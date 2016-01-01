Быстрый старт

Возможности и инструменты агента находятся в двух местах.

Capabilities на основной панели — встроенные возможности, такие как Run Code, Веб-поиск, File Context, Artifacts, MCP-серверы и навыки. Включите те, которые нужны агенту.

Tools за кнопкой Add Tools внизу панели — сторонние интеграции, такие как генерация изображений, Vision, поисковые API и внешние сервисы.

Нажмите Add Tools, чтобы открыть каталог:

Subagents настраиваются в разделе Advanced settings — подробности см. на странице о субагентах.

Подключенные возможности и инструменты можно изменить в любое время.