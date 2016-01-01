Быстрый старт
Создайте собственный агент в консоли Cloud и выполните запрос к своему сервису на естественном языке.
Необходимые условия
- Сервис ClickHouse Cloud, к которому можно выполнять запросы.
- Опция Create agent в Agent Builder. Если она отсутствует, попросите администратора организации выдать право на создание агентов через Admin Settings, как описано в разделе совместное использование и доступ.
Создайте агента
Запустите ClickHouse agents
В сервисе ClickHouse Cloud нажмите ClickHouse agents на левой боковой панели, чтобы открыть страницу запуска агентов. Затем нажмите Launch ClickHouse agents, чтобы открыть Конструктор агентов.
Создайте агента
В Конструкторе агентов нажмите Create New Agent в верхней части левой панели. Заполните основные поля:
- Name - короткий идентификатор агента.
- Description - описание назначения агента, которое будет видно коллегам.
- Category - категория агента. Можно оставить
General, если в вашей организации не используются пользовательские категории.
- Instructions - системный промпт, который описывает роль агента, вопросы, на которые он должен отвечать, и бизнес-правила, которым он должен следовать.
- Model - выберите модель из выпадающего списка.
Подключите возможности и инструменты
Возможности и инструменты агента находятся в двух местах.
Capabilities на основной панели — встроенные возможности, такие как Run Code, Веб-поиск, File Context, Artifacts, MCP-серверы и навыки. Включите те, которые нужны агенту.
Tools за кнопкой Add Tools внизу панели — сторонние интеграции, такие как генерация изображений, Vision, поисковые API и внешние сервисы.
Нажмите Add Tools, чтобы открыть каталог:
Subagents настраиваются в разделе Advanced settings — подробности см. на странице о субагентах.
Подключенные возможности и инструменты можно изменить в любое время.
Выполните запрос
Сохраните агента, откройте новый диалог и выберите его в списке агентов. Введите вопрос — например, "Какие 10 таблиц имеют наибольшее число строк за эту неделю?" — и агент составит план, при необходимости вызовет инструменты и вернет ответ.
Следующие шаги
- Поделитесь агентом с коллегами.
- Опубликуйте его в маркетплейсе, как только агент станет стабильным.