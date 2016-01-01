Memory

Это персональное хранилище, к которому агент может обращаться между диалогами. Оно состоит из нескольких записей, каждая из которых представляет собой пару ключ-значение: предпочитаемый вами формат даты, база данных, к которой вы обычно обращаетесь с запросами, и желаемая краткость ответов. Агент добавляет их в контекст, когда это уместно.

Небольшой агент памяти работает параллельно с основным диалогом. Он просматривает недавние сообщения, решает, что стоит запомнить, и сохраняет записи в персональном хранилище пользователя. В следующем диалоге эти записи доступны как контекст, на который может ссылаться основной агент, поэтому вам не приходится повторяться.

Для вас это выглядит как преемственность: один раз скажите агенту, что предпочитаете вывод SQL в нижнем регистре и что ваш финансовый год заканчивается в марте, — и в будущих диалогах это будет учитываться.

Откройте панель памяти с помощью значка Memories (мозг) на левой панели навигации. На панели отображается список ваших сохраненных записей Memory, а также элементы управления для создания, редактирования, удаления и фильтрации записей.

Функция Memory доступна только вашему пользователю. Агенты других пользователей никогда не видят ваши записи, а ваши агенты — их записи.

Нажмите кнопку + в верхней части панели, чтобы открыть диалоговое окно Create Memory. Введите ключ (только строчные буквы и символы подчёркивания) и значение, затем нажмите Создать.

Используйте поле Фильтр записей памяти в верхней части панели, чтобы найти запись по ключу.

Нажмите на значок карандаша рядом с записью Memory, чтобы открыть диалоговое окно Edit Memory. Измените значение Key или Value и нажмите Save.

Нажмите значок корзины на элементе Memory, чтобы удалить его.

Включайте или отключайте Memory с помощью флажка Использовать Memory в верхней части панели Memory. Отключайте его для деликатных тем, которые вы не хотите сохранять, или для разовых бесед, где персонализация не нужна.

Когда Memory отключена, агент не читает данные из вашего хранилища Memory и не записывает их туда.

Memory может быть полезна, когда:

Повторяющиеся соглашения: предпочтительные форматы дат, бизнес-определения, шаблоны именования.

Контекст проекта: какой сервис или какую базу данных вы обычно запрашиваете, какие панели мониторинга для вас важны.

Стиль общения: краткие или более разговорные ответы, с упором на код или на пояснительный текст.

Memory не предназначена для использования в качестве базы данных. Например, это не место для хранения больших объёмов справочных материалов. Для этого лучше использовать навык или встроить эти материалы в инструкции агента. Она также не предназначена для поиска по прошлым чатам; эту роль выполняет сама история диалога.