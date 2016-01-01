Маркетплейс агентов

Beta feature. Learn more. Beta feature.

Маркетплейс агентов — это место, где можно просматривать, искать и запускать агентов, которыми с вами поделились другие сотрудники вашей организации. Здесь также представлены агенты, опубликованные вашим администратором для всей организации. Откройте его через пункт Agent Marketplace на левой боковой панели.

Агенты сгруппированы по категориям — например, Общее, Кадры, Исследования и разработки, Финансы, IT, Продажи. Переключайтесь между категориями с помощью вкладок в верхней части маркетплейса. На каждой карточке агента отображаются название, значок и категория, к которой он относится.

Используйте поле поиска, чтобы найти агента по имени или ключевому слову во всех категориях.

Нажмите любую карточку агента, чтобы открыть подробную информацию о нём. Здесь можно:

Start Chat - открыть новый чат с агентом.

- открыть новый чат с агентом. Pin - добавить агента в избранное для быстрого доступа.

- добавить агента в избранное для быстрого доступа. Copy link - поделиться прямой ссылкой на агента.

Чтобы агент можно было найти в маркетплейсе, откройте к нему доступ с нужной областью видимости на панели совместного использования и доступа. Уровни видимости:

Частный — виден только вам. В маркетплейсе не отображается.

— виден только вам. В маркетплейсе не отображается. Открыт для пользователей или групп — виден этим пользователям или группам. Появляется в их маркетплейсе.

— виден этим пользователям или группам. Появляется в их маркетплейсе. Для всей организации — виден всем в организации. Зависит от разрешений маркетплейса, заданных вашим администратором.

Перед публикацией выберите для агента категорию и напишите понятное описание — эти поля используются и для поиска, и для просмотра по категориям.

Администраторы организации могут:

Определять, какие категории отображаются в маркетплейсе.

Продвигать отдельных агентов в общий список для всей организации.

Разрешать или ограничивать доступ к маркетплейсу для каждой роли.

Описание модели разрешений см. в разделе совместное использование и доступ.