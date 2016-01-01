Промпты

Библиотека промптов — это место, где можно сохранять и повторно использовать промпты на естественном языке, которые вы вводите снова и снова. Думайте о ней как о шаблонах для поля ввода чата — это удобно, когда в разных разговорах повторяется один и тот же аналитический вопрос или инструкция по форматированию.

Откройте панель промптов с помощью значка Промпты в левой навигационной панели и нажмите кнопку +, чтобы открыть форму Create Prompt. Заполните поля:

Prompt Name (обязательно) — название, которое отображается в списке выбора. Используйте понятное имя: "Weekly active users by region" лучше, чем "WAU".

(обязательно) — текст, который будет вставлен в поле ввода.

(обязательно) — текст, который будет вставлен в поле ввода. Special variables — нажмите кнопку Special variables , чтобы вставить плейсхолдеры, или введите маркеры в формате {{name}} вручную. Перед вставкой список выбора предложит ввести значения.

Category, Description, Command (необязательно) — для организации библиотеки, текста предпросмотра в списке выбора и ярлыка быстрого вызова.

Затем нажмите Create Prompt в правом нижнем углу.

На панели промптов откройте меню ... на карточке промпта и выберите Preview:

В окне предварительного просмотра отображаются текст промпта, его автор и дата. Нажмите Use Prompt, чтобы вставить текст в поле ввода. Если у промпта есть переменные, сначала заполните их.

По умолчанию промпт доступен только тому, кто его создал. Владелец может изменить видимость промпта на:

Определенные пользователи или группы — любой пользователь или группа, которых вы укажете, смогут найти и использовать промпт.

Вся организация — все пользователи в вашей организации ClickHouse Cloud смогут найти и использовать его.

Для промптов действует та же модель разрешений, что и для агентов. Полную матрицу ролей и описание возможностей каждой из них см. в разделе Общий доступ и права доступа.

Промпты, навыки и инструкции агента добавляют текст в модель, но различаются тем, кто их запускает и насколько они постоянны.

Промпты - текст, который вы сами вставляете в поле ввода и редактируете для каждого сообщения.

Навыки - наборы инструкций, которые агент загружает сам, когда считает их уместными для задачи.

Инструкции агента - постоянный системный промпт агента, который применяется к каждому диалогу.

Используйте промпт, когда хотите повторно использовать формулировки, но при этом каждый раз сами выбирать точный текст. Используйте навык, когда хотите, чтобы агент последовательно применял одни и те же указания для определенного типа задач без необходимости вводить их вручную. Используйте инструкции агента, когда нужное поведение должно сохраняться на протяжении всего жизненного цикла агента.