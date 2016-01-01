Быстрый старт

Beta feature. Learn more.

Создайте собственный агент в консоли Cloud и выполните запрос к своему сервису на естественном языке.

Необходимые условия

  • Сервис ClickHouse Cloud, к которому можно выполнять запросы.
  • Опция Create agent в Agent Builder. Если она отсутствует, попросите администратора организации выдать право на создание агентов через Admin Settings, как описано в разделе совместное использование и доступ.

Создайте агента

Запустите ClickHouse agents

В сервисе ClickHouse Cloud нажмите ClickHouse agents на левой боковой панели, чтобы открыть страницу запуска агентов. Затем нажмите Launch ClickHouse agents, чтобы открыть Конструктор агентов.

Навигация сервиса ClickHouse Cloud с выбранным пунктом ClickHouse agents (бета), показывающая страницу запуска с кнопкой Launch ClickHouse agents

Создайте агента

В Конструкторе агентов нажмите Create New Agent в верхней части левой панели. Заполните основные поля:

  • Name - короткий идентификатор агента.
  • Description - описание назначения агента, которое будет видно коллегам.
  • Category - категория агента. Можно оставить General, если в вашей организации не используются пользовательские категории.
  • Instructions - системный промпт, который описывает роль агента, вопросы, на которые он должен отвечать, и бизнес-правила, которым он должен следовать.
  • Model - выберите модель из выпадающего списка.
Панель Конструктора агентов с раскрывающимся списком Create New Agent, полями формы (Name, Description, Category, Instructions, Model) и разделом Capabilities

Подключите возможности и инструменты

Возможности и инструменты агента находятся в двух местах.

Capabilities на основной панели — встроенные возможности, такие как Run Code, Веб-поиск, File Context, Artifacts, MCP-серверы и навыки. Включите те, которые нужны агенту.

Раздел Capabilities в панели Конструктора агентов с переключателями Run Code, Web Search, File Context, Artifacts, MCP Servers и навыки

Tools за кнопкой Add Tools внизу панели — сторонние интеграции, такие как генерация изображений, Vision, поисковые API и внешние сервисы.

Нижняя часть панели Конструктора агентов с выделенной кнопкой Add Tools

Нажмите Add Tools, чтобы открыть каталог:

Модальное окно Agent Tools, показывающее сетку сторонних интеграций, включая Google, OpenAI Image Tools, Wolfram, DALL-E-3, Tavily Search, Calculator и Stable Diffusion

Subagents настраиваются в разделе Advanced settings — подробности см. на странице о субагентах.

Подключенные возможности и инструменты можно изменить в любое время.

Выполните запрос

Сохраните агента, откройте новый диалог и выберите его в списке агентов. Введите вопрос — например, "Какие 10 таблиц имеют наибольшее число строк за эту неделю?" — и агент составит план, при необходимости вызовет инструменты и вернет ответ.

Диалог в чате с вопросом 'Какие 10 таблиц имеют наибольшее число строк за эту неделю?' и ответом агента — таблицей Markdown с рейтингом 10 лучших таблиц по сервисам по числу строк, а ниже разделом Key Observations

