Общий доступ и управление доступом

ClickHouse Agents использует многоуровневую модель прав доступа: роли определяют, какими возможностями пользователи могут пользоваться вообще, списки доступа на уровне ресурсов — кто может использовать конкретного агента или другой ресурс, а права администратора — кто управляет всем.

Роль — это набор разрешений для отдельных возможностей, назначаемый одному или нескольким пользователям. По умолчанию доступны:

User — может запускать агентов и общаться в чате. Может ли пользователь создавать агентов, добавлять навыки, делиться ресурсами и т. д., зависит от переключателей отдельных возможностей в его роли.

Admin — всё, что доступно роли User, а также элементы управления на уровне организации: управление пользователями, настройка маркетплейса, выдача разрешений.

Администраторы могут создавать собственные роли с отдельными переключателями для более точного управления.

У агентов, промптов и навыков есть список доступа. Для каждого субъекта предусмотрены три уровня доступа:

Читатель - может использовать ресурс, но не может изменять его.

Редактор - может изменять конфигурацию ресурса (инструкции, подключённые инструменты, модель и т. д.).

Владелец - права редактора, а также возможность удалить ресурс или изменить настройки общего доступа к нему.

Когда вы создаёте ресурс, то по умолчанию становитесь его владельцем. Всё, чем вы явно не поделились, остаётся доступным только вам.

Вы можете предоставить доступ:

Отдельным пользователям — по одному пользователю за раз.

Группам — командам или подразделениям организации. Если пользователь позже вступит в группу или выйдет из неё, его доступ автоматически обновится.

Всей организации — ресурс будет виден всем в организации. Это зависит от переключателя на уровне роли, который разрешает такой доступ.

Видимость на уровне всей организации позволяет находить ресурс в маркетплейсе.

Нажмите значок Share в нижней части Конструктора агентов. Значок с бейджем показывает, сколько пользователей или групп сейчас имеют доступ.

Откроется модальное окно Share. Найдите пользователя или группу по имени или адресу электронной почты, выберите уровень доступа (Viewer, Editor или Owner) и нажмите Save Changes. Чтобы открыть доступ для всей организации, включите переключатель Share with everyone in ClickHouse.

Получатель увидит агента в списке доступных агентов при следующем обновлении. Чтобы отозвать доступ, удалите соответствующую строку в том же модальном окне. Получатель сразу потеряет доступ; его текущие диалоги завершатся, но новые открыть не удастся.

Вы можете назначить одного агента агентом по умолчанию. Новые беседы будут открываться с ним, если вы не выберете другого. Администраторы также могут задать общий вариант по умолчанию для всей организации для пользователей, которые не выбрали свой.

Операции, доступные только администраторам, включают:

Создание и редактирование ролей.

Настройку категорий в маркетплейсе и отбор рекомендуемых агентов.

Включение и отключение функций на уровне организации (memory, web search, code interpreter, маркетплейс и т. д.).

Предоставление прав администратора другим пользователям.

В ClickHouse Cloud панель администратора доступна администраторам организации. Если вы ее не видите, обратитесь к администратору вашей организации или в службу поддержки ClickHouse Cloud, чтобы запросить доступ.