Маркетплейс агентов
Маркетплейс агентов — это место, где можно просматривать, искать и запускать агентов, которыми с вами поделились другие сотрудники вашей организации. Здесь также представлены агенты, опубликованные вашим администратором для всей организации. Откройте его через пункт Agent Marketplace на левой боковой панели.
Обзор
Агенты сгруппированы по категориям — например, Общее, Кадры, Исследования и разработки, Финансы, IT, Продажи. Переключайтесь между категориями с помощью вкладок в верхней части маркетплейса. На каждой карточке агента отображаются название, значок и категория, к которой он относится.
Используйте поле поиска, чтобы найти агента по имени или ключевому слову во всех категориях.
Откройте агента
Нажмите любую карточку агента, чтобы открыть подробную информацию о нём. Здесь можно:
- Start Chat - открыть новый чат с агентом.
- Pin - добавить агента в избранное для быстрого доступа.
- Copy link - поделиться прямой ссылкой на агента.
Опубликуйте своего агента
Чтобы агент можно было найти в маркетплейсе, откройте к нему доступ с нужной областью видимости на панели совместного использования и доступа. Уровни видимости:
- Частный — виден только вам. В маркетплейсе не отображается.
- Открыт для пользователей или групп — виден этим пользователям или группам. Появляется в их маркетплейсе.
- Для всей организации — виден всем в организации. Зависит от разрешений маркетплейса, заданных вашим администратором.
Перед публикацией выберите для агента категорию и напишите понятное описание — эти поля используются и для поиска, и для просмотра по категориям.
Административные настройки
Администраторы организации могут:
- Определять, какие категории отображаются в маркетплейсе.
- Продвигать отдельных агентов в общий список для всей организации.
- Разрешать или ограничивать доступ к маркетплейсу для каждой роли.
Описание модели разрешений см. в разделе совместное использование и доступ.