Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Маркетплейс агентов

Beta feature. Learn more.

Маркетплейс агентов — это место, где можно просматривать, искать и запускать агентов, которыми с вами поделились другие сотрудники вашей организации. Здесь также представлены агенты, опубликованные вашим администратором для всей организации. Откройте его через пункт Agent Marketplace на левой боковой панели.

Интерфейс чата с выделенным пунктом Agent Marketplace на левой боковой панели

Обзор

Агенты сгруппированы по категориям — например, Общее, Кадры, Исследования и разработки, Финансы, IT, Продажи. Переключайтесь между категориями с помощью вкладок в верхней части маркетплейса. На каждой карточке агента отображаются название, значок и категория, к которой он относится.

Используйте поле поиска, чтобы найти агента по имени или ключевому слову во всех категориях.

Вид маркетплейса агентов с заголовком, полем поиска, вкладками категорий (Общее, Кадры, Исследования и разработки, Финансы, IT, Продажи, Послепродажное обслуживание, Все) и карточкой агента

Откройте агента

Нажмите любую карточку агента, чтобы открыть подробную информацию о нём. Здесь можно:

  • Start Chat - открыть новый чат с агентом.
  • Pin - добавить агента в избранное для быстрого доступа.
  • Copy link - поделиться прямой ссылкой на агента.
Модальное окно с подробной информацией об агенте: имя агента, значок и действия Pin, Copy link и Start Chat

Опубликуйте своего агента

Чтобы агент можно было найти в маркетплейсе, откройте к нему доступ с нужной областью видимости на панели совместного использования и доступа. Уровни видимости:

  • Частный — виден только вам. В маркетплейсе не отображается.
  • Открыт для пользователей или групп — виден этим пользователям или группам. Появляется в их маркетплейсе.
  • Для всей организации — виден всем в организации. Зависит от разрешений маркетплейса, заданных вашим администратором.

Перед публикацией выберите для агента категорию и напишите понятное описание — эти поля используются и для поиска, и для просмотра по категориям.

Административные настройки

Администраторы организации могут:

  • Определять, какие категории отображаются в маркетплейсе.
  • Продвигать отдельных агентов в общий список для всей организации.
  • Разрешать или ограничивать доступ к маркетплейсу для каждой роли.

Описание модели разрешений см. в разделе совместное использование и доступ.