Docs AI», который можно использовать, чтобы задавать конкретные вопросы по документации ClickHouse прямо из консоли. Вместо того чтобы просматривать сотни страниц, пользователи могут задавать прямые вопросы, например: "How do I configure materialized views?" или "What's the difference between ReplacingMergeTree and AggregatingMergeTree?" — и получать точные ответы с подходящими примерами кода и ссылками на исходную документацию.

См. раздел guides для получения более подробной информации.